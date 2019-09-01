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 Політика України
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Все про:бізнес (348) Зеленський (2562) США (5331) Донбас (12879) Трамп (1939)

 На зустрічі з Трампом ми готові говорити про бізнес між країнами і припинення війни на Донбасі, - Зеленський

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розраховує домовитися щодо великої кількості пунктів.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю, оприлюдненому на телеканалі "1+1", пише Цензор.НЕТ.

"Ми готові говорити з Америкою про бізнес між країнами. Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення щодо припинення війни. Ми очікуємо їхньої підтримки. Але вони відверто підтримують", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, чого він очікує від зустрічі з Трампом.

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Він підкреслив, що США є стратегічним партнером України в багатьох сферах, особливо в енергетиці, у сфері безпеки енергетичного комплексу, оборонно-промисловому комплексі.

"Президентам потрібно зустрітися, познайомитися, подивитися в очі. Сказати, що їх цікавить у країні. Ми скажемо, що нам потрібно від них. Ми не будемо з простягнутою рукою до них звертатись. Ні. Ми говоримо: "Ось, ми пропонуємо - інвестуйте в країну. Нам потрібні дешевші гроші", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що Україна працюватиме над посиленням довіри до правоохоронної системи.

"Ми маємо бути незалежною і сильною країною... Їхати і сказати: "Будь ласка, ви така велика країна, дайте нам трошки грошей, ми вас будемо підтримувати - ні. Ми нормальна країна. У нас просто триває війна. Ми сильна країна", - заявив президент України.

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"Тому давайте разом працювати. У вас є зацікавленість в економіці, підприємствах України, нашій землі, енергетичному комплексі. Давайте гроші. Інвестуйте", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, посол України в США Валерій Чалий повідомив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145757
 
 
 Топ коментарі
 
Я щось пропустив? Цього кловуна вже запросили на зустріч з Трампом? Йому ж сказали, покажи результат, прибери сміття у вигляді Бені, тоді поговоримо🤔
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"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", - подытожил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3145757
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Американці не будуть інвестувати в країну, де придушена свобода слова і приймають закони з якими депутати не були ознайомлені.
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Зелёная Сопля так до сих пор и не может выговорить:
"Война с Россией" и "Россия - агрессор".

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"Мы готовы говорить"
они, коля второй????
а весь зеленкин треп за вчерашний день сводится к одной ФОРМУЛЕ
- дайте мне еще 100 дней, и мои сценаристы напишут мне речи, почему я должен попросить вас ДАТЬ МНЕ ЕЩЕ 100 ДНЕЙ В ТРЕТИЙ РАЗ и так для всех последующих 100-дневок


ниже - сценаристы халтурят???))))

"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза." Источник: https://censor.net.ua/n3145757"
а трамп зелю точно президентом считает?????? по моему зеля самоуверен

"Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают Источник: https://censor.net.ua/n3145757"
так "ожидаем" или "поддерживают"???

"Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. ..... Нам нужны более дешевые деньги.... Давайте деньги. Источник: https://censor.net.ua/n3145757"
а это разве не "с протянутой рукой" ????

неужели отсебятину понес???? ))))))))))
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Интересно в каком ракурсе будет это поговорить, с таким изощрённым лютым кровавым врагом оккупантом Крыма и Донбасса ... ? Зеленский )(уйлу выведи войска и отдай назад фашист суверенную украинскую но временно оккупированную тобой землю Крыма и Донбасса...А мерзкий )(уйло отвечает а никогда так это есть истор.. вернее ядерная справедливость...И наоборот мы в кремле рассматриваем вернуть и другие наши кацапские регионы которые почемуто случайно попали в состав Украины. Ну и как дальше подерживать переговоры про прекращения войны и мир с такой фашисткой заразой которая планирует не то что освободить а ещё и дальше оккупировать уже другие суверенныее украинские земли.
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США. СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ !
Население: 330 млн. чел.
Регулярная армия: полностью профессиональная, контрактная более 1 млн. чел.
Резерв: ещё 1 млн. чел.
Боевая техника: более 57 тыс. единиц, новейших образцов .
Морская техника: 2 390 супер современных единиц.
Авиация: в основном последних поколений 18 234 единиц.
Военный бюджет США превышает бюджеты
всех стран мира.: 700 млрд. долларов США.
+33 новейших военных спутника и 450 баллистические ракеты
Самая мощная армия мира по праву принадлежит С Ш А. Ведь действительно, для признанного мирового лидера просто необходимо содержать такую огромную мощь.
.
ЛАПОТНАЯ ********* ФАШИСТСКАЯ РАССЕЯ - ПА РАША !
Население: 140, млн. чел.
Регулярная армия: непрофессиональная, около 1 млн. чел, призывников.
Боевая техника: более 9 тыс. в основном устарелых списанных единиц.
Морская техника: 233 в основном допотопных единиц прошлого века.
Авиация: в основном 2 747 обветшалых и списанных единиц.
Бюджет армии: 50 млрд. долларов США. которые в основном разворовываются.
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Так зачем Величественному Слону дядюшке Сему обращать внимание на эту гадкую визжащею и обоссаную кацапку Моську.
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По мере того , как Порошенко нанавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы "украинсские" блогеры..
.- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Барыга уступает каждому АТОшнику, воевавшему с торговым партнером свинохряка, пока тот жарил своё пузо на Мальдивах
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Абромавичус хочет распродать неэффективные предприятия оборонпрома.
Оно ***** в сосну вбебалось?
Сколько стоит импортозамещения- непочатый край- поменять директоров, создать профильную работу и загрузить заказами. Оно хочет порезать и уничтожить военную промышленность,то что очень трудно подлежит восстановлению. Это его работа вывести их в плюс, найти заказы, а не резать потому что неэффективные,через ватных диверсантов и коррупционеров. Романов это мог делать и делал со 4кратной с4меной директоров,этот поц хочет порезать и распродать.госпредприятия должны быть в госпрописке,чтобы ватные диверсанты их не перекупвли и не уничтожали.
Зе должен настучать ему по мозгам за такую диверсию.
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а разве зелю не за этим выбрали-назначили?
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Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране...- шоу, рассмеши Трампа.
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ДЕБИЛЫ ТРОЛИ ЗЕЛЕНСКОГО! послушайте интервью президента 50 минут видео данное перед заседанием РАДЫ! послушайте КЛОУНЫ! хватит уже гавкать на него вылазя из трусов малохольные ...(( https://www.youtube.com/watch?v=w8JXnVKFrgs
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Ты представляешь, какие деньги соя теряет?
Они пойдут на всё, армия троллей - это один из их инструментов в борьбе против Народного Президента.
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да я тут как то на личности стараюсь не переходить...ни с кем как правило не спорю...в дискусии не вхожу.зная кто тут и зачем и о чём тут сутками пишут и кого тролят. не интересно. так несколько постов чтобы убедиться что всё по прежнему на любую даже положительную новость...но нато они и троли президента проплаченные чтобы не читая новостей делать свою работу гавкать без причин и конца... за недолгий срок вот меня уже 4 или 5 раз заблокировали примерно за такие посты как сейчас... я не против... немного паузу делаю для ютуб. там важнее с врагами внешними что написать...а не внутренними..((
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Кого ты называешь "Народный Президент"??? И какого народа этот президент?
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Как сообщил В.Денисенко фактически ведутся тайные переговоры и уже готовятся к подписанию Зеленским и Путиным уже через 1-2 месяца по важнейшим для Украины проблемам:1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина
не была готова к этому; 2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся
основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью) 3. Взаимное прекращения судебных исков с одновременным
подписанием газового контракта с Россией (пока детали мне неизвестны, но это
один из ключевых моментов для американцев) 4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к
газовому контракту и будет идти в паре с ним, 5. Отдельный закон об особенностях функционирования
«ЛДНР» с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в
минских сделках (должно быть принято к середине следующего года; 6. Наиболее дискуссионный вопрос контроль над границей.
Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем
наших пограничников, представителей ООН и «народной милиции»; 7. Отдельное имущественное решение о возвращении
национализированной «ЛДНР» собственности бывшим владельцам; 8. Будет подписано какой-то рамочный по безопасности
документ по типу будапештского меморандума; 9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса
(обсуждается цифра в 10-15 млрд долларов) 10. Если все это воплощается в жизнь МВФ открывает нам
новую программу на 30-50 млрд долларов.Фактически это означает,что после выполнения Украиной этих пунктов,ее как страны уже не будет, как и обещанных денег. Кто станет вкладывать деньги в страну в составе которой будет территория, где не действуют украинские законы,есть иностранные(российские войска) и 400 километровая ДЫРА на границе?
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Так что, война до последнего украинца?
Ты ведь из окопа пишешь, правда??
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Так это вы хотите войну до последнего украинца! Это вы хотите,чтобы война дошла до порога каждого украинца! Вы что думаете,что признав "автономию" Лугандона с фактически находящимися там российскими войсками и 400 километровой дырой на границе война прекратится? Она только начнется,но уже по всей территории Украины. Амнистированные террористы будут захватывать с помощью российской агентуры новые регионы и распространять заразу сепаратизма на весь Юго-Восток Украины. Путину нужна вся Украина. Это неизбежно.
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Не, давай сдадим всю Украину ***** и наступит мир. Только не забывай, что мир будет русским
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В Польше проходят мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, на которые не приехали Трамп и Путин...
Польские власти не пригласили Путина, пояснив это тем, что Россия с Германией в сентябре 1939 года напала на Польшу.
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Главная ошибка сегодняшнего украинского руководства - это ошибка в стратегии. Показателен пример стран бывшей Югославии Хорватии и Боснии и Герцеговины. Хорватия взяла курс на построение национального государства и стала за короткий срок одной из самых развитых в Восточной Европе с самой большой средней зарплатой. Босния и Герцеговина пошла примерно по такому же пути,по которому нам предлагает идти Россия и "зеленое" руководство Украины ,соглашается с этим. Результат: Босния и Герцеговина самая бедная страна в Восточной Европе. Кстати эти страны говорят практически на одном языке. Нет у Украины другого пути, как создание крепкого национального государства со всеми его атрибутами!
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