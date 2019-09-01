 Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Український чемпіон переміг одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонський пояс за версією WBC.

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У 11 раунді Ломаченко зумів відправити Кемпбелла в нокдаун, але британцеві вдалося продовжити бій. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському боксеру.

Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі вже за трьома версіями - WBA, WBO і WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном світу українцеві залишилося виграти чемпіонський пояс за версією IBF.