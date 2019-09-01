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Все про:податки (754) Росія (19552) Швеція (138)

 Через російську загрозу в Швеції хочуть ввести новий податок

З 2022 року в Швеції може зрости податкове навантаження на банки. Отримані кошти підуть на фінансування оборонної сфери.

У Швеції хочуть ввести новий податок через загрозу від Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами міністра фінансів Магдалени Андерссон, уряд Швеції планує ввести новий податок в цілях підвищення витрат на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це вона заявила в суботу, 31 серпня, на спільній пресконференції з главою оборонного відомства країни Петером Хультквістом.

Додатковий фінансовий тягар буде покладено на банківський сектор. "Прибуток чотирьох великих банків - Handelsbanken, Nordea, Swedbank і SEB -  минулого року склала 112 млрд шведських крон (10 млрд євро), що на три мільярди (277 млн ​​євро) вище, ніж в 2017 році", - заявив Хультквіст, додавши , що профільні органи повинні упевнитися, що ці кошти підуть на цільові потреби.

Андерсон висловила впевненість, що вже у 2022 році за цей рахунок вдасться вишукати 5 млрд крон (462 млн євро). При цьому в деталях механізм функціонування нового збору міністр поки не описала.

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Видання Expressen зазначає, що оборонна сфера країни з 2022 по 2025 роки має отримати щорічну надбавку фінансування в тому ж розмірі. Про нарощування витрат на військові потреби 30 серпня домовилися Партія центру і "Ліберали".

Раніше про це ж говорив і міністр оборони країни Хультквіст. Наводячи аргументи на користь збільшення оборонного бюджету, він послався на зростання зовнішніх загроз, навівши, зокрема, як приклад агресію Росії проти Грузії і окупацію Москвою українського Криму.

На початку липня влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд в Балтійському морі. Там була розміщена нова протиракетна система "земля-повітря". Комплекс ППО розроблений компанією Saab, він замінить розміщені раніше мобільні зенітні системи.

Острів Готланд лежить приблизно за 330 км від Калінінграда, де розташовується штаб Балтійського флоту ВМФ РФ. В останні роки в регіоні неодноразово виникали ситуації, коли літаки НАТО супроводжували російські військові літаки над Балтикою і навпаки.

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Спостерігалися і небезпечніші ситуації, коли літаки РФ пролітали поблизу американських кораблів. Швеція, яка не є членом НАТО, останнім часом неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками і інші інциденти в балтійському регіоні за участю РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145793
 
   
 Топ коментарі
 
А в Україні новий прем'єр хоче збільшити зарплати міністрам щонайменше до 250 000 грн. & Середня пенсія в Україні збільшилася на 66 гривень 20 копійок
Кінець епохи бідності.
Фулє

Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 8494
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Всі сусіди росії повинні бути добре озброєними і підготовленими до вторгнення руснявих вузькоглазиків.
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Бідний банківський сектор в Швеції? Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 9387
Ойлоле, де ж таких недолугих проектують? (звідки беруться я знаю )

Відразу видно що тебе клонували теж в Трускавці.
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Хотят обложить налогами нищий банковский сектор? Во лохи. Коммуналку повышать надо - всю и в разы, а еще военный сбор ввести с каждой покупки. И пусть еще смс-ками на армию шлют, новая Феррари 599 GTB сама себя не купит.
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Бідний банківський сектор в Швеції? Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 9387
Ойлоле, де ж таких недолугих проектують? (звідки беруться я знаю )

Відразу видно що тебе клонували теж в Трускавці.
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таки з кожної покупки? І одразу смс перераховують на армію?😁 Згадалися два раби, яких знімають з потягів, автобусів до лав ВСУ😁
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Бедняга, Вы разорились на СМСках для украинской армии...
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ЗубАжіли від 1,5% воєнного збору, "бідолахи"
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А в Україні новий прем'єр хоче збільшити зарплати міністрам щонайменше до 250 000 грн. & Середня пенсія в Україні збільшилася на 66 гривень 20 копійок
Кінець епохи бідності.
Фулє

Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 8494
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Ага.. Ось прем'єр міністр тільки спочатку шапкою показує, що не підходь- уб' є, а потім автоматом Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 5744

Из-за российской угрозы в Швеции хотят ввести новый налог - Цензор.НЕТ 4786
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Що, Дмітрій, вже хліба не треба, "роботу" давай? ЗубАжіння швиденько закінчилось? Через російську загрозу в Швеції хочуть ввести новий податок - Цензор.НЕТ 863
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НЫНЕШНИЕ "НИЩЕНСКИЕ" ЗАРПЛАТЫ МИНИСТРАМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ОБХОДЯТСЯ СТРАНЕ.
ПОТЕШАЙСЯ ДАЛЬШЕ.
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Зараз самий хайповий момент для прєзєдєнта миттєво змотатись до Швеції і запросити їх інвестувати в Донбасс під особисті гарантії прєзєдєнта.
Якщо прєзєдєнт не лох, він не повинен такий момент впустити.
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Всі сусіди росії повинні бути добре озброєними і підготовленими до вторгнення руснявих вузькоглазиків.
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А як же "васстанавлєніє анфраструктури Данбасса"? Це ж зараз пріоритет. А ніяке не озброєння і підготовка.
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коментар відмічено як спам  
 
Смешно. Россия найдет общий язык с Шведским халифатом или коммунистами социалистами, вообще без проблем.
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Що віддасть? Ям, Копор'є? Москалі останім часом знаходять спільну мову шляхом роздачі земель.
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Если Германия, Франция и т.д сторговались с Россией и за Крым, и за войну вообще, то эти тем более сторгуются и договорятся.
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Найголовніший стримуючий фактор для московитів,це ядерна зброя.Нажаль нам її не дозволять створити,та й технічно,в наших реаліях дуже важко виготовити.Більше того,навіть багатьом західним країнам,також її не дозволяють створювати.
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Налог на богатых?
Они там с дуба рухнули?
Чего доброго и у нас начнут брать налоги с олигархов ...
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