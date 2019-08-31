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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1019) Польща (1896) Данилюк Олександр (328) Перрі Рік (21) Наїмський (2)

 Польща, США й Україна підписали газову угоду

Представники Польщі, США та України підписали у Варшаві угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.

У 2021 році Польща зможе поставляти Україні 6 мільярдів кубометрів газу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Таку декларацію висловив уповноважений польського уряду в справі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський.

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За словами міністра Пйотра Наїмського, мета газової угоди - диверсифікація поставок газу в Україну, яка в цьому є залежною від Росії. Така можливість відкриється в момент розбудови терміналу скрапленого газу у Свіноусті та будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає Польщу з Норвегією. Необхідно також побудувати газотранспортну систему в Польщі.

Пйотр Наїмський повідомив, що зараз Польща може постачати в Україну приблизно 1,5 млрд кубометрів газу. За два роки потужність газопорту в Свіноусті збільшиться на 50 відсотків - до 7,5 млрд кубометрів. Завдяки цьому буде можливість приймати скраплений газ зі США, який придбає українська сторона, або Україна може купити газ у польської Нафтогазової компанії.

Американський міністр енергетики Рік Перрі сказав, що США допомагають Польщі зменшити залежність від російського газу і гарантувати постачання сировини. За його словами, завдяки Польщі скраплений газ може допомогти союзникові, Україні, уникнути загрози обмеження постачання російського газу.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк наголосив, що залежність від Росії має не лише економічні, але й політичні наслідки. Єдиний вихід, як він сказав, - диверсифікувати поставки. Тому наступним кроком є можливість доступу до скрапленого газу з інших країн, насамперед із США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145744
 
   
 Топ коментарі
 
В Украине ПОКА,,, НЕБЫЛО ЛУЧШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ---ОКРОМЯ ПОРОХА !
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ага...парахаботи значіт за нізавісімасьть ат рашкі любой ценой а зєлєботи за завісімасть ат рашкі любой ценой......
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Кого в Україні крім Пороха взагалі можна назвати президентом?
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Навіть курочка яйце не могла знести без 🐷.. Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 8482
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Вот х*уйдо, вот стратег, за 5 лет просрал своего самого большого потребителя газа (Украину), германии, франции и прочие европы переходят на альтеранативку...через 10 лет кацапы будут дышать своим газом, поскольку нельзя просто так закрыть газовую скважину
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Из солнечной энергии начнут продукцию химпрома гнать?? Ну что сказать...молодцы))
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це- зрада зрадська!! Омеріга - агенти Кремля!!
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поставок газа в Украину, которая в этом является зависимой от России

Грося та Петрусь казали , що ми вже незалежнi вiд москалей . Хiба нi ? Польша, США и Украина подписали газовое соглашение - Цензор.НЕТ 5626
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Данилюк заметил, что Украина не покупает газ у «Газпрома» уже несколько лет. «Следующим шагом является получение доступа к СПГ, газу, который в основном поступает из США», - сказал он.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия.
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Ось бачте, за одну ніч всьо парєшалі! А Порошенко з його варамі рєшал на багато большеє виємя! Гада!
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Сашко. Здається ти шоколадкою рошен влучив не в рота собі, а в око і пишеш тепер. Відкорегуй приціл Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 6398
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Американцы настойчиво продвигают свои торговые интересы. Одновременно конкурируют с российским газом, но это уже побочный эффект. Молодцы. Ну а Украине этот газ, конечно, достанется дороже, чем российский, но зато будет гарантировать от российского шантажа.
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Знамо дєло, тому і поставляєте його до Європи.
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Дорожче?!
Зараз закупівля ЕС по 120$/140$. РФ пропонує 450$-25% < 310$. Яка пропозиція цікавіша?
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А чи не станемо ми верещати від тієї ціни. В Європі зарплати значно вищі, а ціна газу буде однакова для всіх.
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Незалежність має свою ціну. Хто платить ціну - той отримує заможне майбутнє
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Один вже обіцяв пакращення вже сьогодні.
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Вже була. Зараз знижують ціну для ТЕС. Домогосподарства будуть дотувати теплову генерацію.
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Теперь хахлы будут ПАХАТЬ на "доброжэлателей " с Кривого рога и " ПОМОЩЬНИКОВ " и " ДОБРОЖЭЛАТЕЛЕЙ " м мацквы и ... теперь уже с
.
ЕРУСАЛИМА!
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главное -- убрали порохав..
.

. тепрерь будем пахать на путина.
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Порося сделал Украину независимой от поставок газа из рашки открыв новую газодобывающую страну-Швейцарию, в которой газа отродясь не было. Посмотрим, что будет чудить Зеля....
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Це вже реальна диверсифікація поставок газу. Віднині газ Сполучених Штатів Америки йде на український ринок. Це реальний успіх команди президента Володимира Зеленкського.
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Треба націоналізувати облгази Фірташа, бо там бадяжать газ з азотом один до одного і він тоді горить, але не гріє.
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Так как ПОРОШЕНКО КЛЕЙМИЛИ ОБПЛЕВЫВАЛИ и и ОБМАНЫВАЛИ---

ОН МОЖЭТ ЧУЧУТЬ РОВНЯТЬСЯс С.А БАНДЭРОЙ.
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Столкнувшись с низким спросом на газ в Европе и резким снижением спотовых цен, «Газпром» решил отыграться на постсоветском пространстве.
К концу первого полугодия средняя цена российского газа для стран бывшего СССР была повышена на 9% в долларах и на 19% в россйских рублях, сообщил «Газпром» в комментариях к отчету по МСФО, опубликованному в четверг.
В среднем каждый кубометр уходил в бывшие союзные республики по 163,2 доллара, или 10 637 рублей. И хотя продажи газа сократились (с 20,6 до 19,1 млрд кубометров за полгода), «Газпром» смог заработать дополнительно 18,8 млрд рублей.
Газ внутри России подорожал на 4%, что даже в условиях снижения продаж позволило «Газпрому» заработать дополнительно 10 млрд рублей.
В сумме, повышая цены, компания смогла компенсировать около трети денег, недополученных на европейском рынке: выручка в ЕС упала на 12%, или 98 млрд рублей и за апрель-июль составила 742 млрд рублей (против 840 млрд год назад).
По данным ЦБ РФ, обвал был почти двукратным: статистика платежного баланса зафиксировала во втором квартале лишь 8,7 млрд долларов доходов от продажи газа за рубеж (против 14,1 млрд долларов в январе-марте) Это сумма в иностранной валюте, которая фактически пришла на счета в российских банках по газовым сделкам.
В отчетности «Газпрома», впрочем, все выглядит куда лучше, хотя и признается сокращение поставок на всех без исключения рынках: на 8,9% в Европу (117,9 млрд кубометров), на 7,2% - в страны бывшего СССР, на 2,4% - внутри России.
Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.
Бюджет «Газпрома» трещит по швам из-за снижения цен в Европе, куда хлынули потоки СПГ из США: доля сжиженного газа в европейском ипмпорте с 10% год назад взлетела до 20%. В среднем во втором квартале российский газ уходил в ЕС по 207 долларов за тысячу кубометров - на 20% дешевле, чем в начале года.
Это отражение ситуации на спотовом рынке, где котировки обвалились вдвое, указывают аналитики «Атона»: сейчас британском газовом хабе NBP контракты с немедленной поставкой продаются по 130 долларов за тысячу кубометров, хотя на конец 2018 года цены достигали 250 долларов.
В результате впервые за 1,5 года «Газпром» стал убыточен по денежным потокам: квартал компания закрыла с кассовым разрывом на 55 млрд рублей. По итогам года он может достичь 7 млрд долларов, прогнозируют аналитики Сбербанк CIB.


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Ja dumaju situacija jest ecio xuze dlia gazproma cem oni dajut.Poteri rosiji jest agromnyje.Zyzeny gaz idiot ne s ameriki,a s drugix stran,amerika tolko cenu poderzyvajet sto nepodskocyla.Kak ponimaju oni xocet podavit gazprom i postavit na mesto
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"....сейчас Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 миллиарда кубометров газа. За два года мощность газопорта в Свиноуйсьце увеличится на 50 процентов - до 7,5 миллиардов кубометров... "

кто то может объяснить математику или логику или словоборот ?
я не могу вкурить
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Eto poliaki pro svoj terminal govorit,kotory ybelycyt.Teper on gde to 5 miliardov kub.metrov mozet priniat,a potom budet uze 7.5 miliarda eto zyzenogo gaza.Togda mozet i prodat bolse gaza drugim.Oni b god 12 ili 14 miliardov dlia sebia zakupajet,tak ecio s norvegiji budet zakupat toze
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Ты настолько тупой, что не можешь понять разницу между пропускной способностью газопорта (7,5 млрд), и объемом, который Польша готова поставлять в Украину (1,5 млрд сейчас)? Они же не специально для Украины этот газопорт строили, им тоже надо кацапский газ замещать!
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Это полная зрада.Зеля продался америкосам)))
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такого мародьора й світ не знав, щоб так свою армію обдирати
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Газ для Украины из Польши, будет полностью российский, пока его не заменит газ, полностью американский, но тоже из Польши.
Цена вопроса? -- или монополии, или пенсии...
Ясно?
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Украину, которая в этом является зависимой от России. Такая возможность откроется в момент развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией. Необходимо также построить газотранспортную систему в Польше. Источник: https://censor.net.ua/n3145744

Только в ватных российских мечтах. речь о норвежском газе
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Так шо, Лялька -- нам от России не утечь? -- ни мне, ни тебе?
...а можно вопрос -- раз ты из Германии --: шо такое GEZ ? -- ты ж его платишь полюбэ...
И скоко стоит? *) -- оно для всех одинаково.
Ответишь -- Уважуха будет -- ты живёшь в Германии! ...соскочишь -- ты копатюга мутная...
Но я мечтаю о Любви! *)
шо такое GEZ ?
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Хамло лысое, что за лялька? Bänder Rosa шванцлючер
Ответишь -- Уважуха будет -- ты живёшь в Германии! ...соскочишь -- ты копатюга мутная...
Что такое шванцлючер?
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А шо, сама Лялька, таки сокочила? -- тебя послали! ... ...и я тебя посылаю... -- Пфирти! *)
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шванцлючер ? ...шо-то мне уже скучно... -- может люгера не хватает -- с безграмотными жлобами сражаться? *)
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Ты вообще не понимаешь, что тебе пишут? Речь о норвежском газе. Съезжает Украина наконец-то с российской газовой иглы.

17,49 стоит GEZ или 52,5 в квартал - Rundfunkbeitrag, взносы в АРД за ТВ и радио
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POcemu tolko amerikanski, Polsa zakupajet teper s Katara zyzeny gaz.Avstralija jest lyder dany moment pro prodazy zyzenogo gaza,Alzyr,Nigerija,taze Norvegija i drugyje prodajut zyzeny gaz v Evropu.Germanija dumaju toze zakupajet zyzeny gaz s terminalov Golandiji i Belgiji poskolku on desevle gazproma gaza
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Кремель надеялся что Украина приползет на коленях попрошайничать а тут такой облом.
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Меня, как врач психиатра, к тому же на пенсии, давно должен был перестать удивлять % умственно отсталых в своём развитию людей, количество людей страдающих на слабоумие, шизофреников, неврастеников, психопатов, людей страдающих шизотипическим и бредовым расстройством ну и прочих так сказать душевно больных. Пользовал я таких не мало, ещё больше наблюдал. Но что бы столько и в одном месте!
К чему это я? Ах, да, к комментариям данного материала разнообразными персонажами и неутомимыми тружениками клавиатуры, передовиками диванного фронта и социалистического соревнования имени Клары Цеткин и Розы Люксембург, распинающихся о всяких зрадах, мародёрах, сое, и одновременно поющих асану зеленоватым экскрементам.
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В психологии есть понятие пограничного дискурса - то есть манеры психики видеть мир на гране психоза. Еще не болезнь - но сильное напряжение на грани срыва, отображенное в речи. Це про тебе...
🤗
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бывают случаи что психи представляются врачами.
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Как раз ентот случай...
Куда ни плюнь-попадешь в психолога, а пообщаешься и понимаешь-псих.
😁
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Старый зольдат Напевно медичну реформу треба було робити раніше.Може хворих зараз і не булоб. Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 6012
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Он и есть жертва супрунской рехформы..
😢
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Сьогодні 🐖ботики точняк луснуть від злоби, таку свинюку їм
ЗЕ підсунув з газом!
🤣
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Каким боком здесь Шмаркль, когда в Нафтогазе работает до сих пор команда работавшая при Порохе?
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Яценюк почти месяц договаривался с поляками и американцами о поставках газа (мы писали). Зеленский съездил подписал меморандум. Гончарук рассуждает о необходимости долговременных контрактов на газ. Каждый делает то, что умеет
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ви помітили погляд представника Сполучених Штатів👍
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Наконец-таки диверсификация, а не все тот же российский газ под видом реверса
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жаль что цензор не комментирует интервью зеленского на 1+1
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А чому б,власне,не видобувати власний газ? Україна,якщо хто не в курсі справи,займає друге місце в Европі за розвіданим запасами природного газу,за оцінками аналітиків,це приблизно 1,1 трильйнів кубічний метрів.
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За п'ять років російський шпигун Порошенко не збільшив обсяги добичі власного газу ні на м3. Думаю, що за кабміна Вовіка справа рушить з місця.
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Не бывает такого, чтоб и газодобыча росла и месторождения разведывались и цена на газ снижалась.
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Та звісно,не буває. Просто в нас позакривали всі Управління бурових робіт,масово скорочують спеціалістів в нафтовій та газодобувній галузі,ріжуть на металолом трактори та автормобілі,і кажуть,ще це офігенна реформа.А головний нафтовик коболєв отримує за все це астрономічну зарплату...
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Ось, де ПЕРЕМОГА!!!!!!! Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 8256
_________________
Тепер можна не хвилюватись за проходження опалювального періоду. Нехай Раша рубає газ з Нового Року. Не замерзнимо.
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З якого переляку тут пройдисвіт Кобалєв? Він може лише працювати опудалом в суді в Стокгольмі, бо навіть позов на Газпром складав юрвідділ Нафтогазу, Кобєль тільки сидів і кивав, поки Юлін договір виконував свою справу.
Доречі. Україна має потрапити в Книгу рекордів Гінеса, як власниця найдорожчого в Світі опудала.
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Одно достоинство у Коболева есть , он не продался Газпрому и не "слил" арбитраж.
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А я бы закупал рашен газ подрывая его изнутри раши,а свой законсервировал)))
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??? Пан радить зняти штані і голою дупою лякати ворогів?
__________________
Здається пану замість сидіння в мережах треба взяти чорний мішок по розміру і рушати з Тамбова до нас на Донбас погашати свій кредит. І нам добрива не зайві будуть Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 6680
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Та кожен день зраджує...🐖ботики вже втомилися лайном кидати...
😁
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Volodymyr Viatrovych
6 год

За останніх п'ять років в українській історичній політиці не було жодних антипольських кроків чи заяв. Натомість у Польщі за цей час ухвалили резолюцію про «геноцид поляків українськими націоналістами», ухвалили скандальну редакцію закону про Інститут національної пам'яті, яка передбачала кримінальне переслідування за «заперечення злочинів українських націоналістів» (частково скасовано), на територію Польщі недопущено секретаря державної міжвідомчої комісії з питань поховань Святослава Шеремету (заборону в'їзду скасовано через кілька місяців), розпочато кримінальне переслідування проти історика Григорія Куприяновича за виступ про масові вбивства українців вояками польської Армії Крайової (наразі зупинили), вчинено 17 актів вандалізму на українських пам'ятниках та могилах, а під час одного з них сплюндровано український герб (жоден випадок не розлідовано, жодних вибачень не пролунало).
Певен, українські і польські політики мають робити все, аби пам'ять про конфлікти минулого не стала джерелом непорозуміннь у сьогоденні.
Але для цього потрібні конкретні кроки з двох сторін.

Односторонні поступки України (скасування видачі дозволів на пошукові роботи на терені України) без очікуваних з боку Польщі (відновлення бодай одного із зруйнованих пам'ятників) - лише погіршать ситуацію.
Тому, що утвердять не партнерські стосунки між нашими країнами, а стосунки домінування однієї над іншою. Легалізують нав'язування однією країною свого бачення минулого іншій. Навіть більше - односторонні поступки стануть заохоченням для продовженням тиску на Україну з боку інших держав (Угорщина, Румунія і особливо Росія), засвідчивши ефективність польської політики тиску і невміння/небажання української влади захищати українські національні інтереси.


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У Вятровіча був довго закреп. І тільки під час візіту Вовіка в Польщу пан зробив собі трилітрову клізму, став рачки по напрямку до Дуди і Вовіка і нарещті випорожнивсь...
Яка ж він чарівна дитина... Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 6518
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Ванятко, а ти старий пєрдун, правда? Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 4714 Закладаюся шо виглядаєш ти як Чікатіло! Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 9206
Якшоб в тебе не було Цензору - ти б гвалтував дівчат в темних місцях Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 5861
Добре шо ти тут своє збочене лібідо розтринькуєш Польща, США й Україна підписали газову угоду - Цензор.НЕТ 3948
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Нє , ну фінансувати через закупівлю газу міжнародний тероризм , вбивства людей , війни та мародерства російських фашистів - це реально злочин і це потрібно припинити . Ці рашистські виродки вбивають людей , збивають пасажирські літаки . Я не хочу , щоб моя країна фінансувала це все .
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