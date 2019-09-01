 "Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - президент

Як тільки він почне працювати, відразу "все почнеться", зазначив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ.
"Антикорупційний суд, якого не було, починає працювати 5 вересня вперше в Україні. Антикорупційний суд. Там відбувся конкурс, і мені здається, що зараз там з’являться чесні судді. Це дуже важливе питання було. Далі: у нас з’явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться", - наголосив президент.
На запитання, чи "аукціон кримінальних справ буде", Зеленський відповів: "Подивимося". "Скільки грошей не вистачатиме державі (сміється). Може бути", - додав Зеленський.
Він підкреслив, що є кримінальні справи, які не можна продавати. "Думаю, є такі кримінальні справи і є такі люди... Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, 7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 з 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.
Тоді ж прийнято рішення про початок роботи з 5 вересня 2019 року.
Портнов по братски подогнал...
это точно
конечно будет но сначало будут отреформированы все мыролюбцы и их прихвостни. короче свинарнику кырдык.
01.09.2019 02:00 Ответить Мне нравится 5
Wevelsburg, ты утверждаешь, что Зелемойский устроит кирдык с помощью неотреформированных судов?
там узкий рыцарь (когда в удмуртии были рыцари?) поветкин должен был быть на подтанцовке с Фьюри...и шо? Натовкли пику альбиносу?
Посмотрим как Коломойского это коснется или он не коррупционер.
Да и вообще , когда народ поймёт , шо ЗЕ по кадрам и по экономическому курсу не "против" курса Пепы , а наоборот ... но будет поздно .
Да и Вова поздно опомниться , когда поймёт своим искромётным , но нетехническим умом, что либертарианство устарело этак лет на 150-200 и что его реформа земли превратит Украину а аргентинский вариант латифундисткого олигархата , где 99% земли принадлежит 10-20 семьям . Очень патриотично , оне все граждане Аргентины ... В начале 20 века иммиграция в Аргентину была не меньше , чем в США . Экономисты предрекали ей лидерство в западном полушарии ... Но в США был антимонопольный коммитет и профсоюзы . Там был Делавер Рузвельт , изучавший труды Маркса и принявший модель Джона Кейнси ...
А Аргентина пошла по либертарианско-монополисткой схеме Адама Смита и Девида РиккардО ... Ведь либералы до сих пор отрицают рацио идей Маркса , который в 1854 году в "Капитале" описал мировой кризис 1930 года за 70 лет до его начала .
А вот в Шведции марксисты социал-демократы были у власти непрерывно более 70 лет с 1937 года до 2012 ... И можно сравнить чего достигли либералы в Аргентине (особенно яркие из них - генералы диктаторы, развязавшие войну на Фольклендах и её успешно просравшие) ... А чего шведские социал-демократы .
Утверждать , что уровень жизни в Шведции уже в 1337 году был выше, чем в Украине сейчас - тупо и наивно ...
Кстати , за те же 27 лет свободы ни в Польше , ни в Чехии не появилось ниодного миллиардера . Там капитал 200 лимонов супер-богатство . Это говорит лишь об одном, что там не было прихватизации крупных кусков бизнеса и крупных участков земли . Исключение - "Шкода" . Но во что "Фольцваген" превратил некогда весьма убогий транспорт ?!
Факт , что там элементов социал-демократии в разы больше чем в Украине . И в этом разница .В Праге на Влацлавской площади дофига мелких собственников держат свои магазинчики и десятилетиями они там .
А в Киеве на Крещатике и в радиусе 5 км от него только мультимиллионеры или крупные сети . Если и был там когда-либо мелкий собственник - его оттуда выдавили , а большинство ликвидировали , какой-то процент : физически .
А между тем уровень жизни страны - это как раз процент мелких собственников с устойчивым доходом .
И головне він дуже чесний і дуже патріотичний:
Источник: https://censor.net.ua/n3145756
Дети Генпрокурора Рябошапки являются гражданами Франции
https://antikor.com.ua/articles/324925-deti_genprokurora_rjaboshapki_javljajutsja_grahdanami_frantsii
А Богптырёву вернуть в камеру на 10 лет. А там видно будет...
Ну-ну, подождем.
"Грабь награбленное!"... "Отнять и поделить!"...
Я где-то, подобное уже слышал... "Шариковы", это ВАШ ПРЕДВОДИТЕЛЬ!!!
Як кажуть деякі незя... А інші значить можна?)
А, что, есть такие уголовные дела, которые продавать МОЖНО? Что-то новенькое в украинском законодательстве...
Рассказывал, как-то, знакомый, "кадровик" в облуправлении МВД: "Прислали молодых лейтенантов, выпускников академии, на должности следователей. Я их привёл к генералу, представлять. Зашёл, доложил. Генерал занят. Сказал, пусть ждут в приёмной, он вызовет. А меня отпустил. Сидят лейтенанты, ждут. Секретарь куда-то, вышла. Генерал освободился, нажимает клавишу селектора, чтобы сказать секретарю, пусть лейтенанты заходят... И слышит, как лейтенанты, между собой, обсуждают, сколько стоит "развалить" то, или иное, уголовное дело... Генерал вызвал меня, приказал отправить личные дела в Киев, а лейтенантам сказал: "Если вы, начиная службу, думаете не о том, как лучше дела расследовать, а как их продавать, то вам у нас не место...".
УКРАЇНЕЦЬ пишеться тільки так!
Оно ***** в сосну вбебалось?
Сколько стоит импортозамещения- непочатый край- поменять директоров, создать профильную работу и загрузить заказами. Оно хочет порезать и уничтожить военную промышленность,то что очень трудно подлежит восстановлению. Это его работа вывести их в плюс, найти заказы, а не резать потому что неэффективные,через ватных диверсантов и коррупционеров. Романов это мог делать и делал со 4кратной с4меной директоров,этот поц хочет порезать и распродать.госпредприятия должны быть в госпрописке,чтобы ватные диверсанты их не перекупвли и не уничтожали.
Зе должен настучать ему по мозгам за такую диверсию.
1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина
не была готова к этому;
2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся
основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью)
3. Взаимное прекращения судебных исков с одновременным
подписанием газового контракта с Россией (пока детали мне неизвестны, но это
один из ключевых моментов для американцев)
4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к
газовому контракту и будет идти в паре с ним,
5. Отдельный закон об особенностях функционирования
«ЛДНР» с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в
минских сделках (должно быть принято к середине следующего года;
6. Наиболее дискуссионный вопрос контроль над границей.
Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем
наших пограничников, представителей ООН и «народной милиции»;
7. Отдельное имущественное решение о возвращении
национализированной «ЛДНР» собственности бывшим владельцам;
8. Будет подписано какой-то рамочный по безопасности
документ по типу будапештского меморандума;
9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса
(обсуждается цифра в 10-15 млрд долларов)
10. Если все это воплощается в жизнь МВФ открывает нам
новую программу на 30-50 млрд долларов.
Понятно,что при реализации этих пунктов Украина потеряет статус страны, как таковой и деньги вряд ли получит. Фактически это сдача национального суверенитета, о территориях я не говорю.