 Зеленський зустрічається в Польщі з віцепрезидентом США Пенсом, - "Інтерфакс-Україна"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За інформацією агентства, Зеленський і Пенс зустрічаються зараз у польській столиці після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.
Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.
@ZelenskyyUa з цього приводу? Х*й в жопі - ось що! Його війна почалась у 1941
Петро Порошенко
@poroshenko
Сьогодні світ згадує сумну річницю початку Другої світової війни. Низько вклоняючись перед тими, хто сплачували криваву данину як на фронтах, так і в тилу, під ворожою окупацією та у загонах Руху опору. Тим, хто витримував тяжку ношу війни, тим, хто наближав перемогу.
https://www.youtube.com/watch?v=VDavZZo91Ko
"Нарешті, зусилля Зеленського щодо відновлення відносин з Путіним також не дали результатів. Незабаром після вступу на посаду Зеленський вирішив розпочати стратегію прямої телефонної дипломатії з Путіним. Українські іноземні союзники попередили його проти цього кроку, сказавши, що це може загрожувати зусиллям Заходу щодо переговорів про мир. Зеленський все одно пішов вперед - і його перша спроба організувати обмін російськими та українськими в'язнями зазнала краху.
Здатність України переважати над Росією вимагає розумних, креативних та негативних зовнішньополітичних зусиль, а не любительської особистої дипломатії. За останні п'ять років Україна зробила чудову роботу з формування свого міжнародного становища. Але зараз Зеленський веде кампанію проти найдосвідченіших дипломатів України, вірячи, що він може замість цього покластися на свою сильну харизму.
Скільки ще дипломатичних ударів повинен зазнати український президент, перш ніж зрозуміти, що це була погана ідея, незрозуміло"
Да ещё зебилушки, вы слыхали, солнцелыкйи говорил, мол сажать начнёт в осенью, то ладно год опять не уточнил, но вопрос в другом - какие месяца у вас считается осеньими.
"...Трамп при разговоре со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил крайнее неудовольствие результатами его визита в Украину.. "They promise again and do nothing. Can't they hear us?" (для "Зе-эрудитов" - это о Мотор-Сич речь).
Так что встреча с кем-то, кто сможет Зеленского "нагнуть", в ближайшей перспективе была ожидаема.
Бориспольский чиновник Ярослав Годунок избил переселенца Игоря Петровскиса.
Об этом сообщил пострадавший в соцсетях.
Пострадавший обратился к Зеленского с просьбой защитить его от произвола чиновника.
Что произойдет, когда По сядет? А?
Война сразу кончится? Контрабас остановится? Зарплаты у учителей до 4к баксов подымутся? Что там еще Зе и Ко обещали? И до сих пор не сделал, бо ему По мешает.
Так, зебобик?
Впрочем я очень сомневаюсь, что с порохом у Зеленского что-то выгорит. Если его посадить, то кто будет новым врагом "новой" власти? Неужели х*йло!?
А вот кто посадит Зеленского за то, что он уже начудил за 100 дней? И что он еще начудит за не полных 5 лет?
P.S. В руках Зе и Ко достаточно власти и рычагов влияния, что б хоть кого-то за 100 дней посадить. Но Зе и Ко настолько не профессиональны, что даже какого-то замминистра и то не смогли за взятку привлечь. А только за мошенничество... А это в принципе "ниачем" - грамотный адвокат разрулит эту ситуацию так, что Украина еще и доплатит "обвиняемому"...
Да, порохоботы?
Только что ·
Плем'я перевзутих чомусь не може просто піти в зекоманду без опитувань на своєму фейсбучеку.
- Ось, звуть консультувати узеленських, а в мене ж такий досвід завхоза, не хочеться, шоб він пропав.
- Давай, ти зможеш.
- Не сумнівайся ні хвилини! Хай у них вийде!
Ні, дорогенькі, саме так і виглядає зрада. Не ота з мемасиків, а нормальна, справжня.
Полковник Ніс також всього лише проконсультував Меншикова про систему підземних комунікацій Батурина.
Люди з квітня місяця системно працюють над демонтажем української держави, вже втерлися парламентаризмом, готові штампувати будь-які закона сотнями за ніч. "Хай у них вийде", аякже.