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Все про:Пентагон (240) ЗМІ (632) США (5331) фейк (203)

 Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах

Агентство передових дослідницьких проектів Міноборони США замовило розробити програмне забезпечення для протидії масштабним кампаніям з дезінформації в ЗМІ та соціальних мережах.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Завданням програми "СемаФор" (Semantic Forensics ― семантична експертиза) буде виявлення брехливої інформації серед 500 тисяч розповідей, фотографій, відео- та аудіокліпів у соціальних мережах.

"Те, що соціальними медіа зловживають та використовують їх для впливу на вибори, є фактором ризику. Справді цікаво, що DARPA намагається створити системи стримування, бажаю їм успіху. Проте без законодавчого супроводу це буде далеким від досконалості", ― каже спеціаліст із комунікацій, доцент Університету Сіракуз Дженніфер Грайгіл.

Агенція сподівається, що, збільшивши кількість алгоритмів перевірок, зможе виявляти умисно створені фальшиві новини до того, як вони стануть вірусними. Алгоритми включатимуть здатність сканувати та оцінювати 250 тисяч новинних статей і 250 тисяч дописів у соцмережах, в яких разом міститиметься 5 тисяч фальшивок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блог американського полковника з обвинуваченнями на адресу українських військових є фейком, - військова прокуратура

"Складний набір детекторів семантичних (смислових) суперечностей суттєво збільшить навантаження на фальсифікаторів у медіа. Вони змушені будуть вивіряти кожну семантичну деталь, водночас, як борцям із ними треба буде лише знайти одну чи кілька суперечностей", ― йдеться в основоположному документі агенції від 23 серпня.

Автори проєкту сподіваються, що технології "СемаФор" допоможуть ідентифікувати, розуміти та відбивати ворожі кампанії з дезінформації. На розробку і впровадження системи заплановано чотири роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145791
 
 
 Топ коментарі
 
Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях


Лолиботы , вам капут Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 6091
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Надо и нам такое. Порохоср@нь как ветром сдует! Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 8080
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Ти ж без порохоботів не зможеш існувати, без Порошенко ти непотрібний. Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 1177
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Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях


Лолиботы , вам капут Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 6091
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Ти ж без порохоботів не зможеш існувати, без Порошенко ти непотрібний. Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 1177
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бука , як не стане порохоботiв , то Куприк готовий зникнути назавжди . Почув Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах - Цензор.НЕТ 3902
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Нащо, ти кумедний в своїй ненависті до збитих льотчиків, спробуй себе в боротьбі наприклад з Тохтамишботами.
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Надо и нам такое. Порохоср@нь как ветром сдует! Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 8080
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это удар по мыролюбности свиношнырей.
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Вище одразу написали, що "капець порохоботам".
Але насправді може статися пердімонокль: все буде на 180 грідусів навпаки Пентагон заказал разработку ПО для борьбы с фейками в соцсетях - Цензор.НЕТ 6115
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Для багатьох життя втрате сенс, крім атак на порохоботів вони не коментують ні новини, ні своє відношення до них, разом з порохоботами зникне цілий прошарок куприків.
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Хорошее дело, а то рашка, того и гляди, и в Америке майдан замутит.
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В американців регулярна зміна влади і діючі альтернативні гілки влади, там Майдан неможливий.
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Зараз збільшіть купівлю сміття для захоронення на рашці, наскирдує нікому не потрібних, нічим не підкріплених доларів і на них замутить в Америці Майдан.
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Хоча касаби стверджують, що український Майдан американці замутили. Та то таке...
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Повторюю ще раз приплюснутим зебілятам, ми на утриманні госдепа США, на віміну від вас малоросів трьох рубльових.
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Що троляки, без Пороха ніяк? Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах - Цензор.НЕТ 5915 Це американці створюють захист від ваших кацапських ботоферм, якими ви весь світ загадили
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