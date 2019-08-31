 Відповідних варіантів для переїзду Офісу президента з Банкової наразі немає, - Богдан

Про це заявив глава Офісу Андрій Богдан в інтерв'ю проекту "100 днів президента України", оприлюдненому на телеканалі "1+1" у суботу, пише Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо знайти наразі варіант для переїзду. Була абсолютно логічна конструкція переїзду до Українського дому з розміщенням тут музею. Але справді, час проведення там ремонтних робіт, а ще всі ці системи секретності, зв'язку, безпеки... Настільки все складно, що немає сенсу це робити як тимчасове", - сказав він.

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Зі свого боку, перший помічник президента України Сергій Шефір заявив: "Несвоєчасно. Але це особисто моя думка. І немає таких пропозицій, на які всі сказали б: "Так, це - суперпропозиція, це недорого, це красиво і там зручно".

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а зі старого будинку можуть зробити музей української державності.

Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий Офіс президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.