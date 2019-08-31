 Буду намагатися, щоб система голосування за відбитками пальців у Раді з'явилася якнайшвидше, - Разумков

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, коли в парламенті запровадять таку систему, пише Цензор.НЕТ.

"На жаль, це не такий швидкий процес. Нам би хотілося, щоб це було вже", - зазначив голова ВР.

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На запитання, що заважає вже зараз ввести голосування за відбитками пальців, Разумков сказав: "Треба встановити "Раду-4"... Зараз йшлося лише про сенсорну кнопку, але вона не сертифікована. Ми про це говорили. Вона не передбачена регламентом, на неї не дає гарантію установа, яка її імплементувала. І фактично вона вже 11 років перебуває в сплячому режимі".

Голова ВР зазначив, що під час першого засідання парламенту IX скликання в сесійній залі було певне напруження. "Я вам чесно скажу, навіть у мене не спрацювала кнопка... Зелена кнопка. Але якби їх було дві, то я не впевнений, що були б такі результати голосування", - сказав Разумков.

"Для того, щоб дійсно відійти від "кнопкодавства" та забути про таку ганебну практику, треба, щоб це була не лише сенсорна кнопка, а щоб це була саме кнопка, яка фіксуватиме індивідуальність того чи іншого народного депутата. А це відбиток пальця - я думаю, що було б не погано. Зараз майже в кожному смартфоні є така функція. Будемо сподіватися, що найближчим часом вона з'явиться і у Верховній Раді", - наголосив він. Водночас спікер зауважив, що не може наразі назвати конкретні терміни переходу на систему голосування за відбитками пальців. "Я буду намагатись, щоб це було зроблено якомога швидше", - підкреслив Разумков.

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Нагадаємо, 27 серпня народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук заявив, що партія розглядає питання про розробку системи "Рада-4", яка дозволить ідентифікувати депутатів за відбитками пальців.