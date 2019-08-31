 Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана

Водночас в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1" президент заступився за колегу, мовляв, той взяв офіційну відпустку, інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, що там було - Богдан пішов у відпустку. Я навіть не знав, куди він їде, це не моя справа. Він пішов у відпустку, і це було не 24-го. Це важливо розуміти, що він не приїхав саме у День Незалежності в Сен-Тропе. Він поїхав за 4 чи за 5 днів. Це його відпустка офіційна. Ми домовились - я підписав відпустку, є папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей", - сказав Зеленський.
За його словами, президент зателефонував Богдану і сказав йому, що той неправий в цій ситуації.
"Він не міг бути, як один із реальних, потужних людей у владі і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і він не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон? Не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав у Сен-Тропе, хоча він неправий", - заявив він.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.
и богдану жопу прикрыть и бровки домиком ... и отсебятина на экспромте чахлая...
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я так розумію, що якщо елементарного розуміння свого становища у владі та совісті не має, то і Зєлємойський собі на 9 травня як їхатиме до ***** на парад оформить заднім числом відпустку, головне щоб офіційну, щоб по документам формально все в порядку було. А що, право має! За КЗоТом, офіційне! Тож ніякої відповідальності, відчепіться.
КАКБЫ СМОТРЮ СО СТОРОНЫ,,,
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ЛУЧШЕГО ПРЕЗИДЕНТА . ОКРОМЯ Порошенка в Украине пока НЕБЫЛО,
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Эта тема позлободневнее,чем Богдан.
І шо? А нічо. Навіть спростування нема.
Джерело: https://censor.net.ua/n3145746
А хто призначив богдана вторим чілавєком опісля перзидента ? Хто надав йому ці надповноваження ?
Що це за брєд ?
Сьогодні натрапила в інеті на рекламний ролік вовочки, який закликав людей єднатися в зе-команду і назвати прізвища кого вони бачать прем'єром, прокурором, тим чи іншим міністром..
Вибори минули і хтось в людей спитав ?
Облапошили лошаріків по повній програмі.
Зробили їх раз за разом.
Смотрящий Бени и офиса для Клоуна важнее....
Зе, ты сам в годовщину Чернобыля шашлыки жрал в Турции!!!
Что ты, что твой Богдан - Вам плевать на народ, вам лишь бы к корыту присосаться!!!
"******* ли он? - да, не *******!"
Еврея можно вынуть из кривого рога, но еврея невозможно вынуть из еврея...
....
Получается что деньги просто воруются из бюджета....
А не знали потому что он свое рыло в отличии от богдана в дела говударства не совал...и вторым лицом в государстве его Порошенко не называл...и он им не был....он делал свою работу главы АП...а фамилия его была Райнин...
Браво!!!
П.С.Потому и **********...что богдана является вторым человеком во власти.... не спикер...не приемьерминистр...а глава типа офиса...
Глаза раззуй...и ты это увидишь....
П.С. А это чувак с ксивой ***********...будет чувак с ксивой ***********...до тех пор пока страной правит Беня..через этого богдана.....
Фаворит императрийцы Разумовский например.
Ложкин и Райнин
На вопросы о них и где они были все эти годы мне соя ещё ни разу не ответила
Це ж друзі смотрящего за прєзєдєнтам.
Это особенно к здешним медведчуковским ботам вопрос.
...
Повний провал зовнішньої політики.
Україну обговорюють з Путіним за нашою спиною. Клоуна навіть не ставлять до відома. Та він і не питає. Він своє місце окреслив сам - "нас ніхто не запитує".
Росію повернули в ПАРЄ. Клоун проспав. Нявкнув в кулачок опісля і все.
Крутізна клоуна, топаньє ножкою закінчується в сценках для лохтората.
Неймовірна зустріч з Нетаньяху - клоун погодився платити пенсії пенсіонерам в Ізраїлі. Це просто фурор. Такого ще не було. Окрім того здав нашу міжнародну позицію по Єрусалиму. Чомусь немає розслідувань зради національних інтересів і криків про імпічмент.
В обороні величезне досягнення у вигляді перемир'я з відповідальністю для наших військових за ведення вогню по ворогу. Такого ще не було. Офіційні зведення працюють на приховання від народу кількості обстрілів ворога. Навіть сліпе ОБСЄ видає більше.
10 загиблих - клоун звонить Путіну і благає "повпливати на ту сторону". Йому у відповідь викатують вимоги узаконити бабуїнів.
Такі перемоги ста днів.
А більше у клоуна обов'язків нема. Зовнішня політика і оборона.
Але ще ми побачили офігенно нову інформаційну політику. Називається вона "Івашек надо дурачіть". Тобто Миколам треба сцяти в очі, якщо перефразувати ленінський вираз. Голобородько з екрану вистрибнув у реальність і перетягнув за собою сценки з серіалу. Почалося реаліті-шоу в масштабах країни - що парень з'їв, де скупався і чим покакав.
Просто приниження народу, який поки що думає, що це нова епоха правди.
А ще ми побачили, як у владу призначають кумів і бізнес-партнерів з Кварталу. Сценаристи рулять спецслужбами, весільні фотографи пишуть закони.
І срати хотіли нові ліца на е-декларації. Вони - патронатна служба, не адміністрація, а офіс, у них все не так, як у бариги. У бариги як було? Адміністрація. А у них не так, як у бариги. У них офіс. Значить, і е-декларації не треба. І люстрованого Богдана призначати можна.
Це тіпу ламають систему пацани. Дєлають їх (микол) разом.
100 днів зради Небесної Сотні і загиблих у війні продовжуються.
Запросити під стіни ОДА пенсіонерів та журналістів організатори акції вирішили у зв'язку з інформацією про майбутнє призначення нового голови Обласної державної адміністрації.
Протестувальники обурені, що Зеленський не дослухався до їхніх порад, а відтак збирається призначити на цю посаду нинішнього заступника міського голови Вінниці Владислава Скальского. "Ми перші звернулися до Президента зі списком своїх кандидатур, наші вимоги мали відразу лягти Зеленському на стіл! Але він піддався впливу вінницької мафії!", - емоційно говорили протестувальники біля входу в ОДА.
Володимир, даремно ти так себе підставляєш.
Якщо він там був лише під час вихідних, то про це краще було, взагалі, не говорити і залишити на його моральній відповідальності.
Таких жидовских выкрутасов ещё предстоит наслушаться. 25.08.2019 15:59
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Це тут
т.е. че, получается, Богдан не знал, когда День Независимости? и поэтому неспециально так, случайно в этот день уехал в Сен-Тропе?
Ну хто в це повірить ...
Все равно мы вас обманем.
Все равно мы вас погубим.
Все равно мы вас ограбим.
Потому что мы БАНДА!
Потому что мы БАНДА! (с)
а потом Россию в ПАСЕ и принимают после таких звоночков.