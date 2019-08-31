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 Політика України
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Все про:ВР (5527) реформи (1641) Разумков Дмитро (166)

 Буду намагатися, щоб система голосування за відбитками пальців у Раді з'явилася якнайшвидше, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що для запобігання "кнопкодавству" у парламенті необхідно ввести систему голосування за відбитками пальців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, коли в парламенті запровадять таку систему, пише Цензор.НЕТ.

"На жаль, це не такий швидкий процес. Нам би хотілося, щоб це було вже", - зазначив голова ВР.

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На запитання, що заважає вже зараз ввести голосування за відбитками пальців, Разумков сказав: "Треба встановити "Раду-4"... Зараз йшлося лише про сенсорну кнопку, але вона не сертифікована. Ми про це говорили. Вона не передбачена регламентом, на неї не дає гарантію установа, яка її імплементувала. І фактично вона вже 11 років перебуває в сплячому режимі".

Голова ВР зазначив, що під час першого засідання парламенту IX скликання в сесійній залі було певне напруження. "Я вам чесно скажу, навіть у мене не спрацювала кнопка... Зелена кнопка. Але якби їх було дві, то я не впевнений, що були б такі результати голосування", - сказав Разумков.

"Для того, щоб дійсно відійти від "кнопкодавства" та забути про таку ганебну практику, треба, щоб це була не лише сенсорна кнопка, а щоб це була саме кнопка, яка фіксуватиме індивідуальність того чи іншого народного депутата. А це відбиток пальця - я думаю, що було б не погано. Зараз майже в кожному смартфоні є така функція. Будемо сподіватися, що найближчим часом вона з'явиться і у Верховній Раді", - наголосив він. Водночас спікер зауважив, що не може наразі назвати конкретні терміни переходу на систему голосування за відбитками пальців. "Я буду намагатись, щоб це було зроблено якомога швидше", - підкреслив Разумков.

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Нагадаємо, 27 серпня народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук заявив, що партія розглядає питання про розробку системи "Рада-4", яка дозволить ідентифікувати депутатів за відбитками пальців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145749
 
 
 Топ коментарі
 
С 300 депутатами точно будет только следующий созыв, если примут, не выгонять же 150 сейчас. Хотя, у ЗаЖоПа и ПЕСа как раз около 150 набралось... Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков - Цензор.НЕТ 9165
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ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
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в следующем созыве...скорее всего
и количество депутан уменьшить до 300...тоже тогда же и там же )))
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С 300 депутатами точно будет только следующий созыв, если примут, не выгонять же 150 сейчас. Хотя, у ЗаЖоПа и ПЕСа как раз около 150 набралось... Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков - Цензор.НЕТ 9165
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ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
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Скажи спасибо Вазелину за снижение тарифов и отмену Роттердама+, который таки выгоден Буду намагатися, щоб система голосування за відбитками пальців у Раді з'явилася якнайшвидше, - Разумков - Цензор.НЕТ 7526
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А что зебилы, по новой методичке "сенсорная кнопка" - это уже опять "хорошо", или до сих пор "плохо"? Что там ваши кукловоды гутарят?
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Тепер один депутат зможе не тільки за себе голосувати а й ще за дев"ятьох однопартійців. Треба лише дрібничка-помінятися відрізаними пальцями.
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да можно и до 20 уменьшить
вам же тупорылым не понять...чем меньше депутатов тем дешевле лобистам бизнесс строить
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Интересная в своей дебильности мысль.
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А если придумают перчатки с чужими отпечатками пальцев? Например Аваков? Потому его министром и оставили 😀😀😀
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А че придумывать. На 3д принтере раз плюнуть.
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Пишуть, що відповідно до соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" й Київського міжнародного інституту соціології, 63% українців задоволені першими кроками преЗЕдента на своїй посаді.
Якими, до біса, кроками? Назвіть мені хоч перший їх десяток!
У цьому контексті натрапив ось на такі "підсумки" роботи преЗЕдента у перші 100 днів. Хто знає, підкажіть автора цього досить об`єктивного, як на мене, аналізу.
100 ДНІВ ЗЕ, ЯКІ ПОТРЯСЛИ СВІТ
Свобода слова, права людини і демократія:Жодної прес-конференції чи серйозного інтерв'ю - це напевно рекорд, достойний книги Гіннеса.
Рейдерські атаки на медіа - зокрема, телеканал Прямий.
Арешти і справи за листівки, плакати, відеролики.
Хамське спілкування з тупими вівцями і громадянами Гідранта, його прес-алкаше та чиновників.
Адмінресурс у вигляді примусової участі у провладних акціях з використанням бюджетних коштів.
Невиконання вимог закону про доступ до публічної інформації та звернення громадян.
Надзвичайні параноїдальні заходи безпеки, які створюють проблеми простим громадянам.
Неодноразове публічне порушення закону про мову.
Армія, безпека, війна з ерефією:Вперто уникає називати ерефію ворогом, агресором.
Значні втрати українського війська в десятки загиблих внаслідок заборони відкривати вогонь та наступного "перемир'я".
Зрив виконання держоборонзамовлення.
Призупинення виробництва БТР-3/4, переходу на нову систему харчування, постачання форми і спорядження у війська, знищення конструкторських бюро.
Відмова від закупівлі тренажерів для БУК-М, С-300П, ПЗРК.
Скорочення військових кафедр і військових медиків
Одностороння здача позицій в районі Станиці-Луганської.
Не проведено жодного засідання РНБО з проблемних питань армії та ООС.
Зовнішня політика:Повернення агресора в ПАРЄ.Відсутність власної та міжнародної реакції на дії ерефії щодо роздачі паспортів на Донбасі, невиконання рішення морського арбітражу.
Втрата суб'єктності в міжнародних політичних процесах.
Ослаблення антипутінської коаліції.З
дача позицій України в справі про моряків та Керченську протоку.
Провал саміту Україна-ЄС.
Односторонні серйозні дипломатичні та економічні поступки Ізраїлю, нерезультативні візити у Канаду, Туреччину, Францію, ФРН.
Звільнення посла в США без адекватної заміни.
Спрощення отримання громадянства представниками країни-агресора з порушенням Конституції.
Внутрішня політика:Відновлення впливу олігархів, особливо Коломойського, який вже завдав збитків державі на більш ніж 10 млрд. грн.
Реванш колишніх ригів, їх повернення в Україну та відновлення політичного впливу, активізація проросійських сил.
Непрозорі кадрові призначення, у тому числі бізнес-партнерів, друзів. Часто з порушенням вимог закону, зокрема, люстрації.
Вплив на суддів через Богдана-Портнова, нереагування на судівське свавілля і узурпацію влади.
Переслідування політичних опонентів за сфабрикованими справами.
Збільшення витрат на своє утримання та апарат.
Неодноразові порушення Конституції та законів в указах.
Економічні рішення в інтересах олігархії.
Дайте йому ще 1725 днів!
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готуй нові методички бо оберуть ще на один термін
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Я все ж сподіваюся, що ви зрозумієте: євреї вас обдурили.
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евреї зараз не актуальні,переключайтеся на ісламістів.
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Было, Андрюша, дня 3 назад и в нескольких ссылках. Зедебилы не оценили Буду намагатися, щоб система голосування за відбитками пальців у Раді з'явилася якнайшвидше, - Разумков - Цензор.НЕТ 3197. Я, к сожалению, не могу найти ссылку на оригинал
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пытаться???
у вас больщинство??
или пи з деть не строить???
ротердам??
аваков???
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Нужны изменения в Конституцию
Для этого нужно больше депутатов чем есть у СН
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А Петр Алексеевич грудью за кнопкодавство ляжет и не проголосует? 😁
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Спрашиваю у зебобика еще раз...какая статья Конституции Украины требует изменения в случае если в раде установят кнопки для голосования по отпечаткам пальцев???
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А для чего по данному вопросу нужны изменения в Конституцию?? Какая статья Конституции требует изменения ты зебобик уже придумал ище нет???
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https://censor.net.ua/news/3144860/u_nas_voznikaet_somnenie_otnositelno_tselesoobraznosti_vvedeniya_sensornoyi_knopki_v_rade_stefanchuk

Вот тут Стефанчук хорошо объяснил все

Читай до конца, пебильчик
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Ну и где там эта жирная свинья свинарчук сказала что нужно менять Конституцию в случае если голосовать по отпечаткам пальцев?? Где ты это зебобик там увидел??
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Похоже что ты зебобик просто бредишь.... Буду пытаться, чтобы система голосования по отпечаткам пальцев в Раде появилась как можно быстрее, - Разумков - Цензор.НЕТ 6879
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Регламент может быть...и то под вопросом....но изменение регламента не требует 300 голосов....
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Навіщо мамку зобіжаєш?Вона ж тебе випоросила,цицьку в рильце пхала,рохкати навчила,відучила какати в корито ще й за вушком чухала ратичкою,коли рожею болів.От не вихований-весь у батька поросенка-борова бледуна гнидливого вдався.Тепер аж три кучки наклав.Тобі що-совсім не смердить?Може шмарклі в тебе там коричневі все закупорили?Зачекай-хазяїн прийде-хлоркою посипле!
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Зеледауны тебя не услышат, им эта тема не интересна...
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От ублюдки! Будуть воду толокти в ступі поки їх таки не викурять шинами.
Порахували скільки людей в залі, закрили двері. Проголосували. Якщо хоч на один голос сума відрязняється - цей день неоплачується нікому. І переголосувати. Не зійшлася сума - ще один день неоплачується. І так до тих пір поки на зійдеться сума.
Через тиждень не буде ніяких кнопкодавів і не треба буде голосувати відбитками.
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Как же Петя пальчик свой прикладывать будет))).Это политические преследования)))
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Отрежет.
Или перчаточку как у 007 сделает.
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Мона и по ушам...А че, тоже непавторимыя...
🤑
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Ну я думаю будут очень стараться и за 5 лет явно не уложиться.....
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""11 лет в спящем режиме"", мля....
За дерибаном времени не было ???
🤗
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как тут все подтерли.. хотя с другой стороны, где еще так проматюкаешься на життяпанавому, как не здесь=))
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Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде Источник: https://censor.net.ua/n3145749

Так смартфоны же не на Рошене собирают, поэтому там все работает давно
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смісл ? ваши макаки итак голосуют по указке . не интересно
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Каждая макака должна лично! нажать кнопку - так требует народ и закон.
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А че сегодня мойшеботы не настукивают по 5 гривен за пост. Куда их сдуло?
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Идея! А почему отпечатки пальцев? У президента есть опыт по другому члену тела. Пианино помните.
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Порошане поаніно вже усьо-на недоторканості грає,а скоро ще й палицями Нацгвардії гратиме.
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Опять какой то пьяный со штатов. Иди отсюда.
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А стоимость рады 3 вычесть из активов ур-ов которые 11 лет её не запустили.
И уголовок несколько за халатность и саботаж.
Вы шо чинуши думаете что можете из народных налогов грести, покупать шо то, затем десятилетиями не запускать пока не устареет, а потом опять грести?
Крысы.
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