 Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність"

Про це Штайнмаєр сказав у неділю, 1 вересня, під час церемонії пам'яті жертв Другої світової війни, яка відбулася в польському місті Велюнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами німецького насильницького панування. І я прошу пробачення", - сказав Штайнмаєр під час своєї промови. Ці слова президент ФРН виголосив німецькою та польською мовами.

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Щодо скоєного німцями під час Другої світової війни федеральний президент наголосив: "Ми ніколи не забуватимемо. Ми хочемо й будемо пам'ятати. І приймаємо ту відповідальність, яку дає нам наша історія". Згодом він додав, що відповідальність німців за Другу світову війну "не мине".

Водночас Штайнмаєр вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення.

"Ми вкрай вдячні за цю простягнуту руку, за готовність Польщі спільно йти шляхом примирення", - сказав Штайнмаєр.

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Пам'ятний захід у місті Велюнь відбувся 1 вересня рано-вранці ще до сходу сонця. Крім Штайнмаєра, в ньому взяв також участь і президент Польщі Анджей Дуда. У своєму виступі Дуда наголосив, що "Друга світова війна змінила світ" і про це ніколи не можна забувати. Крім того, він подякував німецькому колезі, що той прибув у Велюнь та зазирнув правді у вічі.

Загалом для участі у пам'ятних заходах із нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, що проводяться в Польщі, прибуло понад 250 запрошених іноземних гостей. Серед гостей - канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel), прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та прем'єр-міністр Бельгії й майбутній президент Ради Європи Шарль Мішель, представники Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський і глави держав та урядів таких країн, як Чехія, Литва, Словаччина, Хорватія та Угорщина.

У списку запрошених був і президент США Дональд Трамп. Однак через наближення урагану "Доріан" до узбережжя США він відмовився приїхати. США представлятиме на цих пам'ятних заходах віцепрезидент Майк Пенс.