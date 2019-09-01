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Все про:Друга світова війна (111) Польща (1907) Штайнмаєр (171)

 Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав вчинені німцями військові злочини і злочини проти людяності під час Другої світової війни в Польщі.

Про це Штайнмаєр сказав у неділю, 1 вересня, під час церемонії пам'яті жертв Другої світової війни, яка відбулася в польському місті Велюнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами німецького насильницького панування. І я прошу пробачення", - сказав Штайнмаєр під час своєї промови. Ці слова президент ФРН виголосив німецькою та польською мовами.

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Щодо скоєного німцями під час Другої світової війни федеральний президент наголосив: "Ми ніколи не забуватимемо. Ми хочемо й будемо пам'ятати. І приймаємо ту відповідальність, яку дає нам наша історія". Згодом він додав, що відповідальність німців за Другу світову війну "не мине".

Водночас Штайнмаєр вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення.

"Ми вкрай вдячні за цю простягнуту руку, за готовність Польщі спільно йти шляхом примирення", - сказав Штайнмаєр. 

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Пам'ятний захід у місті Велюнь відбувся 1 вересня рано-вранці ще до сходу сонця. Крім Штайнмаєра, в ньому взяв також участь і президент Польщі Анджей Дуда. У своєму виступі Дуда наголосив, що "Друга світова війна змінила світ" і про це ніколи не можна забувати. Крім того, він подякував німецькому колезі, що той прибув у Велюнь та зазирнув правді у вічі.

Загалом для участі у пам'ятних заходах із нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, що проводяться в Польщі, прибуло понад 250 запрошених іноземних гостей. Серед гостей - канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel), прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та прем'єр-міністр Бельгії й майбутній президент Ради Європи Шарль Мішель, представники Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський і глави держав та урядів таких країн, як Чехія, Литва, Словаччина, Хорватія та Угорщина.

У списку запрошених був і президент США Дональд Трамп. Однак через наближення урагану "Доріан" до узбережжя США він відмовився приїхати. США представлятиме на цих пам'ятних заходах віцепрезидент Майк Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145777
 
   
 Топ коментарі
 
В українців пробачення, як видається, ніхто просити не буде. Бо українці - самоїди. Вони ворога шукають у собі і воюють між собою. Тому зовнішні вороги не мають ні належного відпору, ні необхідної поваги до українців. Сумно.
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А крембль вибачився, чи ні?
Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность" - Цензор.НЕТ 7769
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они его завалили трупами
а затем возглавили
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ты дурика не гоняй, ты на кацапа похож. Тем более это относится только к Штайнмайеру т.к.он праститутка играет под твоего хозяина путиноида и вэтот же момент извиняясь повторяет те же действия в отношения Украины
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"признал совершенные немцами военные преступления" почему это "относится только к Штайнмайеру", ты же такой же "немец" как и он. Так что на колени
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Я не ошибался ты тупой кацап ,а с кацапами говорить бесползно, прощай убогий
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За Донбасс по "формуле Штайнмайера" когда извиняться будет ?
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В українців пробачення, як видається, ніхто просити не буде. Бо українці - самоїди. Вони ворога шукають у собі і воюють між собою. Тому зовнішні вороги не мають ні належного відпору, ні необхідної поваги до українців. Сумно.
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похвально. а поляки в свою очередь не хотят перед чехами извиниться . а то все как то подзабыли кто это вместе с немцами весело ринулся рвать Чехословакию в 1938-ом году Штайнмайер попросил прощения у поляков за Вторую мировую войну: "Целиком принимаем эту ответственность" - Цензор.НЕТ 2221
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В то время все рвали у всех. Пожалуй, кроме Украины, которая тогда не была самостоятельным государством. Впрочем, Карпатская Украина какое-то время просуществовала, но была раздавлена венграми.
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Представители "ЛНР" при помощи дронов ОБСЕ снимают позиции ВСУ.
Как вам такие новости господин Штанмайер?
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Германия ведь не в одиночку начала эту войну, а что партнер не извиняется? Голову в трусы засунул?
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Так победителей не судят.
Только тупой не знает что они победили нацизм.
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они его завалили трупами
а затем возглавили
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Answer Quation - кто победители ? Руские свинособаки...да не смеши. Победители - это все нации кроме руских свиней. Русня в то время подъедала на продуктовых базах и пряталась за Уралом.
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Не важно как было.
Важно как написали историю победители.
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сказали - можем повторить - и повторили. ********* под Саур-Могилой лучших представителей великой расы как в далёком 43-м
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Только даун незнает что нацизм победили американцы, англичане и евреи.
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Answer Quation - А вот настоящие победители с немецко-рускими тварями Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 7319



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Во дурак... Нет чтоб заявить: "Мы спасали братский народ Польши от большевистской оккупации. Если бы мы не оккупировали Польшу, то это сделали бы ̶с̶о̶л̶д̶а̶т̶ы̶ ̶н̶а̶т̶о̶ большевики. Мы глубоко возмущены попытками польских шовинистов и необольшевиков исказить и преуменьшить роль Германии во второй мировой войне!"
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Швайнмайєр лицемір. Українці це вже пізнали.
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звичайне мудило..... син згвалтованої совєтським солдатом-мародером німецької фрау-шалау Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 633
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ви знаєте Штайнмайер..я бачив різних простітуток...але ви путана ..путінана
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Кремль говорит: "Можем повторить!". И немцы им молчаливо помогают.
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Вот-вот!
А касательно Польши, так СССР даже больше виновный чем немцы...
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Этого мало! Нужно покаяться за первую мировую войну и нападение на Римскую империю
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А перепросити у інших, украінців, наприклад?
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После Первой мировой войны, по Версальскому договору Германию лишили территории Западной Пруссии, Восточной Верхней Силезии (англ.)русск., Данцига и эти земли были переданы Польше. Веймарская республика считала этот поступок большой несправедливостью.
------
Штанмаеру нужно покаяться и отдать Польше Бавыарию, а Украине - Мюнхен )))
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Знаток - не зап. Пруссия, восточная и не первая, а после второй мировой.
После первой ІІ Рейх потерял Ельзас и Лотарингию, а так же контроль над индустриальним Руром.
А за зло, ватничек , надо платить!
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Дебелко, это Випедия
Тротил тебе в бухту!
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Книги читай, а не "Випедию", там такие, как ти пишут - лишнехромосомние.
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Вікіпедія це антиісторія, або історія для дурнів, розподіл земель відбувався на Парижський конференції 1919 року.
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Привет одноглазый, тебя уже выписали?
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Божествений индекс иди на бутилку - там твое место.
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А большевики-ленинцы и их китайские убийцы-помошники(0.5млн) не хотят извиняться перед народом ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(Аз)ЭрБэйДжана за уничтожение в 20в.как минимум 1.5млн человек( одна война чего стоит в 1920-38г.на Севере в горах,спрятали под Хновским восстанием),отнятие земель,воровство праздников,переделку языка( стараются и с.),уничтожение до 500 древних книг(Курана-зара,Курана-тилака пишут в Индии,но это Мидия Атропатена Кавказская со ст.Ганджа=ГанаУдч=Константинополь, или как в Москве 23часа сжигали библиотеку шаха Аббаса в библ.РАН ,что подв.директор Пивоваров).ДУМАЮТ ВСЕ ЗАБЫТО?
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Бактерія кавказу, навіщо нам ці екзотичні війни і конфлікти, що відбулися десь в дупі азії? Йшов би ти краще святкувати Салат-Курвам чи як там у вас називається... Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 9117
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Ну це не він зробив війну.Так можна до багатьох країн пред'явити притензії.
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Да и тут же ********* зе и его свиту дураков с мойшеботами на полтанцовке.

Хотят за лжиывый обмен протянуть понтового путенга в g8, чтобы путенг имел чем понтоваться перед своими рабами что с ним все ручкаются и он такой важный что парашка без него ничьто
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Отак і Україні потрібно визнати злочини фашистських посіпак.
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Держава Україна та український нород вже давно визнав твою раху фашистським кублом, а твого ***** фашистом. Твого мидвитчука, бойка, рабиновича, шухрича, кілю, оваща и т.ін. фашистьскіми пасіпаками *****. Що не так ??? Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 4670
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Вісім процентів чи навіть всі десять, якщо добавити ще два проценти ублюдків, це ще - не весь народ.
Пора припиняти звичку, започатковану баригою - говорити нісенитниці від імені всього народу. До того ж не маючи на це ніяких підстав.
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Чому Україна має вибачатись за гітлерівських поссіпак, Молотова,Сталіна, Литвинова?
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Интересно, возможно такое, чтоб мокшанский очередной царь в будущем извинился перед нами за все содеянное его соплеменниками? Хотя в идеале было бы, чтоб этого государства в будущем вообще не существовало, это лучшее из извинений....
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Вы хотите сказать -поставленный ТКК(Тайной канцеллярей Кремля,где нет ниоднрго русского) царь.Про ТКК говорили генерал Дудаев, а П.Глоба назвал все правительство СССР зомбированными.Во всяком случае жена Путина его не узнает.
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порощенковская ОПГ на долго оттолкнула инвесторов от украины
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та да, весь мир видел, как зе щимил миталстилл и его инвестора
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Он извиняется или хвалится?
Сам-то рашку поддерживает
В ее стремлении третью мировую развязать...
Интересно, на что он хотел намекнуть?
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І як ти чмо збираєшся відповідати ? Майном? Грошима ? Життям ? . А ніяк , просто пуста ритуальна балаканина перед річницею 2СВ . Після цього поїде довбатися деснами до путєна .
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что за странный вопрос?! деньгами, конечно. точно также, как совсем недавно закончились наконец-то выплаты Германией компенсаций за Первую(!!!) мировую. Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 3489

а по поводу целования, что вы от социалиста хотите? чтобы он свой партбилет порвал? Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 1159
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А поляки будут извиняться перед чехами за то, что урвали Тешинскую область у них?
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Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 8098 Штангенциркуль, решил дешево отделаться, одним прощением? не выйдет ... бабки готовь .
"Польские власти собираются потребовать от Германии не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный в период Второй мировой войны."
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Есть страны победители, есть страны проигравшие, и есть страны "жертвы" которые вечно плачут и жалуются.
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А есть еще страны которые стесняютя своей тряпки на этом сайте😂🌷В спам проксеныш.
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А Трамп я смотрю вообще ку - ку

Президент США считает необходимым возродить Советский Союз, чтобы в международных отношениях «снова наступили гармония и порядок». «Распад Советов принес Америке некоторые дивиденды, однако в долгосрочной перспективе это нам невыгодно, поскольку сильный соперник всегда держит тебя в форме», - написал Дональд Трамп в Твиттере.

По его словам, место второй сверхдержавы пустует, а «этим узкоглазым из Поднебесной никогда его не занять в силу непривлекательности образа жизни и недостатка воображения». «Всё, что они умеют, - это тырить американские и европейские технологии, выдавая их за свои», - добавил лидер США.
До конца этого года Трамп намерен нанести визиты во все 15 бывшие советские республики и уговорить их руководство воссоздать СССР на новых условиях. Как сообщают источники в Белом Доме, «План Трампа» включает в себя объединение государств под эгидой Москвы, но с большей автономией, чем в советское время. Вопросы оборонной и внешней политики, правового регулирования отойдут Кремлю, а развитие экономики станет личным делом каждой союзной республики.

Трамп заявил, что рассчитывает на быстрый успех. «Надеюсь среди гостей своей следующей инаугурации в 2020 году увидеть президента СССР», - сказал американский лидер, пошутив, что речь идет не о Михаиле Горбачеве.

Тем временем идею Дональда Трампа с воодушевлением встретили пока только в Кремле. «Президент Путин в целом «за», - коротко прокомментировал позицию главы российского государства Дмитрий Песков.
Между тем очевидцы сообщают, что во время пробежки по парку президент Эстонии Керсти Кальюлайд упала в обморок. А главу Литвы Гитанаса Науседу увезли с сердечным приступом в одну из больниц Вильнюса.
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Луб'янка постійно вдосконалює отрути , а також методи їх застосування . Такі отрути почав створювати спецвідділ ЧК створений ще Залізним Феліксом .
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когда ***** так же будет просить прощения у виселицы...
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Кстати, а кто в курсе, Австрия тоже извинялась перед всеми? Ведь австрийские войска принимали очень деятельное участие в войне, да и Гитлер был австрийцем...
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австрийских войск не было в помине во второй мировой войне...
Австрия фактически насильно была присоединена к Третьему Рейху в 1938 году, накануне второй мировой войны
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Николай Владимирович 369730fe Учите матчасть: В составе Вермахта было 6 австрийских дивизий (44 и 45 пехотные, 4 легкая, 2 и 3 горные дивизии) и воевали они всю войну в качестве обычных немецких соединений.
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Гітлер сам австрієць, там інший цікавий факт,заради приєднання Австрії було знищено фашистський уряд Австрії, і німці посадили австрийських фашистів за грати.
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В трагедии, постигшей Польшу, был и один курьёзный момент. Рано утром 17 сентября, когда первые советские части начали переходить её восточную границу, замнаркома иностранных дел СССР Потёмкин пригласил к себе польского посла в Москве Гржибовского, чтобы вручить ему ноту Советского правительства. Подозревая неладное, посол попросил, чтобы ему предварительно в устной форме изложили её содержание. Потёмкин ответил, что это заявление правительства СССР о том, что в связи с последними событиями Республика Польша прекратила своё существование.
"Польша никогда не перестанет существовать!" - воскликнул Гржибовский и отказался принять ноту. Замнаркома сунул ему ноту в руки, но тот швырнул её на стол с возгласом: "Никогда!"

Это повторялось несколько раз, после чего разгневанный посол покинул кабинет. Но когда он подъехал к зданию посольства, там его уже ждал посланец из наркоминдела с той же нотой в руках. Гржибовский тут же отправил его туда, откуда тот прибыл. Тогда сотрудники наркоминдела нашли другой выход из положения: нота была опущена в обычный почтовый ящик и через сутки получена в посольстве (см. Leonard Mosley. On Borrowed Time. How World War II Began. Random House. - New York, 1969, с.466. В книге Потёмкин ошибочно назван Вышинским).
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Николай Владимирович 369730fe - Рано утром 17 сентября, руские свиньи начали оккупацию Западной Украины
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До задницы твои извинения, если спустя 80 лет опять тем же путем идете.
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Бандеровцы это все кто против парашки и ее дураков айванов с их болотами,крвозаливанием вертухайством,голодоморами.
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Загалом 2-а світова,це - договірняк між Джугашвілі та Шіккельгрубером Штайнмаєр попросив вибачення у поляків за Другу світову війну: "Цілком приймаємо цю відповідальність" - Цензор.НЕТ 3590
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Не, это жадность Запада (запросили у Германии 100 000 тонн золота и расписали долг до 1980 года) и расчет Сралина, что Германия не будет отдавать этот "долг" и начнет войну.
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Где один четкий кинул другого лоха,когда стало понятны потны другого в финляндии. И чекисты начали орать БЛАТ ВЕРОЛОМНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДРУГА ГИТЛАРА
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Да здравстует великий Рим! Аве Цезарь!
Смерть задроченым гутонам!
Штанмайер, ****! Верни золото Трои украинцам и весь чернозем, которий ви спи#дили со своими сородичами
Покайся, грешник
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Прикольно: Польшу дерибанили молотов и Риббентроп = Германия и совок.
Немца Штайнмайера пригласили на годовщину, а плешивое коемлевское чмо - нет. Оно настолько обиделось, что даже не пустило в Польшу своего песика - я про лукашенку.
В общем, молодцы поляки, дави этих красропузых клопов!
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A вернуть Польше то, что у нее отняли в 39-м году?
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а Пукин когда извинится перед Европой за 2 мировую войну?
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17 вересня 1939 р... СРСР виступив на боці Рейха у другій світовій війні, розпочавши свій напад на Польшу зі сходу, в той час коли польські війська чинили опір Вермахту на заході Польщі.
В той час коли столиця Варшава відбивала атаки німців і ще трималась (до 26 вересня) , радянськи окупанти допомогали своєму союзнику Гітлеру а не Польщі.

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А у Украины , Беларуссии прощения не надо просить? Остальные, что нелюди?
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На той час ні України ні Білорусії не існувало. З 1921 по 1991 роки територія України знаходилась під лаптем російського окупанта. І наші батьки та діди, на відміну від поляків, того окупанта ще й захищали та абустраівалі.
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А шо Вторая мировая война началась и закончилась в Польше? Во циник ублюдочный.
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КАЦАПЫ БЕСЯТСЯ - Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По мнению Володина, Варшава демонстрирует это, принимая решения о принижении роли Советского Союза и России во Второй мировой и пытаясь «перечеркнуть историческую память». «Это недопустимо. Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей», - подчеркнул политик.
«Странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться они так усердствуют, что не замечают, что их поведение - надругательство над историей, человечеством и моралью», - рассуждает спикер Госдумы. Он отметил, что заслуги советских солдат будут помнить всегда, а «фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению».
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Хм, хитропопый немецкий лжец. В одну щёку извиняется перед поляками в другую финансирует их врагов-рашистов
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немцы всегда вертели и Россией и Польшей.. поэтому слова Штайнмайера довольно неожиданные.. будем посмотреть
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