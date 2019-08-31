 Зеленський: "Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом Гончарука"

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював канал "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все, що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина (це пенсії чи зарплати), вона сплачує за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, таке структурне завдання ставиться новому уряду. Дивись, комуналка може бути такою ж - ринкові ціни, тощо - тоді збільшуємо пенсії, збільшуємо субсидії, збільшуємо заробітну плату. Тобто ми говоримо про відсоток. Не може 50%, 60%, 70%, 80% чи 90% від тієї суми, яку отримує людина, сплачувати за комуналку. Ну просто не може. Помре людина. Навіщо ми працюємо, для кого, навіщо ці складні економічні формули?" - зазначив глава держави.

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Уряду відома така позиція президента, тому вони "щось готують". "Така ж історія готується з приводу кредитування. Готують, щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість чи землю. Бо я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо сплачувати такий кредит", - переконаний Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. Гончарук заявив із парламентської трибуни після присяги членів нового Кабінету Міністрів, що програма призначеного уряду буде готова упродовж місяця. Він також зазначив, що головне завдання нового уряду - економічне зростання.