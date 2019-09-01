 Зеленський у Варшаві бере участь у заходах у пам'ять про початок Другої світової війни, на які не покликали Путіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в церемонії бере участь 40 представників вищого керівництва світових держав.

Пам'ятна церемонія відбувається на площі Юзефа Пілсудського в центрі польської столиці.

Керівники держав розпишуться в Книзі пам'яті, з промовою виступлять президент Польщі Анджей Дуда, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, віцепрезидент США Майк Пенс.

Далі відбудеться військова церемонія, після якої буде символічний удар глав офіційних делегацій у Дзвін пам'яті і спільне покладання вінка до Могили невідомого солдата.

Увечері в Королівському палаці відбудеться офіційний обід від імені президента Польщі Дуди. Після чого глави делегацій прибудуть у Національну оперу, де зможуть неформально поспілкуватися і будуть присутні на концерті-реквіємі.

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Зазначається, що у Варшаві з 31 серпня вжито надзвичайних заходів безпеки, задіяно велику кількість правоохоронців, із суботи містом переміщається велика кількість делегацій в супроводі охорони та поліції.

Як відомо, в церемонії було заплановано участь президента США Дональда Трампа, але він скасував свій візит до Польщі через ураган "Доріан".

Президента РФ Володимира Путіна на церемонію не запросили.