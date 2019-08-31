 Міністр енергетики США Перрі допускає посилення санкцій проти Росії

Про це сказав міністр енергетики США Рік Перрі в суботу у Варшаві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Перрі сказав про це у Варшаві після зустрічі з українськими та польськими політиками, де також зазначив, що Вашингтон намагатиметься допомогти Польщі та Україні знизити залежність від російського газу.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що політику санкцій щодо Росії, зважаючи на ситуацію з територіальною цілісністю України, має бути продовжено.