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Все про:суд (5483) Євромайдан (572) Хандрикін Андрій (2)

 Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну

Прокуратура оскаржить рішення суду щодо колишнього "беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого обвинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Адвокатську дорадчу групу.

Як повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, сторона обвинувачення "категорично не згодна з оголошеним судом вироком Хандрикіну".

"Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка - я обґрунтовано сподіваюся - ухвалить справедливе рішення", - зазначив він.

За його словами, суддя вийшла за межі процесуальної "ролі арбітра", коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі.

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Нагадаємо, 30 серпня Дніпровський районний суд Києва виправдав Хандрикіна, якого обвинувачували у побитті і тортурах активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" в січні 2014 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.

У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.

Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).

Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.

Побиття на колонаді стадіону Динамо: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому беркутівцю Хандрикіну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145769
 
 
 Топ коментарі
 
Чиї судді і так ясно. Сивочолоий кінь перед командою "с вєщамі на виход",поставив своїх прихвостнів по багатьох ключових посадах.Тепер той весь сброд відробляє шоколадному посади і медальки.
А ти "жоп"-продажний шоколадний шакал,який за каХфЄтку продає країну.
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Нема шоколадним ботам ні свята,ні вихідного дня. З самого ранку неділі уже "горло рвуть" за сивочолого коня.
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Ти Чайка стріли не перекидуй. Твоя робота жерти і срати на голови.Прямо як у справжньої чайки.
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вот и стань перед мавзолеем с таким плакатом...
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В последнии дни выборов -- БЫЛА ИНФА- что ПОРОХ УБИЛ СВОЕГО БРАТА и ЧТО СВИНАРЧУКИ --0 ВООРЫ..
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ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ?
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свинарчуки зараз працюють в корпорції богдан і ратиці ніхто не рубав Избиение на колоннаде стадиона "Динамо": прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Хандрыкину - Цензор.НЕТ 453
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Ну отчасти можно и так сказать. Братик его решал все черные делишки в Приднестровье. Грохнули его в общем.
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ПОРОШЕНКА или ВОЛЬЦСАНА ??
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Это две разные ВЫДУМАНЫЕ фсб ИСТОРИИ ??
,
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та вже штири місяця як сцикла судді
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Чиї судді і так ясно. Сивочолоий кінь перед командою "с вєщамі на виход",поставив своїх прихвостнів по багатьох ключових посадах.Тепер той весь сброд відробляє шоколадному посади і медальки.
А ти "жоп"-продажний шоколадний шакал,який за каХфЄтку продає країну.
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Номерне, не намагайся прикинутися людиною, та ще й українцем
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Ти б якщо не тільки порохоботило,то б знало як на сайті номери до ніків прикріплюють. А так просто язиком тріпати,то показувати свою не компетентність. Що взяти з чайки-та нічого,крім зробити чучело.
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а шо? тонкіх отов розвелось шо сабак нєрєзаних тому разлічают по лумєрках, і в вєдомості на гонорар по тих лумєрках тож - ось для чого воно тра'
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благородний лицарю, мені канхвєтки мало - менше ніж за лімон баксів родіну не продам
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і скока Зє! тобі платить? Чи ти із палєзних ідійотофф?
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100 днів в цифрах:
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
МИР
46 - героїв загинуло, боронячи Україну.
30 - героїв загинуло під час "перемир'я", яким пишається Зеленський, розказуючи про мир.
8 - нових полонених.
7 - сепаратистів, вбивць вийшло на волю.
0 - звільнених полонених.
-1 - зданий населений пункт Станиця-Луганська.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
116 - депутатів ПАРЄ проголосувало за повернення росії в ПАРЄ без санкцій.
2 - країни великої сімки виступають за повернення росії в "сімку".
-1 - успішна зовнішньополітична зустріч Зеленського, в якій він би домовився про вигоди для України. Мінус 1 тому, що скоро Україна фінансуватиме ізраїльських пенсіонерів.
0 - стратегічних зовнішньополітичних ініціатив Зеленського...
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Наприкінці позаминулого року Порошенко ліквідував кількасот місцевих і апеляційних судів і формально створив замість них нові. Але серед них не було, наприклад, Окружного адміністративного суду Києва - одного з найбільш одіозних у країні, який відсторонив Супрун і поновив Насірова.Випадковість? Радше ні.Нам достеменно відомо, що в його адміністрації знали, що це за суд, і навіть висловлювали думку, що такі суди варто ліквідувати як "лідерів соціалістичного змагання" з корупції. Але щось стало на заваді.І це далеко не єдиний випадок.Так само Порошенко після Революції Гідності не відкликав призначених Януковичем суддів Конституційного Суду, які допомогли тому узурпувати владу. А нещодавно КС визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення. Як Порошенко провалив судову реформу, Судова реформа: що має зробити новий президенті що м ає зробити майбутній президент
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Ну-ну, подивимось що там зробить Ряба шапка.
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вот скажи, нэдолугэ , в твоём высере обязательно было оскорблять ?
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у Порошенко какая причина скалиться так ?
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По мере того , как Порошенко нанавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы "украинсские" блогеры..
.- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ..
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оооо, то Порох уже у нас Бандера ? И научись правильно писать фамилию Степан Андреевича, прежде чем умничать .
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..ФАЙНЕ *СЕЛФІ * .. Избиение на колоннаде стадиона "Динамо": прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Хандрыкину - Цензор.НЕТ 7622
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..Президент України Петро Порошенко заявив, що він був активним учасником Революції гідності, зокрема, рятував на Майдані поранених та виносив загиблих -

..Порошенко заявив, що під час розстрілів 2014 року рятував на Майдані поранених і виносив загиблих

..Избиение на колоннаде стадиона "Динамо": прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Хандрыкину - Цензор.НЕТ 3173
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Это фото , когда порох возле киева останавливал винницких ментов..
.
/ Много Людей от ментовсских побоев СПАС !

/
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Так він ще й "спасітєль" ? Нема кінця цьому салюту регалій.
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Наконец до вас доходит !.
. есть видэо как порох помагает людям на майдане и останавливает СУК "православных ".
.
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От піздабол шоколадний. Він тільки на сцену вилазив,рукою помахати і пузо підтримував руками,аби не висіло.
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На сцену вылазил 3Э , и смеялся с ЭБОНИТОВЫХ ПАЛОЧЕК БЕРКУТА !

,
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Одна только разница С. А. БАНДЭРА остался в истории символом борьбы за независимость ,а Порошенко останется символом мародерства .
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На посту президента став в 98 разів багатший. Що,зарплату підняли?
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98 раз ??
.
А АВТОРИТЕТНЫЙ не касапсский , а английсский ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ НАПИСАЛ , что ПОРОХ СТАЛ В 2,3 раза бедней..
.
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Розказу "басні крилова" своїм однопартЄйцам по "ПСУ". Народ то знає ,що то за ***** № 2.
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а можно подробнее про пол триллиона $$$ отмытых Коломойским ?
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В 98 раз? Це у нього був 1 млрд, а стало 98? Избиение на колоннаде стадиона "Динамо": прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Хандрыкину - Цензор.НЕТ 9860 Підтверди фактом, чи ти лахтинське брехло? "Петр Порошенко, который покидает пост президента после поражения на выборах Владимиру Зеленскому, утратил статус миллиардера. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным издания, за пять лет на посту президента состояние Порошенко сократилось почти на 40%"
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За фактами звертайся в компітентні органи ,я не прокурор. Я писав про символи .
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Аааа! Ви бездоказово обгидили, а мені звертатися в компетентні органи?
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Мародер -це кликуха . Для кликухи достатньо асоціацій . Не тримав би при собі таких як Свинарчуки і не був-би мародером.
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слава Богу что таких имбецилов как ты, в стране не много.
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Мірко-думати то не твоє. Просто читай мєтодичку.
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Оно на уровне лайна, откуда и ты пованиваешь. Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну - Цензор.НЕТ 1384
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Нема шоколадним ботам ні свята,ні вихідного дня. З самого ранку неділі уже "горло рвуть" за сивочолого коня.
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Та й вам, зебобіковим ватанам нема відпочинку. Вовочка з зекомандою роботи підкидають. Вже й нічні зміни ввели. Нічого, дерев'яних заробите
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Ти Чайка стріли не перекидуй. Твоя робота жерти і срати на голови.Прямо як у справжньої чайки.
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ти явно на діжурствє - вся вєтка обісрана твоїм росінантом
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То такий стьоб на ваш кацапсьський язик. Ви підари наше пиво "пІІвом" називаєте. ...Повбивав би ***. Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну - Цензор.НЕТ 9862 Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну - Цензор.НЕТ 9658
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Хто тобі таке поганяло присвоїв-"ЖОП"? Вас там по зовнішньому вигляду дають позивні? Побиття на колонаді стадіону "Динамо": прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому "беркутівцю" Хандрикіну - Цензор.НЕТ 9220
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По словам 3э == просто эбонитовыми палочками добывали електричество..
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на Майдані, відстоюючи Правду, загинули українці: Сергій Нігоян, Михайло Жізнєвський, Зураб Хурція, Георгій Арутюнян, Давид Кіпіані, Йосип Шилінґ, Олександр Щербатюк та Євген Котляр
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Що, так захопився розкиданням фекалій, що комент не туди вліпив? Трудоголік, відпочинь, чи вас до обіду не випускають?
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Морда такая, что Ломброзо пришел бы в крайний восторг.
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Часи вседозволеності для ублюдків - минули.............
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