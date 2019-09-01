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 Політика України
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Все про:Кабмін (3053) Гончарук_Олексій (35)

 Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну

У понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"2. вересня під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що засідання почнеться о 14:00.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів. Захід відбудеться в Офісі Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом Гончарука"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145788
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы , вы ж тут волали , шо Петробудка будет Премьером ... Шось пошло не так ? Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 888
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побажаємо успіхів новому уряду !
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Все нормально и правильно
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Вперда тріпло.
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Це ти недоумок, бо не можеш довести що я порохобот.
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І доводити не треба ти, хто весь час за тобою слідкує провокатор.
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в инете так много психических ...слідкує...провокатор....
капець Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 4976
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Порохоботы , вы ж тут волали , шо Петробудка будет Премьером ... Шось пошло не так ? Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 888
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з якого це дива , хтось із гальорки , міг би претендувати на місце прем'єра ..? Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 4539
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легко свиновальц мог стать премьером, но премьером параши на зоне.
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Шо, зелений, завтра тобі Вова буде тарифи знижувати своїм членом музикальним по твоїх гламурних обвислих губоньках?))))
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Свині пощастить , якщо вона стане "премьером параши на зоне" - скоріш за все її просто завалять !
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Нє,прЄзІком курятника.... Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 9292
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Все вірно.
Пора працювати.
Адже за цим маріонеточним режимом кровавого бариги доведеться ще довго все виправляти.
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тому вирощуй свою виправлялку та не перенатружуй її
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Відлік 100 днів почнеться завтра о 14 годині.Нарешті Грося та Пєтья вже на звалищі історії України.
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Нарешті Грося та Пєтья вже на звалищі історії України.

Когда Кучма ушел с поста- на заборах в Днепре писали- Данилыч- прости...
А Барыгу народ ждет не дождется, когда посадят.
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Калобот 💩🐒🤡🤢Куприк, на бояру уже 👅
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Позгрібайте, хлопці, сою, тай почніть її сджать...
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этот сопрос нужно адрессовывать свиногнойному и свиновальцу.
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Вони вже у відставці, 100 днів йому дати як і зенаріку?
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Соссух це куприк.
Кольори прапора України вже знаєш?
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Дивись щоб ти від своїх батьків неполучив, чи від папи Колі, чи від мами Васі.
😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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У сейфі в нього? Здоровий сейф, якщо стільки асфальту помістилося.
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Порохоботам еще не всунули по самые я.........., а они голосят не своим голосом. Вангуют, вроде есть чем.
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будуть зеленим лохам трифи знижувати по їхнім вікоченим губоньках)))
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ПОЗДРАВЛЯЮ НАРОД УКРАИНЫ С ИЗБАВЛЕНИЕМ ОТ СВИНЯЧЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ,ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ АГЕНТА КРЕМЛЯ ЛАЛИТЫ
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и скорым уничтожением всего вальцманата.
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не забудем подякувати і соєвим ботам - своєю безмірною тупістю вони наблизили цей час і допомогли Пеці скотитися із 54% АЖ до 8% ...
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падлюку педросвыню на нары-КУКАРЕКАТЬ
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Та да. Прямо не верилось. А уж как пердякулам не верилось, думали будут нас вечно обдирать
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Думаю что 14.00 это не самое лучшее времья для заседаний.Так как после жратвы все будут хотеть выйти кто в туалет а кто после сытного обеда вообще ,,забет,,на все и вся.
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А в это же время Алексей Гончаренко созывает своих порохоботов, чтоб чтоб чтоб громко крикнуть
- Вы уволены, бестолочи!!!
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в Льоши Костусєва (мл) багатий досвід перебіжок - із ПР до БПП ... не здивуюсь , коли він почне вилизувати Зеленсьому , аби бути вже в новій команді ..))
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Це в котрий раз уже будуть порохоботів звільнювати? Вже штири рази звільнювали, ще скільки попереду?
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Чи премію дали тролям, щось дуже не зрозуміла активність???
А може "сезонное обострение"???
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мы не бандиты мы благородные пираты (ц)
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Підняти зарплати міністрів до $10 тисяч та продати "Приват": перші кроки нового прем'єра ...а зебилам все аресты мерещаться
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зешмаркли - вы чего так возбудились то?

вам разослали свежее порно?
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Мусарок,в нас є дружини,і сексом ми займаємось у лоні сім"ї,а ти нікому непотрібне як себе задовольняєш?Порно дивися?
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Подстреленый, порно- это вы на цензоре.
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