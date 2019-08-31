 Берлін вітає можливий обмін утримуваними особами між Росією й Україною, - представник МЗС ФРН Бургер

Про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер на урядовій пресконференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Обмін полоненими є частиною Мінських угод. Заходи щодо реалізації цих угод важливі і їх можна вітати, оскільки це є частиною дорожньої карти для досягнення миру на сході України", - заявив Бургер.
Представник МЗС Німеччини зазначив, що уряд ФРН раніше неодноразово вимагав звільнення українських моряків.
Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
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ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ??
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ЭТО НАВЕРНОЕ--ОБМАН !
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В КОМАНДЕ ЖАБ!
Это при том как они все воняли какой порох коррупционер со всех утюгов и зомболоханок. А теперь сами со свинарчуком разворовывают военный бюджет
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чуваку треба погоняло змінити на Шаурма. Бургери не в тренді.
Рішення було прийняте практично одноголосно - 19 суддів проголосували за. Проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін. За вироком Росія зобов'язана повернути моряків і захоплені судна. А не міняти їх на терористів. Інакше вона буде визнана порушником Конвенції ООН по морському праву. Санкції можуть самі різні. І справа тут не в Україні.
Річ у тому, що Росія створює прецедент при захопленні і не виконанні рішення трибуналу ООН. Це важливо для усіх. Інакше починається епоха Сомалі в міжнародному судноплавстві.
Так що заспокойтеся. Росія вже виконувала одно рішення морського трибуналу ООН. Їй довелося звільнити активістів Грінпіс, які знаходилися на кораблі Arctic Sunrise в 2013 році, тих, які протестували проти буріння нафти в Арктиці. І від Зеленського і нової влади тут нічого не залежить. Але Росія підіграватиме Зеленському, а він підіграватиме Росії, роблячи вигляд, що моряки порушили закон РФ. І віддасть їм бойовиків вбиваючих українців І цілком очікувано бажання нової влади ще і попіаритися на цьому.
Роман Донік
европа требует сохранить цемаха, цемах не спешит писать прошение о помиловании, еврейчик, опасаясь за рейтинг, готов пойти на обмен, включая цемаха...при этом моряки обмениваются, а не освобождаются согласно решению трибунала...о возврате катеров речь не идет...
Итог: ***** переиграл. Трибунал - не указ...свидетель уничтожения МН17 исчез...Украина сплясала под дудку *****...зебельман - высвободитель в глазах 73%... туш, барабаны, литавры, арфы, балалайки...
а с 3э мы Украину обменяем..
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БЮлин..
хотел написать людей обменять..
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"...it is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma..."(c)
Winston Churchill
************* высшего порядка.
ПРИ ПЕ ТАКОГО БАРДАКА НЕ БЫЛО.
В четверг, Бундесвер заявил, шо солдатам, которым положено сменить берцы в 2020 году -- срок носки переносят на 2022 год! ...бо обувная промышленность не справляется...
Шо это? -- кризис обувной промышленности или предчувствие Войны? -- всё на склады метут...
...хотя, когда ее трясет, меня охватывает неясная дрожь...
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давите на его зависть.. сработало !
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Ибо лучшего президента _ окромя пороха в Украине небыло !
Это просто набор дежурных фраз. Не более.
А сейчас похоже проба общественного мнения. Как народ отнесется к выдаче цемаха так зеленский и сделает. И в принципе это верно