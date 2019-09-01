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 Ворог вчора 20 разів порушував перемир'я, застосовуючи артилерію і міномети: поранено бійця

31 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із забороненої мінських угодами зброї - артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 11 обстрілів позицій ООС: шість разів неподалік від Водяного - з артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі в районі Павлополя - з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82-мм і великокаліберних кулеметів; неподалік від Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" НВФ зробили 9 обстрілів позицій ООС: тричі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік від Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів; двічі біля Луганського - з мінометів калібру 82-мм і станкових протитанкових гранатометів; неподалік від Новолуганського - з мінометів калібру 120-мм, озброєння БПМ, а також автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Шумів - із мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік від Троїцького - з мінометів калібру 120-мм і 82-мм і великокаліберних кулеметів.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запросили режиму тиші і відкрили вогонь, поранено одного військовослужбовця

Також в штабі наголосили, що від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Миколаївки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог вчора 20 разів порушував перемиря, застосовуючи артилерію і міномети: поранено бійця 01
Ворог вчора 20 разів порушував перемиря, застосовуючи артилерію і міномети: поранено бійця 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145767
 
 
 Топ коментарі
 
Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
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Цензор, а почему враг ,а не рашисты-убийцы? Сколько можно лицемерить ?трусы
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Цензор, а почему враг ,а не рашисты-убийцы? Сколько можно лицемерить ?трусы
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Там конгломерат з іхтамнетів і дамбасюр.
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Потому что Порошенко официально не признал войну войной
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Добре що лише один поранений. Цікаво, скільки ;нєбоєвих потєрь;.
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Ну если применять мою буквенную конструкцию, то могут и не понять. И в будущем меньше банов .
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Уже целый месяц оккупанты нарушают перемирие, и все нарушают и нарушают. Неужели офицерам так нужны деньги, что каждый день пишут не правду .
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Информация про события на линии разграничения относится или к служебной или к секретной, разглашать нельзя. о что дают в СМИ проходит цензуру.
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20!!! разів порушено перемир'я! Карл! Це лютий треш!
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Пишут не офицеры, а ставленники Зеленского. Обстрелов реально на много больше.
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Админ удалил ваш пост, вы снова повторяетесь. Какая цель такой настойчивости убедить других, что штабу ООС верить нельзя ?
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
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А как вы хотели, на войне и ранят и убивают.
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Устойчивое Зелёное перемирие достигнуто....
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Почему война до сих пор не окончена? Вова, ты же гарантировал: один указ и наступает МИР!!!
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Людям с пониженным уровнем IQ (зебобикам) не писать.
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Туту вполне хватает дебилов (дякул) и без нас
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