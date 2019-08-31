 Україна запрошує Польщу брати участь в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу, - ОП

Сторони вказали на постійне зростання взаємного товарообігу і важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький обговорили подальший розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях, а також можливість посилення прикордонного співробітництва.

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Глава Української держави запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу.

На зустрічі також ішлося про можливість використання польського СПГ-терміналу у Свіноусті для диверсифікації постачання газу в Україну, що є важливим кроком для гарантування енергетичної безпеки нашої держави.

Ще однією темою переговорів було підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні двох країн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні він зустрічався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім цього, у нього заплановано зустрічі з маршалом Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради Міністрів Матеушем Моравецьким, лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Ґжеґожем Схетиною.

Очікується, що Зеленський також зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також з українською студентською молоддю.

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Завтра український лідер візьме участь у меморіальних заходах із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.