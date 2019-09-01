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 Політика України
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Все про:Зеленський (2562) контрабанда (989)

 Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що останнім часом контрабанда в країні зменшилася в рази.

Про це він заявив в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював телеканал "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Справді, на митниці і на кордоні значно, в рази зменшилася контрабанда. Ну дуже, прямо дуже. Вони стоять, вони не знають, куди нести. Ми отримуємо тисячі меседжів із приводу: ну візьміть, ну підіть", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що з питань боротьби з контрабандою звертається до керівника СБУ Івану Баканова.

"Всі бояться, зі мною не говорять, просто знають, що є приколи у фейсбуці - я відразу телефоную Баканову... Так, відразу ж телефоную Баканову - тут немає проблем. Так, зупинили велику кількість контрабанди. Ми здолаємо контрабанду, коли буде реформована митна і податкова служби. Ми це все зробимо. Це буде упродовж, думаю, до кінця 2019 року. Ми приб'ємо "контрабас", - заявив президент.

Читайте також: Вирівняти всі тарифи, криміналізувати статтю і завезення під відеокамери, - Коломойський про боротьбу з контрабандою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145770
 
   
 Топ коментарі
 
Контрабанда уже уменьшилась в разы. До конца года "прибьем" ее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2275 Это следует читать так...контрабанду уже практическу все направили в нужном русле...к концу года возьмем все под порлный контроль....

Ни копейки мимо нашего кармана не проскочит.....
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Торгівля на крові- це тепер прерогатива виключно Зеленського.
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Олигархов нет, мы умерли!"
(Коломойский)
Контрабанды нет, до конца года додавим!
(Зеленский)
Зебилоидка ну как ты можешь быть такой тупой???
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цікаво,коли схеми контрабасу діяли при петі,поросьонки просто казали - ви все врети або так потрібно а то путєн нападе,а тепер коли почали боротися розпочався несамовитий поросячий вереск.
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Кто именно контрабасоборец, можно узнать?
Почему Рюкзаков не боролся с контрабасом раньше?
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Как уменьшить контрабанду?Нужно пошлины на расстаможку товаров уменьшить в разы,чтобы было выгодно платить налоги чем откаты таможенникам.И наказание за контрабас.Именно тех,кто дает взятку,а не берет.Чтобы садили тех ,кто дает взятки.Конечно и тех,кто берет.Чтобы стало выгодно работать в белую.
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контрабанда была есть и будет во всем мире до тех пор пока есть разница в цене по разные стороны границы. с ней бороться надо но говорить "мы ее победили" или "мы ее победим" - откровенная глупость.
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тому не треба з нею боротися треба очолити цей процесс і рубати бабло поки лохи віддають останнє на армію (педро лексіоч потужний)
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Нужен аудит работы всех структур, нельзя мародеров только уволить
Самое главное- это посадки и однозначно читаемые правила для всех.
Главой САП я бы поставила именно Сакварелидзе.
От одного его имени соевое кодло начало бы паковать чемоданы.
Нужен аудит укравтодора. И аудит деятельности гройсмана , доившего и дороги , и таможню.
Дороги по- прежнему херовые.
Одесса- Киев - одна из наших лучших якобы трасс- полная ж@па. У меня просто всегда депрессия после заезда в Украину из ЕС
На западной Украине дороги херовые. Одна надежда- новые люди, новое правительство и президент.
Если и они не справятся с коррупцией- лучше реально уезжать из страны.
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