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Все про:ВР (5532) Зеленський (2562) Кабмін (3053) Правоохоронні органи (140)

 Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів

У понеділок, 2 вересня, в Офісі глави держави відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на офіційному сайті президента, початок зустрічі заплановано на 12:00. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18:00 1 вересня.

Наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі, де відбуваються його зустрічі з лідерами низки держав Європи.

Читайте також: Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145779
 
   
 Топ коментарі
 
коли перша шоколадна падлюка піде до буцегарні на реальний строк, лише тоді моя душа буде спокійною
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пора подавить Петин путч Зеленский завтра соберет руководство Рады, Кабмина и правоохранительных органов - Цензор.НЕТ 3847
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У Кєрнєса і Трухана - приватні армії добре озброєних тітуханів. Скоординовані з Аваковим. Тому ніхто їх чипати не буде.
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Иван ,Вы очень далеки от истины.Гепа держится теперь ,только благодаря крыше Бени.ОН уже сказал,что на внеочередных баллотироваться не будет,но оставит наследников.Аваков мечтает посадить Гепу.Мусора -отдельная историяЭто спрут ,ловящий рыбку в мутной воде со времён совка.И пока они в очередной раз выжидают чья возьмёт.По закону они принципиально не работают.
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У меня аж холодок по спине пробежал.....неужели вопрос порохоботов будут решать окончательно, ну то есть окончательней некуда?
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Что, шариков, очень хочеться, чтобы как в 37, когда ваши были при власти?
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Не можна так. Люди оступились, з кожним може таке бути. Треба дати порохоботам шанс. Якщо декілька десятків тисяч платних порохоботів за п'ять років на примусових в автодорі по суду всі наші дороги зроблять, як в Німетчині, то всі їхні помилки за Порошенко думаю можна пробачити.
Ну, а не зроблять, то за наступні п'ять зроблять точно))
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Це ти розраховуєш що бабця БздЮля на зроблених порохоботами дорогах таки зможе проїхати на одному заряді електровелосипеда 300 000 кілометрів як нещодавно на виборах пробрехалась? Ой ні Ванюша, не витримає бабина дупця такої довгої дороги, хай навіть і покращеної, їй богу лусне!
І як тобі Іванку не совісно наражати на небезпеку престарілу інвалід-колясочницю! Це добре що Вона встала з коляски і зразу-ж поскакала на каблуках... а раптом такий номер з пендалями не проканає? Тобі-ж тоді довіку доведеться їй памперси міняти! Ти про це подумав?.. Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 6331
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%..йовий пи()ець (25+)

@YakuiPi..dec



На секунду представил, чтобы при Порохе Цеголко сказал что легалезирует бизнес Авакова. Уже вижу акции протеста, олбодобов с плакатами и т.д
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Все демократы из слуг народа завтра очень демократично, не шелохнувшись, будут слушать диктат своего шоумена и на раз-два идти выполнять его приказы.
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Завтра хвуршет в ОПе будет, а на столе - икра красная, икра чёрная, икра заморская кабачковая (от тин Пу) и бояра от него же...
И за всё, как говорил исполняющий обязанности царя, (холопами) заплачено!..
(и это не выдумка, все подобные засядания сопровождаются закладыванием за галстук)
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