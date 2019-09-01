 Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні

Про це він сказав, виступаючи на церемонії пам'яті на честь 80-річчя від дня початку Другої світової війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Навіть сьогодні ми бачимо, як кордони зміщуються, окупація, військовополонені, (відбуваються. - Ред.) військові провокації... Нам потрібно бути рішучими, не можна цьому потурати, (...) щоб бути впевненими у тому, що ми більше ніколи не зіткнемося з військовою агресією", - заявив Дуда.
"Має бути очевидно, що будь-який вид військової агресії наразиться на сильну, потужну, рішучу відповідь. Це виклики, з якими ми стикаємося в наші дні", - наголосив президент Польщі.
Дуда навів події в 2008 році в Грузії і в 2014-му в Україні як приклади неприпустимості порушення кордонів держав і військової агресії.
Заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни відбуваються на площі маршала Пілсудського у Варшаві, де перед виступом глави держави відбувся парад, було виконано державний гімн Польщі і піднято прапори.
На заходи до Польщі приїхали представники десятків іноземних держав, зокрема віцепрезидент США Майк Пенс і канцлер ФРН Ангела Меркель, а також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Заходи розпочалися в Польщі рано-вранці в неділю в місті Велюнь, а також на півострові Вестерплатте в Гданську в точний час нападу 1 вересня 1939 року.
И почему это не от США?
невже на нас ?
заслали, тварі, своїх бурятів на дамбас, Крим анексували..
ну, і "піндоси" такі...
Плюс теракти в Європі.
Для тих, кому важко читати- "Ердоган висловив жаль", а не "вибачився". Типу "птічку жалко", проте вибачень ***** не отримав і не отримає, так як сам був готовий вибачатись, бо південний потік потрібно було будувати.
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ..@нулись наши друзья.
Скажу за Украину: -- ...щас ещё советов с Албании не хватает!
Просрали мою страну -- украинцы хреновы -- ...зря я токо в КГБ на учёте стоял с 1980 года, за антисоветчину ... -- всэ Ганьба!
...и люди в нём -- актёры...
2.10.2019 -- мне 60! ...я "устал бороться с притяжение Земли" ... -- но: "Жизнь, она всегда прекрастна и не стареет никогда! ...*)
На Хунту денег дам! -- на цирк -- отсосиновики в лесу пособирайте...
-- а яЮ в Украине, 33 года прожил! ...и токо 26 лет за Бугром...
За Базар отвечаю! ...а шо тебе не так? -- я ж вам, в избирательном Процессе не мешал...
-- у меня своя Доярка есть! *)
Еще со "старыми" не разобрались!