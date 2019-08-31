 Міністр енергетики США Перрі допускає посилення санкцій проти Росії

Про це сказав міністр енергетики США Рік Перрі в суботу у Варшаві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Перрі сказав про це у Варшаві після зустрічі з українськими та польськими політиками, де також зазначив, що Вашингтон намагатиметься допомогти Польщі та Україні знизити залежність від російського газу.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що політику санкцій щодо Росії, зважаючи на ситуацію з територіальною цілісністю України, має бути продовжено.
https://www.youtube.com/watch?v=YsmN7b7xN08
яка вона дівчьонка ?
А он ее передаст чеченам...что бы у вас говна с Лахты был праздник))))
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 6 минут назад
Российские пропагандоны начали отговаривать россиян покупать недвижимость в Крыму, потому что Крым мировым сообществом признан оккупированным, и ни одна сделка не считается действительной. Пишут,что в случае "смены статуса полуострова" рискуют всё потерять
Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.
У навчаннях були задіяні понад 10 кораблів і суден забезпечення, близько 20 одиниць авіаційної техніки, близько 100 одиниць бойової, спеціальної військової техніки і більше однієї тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії.
"За задумом навчання підрозділам морської піхоти Чорноморського флоту поставлено завдання за підтримки корабельних сил, морської авіації флоту і армійської авіації Південного військового округу здійснити захоплення плацдарму, закріпитися на ньому і перейти в подальший наступ вглиб позицій умовного противника", - йдеться у повідомленні.Також відомо про проведення на кримському полігоні "ракетних, артилерійських стрільб і бомбометання по берегових цілях". https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/pidut-u-nastup-rosijski-vijska-prigotuvalisya-zahoplyuvati-teritorii-z-morya.htm
Об этом сказал министр энергетики США Рик Перри в субботу в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Перри говорил об этом в Варшаве ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ с украинскими и польскими политиками, где также отметил, что Вашингтон постарается помочь Польше и Украине снизить зависимость от российского газа.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей вступил в силу Источник: https://censor.net.ua/n3145742
Перрі озвучив позицію США. І ВСЕ.
Він багато чого говорить, але робить зовсім інше.
Але зебілам це складно довести. В них є ідол.
Только идиот не видит связи
Насчет говорить....это. Такая украинская политика
Де море, тато? (с)
"Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС). Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ведется НАСА.
"Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота. - Прим. ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта", - сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен "Федор".
А она не давалась...
🤣
як Овчінін з молотком в руках по МКС за роботом Фьйодором скажено женеться
Главное чтобы результат был в итоге
И стало нужно, по каждому конкретному случаю договариваться. У нас так считают...
...ну, я не знаю...? -- пока шо, Порох в Законе! ...даже Коломойский не спорит.
А мы тут -- в полном свободнословном Праве! ...пока Модер спит...*)
Дай ссылку хотя бы на одно немецкое издание где пишут как Порошенко пресёк российское бабло
...покажи сперва колено -- если оно мне понравится -- ты всё получишь! *)
Колено тебе пусть Петр Алексеевич показывает
кацапия,мыль попку