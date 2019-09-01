 Готовий особисто захищати всі інвестиції, - Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі

Про це повідомили в пресслужбі глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика. Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.
"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу", - зазначив президент.
Також Зеленський розповів про проект "Держава у смартфоні", наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті Міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, про зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.
"Бізнес налаштований оптимістично", - зазначив Ярослав Романчук, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі.
Зі свого боку, бізнесмени зазначили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають українських інвесторів у Польщі.
Зеленський також зустрівся з українськими студентами. Молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти зазначили, що хотіли б перенести кращі практики на батьківщину.
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А де дії?
Юристы кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подали в Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже апелляцию на начисление ее Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов. Об этом сообщает ТАСС.Заседание состоится 19 сентября, сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская."В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже 19 сентября в 16:00 мск пройдет заседание, на котором рассмотрят жалобу компании Roshen на начисление ей 62,7 млн рублей дополнительных налогов и штрафов. Ранее, в марте, Арбитражный суд Липецкой области признал это дополнительное начисление законным", - сказала она.Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже 5 июля отклонил одну апелляцию корпорации Roshen на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - о начислении ее липецкой фабрике 361,5 млн рублей налогов и штрафов."Roshen может до 5 сентября обжаловать и это решение - подать кассацию в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. При этом Roshenдолжна нас уведомить об этом, пока же мы такого документа от нее не получали", - уточнила Семенская.От чим Воно зайняте зараз.. Яка там Україна
Та не может быть такого . Петр Алексеевич - первый путриот в Украине
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"Близкие люди". Зеленский не считает привлечение своих друзей во власть кумовством
01.09.2019 12:03. Просмотрено 2108 раз. За сегодня - 2108 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский не считает привлечение большого количества своих друзей в провластную команду проявлением кумовства. Об этом он рассказал в интервью каналу "1+1".
Тупой зе также обманывается сбушниками. Они сначала стучат на лубянку,а потом с разрешения несут инфу зе. А что касается рейдерства, никто клоуну не собираеся правду говорить - как косили украину под ноль так и будут. Еще не таких *********.а тут такой лох как зе вообще в куй не уперся.
Это же элементарно, Зеленский не царь как Путин, и не будет править пока не вынесут, а значит через несколько лет придет другой и при отсутствии работающих законов все правила переиграет как захочет, и начнут у инвесторов забирать их производства и имущество.
Поэтому никто не вложит серьезные деньги, а только такие которые потерять не жалко, и то не факт.
естественно от инвесторов.
инвестировали и отвалите... КМЗ вам в помощь ))))
🤗