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Все про:День Незалежності (291) Зеленський (2545) Богдан Андрій (150)

 Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана

Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан неправий в тому, що замість святкування Дня Незалежності відправився на весілля до друзів у Сен-Тропе.

Водночас в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1" президент заступився за колегу, мовляв, той взяв офіційну відпустку, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, що там було - Богдан пішов у відпустку. Я навіть не знав, куди він їде, це не моя справа. Він пішов у відпустку, і це було не 24-го. Це важливо розуміти, що він не приїхав саме у День Незалежності в Сен-Тропе. Він поїхав за 4 чи за 5 днів. Це його відпустка офіційна. Ми домовились - я підписав відпустку, є папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей", - сказав Зеленський. 

Читайте також: "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності

За його словами, президент зателефонував Богдану і сказав йому, що той неправий в цій ситуації.

"Він не міг бути, як один із реальних, потужних людей у владі і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і він не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон? Не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав у Сен-Тропе, хоча він неправий", - заявив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Читайте також: "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145746
 
 
 Топ коментарі
 
пороху на мальдивах тоже нельзя было

БОГДАНА В ОТСТАВКУ ...ИЛИ ??? КААААРУПЦИЯ??? МААААРОДЕРСТВО???
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Ну Зеля как то не знает, что отпуск предоставляется не ранее, чем пол года работы. Так, что пусть дурака не включает и не держит всю страну за дебилов....
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какой-то набор слов... много слов в наборе.. а по-сути - чтоб да так нет
и богдану жопу прикрыть и бровки домиком ... и отсебятина на экспромте чахлая...
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красавец.. попередня бидлоЫліта так би не змогла Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 2045
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Вот так в Гражданскую Чапаева просрали Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 4616
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Цэ шо , Бодя Сентропезский ,, я в шоке Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 387 .?!! И это целый глава **************** охвиса .. Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 7514 .Словно бомж на вокзале .
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Ну хоч не в Зеленского на колінах. Хоча хто зна обличчя не видно.
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Вы всегда сможете услышать приближение шута, по звону бубенцов на его"короне"
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Тн не имеет права, но ето был отпуск. Зелепуп, ти що вважаєш що тут тільки з твоєї партії зебільнутої тут тебе читають? Ти помилився, ІМПІЧМЕНТ ТОБІ!!!!
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73/43%зебіли, вас знову наjопують разом. Вірте.
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Он не имеет права на День Независимости в Сен-Тропе гулять, но это был его отпуск официальный, - Зеленский о поездке Богдана

...........

я так розумію, що якщо елементарного розуміння свого становища у владі та совісті не має, то і Зєлємойський собі на 9 травня як їхатиме до ***** на парад оформить заднім числом відпустку, головне щоб офіційну, щоб по документам формально все в порядку було. А що, право має! За КЗоТом, офіційне! Тож ніякої відповідальності, відчепіться.
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Я ,

КАКБЫ СМОТРЮ СО СТОРОНЫ,,,
,
,
ЛУЧШЕГО ПРЕЗИДЕНТА . ОКРОМЯ Порошенка в Украине пока НЕБЫЛО,
,
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Кхе... куди круче оця тема від The Insider 17.04.2019: "Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова" - https://theins.ru/politika/151817

І шо? А нічо. Навіть спростування нема.
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Петя 1 раз за 5 лет на Мальдивы сьездил ЗЕбилятня чуть не спенилась от злобы...и предатель, и солдаты там в окопах, а Петя на отдыхе..,а ЗЕкоманда то по пляжам, то по концертам, то по Сент Тропе бухает..и ты смотри у ЗЕбилов претензий нет..всё норм .
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Знаю я ці фокуси. Пишеться заява на відпустку без дати. Проканає - заяву в смітник, а як здіймуть ґвалт, то ставиться дата і вуаля.
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Заседания нашего правительства опять начинаются с фразы «встать, шут идет». Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 808
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"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас....
Джерело: https://censor.net.ua/n3145746

А хто призначив богдана вторим чілавєком опісля перзидента ? Хто надав йому ці надповноваження ?
Що це за брєд ?
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Беня...Беня ему дал такие полномочия.... Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 3287
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Ото ж бо.
Сьогодні натрапила в інеті на рекламний ролік вовочки, який закликав людей єднатися в зе-команду і назвати прізвища кого вони бачать прем'єром, прокурором, тим чи іншим міністром..
Вибори минули і хтось в людей спитав ?
Облапошили лошаріків по повній програмі.
Зробили їх раз за разом.
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Шпані вже дах зриває від власної величі. Добром то не закінчиться.
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короче премьер министр и спикер ВР идут нах... Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 5578

Смотрящий Бени и офиса для Клоуна важнее....
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Зеля правильно сказав, що богдан друга особа в державі, а от перша таки Беня.
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Зе кинулся любовничка спасать!

Зе, ты сам в годовщину Чернобыля шашлыки жрал в Турции!!!

Что ты, что твой Богдан - Вам плевать на народ, вам лишь бы к корыту присосаться!!!
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"Нарушал ли он закон - да, не нарушал" Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 1182

"******* ли он? - да, не *******!" Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 1287
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Ой а пачиму ви интирисуитись???
Еврея можно вынуть из кривого рога, но еврея невозможно вынуть из еврея...
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А вообще то есть еще один вопрос...а за какие деньги сейчас функционирует это так называемый Офис ***********?? В Бюджете Украины денег на такую структуру не заложено....бюджет Украины никто не изменял.....
Получается что деньги просто воруются из бюджета....
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Писатели, а кто знает какая была фамилия у главы администрации президента при Порошенко и когда тот был в отпусках и где?
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В том то и дело...что мало кто знал...
А не знали потому что он свое рыло в отличии от богдана в дела говударства не совал...и вторым лицом в государстве его Порошенко не называл...и он им не был....он делал свою работу главы АП...а фамилия его была Райнин...
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**********, я конечно же уже давно знаю, что ты - олигофрен, но ты с каждым разом меня все больше и больше удивляешь твоей беспросветной тупостью.
Браво!!!
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А по сути вопроса зебобик есть что сказать?? Почему вдруг этот богдана вдруг стал вторым человеком во власти?? С каких пирожков??

П.С.Потому и **********...что богдана является вторым человеком во власти.... не спикер...не приемьерминистр...а глава типа офиса...
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Ао сути ты, олигофрен, не ответил на мой вопрос, поставленный мною ранее твоего высера. Да и ставил его я людям в здравом уме, а не ************ типа ты. Слиняй и не отсвечивай.
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Зебобик....выше я ответил на твой вопрос...и обьяснил почему фамилии главы АП при Порошенко мало кто знал...и даже фамилию назвал...
Глаза раззуй...и ты это увидишь....
П.С. А это чувак с ксивой ***********...будет чувак с ксивой ***********...до тех пор пока страной правит Беня..через этого богдана.....
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Давняя традиция российской империи.
Фаворит императрийцы Разумовский например.
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Граф Алексе́й Григо́рьевич Разумо́вский (фамилия при рождении - Розум; 17 (28) марта 1709 год, с. Лемеши, Козелецкая сотня, Киевский полк, Войско Запорожское - 6 (17) июня 1771 год, Санкт-Петербург, Российская империя) - днепровский малоземельный казак, возведённый в графское достоинство, фаворит и предполагаемый тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны. Старший брат Кирилла Разумовского, первый хозяин Аничкова дворца, генерал-фельдмаршал Русской императорской армии (1756).
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Я знаю как звали
Ложкин и Райнин

На вопросы о них и где они были все эти годы мне соя ещё ни разу не ответила
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Не свисти, а то денег не будет. Тебя здесь четыре года не было. У какой сои ты спрашивало?
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Зебобик, они уже вчерашний день, забудь. Или тебе мародьор до сих пор говно в штаны подкладывает?
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Важна панімать, що для зє бидла треба не проводити парад на День Незалежності, бо це витрати. А весілля друзів смотрящєго за прєзєдєнтам за 2.000.000 доларів це нормально.
Це ж друзі смотрящего за прєзєдєнтам.
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парахабот узпокойся ...такие суммы параша на чай официантам оставляет
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так интересно.. порохоботство преимущественно из-под прокси воюет.. сссыкуны или кремлевские? Когда Петя не трогал Медведчука - для меня все стало ясно... срыный Путинский Барыга втирал нам глаза и потратил наших 5 лет... Не считая сколько эта мразь убила по договорняку наших самых патриотичных войнов под Иловайском и ДАП... Эта гнида - враг, хорошо скрытый и правильно тяфкающий - но враг.. Судите - по делам!
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шо да то да.. очень хитрая и очень продажная сволочь
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Зеленский то хоть посадил Медведчука?
Это особенно к здешним медведчуковским ботам вопрос.
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Я одного не пойму как так можно шутить в годы войны?
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Як бійці на Донбасі ледь не вбили нахабних копів: яскрава історія від української розвідниці 31-08-19 21:42 АпострофУкраїнська розвідниця Надія Боговіч розповіла цікавий випадок про те, як українські військовослужбовці поставили на місце зухвалих правоохоронців."Дзвонять мені якось з місцевої поліції:" Ми б хотіли з вами поговорити". Я тоді всім казала, що я - волонтер, але вони наполягали: "Просто уточнимо, заїжджали ви на шахту "Бутівка" чи ні". Я зібралася їхати до поліцейських, а "Май" мене зупиняє: "Почекай, їдемо з тобою. "Сироти" немає, не дай Боже з тобою щось трапиться, що ми йому скажемо?", - починає розповідь Надя.Бійці сіли в машину, яку готували до виїзду на передову, в багажник був заповнений ************ та зброєю."Під'їхали. На мене вже чекають біля дверей, і, о-па. Двоє мені руки заламали, в "ментуру" запхали і повели на третій поверх. По дорозі руки вище, і вище. Хтось каже: "Давай наручники". Я у відповідь не мовчу: "Х...чники". Розмовляють зі мною російською: "Щас тебе взагалі п..да буде! У вас незаконне збройне формування, ти вбивала людей!"- "Я? Я крім хліба нічого на позіції не возила! Якби я когось вбила, то вже б сиділа", - Надя в особах переказує діалог, зображуючи "театральну" невинність.Через десять хвилин "допиту" у неї задзвонив телефон, це командир почав турбуватися."Телефонує "Май": "Надія, що там? Все нормально?" - "Ненормально" - "Що?" - "Погрожують" - "Ти на якому поверсі?" - "Третій, праворуч від входу". Поліцейський мене перебиває: "Стули пельку. Відповідай на питання". Кажу: "Я не розумію російську мову. Розмовляй зі мною українською. І ти чого тикаєш на мене?". Він у відповідь *********** на мене прикладом. А я відразу зрозуміла, навіщо у мене запитали на якому я поверсі: "Спробуй! У вікно подивися". Він від того вікна аж відлетів. Побратими вийшли з машини зі зброєю і дивляться на наш поверх. У поліцейських відразу мова з'явилася: "Вибачте", "Перепрошуємо".І знову телефонує "Май": "Вмикай гучний зв'язок? Чути всім? Вона сказала "Плюс". У вас п'ять мінус. Якщо вона скаже "мінус" - чекайте". Поліцейські завмерли: "Що буде, якщо ти скажеш "мінус"? - "П...да буде". Вони знову "Вибачте", "Давайте, ми вас проведемо до виходу", "Обережно, тут висока сходинка", - Надя з
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хе, @MedvedchukVV звернувся із позовом до упорядника В. Кіпіані та видавництва Віват - хоче заборонити продаж книжки, а насправді - він збільшить її продажі!))

Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 4743
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Навіть, якщо Богдан написав заяву на відпустку в День Незалежності - в перший День Незалежності на цій посаді, повторюю, преЗедент мав би настояти, брутально, як він вміє. А ми бачили, як він вміє: даю мол Вам 24 години на обдумати, чим нам обернеться Ваша Богдан відсутність. А так виходить, що преЗеденту було однаково, а Богдану було так,як висловився керманич клініки Борис
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Не оправдывайся, Вова! Нам пофигу, куда он поехал. Главное- С КЕМ он там "тусил". И эти люди- НЕ есть той компанией, в которой мы хотим видеть новую власть. Тем более/в том числе и в "отпусках". Ибо от новой власти мы ждем того, что увидим этих людей и их заказчиков- НА НАРАХ. Так что это уже ТВОЯ ЛИЧНАЯ ответственность, С КЕМ гуляют главы твоих "офисов" и каков будет результат этих "гуляний". А мы будем ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАТЬ за вами и за вашими действиями. Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 5812 Споётесь с барыжной бандой и выпишете ей индульгенцию- бесславно пойдете следом за барыгой в эротическое путешествие. И, в итоге, рано или поздно разделите с ними нары. Так что думайТЕ! Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 1043
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до влади прийшло трохи молодше покоління.. і старим пердунам це важко дається в розумовому вимірі Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана - Цензор.НЕТ 3924
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Неймовірні 100 днів паяца.
Повний провал зовнішньої політики.
Україну обговорюють з Путіним за нашою спиною. Клоуна навіть не ставлять до відома. Та він і не питає. Він своє місце окреслив сам - "нас ніхто не запитує".
Росію повернули в ПАРЄ. Клоун проспав. Нявкнув в кулачок опісля і все.
Крутізна клоуна, топаньє ножкою закінчується в сценках для лохтората.
Неймовірна зустріч з Нетаньяху - клоун погодився платити пенсії пенсіонерам в Ізраїлі. Це просто фурор. Такого ще не було. Окрім того здав нашу міжнародну позицію по Єрусалиму. Чомусь немає розслідувань зради національних інтересів і криків про імпічмент.
В обороні величезне досягнення у вигляді перемир'я з відповідальністю для наших військових за ведення вогню по ворогу. Такого ще не було. Офіційні зведення працюють на приховання від народу кількості обстрілів ворога. Навіть сліпе ОБСЄ видає більше.
10 загиблих - клоун звонить Путіну і благає "повпливати на ту сторону". Йому у відповідь викатують вимоги узаконити бабуїнів.
Такі перемоги ста днів.
А більше у клоуна обов'язків нема. Зовнішня політика і оборона.
Але ще ми побачили офігенно нову інформаційну політику. Називається вона "Івашек надо дурачіть". Тобто Миколам треба сцяти в очі, якщо перефразувати ленінський вираз. Голобородько з екрану вистрибнув у реальність і перетягнув за собою сценки з серіалу. Почалося реаліті-шоу в масштабах країни - що парень з'їв, де скупався і чим покакав.
Просто приниження народу, який поки що думає, що це нова епоха правди.
А ще ми побачили, як у владу призначають кумів і бізнес-партнерів з Кварталу. Сценаристи рулять спецслужбами, весільні фотографи пишуть закони.
І срати хотіли нові ліца на е-декларації. Вони - патронатна служба, не адміністрація, а офіс, у них все не так, як у бариги. У бариги як було? Адміністрація. А у них не так, як у бариги. У них офіс. Значить, і е-декларації не треба. І люстрованого Богдана призначати можна.
Це тіпу ламають систему пацани. Дєлають їх (микол) разом.
100 днів зради Небесної Сотні і загиблих у війні продовжуються.
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Порошенко вообще в афуении: а что так можно было?
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вівці бужанського мовчать, то й наріт не знає...
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"Корифеї" вінницьких протестних акцій, які вже кілька років збираються на Майдані Небесної сотні, сьогодні вперше публічно виступили проти нового президента Зеленського. Активісти, які беззастережно підтримували лідера "95 кварталу" на виборах, менш ніж за сто днів після інавгурації вже не добирають слів на його адресу.
Запросити під стіни ОДА пенсіонерів та журналістів організатори акції вирішили у зв'язку з інформацією про майбутнє призначення нового голови Обласної державної адміністрації.
Протестувальники обурені, що Зеленський не дослухався до їхніх порад, а відтак збирається призначити на цю посаду нинішнього заступника міського голови Вінниці Владислава Скальского. "Ми перші звернулися до Президента зі списком своїх кандидатур, наші вимоги мали відразу лягти Зеленському на стіл! Але він піддався впливу вінницької мафії!", - емоційно говорили протестувальники біля входу в ОДА.
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Таку відпустку Богдан міг оформити, після трьох місяців роботи, тільки для поїздки на похорон і то, навіть, не друга, а когось з рідних.
Володимир, даремно ти так себе підставляєш.
Якщо він там був лише під час вихідних, то про це краще було, взагалі, не говорити і залишити на його моральній відповідальності.
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Не ушел в отпуск, а взял отпуск. Хотя если отпуск равен загулу, то все таки ушел в загул.
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Какой в ЖО*У "официальный отпуск" на ТРЕТИЙ МЕСЯЦ работы?!!!

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"Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе"

т.е. че, получается, Богдан не знал, когда День Независимости? и поэтому неспециально так, случайно в этот день уехал в Сен-Тропе?
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Зеля завжди тримає Богдана біля себе. А тут парад. День Незалежності. І він раптом відпускає Богдана невідомо куди і наскільки.
Ну хто в це повірить ...
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Мы - банда! Мы - банда!
Все равно мы вас обманем.
Все равно мы вас погубим.
Все равно мы вас ограбим.
Потому что мы БАНДА!
Потому что мы БАНДА! (с)
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"Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о реакции Министерства иностранных дел страны на его первый телефонный разговор с российсим лидером Владимиром Путиным. Его слова опубликовало издание «Украинская правда» в своем Twitter-аккаунте. По словам Зеленского, ведомство, собранное при его предшественнике Петре Порошенко было против разговора. «Очень не хотели, чтобы я звонил», - заявил он."

а потом Россию в ПАСЕ и принимают после таких звоночков.
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то есть зеля сам его отпустил в отпуск га день независимости, а мог и не подписывать по тем причинам которые сам изложил
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Люблю підсмажену поросятинку.Це їм не Юру за розірваного портрета Поросенка саджати на 7-м років.
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