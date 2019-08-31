 Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював позиції ЗСУ неподалік від Водяного (із забороненого Мінськими угодами озброєння - мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поблизу Зайцевого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Травневого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів) і Луганського (зі станкового протитанкового гранатомета).

"В одному з випадків противник запросив режиму тиші для "евакуації" тіл своїх загиблих, а через деякий час безпідставно відкрив вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Військовослужбовцеві надали першу медичну допомогу і доставили в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

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