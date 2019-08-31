 Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана

Водночас в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1" президент заступився за колегу, мовляв, той взяв офіційну відпустку, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, що там було - Богдан пішов у відпустку. Я навіть не знав, куди він їде, це не моя справа. Він пішов у відпустку, і це було не 24-го. Це важливо розуміти, що він не приїхав саме у День Незалежності в Сен-Тропе. Він поїхав за 4 чи за 5 днів. Це його відпустка офіційна. Ми домовились - я підписав відпустку, є папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей", - сказав Зеленський.

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За його словами, президент зателефонував Богдану і сказав йому, що той неправий в цій ситуації.

"Він не міг бути, як один із реальних, потужних людей у владі і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і він не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон? Не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав у Сен-Тропе, хоча він неправий", - заявив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

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