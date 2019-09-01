 Зеленський завтра збере керівництво Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на офіційному сайті президента, початок зустрічі заплановано на 12:00. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18:00 1 вересня.

Наразі Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі, де відбуваються його зустрічі з лідерами низки держав Європи.

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