 Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адвокатську дорадчу групу.

Як повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, сторона обвинувачення "категорично не згодна з оголошеним судом вироком Хандрикіну".

"Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка - я обґрунтовано сподіваюся - ухвалить справедливе рішення", - зазначив він.

За його словами, суддя вийшла за межі процесуальної "ролі арбітра", коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі.

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Нагадаємо, 30 серпня Дніпровський районний суд Києва виправдав Хандрикіна, якого обвинувачували у побитті і тортурах активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" в січні 2014 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.

У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.

Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).

Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.