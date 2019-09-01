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Все про:Польща (1907) США (5331) Пенс (60)

 Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Сильний союз всіх вільних, суверенних і незалежних націй світу є "найкращим захистом для свободи, зараз і завжди", заявив віцепрезидент США Майк Пенс.

Про це він сказав, виступаючи на церемонії з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в неділю у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США і Польща будуть продовжувати разом з усіма нашими союзниками спільно оборонятися. США і Польща закликатимуть наших союзників виконувати ті обіцянки, які ми давали одне одному", - сказав він, виступаючи на церемонії з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в неділю у Варшаві.

Пенс наголосив, що США, Польща та інші волелюбні нації світу зустрічатимуть своє майбутнє разом".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145792
 
   
 Топ коментарі
 
Лучший союз, это хорошо вооруженная, подготовленная и мотивированная армия.
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Пам'ятаймо: мирний процес - це не спрінт, а стратегічний розрахунок і терпіння. Можливість досягнути «швидкого миру» на Донбасі завжди була. Погана новина у тому, що вона токсична, оскільки можлива лише на основі вимог Кремля. Ціна такого «миру» - не справжній мир, а капітуляція.
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Так одягай або ще час не настав?

Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 318
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Зараз зєлєботам можна заскиглити про "сільная Украіна нікаму нє нужна". Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс - Цензор.НЕТ 7096
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Пам'ятаймо: мирний процес - це не спрінт, а стратегічний розрахунок і терпіння. Можливість досягнути «швидкого миру» на Донбасі завжди була. Погана новина у тому, що вона токсична, оскільки можлива лише на основі вимог Кремля. Ціна такого «миру» - не справжній мир, а капітуляція.
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Саме такий «мир» нам готують ЗЕлена Шмаркля та стара бабуся Каломойша
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На жаль останні вибори показали, що більшість дуже й дуже далека від терпіння, ще дорозинулося до розуміння "стратегічний розвиток". Так що там інших варіантів немає.
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коли пєтя сяде в тюрму, а він сяде, хто буде тобі песо платить, іспанець?
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А якщо Петя сяде, а іспанець залишиться, куди його запишете?
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Що таке песо? І звідки ти таке розумне?
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Валюта окупаційних отрядів Іспанської імперії на завойованих землях Америки. Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 3675
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Ну хоч хтось із ЗЕбілів розсмішив збродом дегенератів )))
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Чому Ви, пані, Molli, така кровожерлива? Ваш прадід не був, часом, есером. А, може, Каплан то Ваша прабабця. Злість з'їдає людину і прискорює старіння. Юля, правда, все компесує підтяжками і ботоксом.
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ты за Юлю не переживай,такие как ты ей даже ноги не моют.
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Пєтя не сяде, це поперше. Судячи з заяв хазяїна ЗЕ вони вже дійшли до консенсуса (десь пєтя поступився, десь мойша попустив).
По друге, іспанець знайде нову ланку доходів.
По третє, я не відносився і не буду ніколи відноситися до когорти пєтя-юля-зєля та інших ботів-білів та інше. З однієї причини - зміна назви гівна, яке "плаває" на елітній вершині, не призведе до покращення.
Остннє. Нажаль поняття "хохлосрач" народилося не на порожньому місці. Може досить?
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Но нас кинули по полной программе с Будапештский Меморандумом. Видимо, мы к таким как как то не относимся....
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Не зовсім так. Мабуть, Дон не читатель меморандумів, а писатель.
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Дон Эскобар в вопросе Будапештского Меморандума написал, не один десяток комментов, с разъяснения и. Поэтому знаю его практически полностью на память....
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Меморандум по сути . это не подписанный договор.
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Это не договор. Это международное обязательство.
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Лучший союз, это хорошо вооруженная, подготовленная и мотивированная армия.
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Не буває рівноцінного союзу, навіть незалежних та сильних, завжди хтось сильніший, хтось нахабніший, а шкода.
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І ще це може змінюватись в часі. Так що нормально.
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З досвіду історії, жоден такий союз не спинив країну, що вирішила почати війну.
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Як викапані! Будемо сподіваться, що судьба міжнародного злочинця, що ліворуч, буде схожею на долю злочинця, що праворуч.
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Але ви такий шикарний смайлик розкопали ?
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На сусідній гілці.
Це перша розробка Пентагону у боротьбі з рашкофейками.
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А во сколько миллионов и не тугриков новый ,,союз,,обойдется Украине?Все эти новые союзы и обединения мне напоминают наши разные фонды которые налогами не облагаются но надобно туда пополнять миллионы.
Почему те организации типа ООН,ОБСЕ и еще с десяток не выполняют свои прямые обязанности а надо все больше и больше создавать всяких обединений не решающих абсолютно НИЧЕГО.Тем более что и эти почтенные организации титпа ООН и ОБСЕ никому в мире не могут гарантировать ничего кроме регулярного и гарантированого взноса в их организацию.
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Участие в НАТО, скорее всего, обошлось бы Украине существенно дешевле чем участие в войне.
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А НАТО исчерпало свои полномочия из развалом СССР и стран Варшавского договора.И теперь по факту они скорее ОПА (Обединение Потенциальных Агрессоров ) чем миротворцы исходя из статуса их организации.
А ОБСЕ скорее организация ОЛШ (Обединение Легальных Шпионов).
Может кто опровержет обосновано мое мнение?
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Можна розширено абзаців на 5 - 7 про нічим не підкріплений нікому непорібний долар?
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Таки опровергну.
Я не знаю ни одного государства, которое прекратило бы свое членство в НАТО, или хотя бы заявляло о таком намерении, зато знаю массу государств, которые разбежались из Организации Варшавского Договора - союза, во главе которого стоял "мирный" СССР.
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Вы правы из своей колокольни,но Вы не учли статус этой организации где для принятия какого бы решения при голосовании долно быть100 процентов членов организаии ООН.А так как Кацапия агрессор имеет право голоса то как она проголосует ЗА применение радикальных мер против себя?Ведь для какошо-то решения требуется по статуту этой организации 100 процентов голосов.Вот в этом и заключается весь смысл этой туфтовой организации которой нужно изменить или статут или ее упразнить.
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***********,ну ти хоча б свій ізіг вивчило."опровержет обосновано".А воно про геополітику.
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***********,я з Вами радий познайомитись,мене звати Володимир.І за що ваша мама Вам дала таке імя?
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"Затычка" ти,а не Володимир.І рівень інтелекту відповідний.
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Затычки это те кто тусуются здесь только случайно,во ремя месячных.Как случайно зазирнул так случайно пора тебя вытаскивать за веревку торчащую из влагалища.
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Шоб я туди зазирнув,треба спочатку тебе звідти витягти.І саме тим способом,що ти описав.Все-то ти знаєш,тампакс.І взагалі,фу,**** підоруснява.Команди "голос" не було.
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Из тебя ,урода,кроме гадости ничего не прет.Попробуй ответить хоть что-то по существу.Или ума не хватает?
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Ну прямо философ. Сенека.

А еще лучше штаны через ноги одевать. Так удобнее.
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при твоем свиновальце такого не было?
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Отаке воно - перемир'я по-зеленськи, так мордва Wevelsburg? Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 5777
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значит все таки было. Или не время сейчас свинятам хрюкать о мыролюбности? Свинарник в огне?
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Шоб тебя не сожрали-отращивай клыки и когти!!
Ну и Мозг канешна..
🤗
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Пенсил, будапештский меморандум помнишь?
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то візьміть нас в той союз!!! Чи ми не свободні, сувєрєнні та нізавісімі???
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І президентом Порошенком, і його віцепрезидентом Медведчуком керував Кремль. Всі ці п'ять років. Це ж очевидно. Злочинні Мінські угоди - це спільна робота Порошенка та Медведчука. Тому я не бачу між ними жодної різниці. Зовні вони можуть конфліктувати, а політичні кроки робити тільки в одному напрямі - на користь Росії.

Віктор Небоженко
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это нам давно известно. поэтому и называют мертвячука свиномертвецом или свинотрупом.
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то коричневое, но не шыкалад. А то что мертвяк со свиньей братьянавек это факт.
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ужос просто... Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс - Цензор.НЕТ 5160

Парад 2018 - 18 (вісімнадцять!) іноземних делегацій.
Хода 2019 - 0 (нуль) іноземних делегацій.
-Марш ветеранов войны с Мацковией 50К человек
-Хода ЗЕленського около 3К тел.
От і вся різниця між Порохом і Вазеліном!
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справєдлівості раді - Марш ніяким боком до пєци
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В мене теж є знайомий в психушці (його душа не пережила розпаду СССРу).
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Абсолютно. Мало того , путём многочисленных журналистских пока что расследований стало известно, что у мертведчука и порошенки совместный бизнес с сфере дизельного топлива и сжиженного газа.
В Одессе эти @уки таки объеди6ились, оставив себе на разграбление одесскую область.
Скорик с Лешей гончаренко ненавидели друг друга , но теперь -бац!- обьединение)) ради бабок)) ради влияния на ключевую область в Украине
Бедная наша Одесская область.
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Дуда вообще весьма целеустремленный, он уже почти продавил полноценную военную базу США в Польше.
Если этот проект все таки состоится, то постепенно туда будут перекидывать американских солдат и технику со старой Европы, у которой явно развивается маразм.
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Мдаа.... Повторюсь. Будущее - неизбежно! Но, знающие правильный ход событий в состоянии его изменить.
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Сказал Пенс красиво, да сразу же и предложил свободному союзу свободных наций - ООН, отдать все деньги, что НАТО тратит на оборону, чтоб только ООН могла воевать по всему миру, а остальным - зась.
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