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 Політика України
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Все про:кордон (1326) Зеленський (2562) Польща (1896) Дуда (187) пункт пропуску (456)

 Дуда анонсував роботу над створенням нових пунктів перетину кордону Польщі з Україною

Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею, що сприятиме економічній співпраці з Європейським Союзом.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Важливим елементом нашого діалогу є й прикордонна співпраця. Ми покращуватимемо роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічній співпраці України з ЄС, і найголовніше - посиленню міжлюдських контактів", - сказав Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

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Він також зазначив, що Україна зацікавлена ​​в тому, щоб стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, зокрема таких, як "Тримор’я" (охоплює країни між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями).

"Уже зараз ми співпрацюємо в рамках будівництва транс'європейської магістралі Via Carpatia. Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - повідомив Президент України.

Зі свого боку, Анджей Дуда наголосив, що під час зустрічі Володимир Зеленський звернув увагу на проблему транспортних ліцензій, які необхідні українським перевізникам. "Ми зафіксували це. Я буду розмовляти з відповідними міністрами: міністром інфраструктури, паном Анджеєм Адамчиком, а також із міністром внутрішніх справ, паном Маріушем Камінським", - запевнив Президент Польщі.

За його словами, у контексті розмови про покращення прикордонної інфраструктури сторони згадали про польський кредит у розмірі 100 млн євро. "Ми почули, що відбувається процедура, яка дозволить українській стороні використати цей кредит. Я дуже радий, адже це поліпшить інфраструктуру на кордоні", - зазначив Анджей Дуда.

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Президент Польщі окремо повідомив, що буде обговорювати зі своїми міністрами створення нових пунктів перетину кордону з Україною.

Він також висловив бажання, щоб товарообіг між двома країнами збільшувався, щоб можливості польського бізнесу в Україні збільшувались, а Польща була відкритішою для підприємців з України. "Сподіваюся, що такі можливості будуть і співпраця в цій галузі надалі розвиватиметься", - резюмував Президент Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145753
 
   
 Топ коментарі
 
Чекаємо на наплив польських педагогів. Навряд чи у Польщі та Німеччині їм платять по 4000Є.
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Польщі треба ще спростити умови для працевлаштування українців, бо після провальної зеполітики багато хто захоче працювати за кордоном😏
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Саме так! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Напевно при блазні геть усі гастарбайтери додому в Україну поспішають, що не вистачає пунктів пропуску.
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Саме так! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Хер ты угадал! Бедно но аккуратно одетые заробитчаны пакуют чемоданы и готовляться с осени на переезд в Германию. А бедные и оборванные украинци пакуют чемоданы что бы заменить в Польше тех кто свалит в Германию!
Потому как в Польше 12зл в час, а в Германии 10евро в час.
Но для оборваных и 10злот за счастье!
а что тут будет, спросите вы? а срать на эту страну, зебилоиды тут будут!
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а то при пете так Украина поднялась экономически - что 10% население на заработки выехали - да порохосос
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Вот при Володе все вернуться да отсос???
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Що ти рощкудазтався зрадофіл?? Чого човна хитаєш? Атопутіннападе))))
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Это хорошая новость. Уже после этого человек сто достали чемоданы, а после ржачной новости о приглашении Польши восстанавливать дамбас так все тысяча человек полезли за чемоданами ( остальные все еще ржут, не могут успокоится))))
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Польщі треба ще спростити умови для працевлаштування українців, бо після провальної зеполітики багато хто захоче працювати за кордоном😏
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Польше - прошлый век. С осени Германия упрощает трудоустройство для украинцев...
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Блін. А я польську вчу. Кидати і вчити німецьку?
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Опять Зрадофилиш, Абу? Ты стандартный кацап, который ждет с нетерпением, как плохо будет Украине. Сейчас ты подвывать начнешь, что зимой не за что газ покупать будет и ВСЕ замерзнут.
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Чекаємо на наплив польських педагогів. Навряд чи у Польщі та Німеччині їм платять по 4000Є.
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В Калифорнии $7000 - средняя (!) зарплата учителя. В обычной школе. Нет ничего невозможного - надо верить в Украину, а не выискивать во всем Зраду и радоваться , если у новой власти, что-то будет не получатся.
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Я не вишукую. Я передбачав і бачу. Абордажна команда виконує своє завдання. А дієта зелененького планктона мене не цікавить.
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Что ты, зубожив за 2 дня, после избрания нового премьера?
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Нового прем'єра? Яке його погоняло і чий він?
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Я бачу що в зебобіків бОшки попливли остаточно. Зай гезунд, шлимазл гой.
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кацап, я не понимаю твоего варняканья.
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Твої проблеми, олігофрене. Мені абсолютно байдуже що зебіли сприймають а чого не сприймають. Вас, як туалетний папір або г*нд*ни, можна використати лише один раз. Ось вас і використали. Більше ви нікому не потрібні.
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Ты из 8%-ного розумового генофонда нации?
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Ти навчився малювати значок "%"?
Хтось казав що у школах для олігофренів арифметику вчать лише до числа 30. Тож значок "%" для олігів - лише значок.
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Сбыласьмечта идиота -..О жарком городе Рио-де-Жанейро, где мулатки-шоколадки и все граждане поголовно в белых штанах.
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