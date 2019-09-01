 Спостерігачів ОБСЄ помітили за спільним з окупантами патрулюванням позицій ЗСУ. ВIДЕО

Ці кадри зняв і виклав в інтернет журналіст Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"А на цьому фото ми бачимо, як тіло у формі "МНС ЛНР" і чел, що виконує роль журналіста молодої республіки, допомагають спостерігачеві СММ ОБСЄ керувати дроном, що літає над українськими позиціями. Виявляється, так можна", - написав Реуцький у фейсбуці.
У коментарях Реуцький стверджує, що бачив на власні очі, як дрон, за відео з якого спостерігали на планшеті ОБСЄ бойовики, літав над українськими позиціями. Крім того, один із терористів знімав на камеру картинку, яку дрон передавав на екран планшета.
"Таке патрулювання передбачено угодою про перемир'я", - додає Реуцький у відповідь на зауваження про те, що невже на українських позиціях нема кому збити цей дрон.
Два обсешника держат в руках по планшету, держат за углы обеими руками (возможно что-то снимают на видео), у руль-то от дрона где? Кто из них двоих рулевой?
Скажи чесно,ти дебіл?
Давайте расскажу вам немного о подводных течениях в вопросе о выселение 59 военного мобильного госпиталя. Глава Луганской областной державной администрации Комарницкий, недавно назначенный Зеленским, выселяет военный госпиталь, озвучивая, что ему, дескать, нужна областная больница для области. Срочно нужны "победы и реформы". Только господин Комарницкий лукавит и не говорит о двух очень важных моментах. 1. Для областной больницы, нужно минимум 500-600 больничных коек. А в госпитале всего 60. То есть он не решает вопрос в реальности, а только виртуально отчитывается после переименования, о создании больницы с нуля.
2. И самое вкусное в этой истории. У Комарницкого есть пустая посада главного врача областной больницы. Но самой больницы нет. Зато есть старый друг (по другой версии кум), приехавший из Луганска, который очень хочет стать этим самым главным врачом, пока еще не существующей областной больницы. И вместо того, чтобы разворачивать нормально больницу, которая нужна области с 800 тысячным населением (во время войны с учетом временно оккупированных территорий), Комарницкий решил тупо переименовать госпиталь на 60 коек в якобы новую областную больницу и показать всей стране чудеса строительства светлого будущего командой Зеленского. Вот так вот. За счет раненых. За счет госпиталя, который по крупицам восстанавливали военные и стаскивали со всей страны волонтеры.
И да, у нас есть все акты приема передачи оборудования для 59 госпиталя. Мы искали, закупали и привозили все это в военный госпиталь, а не в потемкинскую деревню имени Зеленского. Поэтому, все что мы привезли военным медикам, Комарницкому с кумом оставлять не намерены. Потому что, судя по стилю нового губернатора, он на повторной закупке волонтерского оборудования, еще деньжат решит освоить из бюджета.
PS. До сих пор массово сыпятся жалобы на забаненный основной аккаунт. Диджитализация страны, чо. Поэтому, на всякий случай, советую подписаться на альтернативные каналы связи
Телеграмм канал - https://t.me/romandonik
Страница ФБ https://www.facebook.com/donikroman/
Чего ожидать от миссии ООН?
Відізвати тих наглядачів, хто був причетним до цього. Покарати прилюдно і беззаперечно. Інакше, що там робить ОБСЄ?
ШПИГУЄ за нашими позиціями НА КОРИСТЬ РФ?
Ганьба!
на чьёй стороне они и так понятно
Если никакой реакции и выводов не будет, то это должна сделать Украина! Повод серьезный для подсрачника толерастам.
Вопрос в том, ЧТО это за позиции?
Может сепарам показывали демонтаж тех позиций, которые Украина обязалась демонтировать?