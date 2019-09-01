 Окупанти відмовляються гарантувати безпеку працівників "Укртрансмоста" в Станиці Луганській, зриваючи відновлення переходу

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська" представникам "Укртрансмоста", - наголошується в ньому.

У зв'язку з відмовою у доступі представники "Укртрансмоста" не змогли вивчити ділянку моста для визначення обсягів подальших відновлювальних робіт.

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Крім того, станом на 1 вересня планувалися роботи з демонтажу та вивезення конструкцій моста, прибирання будівельного сміття.

Українська сторона через Спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співпраці в Європі сповістила незаконним збройним формуванням про готовність до проведення робіт.

У відповідь було отримано відмову щодо гарантії безпеки. Окупанти пояснили її відсутністю детального плану відновлювальних робіт.

Українська сторона СЦКК наголосила, що такі дії окупаційної адміністрації свідчать про цілеспрямоване недотримання збройними формуваннями Росії та їхніми найманцями своїх зобов'язань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

1 серпня сапери ДСНС почали розмінування території поблизу зруйнованого моста біля КПВВ "Станиця Луганська".

21 серпня за підсумками засідання ТКГ українська сторона заявила про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня, проте ще має бути демонтовано блокпост НЗФ.