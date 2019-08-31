 Відповідних варіантів для переїзду Офісу президента з Банкової наразі немає, - Богдан

Про це заявив глава Офісу Андрій Богдан в інтерв'ю проекту "100 днів президента України", оприлюдненому на телеканалі "1+1" у суботу, пише Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо знайти наразі варіант для переїзду. Була абсолютно логічна конструкція переїзду до Українського дому з розміщенням тут музею. Але справді, час проведення там ремонтних робіт, а ще всі ці системи секретності, зв'язку, безпеки... Настільки все складно, що немає сенсу це робити як тимчасове", - сказав він.
Зі свого боку, перший помічник президента України Сергій Шефір заявив: "Несвоєчасно. Але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, на які всі сказали б: "Так, це - суперпропозиція, це недорого, це красиво і там зручно".
Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а зі старого будинку можуть зробити музей української державності.
Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.
Даже в этом обманули зебилов ))))))))))))))))))))))
Они хоть что-то из обещанного, необещанного и пошученного сделали ?
Он понимает, что выбрали говно,
но виноват по его версии Порох, потому что довёл народ.
Как конкретно довёл, он объяснить не смог, но главное, что довёл
Вот такая логика🙁, а ведь тетенька с высшим образованием........
Подымите трудовую биографию ключевых фигур Зекоманды и вы прозреете от этих "новых лиц".
Зєєєля збрехав!
Цікаво, а де Нацжони? Чому не зикидають ОПУ свинячими язиками, як символами брехні? Це не дорого, свинячий язик коштує разів у 5 дешевше за іграшкову свинку!
а как жеж там энергетика...не та? уже та?
Свадьба в Сент-Тропе с участием Богдана стоила 2 млн евро, по списку гостей можно изучать историю рейдерства в Украине - журналист
https://nv.ua/ukraine/politics/andrey-bogdan-svadba-v-sent-trope-stoila-2-mln-evro-novosti-ukrainy-50040226.html
Не переезжают - "зрада, обманули".
В процессе переезда - "зрада, нечем больше заняться".
(С)
@Vitauskas_A
🤔
🤔
Про це він сказав в інтерв'ю 1+1 з нагоди 100 дня президентства.
За його словами, будь-яке рішення зараз «буде бити по президентові і парламенту».
Президент наголосив, що необхідно прийняти законопроєкт про національні меншини.
«Там треба прописати про мову нацменшин, про віру. І все. Про армію - ні, армія у нас одна, українська», − заявив Зеленський.
Как это нет? В цирк переезжайте, там вам самое место.
одни евреи, сильно преувеличены.
Там можно встретить и депутатов русских.
И даже украинцев.
(C)
@Anakoyher
🤔
А по телевизору про коррупцию и зубожиння больше не торохтят
Скока их пердаков треснутых дали проктологам заработать!
😂😂