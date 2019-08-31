 Дуда анонсував роботу над створенням нових пунктів перетину кордону Польщі з Україною

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Важливим елементом нашого діалогу є й прикордонна співпраця. Ми покращуватимемо роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічній співпраці України з ЄС, і найголовніше - посиленню міжлюдських контактів", - сказав Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.
Він також зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, зокрема таких, як "Тримор’я" (охоплює країни між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями).
"Уже зараз ми співпрацюємо в рамках будівництва транс'європейської магістралі Via Carpatia. Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - повідомив Президент України.
Зі свого боку, Анджей Дуда наголосив, що під час зустрічі Володимир Зеленський звернув увагу на проблему транспортних ліцензій, які необхідні українським перевізникам. "Ми зафіксували це. Я буду розмовляти з відповідними міністрами: міністром інфраструктури, паном Анджеєм Адамчиком, а також із міністром внутрішніх справ, паном Маріушем Камінським", - запевнив Президент Польщі.
За його словами, у контексті розмови про покращення прикордонної інфраструктури сторони згадали про польський кредит у розмірі 100 млн євро. "Ми почули, що відбувається процедура, яка дозволить українській стороні використати цей кредит. Я дуже радий, адже це поліпшить інфраструктуру на кордоні", - зазначив Анджей Дуда.
Президент Польщі окремо повідомив, що буде обговорювати зі своїми міністрами створення нових пунктів перетину кордону з Україною.
Він також висловив бажання, щоб товарообіг між двома країнами збільшувався, щоб можливості польського бізнесу в Україні збільшувались, а Польща була відкритішою для підприємців з України. "Сподіваюся, що такі можливості будуть і співпраця в цій галузі надалі розвиватиметься", - резюмував Президент Польщі.
Потому как в Польше 12зл в час, а в Германии 10евро в час.
Но для оборваных и 10злот за счастье!
а что тут будет, спросите вы? а срать на эту страну, зебилоиды тут будут!
Хтось казав що у школах для олігофренів арифметику вчать лише до числа 30. Тож значок "%" для олігів - лише значок.