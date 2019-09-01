 Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський

Про це він заявив в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював телеканал "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Справді, на митниці і на кордоні значно, в рази зменшилася контрабанда. Ну дуже, прямо дуже. Вони стоять, вони не знають, куди нести. Ми отримуємо тисячі меседжів із приводу: ну візьміть, ну підіть", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що з питань боротьби з контрабандою звертається до керівника СБУ Івану Баканова.
"Всі бояться, зі мною не говорять, просто знають, що є приколи у фейсбуці - я відразу телефоную Баканову... Так, відразу ж телефоную Баканову - тут немає проблем. Так, зупинили велику кількість контрабанди. Ми здолаємо контрабанду, коли буде реформована митна і податкова служби. Ми це все зробимо. Це буде упродовж, думаю, до кінця 2019 року. Ми приб'ємо "контрабас", - заявив президент.
Почему Рюкзаков не боролся с контрабасом раньше?
Самое главное- это посадки и однозначно читаемые правила для всех.
Главой САП я бы поставила именно Сакварелидзе.
От одного его имени соевое кодло начало бы паковать чемоданы.
Нужен аудит укравтодора. И аудит деятельности гройсмана , доившего и дороги , и таможню.
Дороги по- прежнему херовые.
Одесса- Киев - одна из наших лучших якобы трасс- полная ж@па. У меня просто всегда депрессия после заезда в Украину из ЕС
На западной Украине дороги херовые. Одна надежда- новые люди, новое правительство и президент.
Если и они не справятся с коррупцией- лучше реально уезжать из страны.