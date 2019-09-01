 Гончарук збирає у понеділок засідання Кабміну

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"2. вересня під головуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що засідання почнеться о 14:00.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів. Захід відбудеться в Офісі Президента.

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