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 Політика України
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Все про:Зеленський (2545) Кабмін (3052) тарифи (376) комунальні послуги (138) Підвищення тарифів (3) Гончарук_Олексій (34)

 Зеленський: "Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом Гончарука"

Уряд Олексія Гончарука має знизити вартість комунальних послуг, знайшовши для цього потрібну модель. Не буде змін - Кабмін буде відправлено у відставку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював канал "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все, що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина (це пенсії чи зарплати), вона сплачує за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, таке структурне завдання ставиться новому уряду. Дивись, комуналка може бути такою ж - ринкові ціни, тощо - тоді збільшуємо пенсії, збільшуємо субсидії, збільшуємо заробітну плату. Тобто ми говоримо про відсоток. Не може 50%, 60%, 70%, 80% чи 90% від тієї суми, яку отримує людина, сплачувати за комуналку. Ну просто не може. Помре людина. Навіщо ми працюємо, для кого, навіщо ці складні економічні формули?" - зазначив глава держави. 

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Уряду відома така позиція президента, тому вони "щось готують". "Така ж історія готується з приводу кредитування. Готують, щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість чи землю. Бо я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо сплачувати такий кредит", - переконаний Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. Гончарук заявив із парламентської трибуни після присяги членів нового Кабінету Міністрів, що програма призначеного уряду буде готова упродовж місяця. Він також зазначив, що головне завдання нового уряду - економічне зростання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145752
 
   
 Топ коментарі
 
это больше, чем зрада.

это - голимый популизм.


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Камертон грозен,как никогда Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука" - Цензор.НЕТ 8481
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Ты тарифы снижай . пустомелите и пустомелите
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а основных свиношнырей и свиновальца все таки нужно повесить, мыролюбно.
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Членорилий, чому досі Членограй війну не закінчив? Заробляє, падла? Ти приготувпвся до низьких тарифів? Як? Дуже просто. Протри очі. В них ще Вові сцяти і сцяти " божою росою" А вам вірити як справжнім тупим і довірливим лохам.
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" порохоботи"мабуть в під' їзді лампочки викрутили
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vfzltkm ghjc
мандель простая
сначала садим чиновников Киевгаза и Водоканала за систематические ничем не прикрытые приписки в масштабах Киева это миллиарды
потом Теплоэнерго за отсутствие счетчиков тепла на батареях как в Германии
именно тех кто 20 лет врет о вертикальной разводке куда счетчики типа нельзя поставить
ставим счетчики на батареи как в Германии выдаем кредиты на утепление и люди увидев что утеплившись сэкономя половину сами утеплятся
и да садим в тбрягу по стате Грабеж всех чиновников Водоканала
Бутусов тебе официальный запрос
почему чиновники киевэнерго обходят кватиры и бесплатно сверяют показания счетчиков электроэенергии а вот пида -- из Киевводоканала такое самое сделать не может и начисляет завышеннеи втрое суммы
пока уряд Зе не посадит Водоканальщиков я буду считать их такими же ворами
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уже 100 дней прошло а Киевгаз и Водоканал как воровали так и продолжают воровать с одобрения Зе
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Хоч ти і тріпло, але підкажу тобі вихід. Встанови лічильники на воду.
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стоять як хй у пети
какой месяц не заплатил начинают начислять по 4 куба
я посчитал что я живу 1 что платить за 2 куба и раз в три года за смену счетчика что просто все время за 4 куба то одинаково
а вот за отопление если бы у меня был счетчик я бы платил половину тк кватира утеплена еще при Юле кагды у меня была легальная зп 1200 евро в месяц
в октябре когда уже не топят у меня меньше 22 С не бывает а зимой кагда топят то 25 25 С. Это при том что одна батарея отключена вообще напорошенка. А палчу по полной.
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Включай батареи когда Януковоща по телевизору показывают. Реальная иканомия.
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на горячую воду я вообще поставил заглушку и мою яйца бойлером.

Норма 75 квт в месяц за все. 95 квт было раз летом кагды кондишном яйцы много охлаждал.
а остальным людям 3 куба горячей 270 грвн. Грабят и даже матюка не могу подобрать. И так во всем. Одежда на сезон постель на неделю мясо с которого воды вытекает как с мороженой рыбы лекарства что не лечат. Надо в уркаину вводить полицаев Германии и их управленцев и воров вешать как это делал Гитлер.
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"То хто користується (проросійською) термінологією, щоб підвищити собі бали? … Партія пана Медведчука … Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі… Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав президент. Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука" - Цензор.НЕТ 517
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эт ты о разумкое если СМИ верно передали его слова что он принципиально гаварить токо па русски положив хй на закон Украины
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А я думаю, ну кого це чмо зараз нагадує. Васю Голобородька!
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Тіло бореться з організмом. Дві сутності вови - Голоборотько проти маріонетки Коломойського.
Шанси дуже нерівні, бо Голоборотько голий, а в ляльковода добрий пасок в руці. Це дуже стимулює.

Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука" - Цензор.НЕТ 4433
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ПОРОШЕНКО ПРО РЕФОРМИ

"Я хочу категорічно заперечити цьому:
зміни або відбуваються швидко,

або не відбуваються ніколи. Люди або
відчувають зміни за лічені місяці або за

перший-другий-третій рік, або вони
переконані в тому, що тут змін чекати марно.І

подібний повільний темп лише консервує
відсталість, хабарництво,

неефективність, непрозорість..."
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Нічьо, Вова посцить їм в очі і зелені лошари одразу відчують покращення. Вже відчули. Бо епоха бідності скінчилася ще 21 квітня.
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Olga‏ @sim_olga 19 мин.19 минут назад


Колись нас дивували пресконференції з декількома журналістами з найбільших каналів а тепер оце все...слів немає.
Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука" - Цензор.НЕТ 8866

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Пресс-конференцию где журналисты в реальном времени, глядя в лицо, могут задать не столь приятные вопросы, заменили на постановочный фильм с тёплой ванной для гринпоца.
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Да да.
По его (путина) информации петя порошенко напал на жителей Донбасса что бы наживаться на войне и что бы угодить америке которая хочет уничтожить россиюшку.
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Якщо знизити комуналку то відразу нападе путін а порохоботам не буде за що харчуватися))
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Якщо звільнити авакова то Порошенко нападе! Гуд малорос?
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А це " порохоботи" через комуналку голосували за Зе
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Якшо знизить комуналку то нападе порох а не путін. Міняйте методичку зедебіли)
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зэбил путин уже напал, в 2014, и пока еще не отступился.
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коммуналка в пересчете у нас одна из низких сравнивая наши зарплаты если у вас пентхаус то конечно нужно прилично выложить а двухкомнатная квартира на бюджете не сказывается откуда пошли слухи за коммуналку вообще?
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Походу, через півроку за всьо плахоє буде винуватий вже не Порошенко а Гончарук. Непогано зюзя встроївся.
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Зебєня всіх порозганяє і керуватиме всім сам. Крутий поц.
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Чисто царь -батюшка. ЗеБилы тащатся !
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Боюсь, что предложат схему - Сокращаем расходы на армию, понижаем цены и тарифы - всё просто.
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ты бойся за свою работу. скоро свиновальц тебе перестанет платить,потому что сам на пожизненное сядет.
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Ну вы держитесь, денег нет . Ну есть камни для тебя
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есть еще варианты: продать землю, леса, госпредприятия. Помириться с рашей и покупать газ дешево. Подарить крым и получить отступные.
Короче, вариантов наполнения бюджета масса Зеленський: "Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом Гончарука" - Цензор.НЕТ 4305
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При мире с рашей мы покупали газ в два раза дороже чем при войне)
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а еще доллар по 8! пусть не забудет и эту задачу поставить
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«Если модели уменьшения коммуналки не будет» 😂
Зебобики, перЗЕдент вам готовит модель уменьшения коммуналки, а вы лошары ждали уменьшение стоимости коммуналки. Он просто вас неправильно понял.
Боже, какое оно тупое, караул.
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****** становится нормой жизни
4000уе учителям
Заява на увольнение Богдана
Освобождение моряков
Без восхищенных взглядов Квартал не может выступать 😀😀😀
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Кака наша 8% Ылита о народе перрреживает!!
Она с какой Галактики или астероида??
🤔
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Кстати, а жена главы Службы Безопасности Украины ЕЩЕ ГРАЖДАНКА СТРАНЫ АГРЕССОРА?
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есть еще схемка
1. свет даем 2 часа вечером (как раз на время показа "вечернего квартала") и час утром (час ненависти на г+г пропускать нельзя)
2. воду даем по такому же графику
3. можно не топить

вуаля - низкая коммуналка
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а если снизить коммуналку, то можно распрощаться с МВФ
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Антон Санченко
Только что ·

Плем'я перевзутих чомусь не може просто піти в зекоманду без опитувань на своєму фейсбучеку.
- Ось, звуть консультувати узеленських, а в мене ж такий досвід завхоза, не хочеться, шоб він пропав.
- Давай, ти зможеш.
- Не сумнівайся ні хвилини! Хай у них вийде!
Ні, дорогенькі, саме так і виглядає зрада. Не ота з мемасиків, а нормальна, справжня.
Полковник Ніс також всього лише проконсультував Меншикова про систему підземних комунікацій Батурина.
Люди з квітня місяця системно працюють над демонтажем української держави, вже втерлися парламентаризмом, готові штампувати будь-які закона сотнями за ніч. "Хай у них вийде", аякже.
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Лишь бы его слова совпадали с его желаниями. ******* и гонять он должен всех.
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