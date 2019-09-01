 Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні

Про це він сказав, виступаючи на церемонії пам'яті на честь 80-річчя від дня початку Другої світової війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Навіть сьогодні ми бачимо, як кордони зміщуються, окупація, військовополонені, (відбуваються. - Ред.) військові провокації... Нам потрібно бути рішучими, не можна цьому потурати, (...) щоб бути впевненими у тому, що ми більше ніколи не зіткнемося з військовою агресією", - заявив Дуда.

"Має бути очевидно, що будь-який вид військової агресії наразиться на сильну, потужну, рішучу відповідь. Це виклики, з якими ми стикаємося в наші дні", - наголосив президент Польщі.

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Дуда навів події в 2008 році в Грузії і в 2014-му в Україні як приклади неприпустимості порушення кордонів держав і військової агресії.

Заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни відбуваються на площі маршала Пілсудського у Варшаві, де перед виступом глави держави відбувся парад, було виконано державний гімн Польщі і піднято прапори.

На заходи до Польщі приїхали представники десятків іноземних держав, зокрема віцепрезидент США Майк Пенс і канцлер ФРН Ангела Меркель, а також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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Заходи розпочалися в Польщі рано-вранці в неділю в місті Велюнь, а також на півострові Вестерплатте в Гданську в точний час нападу 1 вересня 1939 року.