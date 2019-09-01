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 Політика України
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Все про:Зеленський (2562) державна зрада (240) Антикорупційний суд (420)

 "Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - президент

Володимир Зеленський нагадав, що 5 вересня в Україні почне працювати Антикорупційний суд.

Як тільки він почне працювати, відразу "все почнеться", зазначив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Антикорупційний суд, якого не було, починає працювати 5 вересня вперше в Україні. Антикорупційний суд. Там відбувся конкурс, і мені здається, що зараз там з’являться чесні судді. Це дуже важливе питання було. Далі: у нас з’явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться", - наголосив президент.

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На запитання, чи "аукціон кримінальних справ буде", Зеленський відповів: "Подивимося". "Скільки грошей не вистачатиме державі (сміється). Може бути", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що є кримінальні справи, які не можна продавати. "Думаю, є такі кримінальні справи і є такі люди... Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 з 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.

Тоді ж прийнято рішення про початок роботи з 5 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145756
 
   
 Топ коментарі
 
Посмотрим как Рябошапка посадит Бойко за вышки
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Тому відпустили Богатирьову? Щось реальні справи не відповідають словам😏
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Воно і не дивно, адже в Іспанії була громадянськм війна. Сталінський сосок і гітлерівська німеччина дружили і помагали одне одному, а в іспанії крошили одне одного. І комунякам таки навяляли так що в анекдоті про червону тряпку є доля правди
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" и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи" Источник: https://censor.net.ua/n3145756
Портнов по братски подогнал...
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Сеня, я ж выше пообещал... Бегите без меня, я прикрою...
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это что теперь дохляка нужно свиномертвячуком называть?
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расспамьте, тут про Порошенко и Мертветчука
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Соевому мародеру после этих слов самое время проведать виллу в Испании
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а шнырей куда свину девать? разве что перепродать за четверть цены со скидкой рыгоаналам или свиносявке пинкеса эльзе. но у него бабок нима.
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А я думаю, клал он на эти слова с прибором...
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и не только на эти, и не только на слова,
это точно
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какая отвратительная и лживая свинная харя.
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Зє шмаркля колись під цей суд і загремить... Бо дійсно - Батьківщину продавати не можна...
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А шо клован не будет реформировать все суды? Зелохи же скулят, что Петя не реформировал.
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конечно будет но сначало будут отреформированы все мыролюбцы и их прихвостни. короче свинарнику кырдык.
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Wevelsburg

конечно будет но сначало будут отреформированы все мыролюбцы и их прихвостни. короче свинарнику кырдык.
01.09.2019 02:00 Ответить Мне нравится 5

Wevelsburg, ты утверждаешь, что Зелемойский устроит кирдык с помощью неотреформированных судов?
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Хвилюєшся чи будуть судді призначені Порошенко судити самого Порошенко? Ну, тоді окремий орган перевірить декларації тих суддів.
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этот соболев такое же брехло и серло как и свин.
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Как они уже эти лица надоели...такое чувство что живёшь в эпоху Брежнева "Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - президент - Цензор.НЕТ 9898
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а що змінилося? Тільки не кажіть мені про мобільні телефони та національну валюту.Суспільно-економічні відносини не змінилися взагалі.
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Не удалось в прямом эфире...
там узкий рыцарь (когда в удмуртии были рыцари?) поветкин должен был быть на подтанцовке с Фьюри...и шо? Натовкли пику альбиносу?
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Посмотрим как Коломойского это коснется или он не коррупционер.


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Це той що у Поросенка відібрав 104-и компанії?Чи той що в нього рейдернули "Приват"?
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простите, но он частное лицо, так что не более, чем любой другой человек
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Ну да частное,но он имел ввиду сношение ОЛИГАХОВ
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Коломойша за визначенням не може бути олігархом бо, необіймає державних посад. А ось Порошенко, таки- да.
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"Выпускать нельзя!" - заявил Вазелин сразу после выхода Вышинского на свободу.
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Вова слегка подзабыл, шо большую часть судей этого суда подобрал и одобрил лично Пепа через дрессированную раду правосуддя , где многих утвердили не смотря на решения категорическое "нет" ... "ради доброчетності" . Такое впечатление , что Кондитер специально протаскивал тех , кого именно заброковали по доброчетності ...

Да и вообще , когда народ поймёт , шо ЗЕ по кадрам и по экономическому курсу не "против" курса Пепы , а наоборот ... но будет поздно .

Да и Вова поздно опомниться , когда поймёт своим искромётным , но нетехническим умом, что либертарианство устарело этак лет на 150-200 и что его реформа земли превратит Украину а аргентинский вариант латифундисткого олигархата , где 99% земли принадлежит 10-20 семьям . Очень патриотично , оне все граждане Аргентины ... В начале 20 века иммиграция в Аргентину была не меньше , чем в США . Экономисты предрекали ей лидерство в западном полушарии ... Но в США был антимонопольный коммитет и профсоюзы . Там был Делавер Рузвельт , изучавший труды Маркса и принявший модель Джона Кейнси ...
А Аргентина пошла по либертарианско-монополисткой схеме Адама Смита и Девида РиккардО ... Ведь либералы до сих пор отрицают рацио идей Маркса , который в 1854 году в "Капитале" описал мировой кризис 1930 года за 70 лет до его начала .

А вот в Шведции марксисты социал-демократы были у власти непрерывно более 70 лет с 1937 года до 2012 ... И можно сравнить чего достигли либералы в Аргентине (особенно яркие из них - генералы диктаторы, развязавшие войну на Фольклендах и её успешно просравшие) ... А чего шведские социал-демократы .
Утверждать , что уровень жизни в Шведции уже в 1337 году был выше, чем в Украине сейчас - тупо и наивно ...
Кстати , за те же 27 лет свободы ни в Польше , ни в Чехии не появилось ниодного миллиардера . Там капитал 200 лимонов супер-богатство . Это говорит лишь об одном, что там не было прихватизации крупных кусков бизнеса и крупных участков земли . Исключение - "Шкода" . Но во что "Фольцваген" превратил некогда весьма убогий транспорт ?!
Факт , что там элементов социал-демократии в разы больше чем в Украине . И в этом разница .В Праге на Влацлавской площади дофига мелких собственников держат свои магазинчики и десятилетиями они там .
А в Киеве на Крещатике и в радиусе 5 км от него только мультимиллионеры или крупные сети . Если и был там когда-либо мелкий собственник - его оттуда выдавили , а большинство ликвидировали , какой-то процент : физически .
А между тем уровень жизни страны - это как раз процент мелких собственников с устойчивым доходом .
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Кстати , за те же 27 лет свободы ни в Польше , ни в Чехии не появилось ниодного миллиардера . /Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 развитых стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Израиль возглавляет рейтинг бедности. Это результат политики правительства, которая приносят пользу богатым и ударяет по бедным» Израиль занимает 5-е место по наибольшей вилке между богатыми и бедными среди 193 независимых государств, находится на третьем месте -после Индии-в мире по темпу прироста количества миллионеров.Коррупция власти в стране как одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, всего 38 ./Пока у власти офшорник-барыга и путинский холуй Нетаньяха ситуация не изменится.
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Поэтому большинство богатых евреев живёт где угодно, но не в Израиле?))) Израиль вообще очень дорогая страна для жизни. Наверное, поэту там столько "бедных".
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Ну, а звідки в Ізраїлі візьмуться міліардери коли, там одного президента посадили, одного прем'єр-міністра посадили і навіть одного міністра посадили? Там же достойніших людей за фігню на цугундер відправляють- дикість, а ви плачитеся що, у них немає міліардерів. І це під час перманентної війни, а як же торгівля з агресором і як жити без контрабанди? Нє, в Ізраїлі ще довго не буде мільярдерів.
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Та хтось начитався радянських газет і пише, пише...
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Некоторые дела продават нельзя... Значить другие которые - можно?
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Пора вже арештувати баригу доки не втік кудись!
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Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек.


И головне він дуже чесний і дуже патріотичний:

Источник: https://censor.net.ua/n3145756
Дети Генпрокурора Рябошапки являются гражданами Франции
https://antikor.com.ua/articles/324925-deti_genprokurora_rjaboshapki_javljajutsja_grahdanami_frantsii
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Ну и что тут такого? Если он женат на гражданке Франции , то и дети его французские граждане . У Пети дети в Лондоне , а один вообще « патриот « в футболке Россия рысачил . У Гройсмана дочь тоже там . Вас это сильно не возмущало ? А старшой Петин женат на гражданке параши из Питера ?
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Правильно говорит Зе.
А Богптырёву вернуть в камеру на 10 лет. А там видно будет...
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Не перепутала? Нужду не здесь справляют.
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когда добкин с лёшей порошенкой там фестивалили, то вопросов у вас не возникало ?
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Да-да, и сразу все начнется))
Ну-ну, подождем.
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Это говорит тот, кто собирается продать всё, что только можно, включая суверенитет Украины. Как там ПВО-шник, который сбил Боинг? Уже продали в РФ?
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Это он сам тебе такое сказал или в методичке так написано?
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Клоунада, Шоу, популизм, игра на низменных инстинктах - это всё чем кормят свой электорат новая власть. Когда ж вы нажрётесь?
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"На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел будет", Зеленский ответил "Посмотрим". "Сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть", - добавил Зеленский."

"Грабь награбленное!"... "Отнять и поделить!"...
Я где-то, подобное уже слышал... "Шариковы", это ВАШ ПРЕДВОДИТЕЛЬ!!!
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Опьіт Саакашвили в Грузии говорит , наоборот , о становлении правового государства.
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"Ивашин", я смотрю, ты без меня, как страдающий запорами без регулярной клизмы... Хоть меня своими "умственными способностями", не "поражай"... Кроме хохота, твоя "заумь", у меня никаких других реакций, не вызывает... Изучай биологию видов куропаток, в Украине проживающих...
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Поржав... Нашому президенту пора Фрейда читати... Або логіку підтягнути...

Як кажуть деякі незя... А інші значить можна?)
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"Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди... Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - отметил глава государства."

А, что, есть такие уголовные дела, которые продавать МОЖНО? Что-то новенькое в украинском законодательстве...
Рассказывал, как-то, знакомый, "кадровик" в облуправлении МВД: "Прислали молодых лейтенантов, выпускников академии, на должности следователей. Я их привёл к генералу, представлять. Зашёл, доложил. Генерал занят. Сказал, пусть ждут в приёмной, он вызовет. А меня отпустил. Сидят лейтенанты, ждут. Секретарь куда-то, вышла. Генерал освободился, нажимает клавишу селектора, чтобы сказать секретарю, пусть лейтенанты заходят... И слышит, как лейтенанты, между собой, обсуждают, сколько стоит "развалить" то, или иное, уголовное дело... Генерал вызвал меня, приказал отправить личные дела в Киев, а лейтенантам сказал: "Если вы, начиная службу, думаете не о том, как лучше дела расследовать, а как их продавать, то вам у нас не место...".
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Генерал не потерпел вмешательства в его личньій "огород"...
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И заметьте,все быдло мечтает посадить Порошенко,не Бойко,Вилкула,Ефремова,Богатыреву,Новинского.Это же их дружбаны,а вот Порошенко-вор,так им Шарий по телевизору сказал.
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андрюша, ти його теж в бидло зачислив? Так тоді хто ж ти?
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Після того коли Хмара відмазав Звягільського - став продажною *****!
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Я украинец "Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - президент - Цензор.НЕТ 4462 Кацап ти звичайний... чи як там - "хахол- маларос"

УКРАЇНЕЦЬ пишеться тільки так!
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Абромавичус хочет распродать неэффективные предприятия оборонпрома.
Оно ***** в сосну вбебалось?
Сколько стоит импортозамещения- непочатый край- поменять директоров, создать профильную работу и загрузить заказами. Оно хочет порезать и уничтожить военную промышленность,то что очень трудно подлежит восстановлению. Это его работа вывести их в плюс, найти заказы, а не резать потому что неэффективные,через ватных диверсантов и коррупционеров. Романов это мог делать и делал со 4кратной с4меной директоров,этот поц хочет порезать и распродать.госпредприятия должны быть в госпрописке,чтобы ватные диверсанты их не перекупвли и не уничтожали.
Зе должен настучать ему по мозгам за такую диверсию.
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Когда бенин презЕдент говорит без бумажки...складывается впечатление что он бредит....
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хорошо петрусь пять лет молча сограждан доил
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"Родину продавать нельзя..." , можна продати землі Батьківщини. ПрезЕдент.
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значит террористам под залог выходить можно, коруционерам нельзя?
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Родину продавать нельзя? А это как называется? В.Денисенко утверждает, что в принципе между украинским и российским руководством согласованы следующие пункты:
1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина
не была готова к этому;



2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся
основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью)



3. Взаимное прекращения судебных исков с одновременным
подписанием газового контракта с Россией (пока детали мне неизвестны, но это
один из ключевых моментов для американцев)



4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к
газовому контракту и будет идти в паре с ним,



5. Отдельный закон об особенностях функционирования
«ЛДНР» с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в
минских сделках (должно быть принято к середине следующего года;



6. Наиболее дискуссионный вопрос контроль над границей.
Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем
наших пограничников, представителей ООН и «народной милиции»;



7. Отдельное имущественное решение о возвращении
национализированной «ЛДНР» собственности бывшим владельцам;



8. Будет подписано какой-то рамочный по безопасности
документ по типу будапештского меморандума;



9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса
(обсуждается цифра в 10-15 млрд долларов)



10. Если все это воплощается в жизнь МВФ открывает нам
новую программу на 30-50 млрд долларов.
Понятно,что при реализации этих пунктов Украина потеряет статус страны, как таковой и деньги вряд ли получит. Фактически это сдача национального суверенитета, о территориях я не говорю.


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Как этого дебила противно слушать, что сам дебил, что голос ***************.
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Некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать,а некоторые-очень даже можно? "Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - президент - Цензор.НЕТ 1037
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