 Зеленський у Варшаві бере участь у заходах у пам'ять про початок Другої світової війни, на які не покликали Путіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в церемонії бере участь 40 представників вищого керівництва світових держав.
Пам'ятна церемонія відбувається на площі Юзефа Пілсудського в центрі польської столиці.
Керівники держав розпишуться в Книзі пам'яті, з промовою виступлять президент Польщі Анджей Дуда, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, віцепрезидент США Майк Пенс.
Далі відбудеться військова церемонія, після якої буде символічний удар глав офіційних делегацій у Дзвін пам'яті і спільне покладання вінка до Могили невідомого солдата.
Увечері в Королівському палаці відбудеться офіційний обід від імені президента Польщі Дуди. Після чого глави делегацій прибудуть у Національну оперу, де зможуть неформально поспілкуватися і будуть присутні на концерті-реквіємі.
Зазначається, що у Варшаві з 31 серпня вжито надзвичайних заходів безпеки, задіяно велику кількість правоохоронців, із суботи містом переміщається велика кількість делегацій в супроводі охорони та поліції.
Як відомо, в церемонії було заплановано участь президента США Дональда Трампа, але він скасував свій візит до Польщі через ураган "Доріан".
Президента РФ Володимира Путіна на церемонію не запросили.
Из солидарности с "отличным парнем Володьей"
Він же ж українець?
Мы уже не раз говорили и еще раз повторяем, что основную свою задачу как источника информации, мы видим в указании тех моментов и событий, которые по разным причинам и в силу различных обстоятельств, ускользают от внимания СМИ. Делаем мы это умышленно, ибо твердо уверены, что именно эти скрываемые детали и составляют суть происходящего.
И так, Варшава.
Достаточно странные мероприятия посвященные началу Второй мировой войны, на территории страны разгромленной в первые же дни этой войны.
Интересующие нас события происходили в треугольнике США-Польша-Украина, прикрытые остальным абсолютно пустым официозом. Именно в этом треугольнике и состоялись два события.
Первое.
США, Украина и Польша подписали совместный меморандум о диверсификации источников поступления газа и принципах энергетической безопасности. Документ подписали от США - глава департамента энергетики США Рик Перри, от Польши - уполномоченный правительством Польши по стратегической инфраструктуре Пйотр Найимский, от Украины - секретарь РНБО Украины Александр Данилюк.
Второе.
В ходе двусторонней встречи Президента Польши Анжея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского был подписан двусторонний меморандум о принципах и объемах участия двух стран в создании инфраструктуры для транспортировки и распределения газа который поступает из США.
Первое событие достаточно широко прозвучало в Украине, освещалось в Польше и США. Подписание соглашения транслировалось и комментировалось многими СМИ. Правда было не совсем понятно почему этот документ подписывают даже не вторые и даже не третьи лица государств. Второе событие как то странно затерялось на фоне первого. хотя вообще то должно идти в первых подачах.
А теперь - нюансы.
Трехсторонний меморандум - это собственно не документ. Это сигнал. Сигнал о том, что три страны США, Польша и Украина создают сообщество заинтересованных стран по доставке, транспортировке и продаже природного газа из США. Отсутствие жестких договорных форм документа означает, что все желающие могут присоединиться в любой удобной им форме. Достаточно взглянуть на карту. чтобы понять, что неизбежными членами этого объединения могут стать Литва, Латвия, Эстония, Румыния,Молдова. Является ли это антироссийской акцией? Вне всякого сомнения. При том это акция на уровне реальных интересов и больших денег, а не пустых слов и посиделок в G7. Для всех остальных - это пока что, все на уровне деклараций, но три отца-основателя этого сообщества сразу же беруться за реализацию проекта.
Ведь все это происходит на фоне уже свершившегося факта - Польша согласовала размещение на своей территории шести и до согласовывает седьмое место дислокации для подразделений ВС США, которые планируется тут разместить к 2021 году. Подчеркиваем - не войск НАТО, а войск США, войск полностью свободных от коллективного принятия решений НАТО, по своим действиям.
Одновременно Польша подписывает меморандум с Украиной о принципах и объемах участия двух стран в создании инфраструктуры для транспортировки и распределения газа . Это то, над чем так долго работала группа Яценюка. Почему меморандум? Да потому что усилиями Яценюка Украина была освобождена от всех материальных расходов по этому проекту и выступает просто как сторона согласия. Все расходы по строительству 100 км газопровода, созданию инфраструктуры и т.п. берет на себя Польша. Этот проект скромно именуемый "расширением возможностей транспортировки" на самом деле является полновесным газопроводом с возможностями многократного наращивания мощностей перекачки.
Картина вырисовывается простая - США дают газ и военно-политическое прикрытие проекта. Польша создает инфраструктуру и размещает войска. Остается самый интересный для нас вопрос - а что хотят от Украины за все это великолепие? А теперь - внимание.
Весь этот проект начиная с 2021 года не предусматривает использование украинской газотранспортной системы в качестве транзитной, а предусматривает ее использование исключительно в качестве циклического хаба.
Говоря нормальным языком - на мощностях УГТС просто будут хранится излишки американского и транскаспийского газа. Исходя из того, что введение полновесной эксплуатации "Северного потока - 2" в 2021 году представляется весьма сомнительным - это просто выстрел в голову России.
Лично мы - только за. Беда состоит только в том, что в такой период турбулентности мы входим в грозовой фронт имея на борту бездарного капитана со случайно набранной командой. Так что выводы делайте сами.
1 сентября 1939 года, немецкая армия вошла в Польшу, а 17 сентября вторгся СССР
так при чем тут твой комент о лидерах стран победителей (победителей поляков?)
"Расово-благонадежное ностальджи на электричках Польши. Львов их, Ровно их, Вильнюс их)"
Залізничне сполучення між Польщею та Україною, що проходить через населені пункти Нижанковичі, Хирів, Кросиценко, Загуж, Перемишль не таке вже й нове: колія тут прокладена вже давно і до 1994 року по цій ділянці курсував потяг Варшава-Загуж. Щоправда, він проїжджав по території України без зупинок, тож посадка чи висадка пасажирів в Україні не здійснювалася.
Для Польщі відновлення маршруту Перемишль-Хирів-Загуж має практичне значення, оскільки транзит через територію України скоротить шлях з Перемишля в Загуж.
« Известия» 26 декабря 1939г./
Меркель туда пришлось бы на коленях вползать, а она уже совсем не девочка для таких позиций ...
а Макрон тут вАще как "рукав от жилетки".
Ты че такой темный, как негр в каменном веке? русский что ли?
Вице-президента США Майка Пенс тебя чем не устроил? Зеленский с ним и пообщался там
а нас и Майкл Пенс устроит, более адекватный чувак, есть с кем поговорить