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 Політика України
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Все про:Зеленський (2545) Путін (10514) нормандська четвірка (541)

 Наступний контакт із Путіним буде особистою зустріччю в "нормандському форматі", - Зеленський

Українська влада має намір вирішувати конфліктні питання у відносинах між Києвом і Москвою крок за кроком.

Як зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", йдеться про конкретні терміни і представників, передає Цензор.НЕТ. Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Зеленського вони домовилися, що третій контакт між ними буде особистою зустріччю в "нормандському форматі".

У Кремлі підтвердили свою участь у підготовчому засіданні перед зустріччю в "нормандському форматі"

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"Нашою стороною вона була запланована. Чесно кажучи, він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про жодні зустрічі не могло бути й мови. Але щоб вирішувати в мінському форматі, нам потрібно зустрічатися в нормандському. Я вважаю, що, лише дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів, ми можемо домовитись і підписатися - що найважливіше", - заявив український президент. 

Зеленський зазначив, що після завершення військового конфлікту з РФ "буде відверта розмова: з іменами сучасних політиків, сучасних представників засобів масової інформації". "Дивіться, ми просто в демократичній країні живемо, але в мене є інформація з прізвищами: хто що робить, хто від кого отримує гроші, хто які акценти, хто які меседжі дає на телебаченні, в газети, що загалом відбувається заради того, щоб вони просто не повернулись. Вся інформація є. Це найголовніше. І всі будуть за це відповідати", - пообіцяв він. 

Нагадаємо, востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року в Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч із метою відновлення роботи "нормандського формату".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145750
 
 
 Топ коментарі
 
Безпорадне лайно..
Не тямить що робить.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Следующий контакт с Путиным будет личной встречей в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6329
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около 5% населения Украины с тобой согласны
остальные или плюнут в рыло или дадут в рыло при встрече
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за партию слуг уродов проголосовало 30 % от тех кто имеет право голоса. это значит что со мной согласны 70 % не проголосовавших за роялиста
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Котовский, ты лысый? Значит у тебя буй не стоит
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за партию псов-мародеров проголосовало 3 % от тех кто имеет право голоса. это значит что со мной согласны 97% не проголосовавших за тухлую псину
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Alter Nator Краще бути в меньшості,ніж среді дурнів. Наступний контакт із Путіним буде особистою зустріччю в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8690
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его уже давно дефлорировали....
наверное еще на его первом приватном корпоративе...
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Если так пойдет дальше, то следующая встреча между российским лидером и Зеленским пройдет в Крыму....... 95 квартал отжигает!
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ты хтел сказать: "пердак подгорает"?
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Did you know that more billionaires graduated from the Judo school in St. Petersburg than from the business school at Harvard?
(C)
@NashaCanada
🤔
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а на что руцким миллиардерам какой то Хавард , важно чтоб президент был одноклубником, есть перспектива высокодуховному, я вот этим, вот этим русофобам ......, стать миллионером и не рублёвым. Ведь ралдугин же стал.
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Зеленский отметил, что после завершения военного конфликта с РФ и далее по тексту - единственное из этого набора слов/предложений поняла, что : кто-то(!?) когда-то(!?) будет отвечать........
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Машанiй,
это Вы к чему мне написали?
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Извините, куча окон открьіто, я вас со своей девушкой перепутал, то я ей писал . Уже удалил
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Играть с шулером ( как впрочем и с бандитом), заранее обречь себя на проигрыш. ( Янык тоже летал на "контакт" ему в военном амбаре сделали "предложение от которого он не смог отказаться", после чего он на 180% повернул с пути соглашения с ЕС в Таежный союз)
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Путін вищий на 1 см. Він собі напарника по переговорам сам підбирав.☹️
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С Путиным очень опасно встречаться. Даже Трамп не всегда рискует с ним встретиться.
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Ну какой же он убогий, оно себя политиком возомнило) оно с самим ****** по телефону разговаривало и ***** пообещало ему личную встречу в нормандском формате
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ЗеЛоная сопля не плнимает.с кем имеет дело.он думает,что ***** ему просто так что даст.и всех отпустит.глыпый клоунец
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Меня словосочетание (Следующий контакт с Путиным будет)... Уже настораживает... Наступний контакт із Путіним буде особистою зустріччю в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 477
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У казламордых опять внапольза произошла... Наступний контакт із Путіним буде особистою зустріччю в "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5417
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В Долгопрудном вертолёт упал в Клязьминское водохранилище, зацепившись за провода ЛЭП. Сейчас на месте падения проводятся поисковые работы
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Зеленский отметил, что после завершения военного конфликта с РФ "будет откровенный разговор: с именами современных политиков, современных представителей средств массовой информации"-что это было я не понял? завершится конфликт?россия уйдет с донбасса выплатит ущерб и вернет крым?
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"Дебил, бхххх"(с) . Цель Плешивого Упыря - уничтожить Украину , как независимую страну и "революционную заразу" для своего рабского крымнашебыдла - какой бы клоун не сидел на Банковой. Звони ты ему, не звони, "в глаза буду смотреть" и пр. И это после ТЫСЯЧ убитых , замученных - запытанных, раздавленных танками наживо, выколотых глаз, отрубленных рук, костров из книжек ТГШ и украинских прапоров, десятков тысяч калек, сирот, вдов.... "Плюй в глаза - божья роса" (с) - слоган "Слуги народа" в отношениях с Держимордором
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И никакие уступки не поменяют его цели. Каждую уступку он воспринимает как слабость и как плацдарм для следующего наступления.
Идиоты опять думают, что смогут умиротворить агрессора. Однажды этот идиотизм уже стоил десятков миллионов жизней.
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Зеленский сделал уже пяток (если не десяток) уступок Путину. Запад тоже уже прогибается под Путина.
Путин не оступил ни на дюйм ни перед Зеленским, ни перед Западом.
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Что значит не прогибается? А кто Лошарика с Буривесником уничтожил? На учениях куча народу гибнет.
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Например? Какие кокретно уступки он сделал? Я бы назвал только выпуск Вышинского, но это было в рамках предполагаемого обмена (возможно, что ввп его "кинул", но пока говорть об этом рано).
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Суду над загарбниками в Гаазі можна не очікувати. Вовочка тіхо-мірно порешаєт. Що про це скажуть зебеньки-патріоти?
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Мальчик еще очень наивный. Это пройдет, когда его один раз "кинут".
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