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Все про:Друга світова війна (114) історія (651) Польща (1907) Дуда (193)

 Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність рішуче протистояти новим військовим провокаціям, не допустити нової військової агресії.

Про це він сказав, виступаючи на церемонії пам'яті на честь 80-річчя від дня початку Другої світової війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Навіть сьогодні ми бачимо, як кордони зміщуються, окупація, військовополонені, (відбуваються. - Ред.) військові провокації... Нам потрібно бути рішучими, не можна цьому потурати, (...) щоб бути впевненими у тому, що ми більше ніколи не зіткнемося з військовою агресією", - заявив Дуда.

"Має бути очевидно, що будь-який вид військової агресії наразиться на сильну, потужну, рішучу відповідь. Це виклики, з якими ми стикаємося в наші дні", - наголосив президент Польщі.

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Дуда навів події в 2008 році в Грузії і в 2014-му в Україні як приклади неприпустимості порушення кордонів держав і військової агресії.

Заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни відбуваються на площі маршала Пілсудського у Варшаві, де перед виступом глави держави відбувся парад, було виконано державний гімн Польщі і піднято прапори.

На заходи до Польщі приїхали представники десятків іноземних держав, зокрема віцепрезидент США Майк Пенс і канцлер ФРН Ангела Меркель, а також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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Заходи розпочалися в Польщі рано-вранці в неділю в місті Велюнь, а також на півострові Вестерплатте в Гданську в точний час нападу 1 вересня 1939 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145787
 
   
 Топ коментарі
 
enson
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ..@нулись наши друзья.
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Вата, тобі своє поліно в оці не заажає?)))
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Санкциями войны не выигрываются .Но можно ограничить возможности агрессора .Этой цели у наших партнеров НЕ было.Цель была просто попугать .Ну попугали бомжа чистой постелью , он вначале испугался , потом удивился а под конец пошел дальше в свою подворотню sрать, бухать и воровать у соседей
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Скиньте на агрессора какую-нибудь бомбу, чтобы он успокоился.
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Та уже все равно. Сколько горя принес. Не жизнь, а мучение. Чтобы все побыстрее прекратилось, но с наказанием агрессора.
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Швеция увеличивает расходы на оборону для защиты от агрессии РФ
И почему это не от США?
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Бо рф непередбачувана, агресивна, брехлива країна. В цьому переконались вже усі. А кацапи й досі лізуть до всіх із своєю специфічною "любов'ю".
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Порушення повітряного кордону Королівства Швеція військовими літаками, збільшення військового угруповання у Балтійському морі, постійні провокації у небі над Польщею, Фінляндією. Росія дика, брехлива країна, що ще від них чекати? Ми також до 2014 думали, навіщо укріплювати східний кордон та гнати бази рф з Криму. А виявилось, що дарма. Тепер всі ваші сусіди поспіхом обладнують проти ***** (це президент твоєї країни) оборону.
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Потому что кацап боится и ненавидит США.Это их враг. Украина для кацапов не враг а их взбунтовавшаяся провинция . Ведь у кацапов ссср не ушёл в небытие .Он жив в их бестолковках .Вы с ними не согласны ? Где визовый режим ? Где полное прекращение торговли и запрет на ВСЕ товары из рф ? Но вы не поддерживаете эти самоограничения ? Ведь у вас родня в мухосранске и сезонные заработки в кобылозадовске ? Так значит вы во всем согласны с кацапом выше .......
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Это невозможно выполнять. Этим можно только подтереться .Как и печально известным Будапештским меморандумом
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І саме на основі міжнародного права на твою країну та на ***** особисто накладені санкції. Бреши ще)
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а на кого штати напали ?
невже на нас ?
заслали, тварі, своїх бурятів на дамбас, Крим анексували..
ну, і "піндоси" такі... Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні - Цензор.НЕТ 1204
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ражка- Чечня, Сирія, Україна, Молдавія, Грузія, Нагорний Карабах, Афганістан і т.д.
Плюс теракти в Європі.
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Как ни странно, за самолет, сбитый Турцией, кроме помидоров ничего не было.
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Що саме сиішне- Ердоган вибачився за збитий літак лише у рашапроповських змі. У спамго Ердогана і у Цивілізованому світі про це не чули)))
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https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160629_russia_turkey_excuses_hk

Для тих, кому важко читати- "Ердоган висловив жаль", а не "вибачився". Типу "птічку жалко", проте вибачень ***** не отримав і не отримає, так як сам був готовий вибачатись, бо південний потік потрібно було будувати.
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Санкции утроить. Устальцев и партию капитуляции,которые требую рабства изза которого некоторым франческам пришлось жрать своих детей в 33м.никакая война не убила столько украинцев устальцы в 1917м, посадить в газовые камеры за такое дикое преступление капитуляции перед айванами дураками.
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enson
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ..@нулись наши друзья.
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каждый день даст тебе десять новых забот и каждая ночь принесёт по морщине
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дуда призвал, ответили взволнованостью
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Задудел Дуда в ду-ду...
Скажу за Украину: -- ...щас ещё советов с Албании не хватает!
Просрали мою страну -- украинцы хреновы -- ...зря я токо в КГБ на учёте стоял с 1980 года, за антисоветчину ... -- всэ Ганьба!
...и люди в нём -- актёры...
2.10.2019 -- мне 60! ...я "устал бороться с притяжение Земли" ... -- но: "Жизнь, она всегда прекрастна и не стареет никогда! ...*)
На Хунту денег дам! -- на цирк -- отсосиновики в лесу пособирайте...
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Я сказал, шо Украина -- страна лохов и бесплатных пассажиров!
-- а яЮ в Украине, 33 года прожил! ...и токо 26 лет за Бугром...
За Базар отвечаю! ...а шо тебе не так? -- я ж вам, в избирательном Процессе не мешал...
-- у меня своя Доярка есть! *)
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были бы нормальные санкции,то не дошло бы и до минска 1-2,а так только озабоченности,я уверен,зашла бы мордва в Польшу или Прибалтийские страны,было бы тоже самое,озабоченность и умиротворение
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Санкциями войны не выигрываются .Но можно ограничить возможности агрессора .Этой цели у наших партнеров НЕ было.Цель была просто попугать .Ну попугали бомжа чистой постелью , он вначале испугался , потом удивился а под конец пошел дальше в свою подворотню sрать, бухать и воровать у соседей
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Не допустить новых?
Еще со "старыми" не разобрались!
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Я так понимаю, Украину уже в утиль списали. Союзнички, и партнерчики....
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