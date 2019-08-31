 Дуда анонсував роботу над створенням нових пунктів перетину кордону Польщі з Україною

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Важливим елементом нашого діалогу є й прикордонна співпраця. Ми покращуватимемо роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічній співпраці України з ЄС, і найголовніше - посиленню міжлюдських контактів", - сказав Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

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Він також зазначив, що Україна зацікавлена ​​в тому, щоб стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, зокрема таких, як "Тримор’я" (охоплює країни між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями).

"Уже зараз ми співпрацюємо в рамках будівництва транс'європейської магістралі Via Carpatia. Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - повідомив Президент України.

Зі свого боку, Анджей Дуда наголосив, що під час зустрічі Володимир Зеленський звернув увагу на проблему транспортних ліцензій, які необхідні українським перевізникам. "Ми зафіксували це. Я буду розмовляти з відповідними міністрами: міністром інфраструктури, паном Анджеєм Адамчиком, а також із міністром внутрішніх справ, паном Маріушем Камінським", - запевнив Президент Польщі.

За його словами, у контексті розмови про покращення прикордонної інфраструктури сторони згадали про польський кредит у розмірі 100 млн євро. "Ми почули, що відбувається процедура, яка дозволить українській стороні використати цей кредит. Я дуже радий, адже це поліпшить інфраструктуру на кордоні", - зазначив Анджей Дуда.

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Президент Польщі окремо повідомив, що буде обговорювати зі своїми міністрами створення нових пунктів перетину кордону з Україною.

Він також висловив бажання, щоб товарообіг між двома країнами збільшувався, щоб можливості польського бізнесу в Україні збільшувались, а Польща була відкритішою для підприємців з України. "Сподіваюся, що такі можливості будуть і співпраця в цій галузі надалі розвиватиметься", - резюмував Президент Польщі.