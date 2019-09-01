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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2562) Польща (1907) Пенс (60)

 Зеленський зустрічається в Польщі з віцепрезидентом США Пенсом, - "Інтерфакс-Україна"

Президент України Володимир Зеленський проводить у Варшаві зустріч з віцепрезидентом США Майклом Пенсом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, Зеленський і Пенс зустрічаються зараз у польській столиці після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145794
 
   
 Топ коментарі
 
Сироти які пережили зубожиння при Порошенко

Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 3805 Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 9857
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Пороходупы и дякуйлы! Зрада?! Давайте войте.....Ну не с Трампом же......! Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 5398
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Лолиботы , шо там вам в методичках Цеголко накатал Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 3630
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Сироти які пережили зубожиння при Порошенко

Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 3805 Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 9857
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Сьогодні 80-та річниця початку Другої Світової Війни. Що написано у ЗЕбіла
@ZelenskyyUa з цього приводу? Х*й в жопі - ось що! Його війна почалась у 1941

Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 6059
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Петро Порошенко

@poroshenko


Сьогодні світ згадує сумну річницю початку Другої світової війни. Низько вклоняючись перед тими, хто сплачували криваву данину як на фронтах, так і в тилу, під ворожою окупацією та у загонах Руху опору. Тим, хто витримував тяжку ношу війни, тим, хто наближав перемогу.Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 1649
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Результат всем известен. Евреев не стало в Европе и она перестала быть нищей. Таких совпадений как то не бывает. Пусть кто нибудь докажет обратное.
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Як ******* казати: "Ці вже наїлись, тепер про нарід подумають" ))) а взагалі, не можна над таким сміятись - це хвороба (а може і наслідок порушення 11 заповіді).
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Дерьмецо, ты конечно не читало, что написал The Washington Post о международной политике клована? Так чего нам ждать от этой встречи?
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Абзац з цієї сатті
"Нарешті, зусилля Зеленського щодо відновлення відносин з Путіним також не дали результатів. Незабаром після вступу на посаду Зеленський вирішив розпочати стратегію прямої телефонної дипломатії з Путіним. Українські іноземні союзники попередили його проти цього кроку, сказавши, що це може загрожувати зусиллям Заходу щодо переговорів про мир. Зеленський все одно пішов вперед - і його перша спроба організувати обмін російськими та українськими в'язнями зазнала краху.

Здатність України переважати над Росією вимагає розумних, креативних та негативних зовнішньополітичних зусиль, а не любительської особистої дипломатії. За останні п'ять років Україна зробила чудову роботу з формування свого міжнародного становища. Але зараз Зеленський веде кампанію проти найдосвідченіших дипломатів України, вірячи, що він може замість цього покластися на свою сильну харизму.
Скільки ще дипломатичних ударів повинен зазнати український президент, перш ніж зрозуміти, що це була погана ідея, незрозуміло"
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цитувати пропагандона Еріставі... краще вже одразу з паРаши Тудєй
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От ты дебил, ты хоть фамилию автора того высера почитай
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а одна ляляшка уже вчера писало, мол уже встретился и нажал на США, мда, глупость зеботов безгранична.
Да ещё зебилушки, вы слыхали, солнцелыкйи говорил, мол сажать начнёт в осенью, то ладно год опять не уточнил, но вопрос в другом - какие месяца у вас считается осеньими.
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Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
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Пороходупы и дякуйлы! Зрада?! Давайте войте.....Ну не с Трампом же......! Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 5398
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А шо тут выть? О том шо Зе не достоен встречи с Трампом было извесно еще в пятницу утром. Сразу после того, как (пряма мова):
"...Трамп при разговоре со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил крайнее неудовольствие результатами его визита в Украину.. "They promise again and do nothing. Can't they hear us?" (для "Зе-эрудитов" - это о Мотор-Сич речь).

Так что встреча с кем-то, кто сможет Зеленского "нагнуть", в ближайшей перспективе была ожидаема.
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хех, то всі хочуть подивитись виступ на роялі Зеленский встречается в Польше с вице-президентом США Пенсом, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 9518
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Ось тільки за "Пєтю" ніколи не було соромно
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Ви країну зливаєте і не розумієте цього,так що я не надіюсь, що ви мене зрозумієте
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а коли не буде в вас своєї країни, ви ж, я так розумію, один з тих , що сумує за ковбасою по 2.20, то що ви будете робити, Архіпелаг Гулаг, чи де вас там ***** працевлаштує?
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Наша Країна буде,а запарєбрікових,прошу пані не хвилюватись за Україну))
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Як би ви за свою країну думали, то такого б зубожіння з вами не було. А то, що ви кажете, що вона буде,тепер вже викликає великі сумніви,власне щодо назви
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Ну у Порошенко были серьезные проколы на международной арене. Отношения со Штатами могли быть намного теплее, если бы его команда не сделала преждевременную ставку на победу Клинтон. Трамп не такой человек что бы это забыть. Да и Северный поток никак не назовешь победой
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І що дасть Пенс? Мабуть не більше одного пенса😯
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А тобі тату Зе зробити на лобі...
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Його вже проінформували що це за чорт?
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Доречі про "чорта",ваш кумір чорт,побив переселенця,у будівлі міськради Борисполя.Правда гарний чоловік?
Бориспольский чиновник Ярослав Годунок избил переселенца Игоря Петровскиса.
Об этом сообщил пострадавший в соцсетях.
Пострадавший обратился к Зеленского с просьбой защитить его от произвола чиновника.
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Прийде час, коли твого кумира будуть грати далі, ніж бачить. Що тоді будеш говорити?
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В нього на той час вже буде інший кумір. Такі не можуть без ідола. Хтось повинен прийти й покласти в рота. Треба лише "єщє нємножка падаєждать".
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Післязавтра,Порося піде на допит,і можливо вже не вийде на волю))
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А якщо вийде, то ти вистрибнеш як Чечетов?
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Якщо вийде 3,то може не вийде 10,а там ще і далі допити за допитами))Пєтья вже мертвий,як Чечетов))
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Тобто вже викручуєшся😄
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Викручуватись будуть фігуранти справи по організації путча,та державного заколоту,про підготовку якого Петром вже була інфа,чув?
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То їхня справа, а я про тебе. Ти вже не відповідаєш за свої слова.
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За твої слова,бо я нічого не казав про стрибки))Баканов розбереться,хто закликає до путчу,та повалення президента Зеленського))
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Ти дійсно тупий, чи хочеш таким бути?
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А хто закликає до путчу? Поки тебе не було, то ніхто про путч не говорив😯
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Баканов розбереться.Тобі подобається новий Генпрокурор?
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Прокурор не повинен подобатися комусь. Прокурор виконує свої обов'язки. Ти цього не знав?
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А чого я не маючи точної інформації повинен його судити? Ви задавайте це питання тим, хто приймав його роботу.
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Так а хто приймав Кума Югіка на роботу,змінивши Конституцію України?
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И шо?
Что произойдет, когда По сядет? А?
Война сразу кончится? Контрабас остановится? Зарплаты у учителей до 4к баксов подымутся? Что там еще Зе и Ко обещали? И до сих пор не сделал, бо ему По мешает.
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Станеться те,що Пєтья сяде за свої злочини.Ти проти щоб злочинці сиділи у в"язниці?
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Не, ну это в корне меняет дело. Тогда можно будет все Зе и Ко простить. И ПАРЕ, и Мотор-Сич, и энерготариф для Коломойского, и налоговую амнистию для Коломойского, и .... для Коломойского.

Так, зебобик?
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Іловайськ,Дебальцево,склади ***********,Небесну Сотню.....
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А я не оправдываю пороха. Но и не вижу оснований ставить в большую заслугу Зеленскому его посадку (если даже такова и будет).

Впрочем я очень сомневаюсь, что с порохом у Зеленского что-то выгорит. Если его посадить, то кто будет новым врагом "новой" власти? Неужели х*йло!?

А вот кто посадит Зеленского за то, что он уже начудил за 100 дней? И что он еще начудит за не полных 5 лет?

P.S. В руках Зе и Ко достаточно власти и рычагов влияния, что б хоть кого-то за 100 дней посадить. Но Зе и Ко настолько не профессиональны, что даже какого-то замминистра и то не смогли за взятку привлечь. А только за мошенничество... А это в принципе "ниачем" - грамотный адвокат разрулит эту ситуацию так, что Украина еще и доплатит "обвиняемому"...
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Я не цьому цеху, тому і тобі можу допомогти😄
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эта встреча только для протокола (т.е. для всех тех кто принимал участие в церемонии) или решающая какие-то конкретные вопросы?......поэтому было бы не плохо знать тему этой встречи.........
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'Ну возьмите Его))) ну хотя бы переводчиком))!!'
Да, порохоботы?
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Тільки гляньте на це фото. Дивно, що він під стіл не заліз і не став на коліна...

Зеленський зустрічається в Польщі з віцепрезидентом США Пенсом, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6196
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От зразу видно кацапського бота. Всі знають шо то за браслєти і з чим вони пов'язані.Так шо убери комент, не ганьбись
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Та ви що, одразу і кацапського, не бурчи кацап і не порівнюй із собою. А дитячого захвату вашого я не розділяю, щодо браслетів. Носіння їх ніяк не допоможе звільненню бранців, а повод поглузувати не з Зе, а з країни. Мені не за Зе образливо, а за країну
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Встретился как то Зеля с лягушатникам в Париже и пьяницей в Берлине. Результат рака опять в ПАСЕ. Что будет здесь???
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Антон Санченко
Только что ·

Плем'я перевзутих чомусь не може просто піти в зекоманду без опитувань на своєму фейсбучеку.
- Ось, звуть консультувати узеленських, а в мене ж такий досвід завхоза, не хочеться, шоб він пропав.
- Давай, ти зможеш.
- Не сумнівайся ні хвилини! Хай у них вийде!
Ні, дорогенькі, саме так і виглядає зрада. Не ота з мемасиків, а нормальна, справжня.
Полковник Ніс також всього лише проконсультував Меншикова про систему підземних комунікацій Батурина.
Люди з квітня місяця системно працюють над демонтажем української держави, вже втерлися парламентаризмом, готові штампувати будь-які закона сотнями за ніч. "Хай у них вийде", аякже.
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Зелібоби, я не розумію вашого захвату, адже міжнародна політика це конституційний обов"язок президента, не бігати по фонтанах, не ганяти розбійників, не купатись у морі, а проводити міжнародні зустрічі і бути головнокомандуючим. От коли будуть якісь позитивні досягнення в цих напрямках тоді й аплодуйте, наразі одні провали
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Послезавтра снимут недоторканнисть.А на местах урки правят бал.
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в сша решили,что для "пианиста" преза много и отправили вице-преза-его уровень! Зеленський зустрічається в Польщі з віцепрезидентом США Пенсом, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6002
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