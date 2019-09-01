 Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адвокатську дорадчу групу.
Як повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, сторона обвинувачення "категорично не згодна з оголошеним судом вироком Хандрикіну".
"Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка - я обґрунтовано сподіваюся - ухвалить справедливе рішення", - зазначив він.
За його словами, суддя вийшла за межі процесуальної "ролі арбітра", коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі.
Нагадаємо, 30 серпня Дніпровський районний суд Києва виправдав Хандрикіна, якого обвинувачували у побитті і тортурах активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" в січні 2014 року.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.
У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.
Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).
Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.
.
ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ?
,
Это две разные ВЫДУМАНЫЕ фсб ИСТОРИИ ??
,
А ти "жоп"-продажний шоколадний шакал,який за каХфЄтку продає країну.
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
МИР
46 - героїв загинуло, боронячи Україну.
30 - героїв загинуло під час "перемир'я", яким пишається Зеленський, розказуючи про мир.
8 - нових полонених.
7 - сепаратистів, вбивць вийшло на волю.
0 - звільнених полонених.
-1 - зданий населений пункт Станиця-Луганська.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
116 - депутатів ПАРЄ проголосувало за повернення росії в ПАРЄ без санкцій.
2 - країни великої сімки виступають за повернення росії в "сімку".
-1 - успішна зовнішньополітична зустріч Зеленського, в якій він би домовився про вигоди для України. Мінус 1 тому, що скоро Україна фінансуватиме ізраїльських пенсіонерів.
0 - стратегічних зовнішньополітичних ініціатив Зеленського...
.- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ..
..
..Президент України Петро Порошенко заявив, що він був активним учасником Революції гідності, зокрема, рятував на Майдані поранених та виносив загиблих -
..Порошенко заявив, що під час розстрілів 2014 року рятував на Майдані поранених і виносив загиблих
..
.
/ Много Людей от ментовсских побоев СПАС !
/
. есть видэо как порох помагает людям на майдане и останавливает СУК "православных ".
.
,Ю
,
.
А АВТОРИТЕТНЫЙ не касапсский , а английсский ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ НАПИСАЛ , что ПОРОХ СТАЛ В 2,3 раза бедней..
.
.
ПСУ
По данным издания, за пять лет на посту президента состояние Порошенко сократилось почти на 40%"
.