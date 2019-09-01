 Через російську загрозу в Швеції хочуть ввести новий податок

У Швеції хочуть ввести новий податок через загрозу від Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами міністра фінансів Магдалени Андерссон, уряд Швеції планує ввести новий податок в цілях підвищення витрат на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це вона заявила в суботу, 31 серпня, на спільній пресконференції з главою оборонного відомства країни Петером Хультквістом.

Додатковий фінансовий тягар буде покладено на банківський сектор. "Прибуток чотирьох великих банків - Handelsbanken, Nordea, Swedbank і SEB - минулого року склала 112 млрд шведських крон (10 млрд євро), що на три мільярди (277 млн ​​євро) вище, ніж в 2017 році", - заявив Хультквіст, додавши , що профільні органи повинні упевнитися, що ці кошти підуть на цільові потреби.

Андерсон висловила впевненість, що вже у 2022 році за цей рахунок вдасться вишукати 5 млрд крон (462 млн євро). При цьому в деталях механізм функціонування нового збору міністр поки не описала.

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Видання Expressen зазначає, що оборонна сфера країни з 2022 по 2025 роки має отримати щорічну надбавку фінансування в тому ж розмірі. Про нарощування витрат на військові потреби 30 серпня домовилися Партія центру і "Ліберали".

Раніше про це ж говорив і міністр оборони країни Хультквіст. Наводячи аргументи на користь збільшення оборонного бюджету, він послався на зростання зовнішніх загроз, навівши, зокрема, як приклад агресію Росії проти Грузії і окупацію Москвою українського Криму.

На початку липня влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд в Балтійському морі. Там була розміщена нова протиракетна система "земля-повітря". Комплекс ППО розроблений компанією Saab, він замінить розміщені раніше мобільні зенітні системи.

Острів Готланд лежить приблизно за 330 км від Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні неодноразово виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.

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Спостерігалися і небезпечніші ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками і інші інциденти в балтійському регіоні за участю РФ.