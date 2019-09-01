EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  1129  33
Все про:Бельгія (97) Зеленський (2562) Польща (1907)

 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем у рамках участі в меморіальних заходах із нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, які відбуваються у Варшаві.

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, президент подякував главі бельгійського уряду за практичну підтримку України в низці сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ. "Життя людей для нас - пріоритет. Спасибі Бельгії за реабілітацію і лікування наших хлопців", - зазначив президент України.

Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках "нормандського формату". Він також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.

Зеленський зазначив, що Україна буде проводити всі необхідні для держави реформи. Насамперед йдеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду і перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо глава держави наголосив на важливості реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.

Читайте також: Зеленський у Варшаві бере участь у заходах у пам'ять про початок Другої світової війни, на які не покликали Путіна

"Ми справді будемо впроваджувати реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій та фахівців досягнемо успіху", - наголосив  президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145785
 
   
 Топ коментарі
 
не, ну явно зе делает что-то не так.
со всеми встречается, решает вопросы, а мог бы фабрику в липецке открыть.
 показати весь коментар
 
У него ещё сын маленький . Рано ему ещё невесту в рф подыскивать .И друзей в футболочках ,,srussia" готовых поделиться ей с другом у него тоже пока в Лондоне и питере НЕТ. А так да .Далеко ему ещё до соевых борцунов
 показати весь коментар
 
Петьке стул в жопу в кабинете у прокурора давить должен ....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
там окрім ***** ще будуть меркель та макрон.
ну і трамп незрімо теж ..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
***** обещало, лет с 15 тому назад -- шо Россия догонит Бельгию, за одну пятилетку! ...теперь Зеля расхлёбывает...*)
Уже ж позавчера прозвучало: План Зеленского!
...бедная Бельгия -- был там недавно -- она ж ещё ничего не знает, обо всех совковых планах на неё...*(
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Интересно, а долго этот режим сможет продержаться, опираясь на ненависть простого народа, требующего "боротьбы с корупцией" ?
 показати весь коментар
 
 
саме тому лишили авакова, для страховки своїх дуп.
 показати весь коментар
 
 
не, ну явно зе делает что-то не так.
со всеми встречается, решает вопросы, а мог бы фабрику в липецке открыть.
 показати весь коментар
 
 
У него ещё сын маленький . Рано ему ещё невесту в рф подыскивать .И друзей в футболочках ,,srussia" готовых поделиться ей с другом у него тоже пока в Лондоне и питере НЕТ. А так да .Далеко ему ещё до соевых борцунов
 показати весь коментар
 
 
в той самий час Вальцман зустрівся з пляшкою Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии - Цензор.НЕТ 9392
 показати весь коментар
 
 
Та не, кучеряшка пью в то время уже после пляшки встретился с унитазом😀
 показати весь коментар
 
 
Значит в итоге его переговоры с бутылкой были признаны успешными. Вот порохоботы подтвердят что он хороший дипломат . Та сторона (бутылка) всегда остаётся довольна как бы её не использовали и эта сторона (Петя) тоже всегда! доволен . Какого фрукта потеряли ! овощ потерялся раньше
 показати весь коментар
 
о, скомороха неудачника фоткают, как собачку говорящую😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
бугогааааа, дурочка дуростью светонула😀😀😀😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Пойди жопой в миску с ведром сядь. Пердак дымит Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії - Цензор.НЕТ 1561
 показати весь коментар
 
 
Какого кацапа ? Петиного свата что ли ?
 показати весь коментар
 
 
А ты где там на фото ? Или тебе хозяйка скинула на почту у которой ты двор прибирала ?
 показати весь коментар
 
 
Поки Зеленський у Варшаві заявляє про справжній прорив в українсько-польських стосунках, його "слуга" нещадно "топить" боса.

Нардеп від партії президента Максим Бужанський, котрий разом з Шуфричем мріє посадити Порошенка, переопублікував в Facebook неоднозначний текст, який він написав ще два роки тому, намагаючись привернути увагу до своєї нескромної персони.

Поляки самі у всьому винні, а Сталін - молодець: Скандальний "Слуга народу" виправдовує окупацію Польщі у вересні 1939 року
 показати весь коментар
 
та пусть даже раздавит, не жалко того казлину
 показати весь коментар
 
 
Петьке стул в жопу в кабинете у прокурора давить должен ....
 показати весь коментар
 
 
А Петро тим часом вирішив податися в греко-католики і поїхав в Рим
 показати весь коментар
 
як він може "податися в греко-католики" , коли він й досі є прихожанином Моск. Паханату ..?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Низка новообраних депутатів від президентської партії «Слуга народу» не змогли відповісти, що таке САП, не всі також знають, як розшифровується абревіатура АРМА - а вы пытаетесь с рядовыми зебилами общаться...
 показати весь коментар
 
 
Сомневаюсь...... Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії - Цензор.НЕТ 4858 Эту мочу в самой Бельгии не очень за пиво считают. Это дешевое пойло для не притязательных пивных рынков. Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії - Цензор.НЕТ 9334 Скорее всего что то типа "Петит Орваль" или "Вествлетерен Блонде" употребляли. Не даром говорят, что траппистский эль это единственное в мире по-настоящему богоугодное пиво.
 показати весь коментар
 
Як випливає з кольору пляшечок то ВАЗеліну два вищезгаданих напої не пропонували,він,як і надюха прихильник оболоні! Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії - Цензор.НЕТ 9282
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору