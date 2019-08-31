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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1263) обмін (440) Росія (19552)

 Берлін вітає можливий обмін утримуваними особами між Росією й Україною, - представник МЗС ФРН Бургер

Обмін утримуваними особами - частина Мінських домовленостей і дорожньої карти для досягнення миру на сході України.

Про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер на урядовій пресконференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Обмін полоненими є частиною Мінських угод. Заходи щодо реалізації цих угод важливі і їх можна вітати, оскільки це є частиною дорожньої карти для досягнення миру на сході України", - заявив Бургер.

Читайте також: Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ

Представник МЗС Німеччини зазначив, що уряд ФРН раніше неодноразово вимагав звільнення українських моряків.

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Читайте також: "Безхребетна угода", яка вплине на судовий процес щодо MH17, - засновник Bellingcat про можливий обмін Цемаха

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145745
 
 
 Топ коментарі
 
Згідно рішення Гаагського трибуналу, дії Росії, що захопила і утримує заручників, визнані незаконними
Рішення було прийняте практично одноголосно - 19 суддів проголосували за. Проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін. За вироком Росія зобов'язана повернути моряків і захоплені судна. А не міняти їх на терористів. Інакше вона буде визнана порушником Конвенції ООН по морському праву. Санкції можуть самі різні. І справа тут не в Україні.
Річ у тому, що Росія створює прецедент при захопленні і не виконанні рішення трибуналу ООН. Це важливо для усіх. Інакше починається епоха Сомалі в міжнародному судноплавстві.
Так що заспокойтеся. Росія вже виконувала одно рішення морського трибуналу ООН. Їй довелося звільнити активістів Грінпіс, які знаходилися на кораблі Arctic Sunrise в 2013 році, тих, які протестували проти буріння нафти в Арктиці. І від Зеленського і нової влади тут нічого не залежить. Але Росія підіграватиме Зеленському, а він підіграватиме Росії, роблячи вигляд, що моряки порушили закон РФ. І віддасть їм бойовиків вбиваючих українців І цілком очікувано бажання нової влади ще і попіаритися на цьому.
Роман Донік
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Війна "громадянська ", а обмін полоненими відбувається між Україною та росією.
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Ми теж прівєцтвуєм, а обміну ніц нема.
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В последнии дни выборов -- БЫЛА ИНФА- что ПОРОХ УБИЛ СВОЕГО БРАТА и ЧТО СВИНАРЧУКИ --0 ВООРЫ..
.
ТЕПЕРЬ СВИНАРЧУКИ-- В КОМАНДЕ 3Э и ПОРОХ НИКОГО НЕ УБИВАЛ ??
,
ЭТО НАВЕРНОЕ--ОБМАН !
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С какого перепугу Свинарчуки в команде Зе?
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И РОТЕРДАМ оказываеться ИДЭАЛЕН , и СВИНАРЧЦКИ=== НЕ ВОРЫ А , в КОМАНДЕ №Э
.
В КОМАНДЕ ЖАБ!
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Я не понял ! Когда ( ужэ весна )) будут посадки пороха ха убийство брата ?!!
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Месяц назад свинарчук поставил лукашенковские мазы в армию со всеми наверх откатами. Зе куда смотрит?
Это при том как они все воняли какой порох коррупционер со всех утюгов и зомболоханок. А теперь сами со свинарчуком разворовывают военный бюджет
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о! ще германські німці тут каркають під руку - і так не обмін, а обман лютий
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представитель МИД ФРГ Бургер ..... Берлин приветствует возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, - представитель МИД ФРГ Бургер - Цензор.НЕТ 4524

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чуваку треба погоняло змінити на Шаурма. Бургери не в тренді.
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Згідно рішення Гаагського трибуналу, дії Росії, що захопила і утримує заручників, визнані незаконними
Рішення було прийняте практично одноголосно - 19 суддів проголосували за. Проти виступив тільки суддя від РФ Роман Колодкін. За вироком Росія зобов'язана повернути моряків і захоплені судна. А не міняти їх на терористів. Інакше вона буде визнана порушником Конвенції ООН по морському праву. Санкції можуть самі різні. І справа тут не в Україні.
Річ у тому, що Росія створює прецедент при захопленні і не виконанні рішення трибуналу ООН. Це важливо для усіх. Інакше починається епоха Сомалі в міжнародному судноплавстві.
Так що заспокойтеся. Росія вже виконувала одно рішення морського трибуналу ООН. Їй довелося звільнити активістів Грінпіс, які знаходилися на кораблі Arctic Sunrise в 2013 році, тих, які протестували проти буріння нафти в Арктиці. І від Зеленського і нової влади тут нічого не залежить. Але Росія підіграватиме Зеленському, а він підіграватиме Росії, роблячи вигляд, що моряки порушили закон РФ. І віддасть їм бойовиків вбиваючих українців І цілком очікувано бажання нової влади ще і попіаритися на цьому.
Роман Донік
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Уже просочилась информация, что ***** требует цемаха,
европа требует сохранить цемаха, цемах не спешит писать прошение о помиловании, еврейчик, опасаясь за рейтинг, готов пойти на обмен, включая цемаха...при этом моряки обмениваются, а не освобождаются согласно решению трибунала...о возврате катеров речь не идет...
Итог: ***** переиграл. Трибунал - не указ...свидетель уничтожения МН17 исчез...Украина сплясала под дудку *****...зебельман - высвободитель в глазах 73%... туш, барабаны, литавры, арфы, балалайки...
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Главное нет барыги .
а с 3э мы Украину обменяем..
.
БЮлин..
хотел написать людей обменять..
.
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Війна "громадянська ", а обмін полоненими відбувається між Україною та росією.
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Пара-факинг-докс...
"...it is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma..."(c)
Winston Churchill
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Город париж,где таким как макрон дают только старухи и город берлин, где ищут всякий повод чтобы спарашиться с парашкой за равноценный обмен зе с кидаловом зе с пустым самолетом желают вернуть парашку в G8 с полным ************** зе и его тупых помощников.
************* высшего порядка.
ПРИ ПЕ ТАКОГО БАРДАКА НЕ БЫЛО.
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а так же правительство фрг приветствует строительство норд2 и пакт рибентропа молотова
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...йех ма! -- признаюсь...*)
В четверг, Бундесвер заявил, шо солдатам, которым положено сменить берцы в 2020 году -- срок носки переносят на 2022 год! ...бо обувная промышленность не справляется...
Шо это? -- кризис обувной промышленности или предчувствие Войны? -- всё на склады метут...
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И я знаю почему...если исходить из постулата make love, not war, как ты думаешь, к чему будут склоняться обреченные на секс с ней???
...хотя, когда ее трясет, меня охватывает неясная дрожь...
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Хотите ******* хохла..
.
давите на его зависть.. сработало !
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Ибо лучшего президента _ окромя пороха в Украине небыло !
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немцам и лягушатникам пофиг на интересы Украины они хотят чтоб все притерлось и снова торговать с мордором снять санкции, если сама Украина не будет стоять на своих условиях никто за нее не сделает
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ПЕТЯ ВЕРНИСЬ- зе и его недоразвитые советники и иинформаторы сливают все интересы украины в парашу. А коломойшеботы трут по ушам что петя плохо делал что коломойша на пальме при нем в израиле сидел и ездил на старом пасате
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Если Зеленский отдаст Путину Цемаха и Куприяна (или хотя бы одного из них) это будет чистосердечное признание Зеленского, что он работает на Путина!
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Фууухххх..... ну это наверно лучше чем озабоченность.
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Это издевка от Щтенмайера и Меркель? Суки *************!
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"поприветствовали возможный обмен"
Это просто набор дежурных фраз. Не более.
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Но безмозглое лошье оф.пр. этому верит и дезу и искажения гонят зе
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фиг там - это требование подыграть Х.йлу...
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Правильное решение конечно выдать цемаха голландцам и пусть делают с ним что хотят, хоть к брейвику в трехкомнатную камеру сажают хоть путлеру отдают
А сейчас похоже проба общественного мнения. Как народ отнесется к выдаче цемаха так зеленский и сделает. И в принципе это верно
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