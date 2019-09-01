 Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
"2. вересня під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що засідання почнеться о 14:00.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів. Захід відбудеться в Офісі Президента.
капець
А ось що казав пан Куприк .
Пора працювати.
Адже за цим маріонеточним режимом кровавого бариги доведеться ще довго все виправляти.
Когда Кучма ушел с поста- на заборах в Днепре писали- Данилыч- прости...
А Барыгу народ ждет не дождется, когда посадят.
Кольори прапора України вже знаєш?
😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
- Вы уволены, бестолочи!!!
А може "сезонное обострение"???
вам разослали свежее порно?