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Все про:бокс (94) Лондон (118) Ломаченко (4)

 Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс. ВIДЕО

Український боксер Василь Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла і став чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Український чемпіон переміг одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонський пояс за версією WBC.

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У 11 раунді Ломаченко зумів відправити Кемпбелла в нокдаун, але британцеві вдалося продовжити бій. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському боксеру.

Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі вже за трьома версіями - WBA, WBO і WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном світу українцеві залишилося виграти чемпіонський пояс за версією IBF.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145768
 
   
 Топ коментарі
 
Главное, чтоб Вася не лез в политику... И тогда он будет героем на века.
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Много вчера нервов ушло пока досмотрел. И чем серьезней у Ломо соперник, тем красивее бой. Правильно вчера кто то из ведущих сказал - у Васи шахматы бокса . Поздравляем с очередной Победой !!!
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Щось там було з рукою. Лівою. Останні кілька раундів Ломаченко боксував однією правою.
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Невероятный талант боксера, помноженный на невероятный талант тренера (Ломаченко старшего). Мои сердечные поздравления, украинцы!
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Главное, чтоб Вася не лез в политику... И тогда он будет героем на века.
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Пример Виталия Кличко у него перед глазами.
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Много вчера нервов ушло пока досмотрел. И чем серьезней у Ломо соперник, тем красивее бой. Правильно вчера кто то из ведущих сказал - у Васи шахматы бокса . Поздравляем с очередной Победой !!!
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После четвертого раунда стало понятно, кто в доме хозяин. В одиннадцатом Люк просто выживал, а в двенадцатом было видно особенно отчетливо, что Лома просто прекратил атаки из уважения к сопернику. Так что особых нервов не было.
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да нет, моменты были когда ладони потели … хотя каждый переживает по своему, главное что за одного и того же .
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Лом красавчик ,но и брит молодчинка,продержаться 12 раундов против Василия это уже круто .. Ломаченко в Лондоні переміг британця Кемпбелла, здобувши третій чемпіонський пояс - Цензор.НЕТ 7175
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Гордість нації! Дякую особисто батькові та тренерській команді! Вашу роботу видно добре! Молодці! Тільки вперед!
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Один раз брита спас гонг и пару раз Вася недорабатывал ,решил поиграть . Остались Дэвис и Лопес .
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Наверное самый тяжелый бой для Васи, пару-тройку раз в бубен неплохо ему прилетело.
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Поздравления Василию. Отличный бой. С победой!
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МОЛОДЕЦ .Такие люди для Родины делают больше некоторых.Ведь как ни крути чувства не спрячешь.Мы не роботы .И часто очень хороший человек если он не красив нам не приятен.
Главное, чтобы Василий не лез в более тяжелый вес.
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Красивый бокс и красивая победа.Успехов Васе!
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Класно!
Але гімн вся команда не співала!
А Кличко співав гімн!
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Хлоп своєю працею заробляє собі мільйони. Ішні голоштаньки за нього "боліють". Тим паче, за такого політично тупорилого. Хахлун. Навіщо воно вам?
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