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Все про:Зеленський (2545) Польща (1896) Донбас (12879) інфраструктура (96) Моравецький Матеуш (34)

 Україна запрошує Польщу брати участь в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу, - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі провів зустріч із головою Ради міністрів республіки Матеушем Моравецьким.

Сторони вказали на постійне зростання взаємного товарообігу і важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький обговорили подальший розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях, а також можливість посилення прикордонного співробітництва.

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Глава Української держави запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу.

На зустрічі також ішлося про можливість використання польського СПГ-терміналу у Свіноусті для диверсифікації постачання газу в Україну, що є важливим кроком для гарантування енергетичної безпеки нашої держави.

Ще однією темою переговорів було підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні двох країн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні він зустрічався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім цього, у нього заплановано зустрічі з маршалом Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради Міністрів Матеушем Моравецьким, лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Ґжеґожем Схетиною.

Очікується, що Зеленський також зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також з українською студентською молоддю.

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Завтра український лідер візьме участь у меморіальних заходах із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145748
 
   
 Топ коментарі
 
Дайтє йєму іщьо 100 днєй!
У ніго тіпєрь єсть полномочія і свой порламєнт.
Вже неодноразово зустрічаю таке або подібне формулювання від піарщиків зелі.
Вимагати дати нові 100 днів - це як вимагати дати нову невинність.
Якщо ви втратили її з обісцяним бомжем на вокзалі, бо він обіцяв вам завершити епоху бідності та брехні, то це ваші особисті проблеми. І цей сором залишиться з вами до кінця вашого життя, навіть якщо ви потім докорінно зміните своє мислення, світосприйняття і життєву позицію.
А 100 днів даються один раз.
І даються вони не для того, щоб за цей час зробити реформи.
Це нереально.
А для того, щоб новий керівник показав своє бачення і основні напрямки цих реформ.
І новий керівник показав:повернення людей янека,
корупція, порушення законів і безпредел в судах,
збагачення бенефіціара,
начисто про*бана зовнішня політика, включно з сьогоднішньою новиною про призупинення того, що вже було - військової допомоги США. Бо ж перед тим, як її призупинити, напевне влада отримувала якійсь сигнали,
реальна зрада армії: харчування, "мир", броніки, гуртожитки і т.д.помилування зрадників, терористів, сєпарів.
Надання громадянства свинособакам,
бадоєвщина, шоу, малоросійство, меншовартість.
Цього абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, які "реформи" відбуватимуться надалі.
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100 днів в цифрах:
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
МИР
46 - героїв загинуло, боронячи Україну.
30 - героїв загинуло під час "перемир'я", яким пишається Зеленський, розказуючи про мир.
8 - нових полонених.
7 - сепаратистів, вбивць вийшло на волю.
0 - звільнених полонених.
-1 - зданий населений пункт Станиця-Луганська.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
116 - депутатів ПАРЄ проголосувало за повернення росії в ПАРЄ без санкцій.
2 - країни великої сімки виступають за повернення росії в "сімку".
-1 - успішна зовнішньополітична зустріч Зеленського, в якій він би домовився про вигоди для України. Мінус 1 тому, що скоро Україна фінансуватиме ізраїльських пенсіонерів.
0 - стратегічних зовнішньополітичних ініціатив Зеленського.
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У мене з дитинства друзі поляки, сам їздив у Польщу, донька багато разів була у Польщі... Нема там ідіотів, щоб вкладати гроші у програшну справу😏
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Рябята..

А ЭТО ПРАВДА , ЧТО ХОЛЛЫ ИДИОТЫ ! ??
,
ТЕПЕРЬ ОИН БУДУТ РАБОТАТЬ И НА ужэ КАСАПОВ..
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Так єто же очень вігодно :

вложили деньги, отремонтировали, подождали, пока разбомбят и опять вложили деньги в постройку.

и так по кругу до бесконечности
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пункт с "отремонтировали" можно пропустить а сразу перечислять на офшор
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НАСЧЕТ ДОНБАССА и не только мое предложение рецепт неоригинален и вряд ли кто то даже в фантастике задумывался над этим... у меня есть предложение есть многострадальный народ корейцы, граждане жители КДНР, против этой страны существуют санкции и так далее...так вот народ там голодает, живет и выживает.. Украина как также страна имеющая проблемы с ресурсами и рабочих рук- вполне могла бы иметь контакты с КНДР под егидой ООН, Евросоюза и США провести гумманитарную операцию, а именно запросив в Украину скажм 200-400 тысяч граждан КНДР которые могли быть задействованы на работах в Украине... строительство автотрасс и железнодорожной инфрастуктуры, строительства аэропортов и естественно реконструкции, строительство социальных объектов для громад, государства, министерств и ведомств восстановление мостов, виадуков газо и водопроводов, канализаий и энергосистем.. строительство заводов, фабрик.. взамен Украина могла бы расплачиваться продуктами питания, сельхоз химией, сельхозтехникой, медикаментами и полностью соджержать 200-400 тысяч рабочих в Украине спасая их от голодной мерти, предоставляя им проживание, еду, медослуживание и деньги перечисляя на их карточные счета, а также можно было в такой способ и это не запрещено нанять даже армию на Донбассе из граждан КНДР лучше и придумать нельзя им плевать кто украинец, а кто ватник и так далее им дали команду..ОХРАНЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ и точка..Украина имеет право внеся изменения в Законы и Конституции наемные воруженные силы для защиты суверенитета и границы.от внешнего агрессора... посмотрели бы как Россия бы взизгнула от шока...не говоря про "повстанцев" Дорнбассу да и Крыму нервуваты стали быочень даже сильно..одно дело хохлы а иное корейцы.. а они считаются очень даже исполнителными и фанатичными и хорошими войнами ...
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отряды кацапов-бурятов встретятся с корейцами и охренеют )
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мы можем смеятся сколько угодно но ведь та же Швейцария чем зарабатывала почти 250 лет правильно торговала своими мускулами и умением воевать... за деньги....
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100 днів в цифрах:
ДОБРОБУТ
140 144 453 грн. (140 мільйонів) гривень - витрачено на утримання "велосипеда" Зеленського і його велопарку.
60 000 000 грн. (60 мільйонів) гривень - суд скасував податковий борг МАУ Коломойського.
476 000 000 грн. (476 мільйонів) - борг МАУ перед державою.
415 - об'єктів нерухомості компанії Коломойського знято з арешту рішенням суду.
350 000 000 (350 мільйонів) гривень ЩОМІСЯЧНО втрачає держава через дотації на електроенергію заводу Коломойського.
66 гривень 24 копійки - збільшилася пенсія в другому кварталі 2019 року.
0% - зменшилися тарифи на електроенергію та на інші види комунальних послуг. В багатьох містах зросли.
МИР
46 - героїв загинуло, боронячи Україну.
30 - героїв загинуло під час "перемир'я", яким пишається Зеленський, розказуючи про мир.
8 - нових полонених.
7 - сепаратистів, вбивць вийшло на волю.
0 - звільнених полонених.
-1 - зданий населений пункт Станиця-Луганська.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
116 - депутатів ПАРЄ проголосувало за повернення росії в ПАРЄ без санкцій.
2 - країни великої сімки виступають за повернення росії в "сімку".
-1 - успішна зовнішньополітична зустріч Зеленського, в якій він би домовився про вигоди для України. Мінус 1 тому, що скоро Україна фінансуватиме ізраїльських пенсіонерів.
0 - стратегічних зовнішньополітичних ініціатив Зеленського.
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Мародерівцю, додай ще, що Україна закупила 22 тисячі тон картоплі, по ціні 9 грн за кг, бо своя позеленіла із-за Зеленського.
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Дайтє йєму іщьо 100 днєй!
У ніго тіпєрь єсть полномочія і свой порламєнт.
Вже неодноразово зустрічаю таке або подібне формулювання від піарщиків зелі.
Вимагати дати нові 100 днів - це як вимагати дати нову невинність.
Якщо ви втратили її з обісцяним бомжем на вокзалі, бо він обіцяв вам завершити епоху бідності та брехні, то це ваші особисті проблеми. І цей сором залишиться з вами до кінця вашого життя, навіть якщо ви потім докорінно зміните своє мислення, світосприйняття і життєву позицію.
А 100 днів даються один раз.
І даються вони не для того, щоб за цей час зробити реформи.
Це нереально.
А для того, щоб новий керівник показав своє бачення і основні напрямки цих реформ.
І новий керівник показав:повернення людей янека,
корупція, порушення законів і безпредел в судах,
збагачення бенефіціара,
начисто про*бана зовнішня політика, включно з сьогоднішньою новиною про призупинення того, що вже було - військової допомоги США. Бо ж перед тим, як її призупинити, напевне влада отримувала якійсь сигнали,
реальна зрада армії: харчування, "мир", броніки, гуртожитки і т.д.помилування зрадників, терористів, сєпарів.
Надання громадянства свинособакам,
бадоєвщина, шоу, малоросійство, меншовартість.
Цього абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, які "реформи" відбуватимуться надалі.
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на закуску програма партии Бени-рейдера:

Лох нє мамонт, лох прокорміт фєодалов і блатних!..


Украина приглашает Польшу участвовать в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 2641

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А шо бамбац уже освободілі?Илі оркі оттуда убралісь?!
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Нет ещё. Но они сразу оттуда уберутся. как узнают, что поляки едут туда деньги инвестировать.
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На добраніч! Піду Андрія Полтаву подивлюся на ніч.
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Шо-шо-шо? Дамбац уже "наш"? Сєпари усі в Шахтах (є таке місто в Ростовській області)?
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потому что даже Огрызко писал, что это полный маразм, взваливать на плечи украинского народа и мирового сообщества восстановление Донбасса, который разрушила рашка...
Заводы и то вывезла...
Нужно требовать возмещение убытков с нее, в международных судах...
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а наш гидрант, просит *****, как независимую сторону, повлиять на вжопучленцев....
отсюда вопрос, не только от украинцев, но и от мирового сообщества - при чем здесь россия, если она не сторона конфликта, а независимый, уважаемый (вжопучленцами) наблюдатель?!.....
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Поляки развалили пусть они и отстраивают !
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інвестиції це добре..а хіба вже війно закінчилась?а Україна вже відвоювала території чи інвестиції будуть йти у відновлення Донбасу в "лднр"? а )(уло дасть інвестиції після того що він знищив інфраструктуру.чи Україна має сама все зробити за рахунок жителів України?
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У мене з дитинства друзі поляки, сам їздив у Польщу, донька багато разів була у Польщі... Нема там ідіотів, щоб вкладати гроші у програшну справу😏
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ндумала думала і так і не придумала, яка вигода полякам відбудовувати розбитий москалями дамбас ?
де тут логіка ?
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главное пороха сместили..
молодлцы0-----идиоты
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Ага, прям бегут инвестировать... Сразу после Бени, который красит киоск)
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головне з чогось почати.. поляки й так нас балують, а могли б на 3 букви послати.. правильна пропозиція, але на перспективу
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А ми на три літери посилаємо дамбацьких.
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земля наша.. дамбацьких куди хочете запхайте.. але земля НАША!!
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Земля наша, але я жодної копійки в неї не інвестую. Оптимально - концесії на видобуток сланцевого газу + військові бази НАТО.
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Сплошной дебилизм! Кто из иностранцев будет инвестировать деньги в прифронтовую полосу ? У нас в Одессу перестали заходить иностранные белые пароходы, потому что боятся. что их повредят рашисты.
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Ребята..
А это правда , что касапы лоханули хохло..
С Убийством брата , с свинарчуками и т д.

.__ ХОХЛЫ --ДЭБИЛЫ ??
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зачем?
зачем кормить дамбас бамбас? пусть он сам всю галактику кормит.
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Ти думай про херсонську водичку, яку планують віддати на Крим!
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Ти у цьому переконався, коли читав закони, які прийняли у ВР наосліп? Не мрій, бо їм потрібен транзит газу, а там умова - забрати вашу воду. Так, що - вперед Штейн😵
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посмотрим. ты уже раз десять предрекал подачу воды крысам.
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Це все твої слова, бо лише тепер ми не контролюємо уряд. Готуйся, що завдяки твоєму вибору ви не будете мати воду.
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а ты контролировал свиношобло гнойного? они ведь порывались пару раз воду крысам дать? Ч то, где теперь гнойный вместе с твоим свиновальцем?
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Полякам больше нечего делать как деньги в сепарский даунбас вкладывать. С Даунбаса бегут даже украинцы которые в лагерях жили.
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Кто будет восстанавливать Бомбас , тот сепар , вор и коррупционер .
Эти земли нужно оставить лет на 50 так , как они есть .
В пример и назидание .
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именно так. и не выпускать дамбасню за пределы этой резервации.
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Соточка для пацанчикаПерші п'ять місяців Порошенко працював із парламентом обраним в часи Януковича.
Наступні чотири з половиною роки його блок мав фракцію лише у 127 депутатів, частина з яких була… (згадуємо відомого французького фантаста).
Урядом протягом більше 2 років керував представник не його партії. Той, що прийшов після, також виявився… (знову згадуємо відомого французького фантаста).
Протягом року Президент не мав "свого" Генпрокурора.
Піддавався оббріхуванню на 94% медіаресурсу.
Не отримав мовчазної згоди від провідних олігархів за схемою "ненапад в обмін на дозвіл дерибану".
Був під прямою загрозою нападу зі сторони Московії через розвалену попередниками армію та невіру міжнародних партнерів у можливості України опору агресії.
Так ось, пацанчик, без монобільшості, без сильної армії, без "свого" прем'єра, без масової медіапідтримки, без золотовалютних резервів та коштів на рахунку уряду, під оббріхуванням і опльовуванням з усіх боків, без стартової міжнародної підтримки, ми бачили результат, і в перші сто днів, і усі роки каденції.
А що ми зараз бачимо? Я не буду про загальні та суб'єктивні показники. Про конкретне.
Тридцять одне грубе порушення закону.
На Порошенка відкрили 18 справ, а жодна не клеїться.
Це за п'ять років непростої роботи нічого не можуть накопати. А тут за три місяці на 31 справу, частина з яких кримінальні.
Тотальна кумівщина.
Пам'ятаєте, як колишній працівник Рошену отримав другорядну посаду в АП, скільки лайна кидалося на вентилятор. А зараз? Вже не лише співробітники "кварталу" прилаштовані на "теплі місця" (скоро кварталівських прибиральниць назначатимуть в адміністрації), вже й друзі дитинства та їхні родичі позаймали високі посади.
Я вже мовчу про неетичність поведінки, тотальне хамство та демонстративне перевищення службових повноважень.
В майбутньому для пацанчика альтернативи немає. Ні на сто днів, ні до кінця кінців. Тут як в кіно: "или я ее в загс, или она меня в прокуратуру". Тобто або пацанчик стане пожиттєвим диктатором (типу Лукашенка чи х…ла), або сидіти йому не пересидіти. Ответочка прийде, порядок приведе
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при твоем свиновальце такого не было?
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Прежде чем приглашать инвесторов, покажите как вы их инвестиции сможите защитить от мафиозных украинских кланов, оборотней в погонас с продажными судьями и росийских войск? Лично я бы ни копейки длинных денег не рискнул вкладывать в ету страну. Для начала проведите люстрацию, посадите всех судей и прокуроров, и создайте армию.
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штейн может полякам свиногымчака или суку туку показать.
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Вони радше вкладуться в Волинь.
Їм той дамбас до одного місця.
І ще питання. Хіба не рашка має виплачувати компенсацію за розбитий дамбас ?
Чого ЗЕ поляків запрошує ? Нехай з фуйла вимагає.
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ему фуйло фуем по губам поводил позавчера и нафуй послал!
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яка ше інфраструктура??? Стіна і рів з крокоділами
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Так же простіше - шастати по світу запрошуючи інвестувати у відновлення інфраструтури Донбасу, ніж вибороти компенсації з рашки.
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педро шастав .. то шо він був дурень?
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я как житель города СУМЫ
потерявший племянника
3 друзей
куча с первой волны с поломанной психикой

ты че быдло ...сепаров восстанавливать решил...а мой город???..а остальные города?
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может лучше сначала статью прочитать Україна запрошує Польщу брати участь в інвестиційних проектах із відновлення інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 4935
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Тебе, быдло-родственнику племянника-героя, ********* за 5 лет восстановил. Дякуй.
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Сепари, як "сторона" конфлікту, не заперечуюють. Можете вкладати. "Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию "с приглашением представителей ОРДЛО", - Олифер" І з кацапів не забудьте сакції зняти
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Уявіть собі, що така істерика чекає на обидва проценти, тобто на мародерівську мерзоту - стіл ки їх залишиться, протягом п'яти років. Щодня! )))))))
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я смотрю, уже остатки свиношнырей переобувается и начинают блеять что свиновальц им уже не отец родной, а мыролюбная ****.
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ВЫ ЧЁ Д О В Б О Й О Б Ы... мы строим польшу...а вы типа польше предлагаете строить нас...)))
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Хотел бы я посмотреть на идиотов, которые будут влаживатся в радиоактивные таксичные руины с минными полями и вооружёнными бандюками.
Лучше привлекайте инвестиции в свободную Украину.
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Пойду торбу клетчатую поищу и "кравчучка" гдето пылиться надо достать... хз зачем но когда читаешь такой идиотизм хочеться бежать "світ за очі"!!!
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