 Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Про це він сказав, виступаючи на церемонії з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в неділю у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США і Польща будуть продовжувати разом з усіма нашими союзниками спільно оборонятися. США і Польща закликатимуть наших союзників виконувати ті обіцянки, які ми давали одне одному", - сказав він, виступаючи на церемонії з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в неділю у Варшаві.

Пенс наголосив, що США, Польща та інші волелюбні нації світу зустрічатимуть своє майбутнє разом".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.