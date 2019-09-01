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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2562) інвестиції (225) Польща (1907) інвестори (37)

 Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

Про це повідомили в пресслужбі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика. Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.

"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу", - зазначив президент.

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Також Зеленський розповів про проект "Держава у смартфоні", наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті Міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, про зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.

"Бізнес налаштований оптимістично", - зазначив Ярослав Романчук, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі.

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Зі свого боку, бізнесмени зазначили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають українських інвесторів у Польщі.

Зеленський також зустрівся з українськими студентами. Молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти зазначили, що хотіли б перенести кращі практики на батьківщину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145776
 
   
 Топ коментарі
 
Но пока успешно "защищается" весь бизнес Коломойского
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трудяжка. все сам. 72 часа в сутках без выходных.....
займись своей работой клоун. почитай обязанности президента и перестань нести херню особенно за границей
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Про шо цей чорт говорить?! Які інвестиції, поляки ніяких інвестицій в Україну не будуть робити !
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Так законы применят те 70 только для поляков? Тоже Зе нашел инвестора. Это они что, должны вернуть наших заробитчан и есть инвестиции их?
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В крыму и на дамбасе уже защитили бизнесменов и их вложения? Или оставили людей один-на один с врагом и их проблемами. Мол мы свою войну закончили, гребитесь как можите и сами договаривайтесь с окупантами. Дело в том что бизнесмены не дураки как простолюдины. Они в обещания не верят а смотрят реально на ситуацию. А ситуация в Украине такая что из страны люди бегут от коррупции, от продажных судов и прокуроров, от мусоров Авакова что занимаются рейдерством и убийствами, от рузького мира что стоит на пороге Киева.
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Да ты законы нужные для этого прими, с рейдерством покончи, с контрабасом, кот. мочить честный бизнес своими дешёвыми ценами будет, Авакова убери, кот. рейдерство прикрывает, а потом уже бякай и шмякай. ТРЕПАЧ. Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 3468
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Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 6510 Вибори пройшли, але термос залишився...
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Готов защищать инвестиции, Богдан подмой инструмент и принеси рояль
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Охотно поверю любым заявлениям зе, когда увижу реальные изменения (положительные) в экономике, а пока это просто пустозвонство. Уважаемые любители зе, слова на хлеб не намажешь и в стан не нальешь. Нужно снижать таможенные пошлины и наводить порядок в таможенном оформлении, а не бороться с контрабандой. Нужно снижать процентные ставки по кредитам и увеличивать сроки кредитования (без "длинных" денег нифига не получится). Нужно снижать налоги и упрощать систему налогобложения (вводить льготы для стратегически важных отрослей, освобождать от НДС некоторые товары). Уважаемые, если мы будем просто наблюдать, слушать и ничего не делать, то с голоду сдохнем!!!
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Може хоч до когось дійде. А то зе сказав - і стадо одразу завипригувало з штанів від екстазу.

А де дії?
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Слова,слова...Защищать бизнес кого-Коломойского? Да кто бы сомневался. Пытались отжать Арселлор Миттал- получили пока по рукам. Теперь готовятся отжать два меткомбината в Мариуполе. Против Жеваго возбудили дело- ферросплавы их конечно интересуют. Так что это для внутреннего пользования. ИНостранцы ЭТИ мансы видят и прекрасно понимают. Кстати,самоленты президентские уже не продаются. Зеленский передумал. Надо в АТО летать.
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Как? Как полякам удалось не заржать? Оно гарантирует...
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Ни один бизнес не сделает инвестиций под обычное словесное обещание пока ещё действующего президента. Этого не понимают только условные куприки.
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Бизнес Петра Порошенко оспорил в российском суде штраф против Липецкой фабрики
Юристы кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подали в Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже апелляцию на начисление ее Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов. Об этом сообщает ТАСС.Заседание состоится 19 сентября, сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская."В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже 19 сентября в 16:00 мск пройдет заседание, на котором рассмотрят жалобу компании Roshen на начисление ей 62,7 млн рублей дополнительных налогов и штрафов. Ранее, в марте, Арбитражный суд Липецкой области признал это дополнительное начисление законным", - сказала она.Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже 5 июля отклонил одну апелляцию корпорации Roshen на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - о начислении ее липецкой фабрике 361,5 млн рублей налогов и штрафов."Roshen может до 5 сентября обжаловать и это решение - подать кассацию в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. При этом Roshenдолжна нас уведомить об этом, пока же мы такого документа от нее не получали", - уточнила Семенская.От чим Воно зайняте зараз.. Яка там Україна
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" От чим Воно зайняте зараз.. Яка там Україна "

Та не может быть такого . Петр Алексеевич - первый путриот в Украине Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 3173
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Ну вот , Пете было низя , его за это проклинали , а Зюзя хороший ,, да зебилоиды ?? Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі - Цензор.НЕТ 1020 .
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"Близкие люди". Зеленский не считает привлечение своих друзей во власть кумовством

01.09.2019 12:03. Просмотрено 2108 раз. За сегодня - 2108 раз.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает привлечение большого количества своих друзей в провластную команду проявлением кумовства. Об этом он рассказал в интервью каналу "1+1".
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Зе сможет защитить богуслаева от наезда сбушников - богуслаев как и дргие начинает прятать прибыль. А за это богуслаев подымает антонов с импортозамешением и авионикой.

Тупой зе также обманывается сбушниками. Они сначала стучат на лубянку,а потом с разрешения несут инфу зе. А что касается рейдерства, никто клоуну не собираеся правду говорить - как косили украину под ноль так и будут. Еще не таких *********.а тут такой лох как зе вообще в куй не уперся.
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Инвесторы это хорошо, но нужно своим дать возможность работать! Иначе инвесторы вытеснят наш бизнес и малый в том числе и будем мы тогда батрачить на поляков в собственной стране. Я недавно зарегистрировал ФОП. Оказалось что бизнес кредит я могу получить только через год! Вновь прибывшим не дают нихера. А через год посмотрят на мои обороты и может быть дадут. Вот такие реалии. Так что если начнётся массовый заход инвесторов, национальному бизнесу *****, извините за выражение. Средний класс может не сформироваться по определению, все пойдут на завод.
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Это самое плохое что может услышать инвестор.
Это же элементарно, Зеленский не царь как Путин, и не будет править пока не вынесут, а значит через несколько лет придет другой и при отсутствии работающих законов все правила переиграет как захочет, и начнут у инвесторов забирать их производства и имущество.
Поэтому никто не вложит серьезные деньги, а только такие которые потерять не жалко, и то не факт.
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"Я лично готов защищать все инвестиции." - Порошенко тоже всё брал под личный контроль и ответственность, а все его дела чести не сосчитать.
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"Готов лично защищать все инвестиции"

естественно от инвесторов.
инвестировали и отвалите... КМЗ вам в помощь ))))
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Ніякий інвестор не вкладе гроші в країну де є ручне керування, а не діють чіткі і прозорі одні для всіх закони. Де за потреби можна звернутися до суду і вирішити по-Закону любе питання, де не треба шукати зв'язки з президентом аби довести свою Правду. Цю Правду ще Ярослав Мудрий запровадив.
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Зеленский только дотронулся до Системы и с нее посыпалась труха. Порошенко убеждал страну, что Система железобетонна и надежна. Но и тут соврал. И здесь сумел спи@дить цемент, заменив его песком. Тоже спи@@еным. Потому что не может жить не воруя. Даже у себя.
🤗
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