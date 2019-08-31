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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5464) поранення (1502) Донбас (12879) Об'єднані сили (360)

 Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював позиції ЗСУ неподалік від Водяного (із забороненого Мінськими угодами озброєння - мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поблизу Зайцевого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Травневого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів) і Луганського (зі станкового протитанкового гранатомета).

"В одному з випадків противник запросив режиму тиші для "евакуації" тіл своїх загиблих, а через деякий час безпідставно відкрив вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Військовослужбовцеві надали першу медичну допомогу і доставили в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145743
 
 
 Топ коментарі
 
За списком гостей на весіллі в Сен-Тропе, куди був запрошений Богдан, можна вивчати історію рейдерства в Україні, - Бутусов

https://patrioty.org.ua/politic/za-spyskom-hostei-na-vesilli-v-sen-trope-kudy-buv-zaproshenyi-bohdan-mozhna-vyvchaty-istoriiu-reiderstva-v-ukraini--butusov-293460.html
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а есть разрешенные минометы??????????????? театр абсурда
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у фільмі"Рембо" .коли Джон накручував на стрілу боєголовку і стріляв з лука
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Зелена шмаркля заробляє на війні. Факт!
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Нарешті я побачив гавнокомандуючого у військовій формі. Вибачте, але йому до Порошенка як до Рейк'явіка.
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Нічогенька кубіта.Їй би ще трохи ботоксу в губенятка ...але то таке...Хотєлкі... Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2608
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Ляльководи зєлєнского змусили Мотузяника слово "війна" міняти на слово "пєрєміріє". Тому так багато стало порушення пєрємірій.
Вже можна рахувати пєрємірія від порушення до порушення і вистрибувати зі штанів що за часів прєзєдєнтства зєлєнскага била дастігнута 100500 пєрємірій.
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За списком гостей на весіллі в Сен-Тропе, куди був запрошений Богдан, можна вивчати історію рейдерства в Україні, - Бутусов

https://patrioty.org.ua/politic/za-spyskom-hostei-na-vesilli-v-sen-trope-kudy-buv-zaproshenyi-bohdan-mozhna-vyvchaty-istoriiu-reiderstva-v-ukraini--butusov-293460.html
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Найголовніша проблема в кількості неадекватного бидла нездатного оцінити ні ситуацію ні людину ні організацію. З такими далеко не поїдеш.
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Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Шальона чортопхайка перла собi, перла
Фiрман у кашкетi свято вiрив в комунiзм
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Давно минометы 82 мм запрещенные? Запрещен калибр от 100 мм. Цензор. стыдно этого не знать
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Вот нахрена врать? Под Мариуполем сегодня ******* 120 - ми. Мы давно научились различать. Непонятно почему лгут....
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Мій обожнюваний Андрій Полтавс, а де Луганський? Це неподобство!
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на фото Луганський вигляда з-за плеча Пороха
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Той хто голосував за зєлєнського, в того пусто в голові
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nu zaraz taki tehnologii sho naspravdi za niogo i nre golosuvalo bilshist'
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Ну, мы в свою пустоту, ещё можем что-то вложить, а вот ты в свою, навряд ли...
Понимаешь, у тебя в бошке соя уже цементом взялась и мохом поросла...
Даже и зубилом не вырубишь Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2233
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А в тебе гортх, поки що зєльоний, зморщиться і ти проростеш. Па зебіл.
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Ти ж на по зубилу гамселитимеш, а по руці.
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Бачу, що, як клас, порохоботи повністю вироджуються
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Я не про них, а про навичку рубати зубилом.
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что применили сепаратисты и роSS войска понятно. Украина в ответ , что применила?
кто за это - "перемирие" ответит?
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А почему вы решили, что информацию об ответке должны трубить на каждом?
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Там непонятно кто что первый применяет и кто отвечает. Все врут.
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Серьезно? И в каком месте Украина напала на рашку??? Какие рашкинские города заняты ВСУ???
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Ну это для тебя то что тут, это "там". А например для меня "там", это тут. Поэтому всё более-менее понятно - когда выстрел ближе, а разрыв дальше, то это одни, а когда выстрел дальше, а разрыв ближе, то это другие. В общем, непонятно когда не слышишь.
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Найтаємну зброю: "Надо просто перестать стрелять." ©

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кто за это - "перемирие" ответит?

Ну, возможно завтра опять станут просить "дайте эвакуировать" ...
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у вас нынче вообще "нетрубят". даже об убитых замалчивают.
зеленский шёл как лукашенко, один в один. лукавого вела раша, там в питере есть институт лохов (население ) считающий.
зеленский ещё и без яиц совсем оказался.п етрушка (кукла такая)
нам нужна сильная Украина и желательно в оон. мы как никто заинтересованы в независимой Украине.
переживаем как и в 14-м. / тогда мы ещё и участвовали.... а сейчас ...
/Мiнск.
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Ну а что ожидать от еврея? Они ведь даже в газовые камеры и печи шли безропотно. Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6582
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31.08.2019 г.
В н\п Новоазовск (Донецкая обл. Украина) прибыл л\с в\ 45765 ВС РФ (382-й отдельный батальон морской пехоты Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ) Количество л\с около 60 человек
30.08.2019 г.
В н\п Иловайск прибыло подразделение беспилотной разведки в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады ЦВО, Юрга, Кемеровская область) в составе 38 человек.
Р-н н\п Водяное Повторный минометный обстрел 82, 120 мм. 1 - погиб 2 ранено. По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
Р-н н\п Водяное Минометный обстрел. Потерь нет. Ответный огонь не открывался.
Р-н н\п По имеющимся данным в районе Ясиноватой уничтожен снайперский расчет
54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091). Пять тел доставлено в Донецк. Обстоятельства произошедшего уточняются.
*Один из погибших старший лейтенант Вагиф Джогаев, уроженец Карабудахкентского района Дагестан РФ
Россия готовит для переброски на оккупированные территории Украины дополнительного контингента ВС РФ. Речь идет не о ротации, а об увеличении численности и оперативных возможностей войск РФ.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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