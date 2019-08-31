 Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював позиції ЗСУ неподалік від Водяного (із забороненого Мінськими угодами озброєння - мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поблизу Зайцевого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Травневого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів) і Луганського (зі станкового протитанкового гранатомета).
"В одному з випадків противник запросив режиму тиші для "евакуації" тіл своїх загиблих, а через деякий час безпідставно відкрив вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Військовослужбовцеві надали першу медичну допомогу і доставили в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.
Вже можна рахувати пєрємірія від порушення до порушення і вистрибувати зі штанів що за часів прєзєдєнтства зєлєнскага била дастігнута 100500 пєрємірій.
https://patrioty.org.ua/politic/za-spyskom-hostei-na-vesilli-v-sen-trope-kudy-buv-zaproshenyi-bohdan-mozhna-vyvchaty-istoriiu-reiderstva-v-ukraini--butusov-293460.html
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм
Понимаешь, у тебя в бошке соя уже цементом взялась и мохом поросла...
Даже и зубилом не вырубишь
кто за это - "перемирие" ответит?
Ну, возможно завтра опять станут просить "дайте эвакуировать" ...
зеленский шёл как лукашенко, один в один. лукавого вела раша, там в питере есть институт лохов (население ) считающий.
зеленский ещё и без яиц совсем оказался.п етрушка (кукла такая)
нам нужна сильная Украина и желательно в оон. мы как никто заинтересованы в независимой Украине.
переживаем как и в 14-м. / тогда мы ещё и участвовали.... а сейчас ...
/Мiнск.
В н\п Новоазовск (Донецкая обл. Украина) прибыл л\с в\ 45765 ВС РФ (382-й отдельный батальон морской пехоты Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ) Количество л\с около 60 человек
30.08.2019 г.
В н\п Иловайск прибыло подразделение беспилотной разведки в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО, Юрга, Кемеровская область) в составе 38 человек.
Р-н н\п Водяное Повторный минометный обстрел 82, 120 мм. 1 - погиб 2 ранено. По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
Р-н н\п Водяное Минометный обстрел. Потерь нет. Ответный огонь не открывался.
Р-н н\п По имеющимся данным в районе Ясиноватой уничтожен снайперский расчет
54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Пять тел доставлено в Донецк. Обстоятельства произошедшего уточняются.
*Один из погибших старший лейтенант Вагиф Джогаев, уроженец Карабудахкентского района Дагестан РФ
Россия готовит для переброски на оккупированные территории Украины дополнительного контингента ВС РФ. Речь идет не о ротации, а об увеличении численности и оперативных возможностей войск РФ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html