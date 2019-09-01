 Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність"

Про це Штайнмаєр сказав у неділю, 1 вересня, під час церемонії пам'яті жертв Другої світової війни, яка відбулася в польському місті Велюнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами німецького насильницького панування. І я прошу пробачення", - сказав Штайнмаєр під час своєї промови. Ці слова президент ФРН виголосив німецькою та польською мовами.
Щодо скоєного німцями під час Другої світової війни федеральний президент наголосив: "Ми ніколи не забуватимемо. Ми хочемо й будемо пам'ятати. І приймаємо ту відповідальність, яку дає нам наша історія". Згодом він додав, що відповідальність німців за Другу світову війну "не мине".
Водночас Штайнмаєр вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення.
"Ми вкрай вдячні за цю простягнуту руку, за готовність Польщі спільно йти шляхом примирення", - сказав Штайнмаєр.
Пам'ятний захід у місті Велюнь відбувся 1 вересня рано-вранці ще до сходу сонця. Крім Штайнмаєра, в ньому взяв також участь і президент Польщі Анджей Дуда. У своєму виступі Дуда наголосив, що "Друга світова війна змінила світ" і про це ніколи не можна забувати. Крім того, він подякував німецькому колезі, що той прибув у Велюнь та зазирнув правді у вічі.
Загалом для участі у пам'ятних заходах із нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, що проводяться в Польщі, прибуло понад 250 запрошених іноземних гостей. Серед гостей - канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel), прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та прем'єр-міністр Бельгії й майбутній президент Ради Європи Шарль Мішель, представники Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський і глави держав та урядів таких країн, як Чехія, Литва, Словаччина, Хорватія та Угорщина.
У списку запрошених був і президент США Дональд Трамп. Однак через наближення урагану "Доріан" до узбережжя США він відмовився приїхати. США представлятиме на цих пам'ятних заходах віцепрезидент Майк Пенс.
Как вам такие новости господин Штанмайер?
Только тупой не знает что они победили нацизм.
а затем возглавили
Важно как написали историю победители.
А касательно Польши, так СССР даже больше виновный чем немцы...
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Штанмаеру нужно покаяться и отдать Польше Бавыарию, а Украине - Мюнхен )))
После первой ІІ Рейх потерял Ельзас и Лотарингию, а так же контроль над индустриальним Руром.
А за зло, ватничек , надо платить!
Тротил тебе в бухту!
Хотят за лжиывый обмен протянуть понтового путенга в g8, чтобы путенг имел чем понтоваться перед своими рабами что с ним все ручкаются и он такой важный что парашка без него ничьто
Пора припиняти звичку, започатковану баригою - говорити нісенитниці від імені всього народу. До того ж не маючи на це ніяких підстав.
Сам-то рашку поддерживает
В ее стремлении третью мировую развязать...
Интересно, на что он хотел намекнуть?
а по поводу целования, что вы от социалиста хотите? чтобы он свой партбилет порвал?
"Польские власти собираются потребовать от Германии не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный в период Второй мировой войны."
https://www.youtube.com/watch?v=z-LJ7RzgIkA
Президент США считает необходимым возродить Советский Союз, чтобы в международных отношениях «снова наступили гармония и порядок». «Распад Советов принес Америке некоторые дивиденды, однако в долгосрочной перспективе это нам невыгодно, поскольку сильный соперник всегда держит тебя в форме», - написал Дональд Трамп в Твиттере.
По его словам, место второй сверхдержавы пустует, а «этим узкоглазым из Поднебесной никогда его не занять в силу непривлекательности образа жизни и недостатка воображения». «Всё, что они умеют, - это тырить американские и европейские технологии, выдавая их за свои», - добавил лидер США.
До конца этого года Трамп намерен нанести визиты во все 15 бывшие советские республики и уговорить их руководство воссоздать СССР на новых условиях. Как сообщают источники в Белом Доме, «План Трампа» включает в себя объединение государств под эгидой Москвы, но с большей автономией, чем в советское время. Вопросы оборонной и внешней политики, правового регулирования отойдут Кремлю, а развитие экономики станет личным делом каждой союзной республики.
Трамп заявил, что рассчитывает на быстрый успех. «Надеюсь среди гостей своей следующей инаугурации в 2020 году увидеть президента СССР», - сказал американский лидер, пошутив, что речь идет не о Михаиле Горбачеве.
Тем временем идею Дональда Трампа с воодушевлением встретили пока только в Кремле. «Президент Путин в целом «за», - коротко прокомментировал позицию главы российского государства Дмитрий Песков.
Между тем очевидцы сообщают, что во время пробежки по парку президент Эстонии Керсти Кальюлайд упала в обморок. А главу Литвы Гитанаса Науседу увезли с сердечным приступом в одну из больниц Вильнюса.
Австрия фактически насильно была присоединена к Третьему Рейху в 1938 году, накануне второй мировой войны
"Польша никогда не перестанет существовать!" - воскликнул Гржибовский и отказался принять ноту. Замнаркома сунул ему ноту в руки, но тот швырнул её на стол с возгласом: "Никогда!"
Это повторялось несколько раз, после чего разгневанный посол покинул кабинет. Но когда он подъехал к зданию посольства, там его уже ждал посланец из наркоминдела с той же нотой в руках. Гржибовский тут же отправил его туда, откуда тот прибыл. Тогда сотрудники наркоминдела нашли другой выход из положения: нота была опущена в обычный почтовый ящик и через сутки получена в посольстве (см. Leonard Mosley. On Borrowed Time. How World War II Began. Random House. - New York, 1969, с.466. В книге Потёмкин ошибочно назван Вышинским).
Смерть задроченым гутонам!
Штанмайер, ****! Верни золото Трои украинцам и весь чернозем, которий ви спи#дили со своими сородичами
Покайся, грешник
Немца Штайнмайера пригласили на годовщину, а плешивое коемлевское чмо - нет. Оно настолько обиделось, что даже не пустило в Польшу своего песика - я про лукашенку.
В общем, молодцы поляки, дави этих красропузых клопов!
Президенту Німеччини через Путіна, який самі знаєте хто, зацідили яйцем
В той час коли столиця Варшава відбивала атаки німців і ще трималась (до 26 вересня) , радянськи окупанти допомогали своєму союзнику Гітлеру а не Польщі.
По мнению Володина, Варшава демонстрирует это, принимая решения о принижении роли Советского Союза и России во Второй мировой и пытаясь «перечеркнуть историческую память». «Это недопустимо. Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей», - подчеркнул политик.
«Странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться они так усердствуют, что не замечают, что их поведение - надругательство над историей, человечеством и моралью», - рассуждает спикер Госдумы. Он отметил, что заслуги советских солдат будут помнить всегда, а «фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению».