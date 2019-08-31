 Наступний контакт із Путіним буде особистою зустріччю в "нормандському форматі", - Зеленський

Як зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", йдеться про конкретні терміни і представників, передає Цензор.НЕТ. Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Зеленського вони домовилися, що третій контакт між ними буде особистою зустріччю в "нормандському форматі".

У Кремлі підтвердили свою участь у підготовчому засіданні перед зустріччю в "нормандському форматі"

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"Нашою стороною вона була запланована. Чесно кажучи, він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про жодні зустрічі не могло бути й мови. Але щоб вирішувати в мінському форматі, нам потрібно зустрічатися в нормандському. Я вважаю, що, лише дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів, ми можемо домовитись і підписатися - що найважливіше", - заявив український президент.

Зеленський зазначив, що після завершення військового конфлікту з РФ "буде відверта розмова: з іменами сучасних політиків, сучасних представників засобів масової інформації". "Дивіться, ми просто в демократичній країні живемо, але в мене є інформація з прізвищами: хто що робить, хто від кого отримує гроші, хто які акценти, хто які меседжі дає на телебаченні, в газети, що загалом відбувається заради того, щоб вони просто не повернулись. Вся інформація є. Це найголовніше. І всі будуть за це відповідати", - пообіцяв він.

Нагадаємо, востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року в Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч із метою відновлення роботи "нормандського формату".

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