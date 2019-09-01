 Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі

Про це повідомили в пресслужбі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика. Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.

"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу", - зазначив президент.

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Також Зеленський розповів про проект "Держава у смартфоні", наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті Міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, про зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.

"Бізнес налаштований оптимістично", - зазначив Ярослав Романчук, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі.

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Зі свого боку, бізнесмени зазначили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають українських інвесторів у Польщі.

Зеленський також зустрівся з українськими студентами. Молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти зазначили, що хотіли б перенести кращі практики на батьківщину.