 Зеленський: "Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом Гончарука"

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював канал "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все, що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина (це пенсії чи зарплати), вона сплачує за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, таке структурне завдання ставиться новому уряду. Дивись, комуналка може бути такою ж - ринкові ціни, тощо - тоді збільшуємо пенсії, збільшуємо субсидії, збільшуємо заробітну плату. Тобто ми говоримо про відсоток. Не може 50%, 60%, 70%, 80% чи 90% від тієї суми, яку отримує людина, сплачувати за комуналку. Ну просто не може. Помре людина. Навіщо ми працюємо, для кого, навіщо ці складні економічні формули?" - зазначив глава держави.
Уряду відома така позиція президента, тому вони "щось готують". "Така ж історія готується з приводу кредитування. Готують, щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість чи землю. Бо я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо сплачувати такий кредит", - переконаний Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. Гончарук заявив із парламентської трибуни після присяги членів нового Кабінету Міністрів, що програма призначеного уряду буде готова упродовж місяця. Він також зазначив, що головне завдання нового уряду - економічне зростання.
мандель простая
сначала садим чиновников Киевгаза и Водоканала за систематические ничем не прикрытые приписки в масштабах Киева это миллиарды
потом Теплоэнерго за отсутствие счетчиков тепла на батареях как в Германии
именно тех кто 20 лет врет о вертикальной разводке куда счетчики типа нельзя поставить
ставим счетчики на батареи как в Германии выдаем кредиты на утепление и люди увидев что утеплившись сэкономя половину сами утеплятся
и да садим в тбрягу по стате Грабеж всех чиновников Водоканала
Бутусов тебе официальный запрос
почему чиновники киевэнерго обходят кватиры и бесплатно сверяют показания счетчиков электроэенергии а вот пида -- из Киевводоканала такое самое сделать не может и начисляет завышеннеи втрое суммы
пока уряд Зе не посадит Водоканальщиков я буду считать их такими же ворами
какой месяц не заплатил начинают начислять по 4 куба
я посчитал что я живу 1 что платить за 2 куба и раз в три года за смену счетчика что просто все время за 4 куба то одинаково
а вот за отопление если бы у меня был счетчик я бы платил половину тк кватира утеплена еще при Юле кагды у меня была легальная зп 1200 евро в месяц
в октябре когда уже не топят у меня меньше 22 С не бывает а зимой кагда топят то 25 25 С. Это при том что одна батарея отключена вообще напорошенка. А палчу по полной.
Норма 75 квт в месяц за все. 95 квт было раз летом кагды кондишном яйцы много охлаждал.
а остальным людям 3 куба горячей 270 грвн. Грабят и даже матюка не могу подобрать. И так во всем. Одежда на сезон постель на неделю мясо с которого воды вытекает как с мороженой рыбы лекарства что не лечат. Надо в уркаину вводить полицаев Германии и их управленцев и воров вешать как это делал Гитлер.
Шанси дуже нерівні, бо Голоборотько голий, а в ляльковода добрий пасок в руці. Це дуже стимулює.
"Я хочу категорічно заперечити цьому:
зміни або відбуваються швидко,
або не відбуваються ніколи. Люди або
відчувають зміни за лічені місяці або за
перший-другий-третій рік, або вони
переконані в тому, що тут змін чекати марно.І
подібний повільний темп лише консервує
відсталість, хабарництво,
неефективність, непрозорість..."
Колись нас дивували пресконференції з декількома журналістами з найбільших каналів а тепер оце все...слів немає.
По его (путина) информации петя порошенко напал на жителей Донбасса что бы наживаться на войне и что бы угодить америке которая хочет уничтожить россиюшку.
Короче, вариантов наполнения бюджета масса
Зебобики, перЗЕдент вам готовит модель уменьшения коммуналки, а вы лошары ждали уменьшение стоимости коммуналки. Он просто вас неправильно понял.
Боже, какое оно тупое, караул.
4000уе учителям
Заява на увольнение Богдана
Освобождение моряков
Без восхищенных взглядов Квартал не может выступать 😀😀😀
Евробляхам уберут РАСТАМОЖКу
Она с какой Галактики или астероида??
🤔
1. свет даем 2 часа вечером (как раз на время показа "вечернего квартала") и час утром (час ненависти на г+г пропускать нельзя)
2. воду даем по такому же графику
3. можно не топить
вуаля - низкая коммуналка
Только что ·
Плем'я перевзутих чомусь не може просто піти в зекоманду без опитувань на своєму фейсбучеку.
- Ось, звуть консультувати узеленських, а в мене ж такий досвід завхоза, не хочеться, шоб він пропав.
- Давай, ти зможеш.
- Не сумнівайся ні хвилини! Хай у них вийде!
Ні, дорогенькі, саме так і виглядає зрада. Не ота з мемасиків, а нормальна, справжня.
Полковник Ніс також всього лише проконсультував Меншикова про систему підземних комунікацій Батурина.
Люди з квітня місяця системно працюють над демонтажем української держави, вже втерлися парламентаризмом, готові штампувати будь-які закона сотнями за ніч. "Хай у них вийде", аякже.