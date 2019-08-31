 Україна запрошує Польщу брати участь в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу, - ОП

Сторони вказали на постійне зростання взаємного товарообігу і важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький обговорили подальший розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях, а також можливість посилення прикордонного співробітництва.
Глава Української держави запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу.
На зустрічі також ішлося про можливість використання польського СПГ-терміналу у Свіноусті для диверсифікації постачання газу в Україну, що є важливим кроком для гарантування енергетичної безпеки нашої держави.
Ще однією темою переговорів було підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні двох країн.
Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні він зустрічався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім цього, у нього заплановано зустрічі з маршалом Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради Міністрів Матеушем Моравецьким, лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Ґжеґожем Схетиною.
Очікується, що Зеленський також зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також з українською студентською молоддю.
Завтра український лідер візьме участь у меморіальних заходах із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.
А ЭТО ПРАВДА , ЧТО ХОЛЛЫ ИДИОТЫ ! ??
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ТЕПЕРЬ ОИН БУДУТ РАБОТАТЬ И НА ужэ КАСАПОВ..
вложили деньги, отремонтировали, подождали, пока разбомбят и опять вложили деньги в постройку.
и так по кругу до бесконечности
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
МИР
46 - героїв загинуло, боронячи Україну.
30 - героїв загинуло під час "перемир'я", яким пишається Зеленський, розказуючи про мир.
8 - нових полонених.
7 - сепаратистів, вбивць вийшло на волю.
0 - звільнених полонених.
-1 - зданий населений пункт Станиця-Луганська.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
116 - депутатів ПАРЄ проголосувало за повернення росії в ПАРЄ без санкцій.
2 - країни великої сімки виступають за повернення росії в "сімку".
-1 - успішна зовнішньополітична зустріч Зеленського, в якій він би домовився про вигоди для України. Мінус 1 тому, що скоро Україна фінансуватиме ізраїльських пенсіонерів.
0 - стратегічних зовнішньополітичних ініціатив Зеленського.
У ніго тіпєрь єсть полномочія і свой порламєнт.
Вже неодноразово зустрічаю таке або подібне формулювання від піарщиків зелі.
Вимагати дати нові 100 днів - це як вимагати дати нову невинність.
Якщо ви втратили її з обісцяним бомжем на вокзалі, бо він обіцяв вам завершити епоху бідності та брехні, то це ваші особисті проблеми. І цей сором залишиться з вами до кінця вашого життя, навіть якщо ви потім докорінно зміните своє мислення, світосприйняття і життєву позицію.
А 100 днів даються один раз.
І даються вони не для того, щоб за цей час зробити реформи.
Це нереально.
А для того, щоб новий керівник показав своє бачення і основні напрямки цих реформ.
І новий керівник показав:повернення людей янека,
корупція, порушення законів і безпредел в судах,
збагачення бенефіціара,
начисто про*бана зовнішня політика, включно з сьогоднішньою новиною про призупинення того, що вже було - військової допомоги США. Бо ж перед тим, як її призупинити, напевне влада отримувала якійсь сигнали,
реальна зрада армії: харчування, "мир", броніки, гуртожитки і т.д.помилування зрадників, терористів, сєпарів.
Надання громадянства свинособакам,
бадоєвщина, шоу, малоросійство, меншовартість.
Цього абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, які "реформи" відбуватимуться надалі.
партииБени-рейдера:
Лох нє мамонт, лох прокорміт фєодалов і блатних!..
🤣
Заводы и то вывезла...
Нужно требовать возмещение убытков с нее, в международных судах...
отсюда вопрос, не только от украинцев, но и от мирового сообщества - при чем здесь россия, если она не сторона конфликта, а независимый, уважаемый (вжопучленцами) наблюдатель?!.....
де тут логіка ?
молодлцы0-----идиоты
А это правда , что касапы лоханули хохло..
С Убийством брата , с свинарчуками и т д.
.__ ХОХЛЫ --ДЭБИЛЫ ??
зачем кормить дамбас бамбас? пусть он сам всю галактику кормит.
Эти земли нужно оставить лет на 50 так , как они есть .
В пример и назидание .
Наступні чотири з половиною роки його блок мав фракцію лише у 127 депутатів, частина з яких була… (згадуємо відомого французького фантаста).
Урядом протягом більше 2 років керував представник не його партії. Той, що прийшов після, також виявився… (знову згадуємо відомого французького фантаста).
Протягом року Президент не мав "свого" Генпрокурора.
Піддавався оббріхуванню на 94% медіаресурсу.
Не отримав мовчазної згоди від провідних олігархів за схемою "ненапад в обмін на дозвіл дерибану".
Був під прямою загрозою нападу зі сторони Московії через розвалену попередниками армію та невіру міжнародних партнерів у можливості України опору агресії.
Так ось, пацанчик, без монобільшості, без сильної армії, без "свого" прем'єра, без масової медіапідтримки, без золотовалютних резервів та коштів на рахунку уряду, під оббріхуванням і опльовуванням з усіх боків, без стартової міжнародної підтримки, ми бачили результат, і в перші сто днів, і усі роки каденції.
А що ми зараз бачимо? Я не буду про загальні та суб'єктивні показники. Про конкретне.
Тридцять одне грубе порушення закону.
На Порошенка відкрили 18 справ, а жодна не клеїться.
Це за п'ять років непростої роботи нічого не можуть накопати. А тут за три місяці на 31 справу, частина з яких кримінальні.
Тотальна кумівщина.
Пам'ятаєте, як колишній працівник Рошену отримав другорядну посаду в АП, скільки лайна кидалося на вентилятор. А зараз? Вже не лише співробітники "кварталу" прилаштовані на "теплі місця" (скоро кварталівських прибиральниць назначатимуть в адміністрації), вже й друзі дитинства та їхні родичі позаймали високі посади.
Я вже мовчу про неетичність поведінки, тотальне хамство та демонстративне перевищення службових повноважень.
В майбутньому для пацанчика альтернативи немає. Ні на сто днів, ні до кінця кінців. Тут як в кіно: "или я ее в загс, или она меня в прокуратуру". Тобто або пацанчик стане пожиттєвим диктатором (типу Лукашенка чи х…ла), або сидіти йому не пересидіти. Ответочка прийде, порядок приведе
Їм той дамбас до одного місця.
І ще питання. Хіба не рашка має виплачувати компенсацію за розбитий дамбас ?
Чого ЗЕ поляків запрошує ? Нехай з фуйла вимагає.
потерявший племянника
3 друзей
куча с первой волны с поломанной психикой
ты че быдло ...сепаров восстанавливать решил...а мой город???..а остальные города?
Лучше привлекайте инвестиции в свободную Украину.