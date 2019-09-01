 Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Про це він сказав, виступаючи на церемонії з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в неділю у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"США і Польща будуть продовжувати разом з усіма нашими союзниками спільно оборонятися. США і Польща закликатимуть наших союзників виконувати ті обіцянки, які ми давали одне одному", - сказав він, виступаючи на церемонії з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в неділю у Варшаві.
Пенс наголосив, що США, Польща та інші волелюбні нації світу зустрічатимуть своє майбутнє разом".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.
Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.
По друге, іспанець знайде нову ланку доходів.
По третє, я не відносився і не буду ніколи відноситися до когорти пєтя-юля-зєля та інших ботів-білів та інше. З однієї причини - зміна назви гівна, яке "плаває" на елітній вершині, не призведе до покращення.
Остннє. Нажаль поняття "хохлосрач" народилося не на порожньому місці. Може досить?
https://www.youtube.com/watch?v=WDfxVFX-4UM
Це перша розробка Пентагону у боротьбі з рашкофейками.
Почему те организации типа ООН,ОБСЕ и еще с десяток не выполняют свои прямые обязанности а надо все больше и больше создавать всяких обединений не решающих абсолютно НИЧЕГО.Тем более что и эти почтенные организации титпа ООН и ОБСЕ никому в мире не могут гарантировать ничего кроме регулярного и гарантированого взноса в их организацию.
А ОБСЕ скорее организация ОЛШ (Обединение Легальных Шпионов).
Может кто опровержет обосновано мое мнение?
Я не знаю ни одного государства, которое прекратило бы свое членство в НАТО, или хотя бы заявляло о таком намерении, зато знаю массу государств, которые разбежались из Организации Варшавского Договора - союза, во главе которого стоял "мирный" СССР.
А еще лучше штаны через ноги одевать. Так удобнее.
Ну и Мозг канешна..
🤗
Віктор Небоженко
Парад 2018 - 18 (вісімнадцять!) іноземних делегацій.
Хода 2019 - 0 (нуль) іноземних делегацій.
-Марш ветеранов войны с Мацковией 50К человек
-Хода ЗЕленського около 3К тел.
От і вся різниця між Порохом і Вазеліном!
В Одессе эти @уки таки объеди6ились, оставив себе на разграбление одесскую область.
Скорик с Лешей гончаренко ненавидели друг друга , но теперь -бац!- обьединение)) ради бабок)) ради влияния на ключевую область в Украине
Бедная наша Одесская область.
Если этот проект все таки состоится, то постепенно туда будут перекидывать американских солдат и технику со старой Европы, у которой явно развивается маразм.