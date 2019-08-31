 Польща, США й Україна підписали газову угоду

У 2021 році Польща зможе поставляти Україні 6 мільярдів кубометрів газу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Таку декларацію висловив уповноважений польського уряду в справі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський.
За словами міністра Пйотра Наїмського, мета газової угоди - диверсифікація поставок газу в Україну, яка в цьому є залежною від Росії. Така можливість відкриється в момент розбудови терміналу скрапленого газу у Свіноусті та будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає Польщу з Норвегією. Необхідно також побудувати газотранспортну систему в Польщі.
Пйотр Наїмський повідомив, що зараз Польща може постачати в Україну приблизно 1,5 млрд кубометрів газу. За два роки потужність газопорту в Свіноусті збільшиться на 50 відсотків - до 7,5 млрд кубометрів. Завдяки цьому буде можливість приймати скраплений газ зі США, який придбає українська сторона, або Україна може купити газ у польської Нафтогазової компанії.
Американський міністр енергетики Рік Перрі сказав, що США допомагають Польщі зменшити залежність від російського газу і гарантувати постачання сировини. За його словами, завдяки Польщі скраплений газ може допомогти союзникові, Україні, уникнути загрози обмеження постачання російського газу.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк наголосив, що залежність від Росії має не лише економічні, але й політичні наслідки. Єдиний вихід, як він сказав, - диверсифікувати поставки. Тому наступним кроком є можливість доступу до скрапленого газу з інших країн, насамперед із США.
Грося та Петрусь казали , що ми вже незалежнi вiд москалей . Хiба нi ?
Зараз закупівля ЕС по 120$/140$. РФ пропонує 450$-25% < 310$. Яка пропозиція цікавіша?
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ЕРУСАЛИМА!
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. тепрерь будем пахать на путина.
ОН МОЖЭТ ЧУЧУТЬ РОВНЯТЬСЯс С.А БАНДЭРОЙ.
К концу первого полугодия средняя цена российского газа для стран бывшего СССР была повышена на 9% в долларах и на 19% в россйских рублях, сообщил «Газпром» в комментариях к отчету по МСФО, опубликованному в четверг.
В среднем каждый кубометр уходил в бывшие союзные республики по 163,2 доллара, или 10 637 рублей. И хотя продажи газа сократились (с 20,6 до 19,1 млрд кубометров за полгода), «Газпром» смог заработать дополнительно 18,8 млрд рублей.
Газ внутри России подорожал на 4%, что даже в условиях снижения продаж позволило «Газпрому» заработать дополнительно 10 млрд рублей.
В сумме, повышая цены, компания смогла компенсировать около трети денег, недополученных на европейском рынке: выручка в ЕС упала на 12%, или 98 млрд рублей и за апрель-июль составила 742 млрд рублей (против 840 млрд год назад).
По данным ЦБ РФ, обвал был почти двукратным: статистика платежного баланса зафиксировала во втором квартале лишь 8,7 млрд долларов доходов от продажи газа за рубеж (против 14,1 млрд долларов в январе-марте) Это сумма в иностранной валюте, которая фактически пришла на счета в российских банках по газовым сделкам.
В отчетности «Газпрома», впрочем, все выглядит куда лучше, хотя и признается сокращение поставок на всех без исключения рынках: на 8,9% в Европу (117,9 млрд кубометров), на 7,2% - в страны бывшего СССР, на 2,4% - внутри России.
Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.
Бюджет «Газпрома» трещит по швам из-за снижения цен в Европе, куда хлынули потоки СПГ из США: доля сжиженного газа в европейском ипмпорте с 10% год назад взлетела до 20%. В среднем во втором квартале российский газ уходил в ЕС по 207 долларов за тысячу кубометров - на 20% дешевле, чем в начале года.
Это отражение ситуации на спотовом рынке, где котировки обвалились вдвое, указывают аналитики «Атона»: сейчас британском газовом хабе NBP контракты с немедленной поставкой продаются по 130 долларов за тысячу кубометров, хотя на конец 2018 года цены достигали 250 долларов.
В результате впервые за 1,5 года «Газпром» стал убыточен по денежным потокам: квартал компания закрыла с кассовым разрывом на 55 млрд рублей. По итогам года он может достичь 7 млрд долларов, прогнозируют аналитики Сбербанк CIB.
кто то может объяснить математику или логику или словоборот ?
я не могу вкурить
Цена вопроса? -- или монополии, или пенсии...
Ясно?
Только в ватных российских мечтах. речь о норвежском газе
...а можно вопрос -- раз ты из Германии --: шо такое GEZ ? -- ты ж его платишь полюбэ...
И скоко стоит? *) -- оно для всех одинаково.
Ответишь -- Уважуха будет -- ты живёшь в Германии! ...соскочишь -- ты копатюга мутная...
Но я мечтаю о Любви! *)
шо такое GEZ ?
Ответишь -- Уважуха будет -- ты живёшь в Германии! ...соскочишь -- ты копатюга мутная...
Что такое шванцлючер?
17,49 стоит GEZ или 52,5 в квартал - Rundfunkbeitrag, взносы в АРД за ТВ и радио
К чему это я? Ах, да, к комментариям данного материала разнообразными персонажами и неутомимыми тружениками клавиатуры, передовиками диванного фронта и социалистического соревнования имени Клары Цеткин и Розы Люксембург, распинающихся о всяких зрадах, мародёрах, сое, и одновременно поющих асану зеленоватым экскрементам.
🤗
Куда ни плюнь-попадешь в психолога, а пообщаешься и понимаешь-псих.
😁
😢
ЗЕ підсунув з газом!
🤣
Есть ссылка?
_________________
Тепер можна не хвилюватись за проходження опалювального періоду. Нехай Раша рубає газ з Нового Року. Не замерзнимо.
Доречі. Україна має потрапити в Книгу рекордів Гінеса, як власниця найдорожчого в Світі опудала.
__________________
Здається пану замість сидіння в мережах треба взяти чорний мішок по розміру і рушати з Тамбова до нас на Донбас погашати свій кредит. І нам добрива не зайві будуть
😁
6 год
За останніх п'ять років в українській історичній політиці не було жодних антипольських кроків чи заяв. Натомість у Польщі за цей час ухвалили резолюцію про «геноцид поляків українськими націоналістами», ухвалили скандальну редакцію закону про Інститут національної пам'яті, яка передбачала кримінальне переслідування за «заперечення злочинів українських націоналістів» (частково скасовано), на територію Польщі недопущено секретаря державної міжвідомчої комісії з питань поховань Святослава Шеремету (заборону в'їзду скасовано через кілька місяців), розпочато кримінальне переслідування проти історика Григорія Куприяновича за виступ про масові вбивства українців вояками польської Армії Крайової (наразі зупинили), вчинено 17 актів вандалізму на українських пам'ятниках та могилах, а під час одного з них сплюндровано український герб (жоден випадок не розлідовано, жодних вибачень не пролунало).
Певен, українські і польські політики мають робити все, аби пам'ять про конфлікти минулого не стала джерелом непорозуміннь у сьогоденні.
Але для цього потрібні конкретні кроки з двох сторін.
Односторонні поступки України (скасування видачі дозволів на пошукові роботи на терені України) без очікуваних з боку Польщі (відновлення бодай одного із зруйнованих пам'ятників) - лише погіршать ситуацію.
Тому, що утвердять не партнерські стосунки між нашими країнами, а стосунки домінування однієї над іншою. Легалізують нав'язування однією країною свого бачення минулого іншій. Навіть більше - односторонні поступки стануть заохоченням для продовженням тиску на Україну з боку інших держав (Угорщина, Румунія і особливо Росія), засвідчивши ефективність польської політики тиску і невміння/небажання української влади захищати українські національні інтереси.
Яка ж він чарівна дитина...
Якшоб в тебе не було Цензору - ти б гвалтував дівчат в темних місцях
Добре шо ти тут своє збочене лібідо розтринькуєш