 Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється на офіційному сайті президента, початок зустрічі заплановано на 12:00. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18:00 1 вересня.
Наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі, де відбуваються його зустрічі з лідерами низки держав Європи.
Ну, а не зроблять, то за наступні п'ять зроблять точно))
І як тобі Іванку не совісно наражати на небезпеку престарілу інвалід-колясочницю! Це добре що Вона встала з коляски і зразу-ж поскакала на каблуках... а раптом такий номер з пендалями не проканає? Тобі-ж тоді довіку доведеться їй памперси міняти! Ти про це подумав?..
%..йовий пи()ець (25+)
@YakuiPi..dec
На секунду представил, чтобы при Порохе Цеголко сказал что легалезирует бизнес Авакова. Уже вижу акции протеста, олбодобов с плакатами и т.д
И за всё, как говорил исполняющий обязанности царя, (холопами) заплачено!..
(и это не выдумка, все подобные засядания сопровождаются закладыванием за галстук)