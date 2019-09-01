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Все про:міст (261) СЦКК (456) Станиця Луганська (55)

 Окупанти відмовляються гарантувати безпеку працівників "Укртрансмоста" в Станиці Луганській, зриваючи відновлення переходу

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що російські найманці продовжують саботувати початок відновлення моста в Станиці Луганській.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська" представникам "Укртрансмоста", - наголошується в ньому.

У зв'язку з відмовою у доступі представники "Укртрансмоста" не змогли вивчити ділянку моста для визначення обсягів подальших відновлювальних робіт.

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Крім того, станом на 1 вересня планувалися роботи з демонтажу та вивезення конструкцій моста, прибирання будівельного сміття.

Українська сторона через Спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співпраці в Європі сповістила незаконним збройним формуванням про готовність до проведення робіт.

У відповідь було отримано відмову щодо гарантії безпеки. Окупанти пояснили її відсутністю детального плану відновлювальних робіт.

Українська сторона СЦКК наголосила, що такі дії окупаційної адміністрації свідчать про цілеспрямоване недотримання збройними формуваннями Росії та їхніми найманцями своїх зобов'язань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".

21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.

Окупанти відмовляються гарантувати безпеку працівників Укртрансмоста в Станиці Луганській, зриваючи відновлення переходу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145786
 
 
 Топ коментарі
 
Лугандон каже йому той міст і нафіг не впав, а главзебіл вперто хоче його відновити, дебілбля.
Оккупанты отказываются гарантировать безопасность работников "Укртрансмоста" в Станице Луганской, срывая восстановление перехода - Цензор.НЕТ 5900
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Для чого його відновлювати? Наскільки я знаю, всі ремонтні роботи на окупованих територіях виконуються за рахунок окупанта, а в сірій зоні вони не виконуються взагалі. Це як посеред траси будувати пірамідку з кришталевих бокалів- гарно, проте неефективно та недовговічно.
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літнім жінкам в 14 му році не потрібно було кидатись під українські танки і бтр і кричати путін введи, зараз би не штурмували з кравчучками полосу ускладнень
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Ну насправді - навіщо окупантам зайві речі, коли те, що їм було потрібно, а саме демонтаж укріплень, розмінування небезпечних для раптових ударів і здійснення диверсйних вилазок ділянок здійснені.
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Вот пусть Кодломойша с Кучмо-пинчучмо лично восстанавливают и строят без ответной реакции на сафари путлерастов
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Лугандон каже йому той міст і нафіг не впав, а главзебіл вперто хоче його відновити, ********.

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І путіна нє боятся. Вообще фуй на нєго положилі нєгодяі...
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О чем можно до́говариваться с Россией,по моему это безполезная трата времени.
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Лугандоны намекают на желании получить свою долю в распиливании бабла......
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Ну так понятно что они нехотят мира,постоянный конфликт будут держать постоянно,1000 раз сказано пуйлу нужна вся Украина или разрывать полностью дип отношения после возврата пленных или капитуляция,если будет встреча пуйла и зелени напрямую то ботоксный уламает клоуна подписать тайные договорённости,про выборы на Донбассе и возможно снятия преград для подачи воды в Крым,(но узнаем мы все позже как всегда от кацапских СМИ что Зе обещал и подписал сделать то или иное) ну словами пожалуйста я вас прощу не убивайте наших детей он расмешит плешивого,или он тупой что думает пуйло уйдет сам ничего не взяв для себя или Зе это троянский конь который собственными руками добровольно отдает Украину,и пуйлу лично ничего делать не придётся ,а жопоблок (официальная 5 колонна) "поможет"чем сможет,дальше разговоров Зе что он шото нарыл про Мертветчука не пойдёт
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Украинская сторона через специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе известила незаконные вооруженные формирования о готовности к проведению работ. Источник: https://censor.net.ua/n3145786
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А в новости ниже разгоняют фейк, что ОБСЕ помогает оккупантам. Я думаю что именно в этот момент ОБСЕ показывало оккупантам, что украинская сторона готова начать произведение работ .
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Для чого його відновлювати? Наскільки я знаю, всі ремонтні роботи на окупованих територіях виконуються за рахунок окупанта, а в сірій зоні вони не виконуються взагалі. Це як посеред траси будувати пірамідку з кришталевих бокалів- гарно, проте неефективно та недовговічно.
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А підвесну дорогу зробити не простіше буде? В Дніпрі підвесна не працює, можна її розібрати і з неї забацати лунганцям. Неможливо ж дивитись, як літні жінки з кравчучками штурмують цю полосу ускладнень
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літнім жінкам в 14 му році не потрібно було кидатись під українські танки і бтр і кричати путін введи, зараз би не штурмували з кравчучками полосу ускладнень
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Гарантии этих скотов не стоят ничего. Глупо вообще на что-то рассчитывать и вообще разговаривать с этим быдлом.
Безопасность может быть достигнута только путем уничтожения этого отребья, если понадобится - то и с расией вместе. Рано или поздно это обязательно произойдет, и не так уже и поздно, обратный отсчет уже тикает.
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якесь однобоке у нас перемир"я не знаходите, фанати зе?
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Ну коли вже така ситуація, то на якого милого той міст ремонтувати? Гра в одні ворота з тим мостом.
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