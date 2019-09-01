 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, президент подякував главі бельгійського уряду за практичну підтримку України в низці сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ. "Життя людей для нас - пріоритет. Спасибі Бельгії за реабілітацію і лікування наших хлопців", - зазначив президент України.
Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках "нормандського формату". Він також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.
Зеленський зазначив, що Україна буде проводити всі необхідні для держави реформи. Насамперед йдеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду і перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо глава держави наголосив на важливості реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.
"Ми справді будемо впроваджувати реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій та фахівців досягнемо успіху", - наголосив президент України.
ну і трамп незрімо теж ..
Уже ж позавчера прозвучало: План Зеленского!
...бедная Бельгия -- был там недавно -- она ж ещё ничего не знает, обо всех совковых планах на неё...*(
со всеми встречается, решает вопросы, а мог бы фабрику в липецке открыть.
Нардеп від партії президента Максим Бужанський, котрий разом з Шуфричем мріє посадити Порошенка, переопублікував в Facebook неоднозначний текст, який він написав ще два роки тому, намагаючись привернути увагу до своєї нескромної персони.
Поляки самі у всьому винні, а Сталін - молодець: Скандальний "Слуга народу" виправдовує окупацію Польщі у вересні 1939 року