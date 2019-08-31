 "Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку", - радник Зеленського Устенко

Про це Устенко сказав під час круглого столу "Вплив санкцій щодо РФ на українську промисловість і економіку. Приклад хімпрому і АПК", організованого Міжнародним фондом Блейзера та Інститутом Горшеніна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Олег Устенко заявив, що ідея введення санкцій проти РФ виникла не вчора і не сьогодні. Радник президента нагадав, що торгово-економічні відносини України з РФ завжди були затьмарені обмежувальними заходами з російського боку, навіть коли взаємини здавалися непоганими.
"З 2014 року вже очевидно просто різко змінилася ситуація, і обмежувальні заходи, які було введено для наших машинобудівників на території РФ, вони не були підкріплені фактично жодним чином обмежувальними заходами з нашого боку. І 15 травня (2019 року. - Ред.) те рішення, яке було ухвалено в Україні з приводу введення санкцій проти частини виробників із боку РФ, абсолютно повністю підтримувалося Офісом президента і полягало в тому, щоб було введено обмежувальні заходи і щодо російського імпорту, включно з хімічною продукцією, зокрема добривами", - нагадав радник Зеленського.
"Уявіть собі, що наші підприємства-виробники добрив, які лежали в руїнах щонайменше упродовж останніх кількох років, раптом почали слабо, але таки піднімати голову. Вони почали реально працювати. І тут я вас адресую до того послання, яке було у президента Зеленського під час інавгураційної промови, коли він сказав, що не хоче, щоб українці коли-небудь ще плакали. І в перекладі на економічну мову це означає, що він думає, зокрема, не лише про економічне зростання, але він думає і про зайнятість населення. А все-таки хімпром - це ще й величезні питання, пов'язані із зайнятістю населення. Я вже не кажу про те, що є цілі регіони, де такі от хімпідприємства є фактично містоутворюючими підприємствами. Я не кажу про те, що є ще безпосередні впливи на бюджетну ситуацію, адже це великі платники податків. Я вже не кажу про те, що це питання вирішення соціальних питань, які є в окремо взятих регіонах. Я вже й не кажу з приводу того, що деякі основні гравці нашого ринку хімдобрив перебувають на тих територіях, які загалом близькі до зони проведення військових дій, і, як ви бачили в багатьох заявах, які робив президент Зеленський, він особливо таргетує той регіон і говорить про необхідність його відновлення", - заявив Устенко.
За словами радника президента, ініціювати подібну дискусію необхідно, адже на ринку мінеральних добрив сплетено відразу велику кількість гравців.
"З одного боку - хіміки, які мають свої власні вузькогалузеві інтереси, які, зокрема, переплітаються з нашими загальнодержавними інтересами. З іншого боку переговорного процесу і столу перебувають українські аграрії", - зазначив Устенко.
За словами економіста, в короткостроковій перспективі завжди існує ризик можливого стрибка щодо вартості товару, який обмежується на ввезення в країну.
"Наскільки я розумію, саме в умовах України він і не спрацював через цілу низку причин. Але водночас ми з вами маємо право і очікувати, що така ситуація не триватиме довго", - заявив Устенко.
На думку Устенка, стратегія з боку російських виробників добрив на українському ринку полягала в тому, щоб видавлювати з нього вітчизняного товаровиробника. "Щоб посадити на таку собі голку в середній і довгостроковій перспективі вже наших аграріїв, які, очевидно, розуміють ризики, які для них би були в середній і довгостроковій перспективі від подібного захоплення ринку з усіма наступними проблемами, які могли виникнути для української економіки", - зазначив радник президента.
Олег Устенко припустив, що в найближчій статистиці, найімовірніше, буде відображено коливання ввезення добрив із територій тих країн, які традиційно ці добрива не виробляли і активно з Україною добривами не торгували.
"Так само, як відбувалося з обхідними каналами для імпорту на територію України, але вже не з території РФ, а з території Білорусі, Казахстану, наших друзів на західних кордонах, які активно використовують подібні тимчасові переваги, які виникають у торгівлі", - заявив Олег Устенко.
Під час круглого столу генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов також заявив, що ФРУ розробила і подала до Кабінету Міністрів стратегію розвитку хімічної галузі України.
"Головне сьогодні в цій стратегії - це робоче місце. Без робочого місця у нас не буде ні людей, ні податків, ні країни. Ми маємо розуміти, що, експортуючи сьогодні сировинну групу товарів, а імпортуючи все, що пов'язано з хімією, як приклад, ми країну не побудуємо. Не буде ні семи відсотків, ні мільйонів робочих місць", - заявив глава ФРУ.
Навіть якщо якийсь герой і грохне Путлєра, залишиться мокшанський народєц,що стовідсотково повісить собі на шию ще більше лайно.
Не согласен насчет узбеков/туркменов, у них голод и нищета из-за огромнейшей коррупции, а про азер и казахов я вообще молчу - там она космическая.
На Азербайджан треба звернути увагу
Почему ни слова, что у него не модернизированное сверхзатратное производство? Что он производит только азотные удобрения? А калийные и фосфорные в Украине не производятся!
Бл@дь как вырастить урожай без удобрений?
ЗІ: не треба мене перевіряти.
ЗЗІ: звісно, я можу затупити, можу помилитися - але зебілом отаким, як отой місцевий графоман Igor L - не був і не буду.
не дамо посадити нашого преЗЗЗЕЕЕЕдента на iiiiглу..хай краще кокс нюха...а то ще пораниться
Інтраназально все ж шляхетніше якось.
А впорюватися у відень - це вже або опіатні "вонні", або "ґвинтові" (найогидніший спосіб вживати амфетаміни).
...
Окрім жартів, помітив тенденцію: у ЗекоМанди якась фіксація на сексуальних збоченнях ("фаллос їм в анус") та на важких речовинах. Збіг?
...хм, ещё три года тому назад, мой киевский Кореш, на своей фуре, украинские удобрения в Европу таскал... ...уже два года, как всё продал и на пенсию живёт... ...правда, он Офицер СБУ бывший -- хороший Спец! ...аж меня обманул кадысь, ещё при купонах ...*)
Пенсия у него, аж 300 евриков -- в пересчёте на момент позапрошлого года -- щас уже меньше, натюрлихь.
"Посадить на иглу" -- Короля делает свита Короля! ... ...я балдю -- по Фене, солидные Гос. чины заботали... *)
Однією з причин бідності Руанди чи Гаїті є неправильне ведення сільського господарства. Всі вони проходили один і той самий шлях - замість раціонального обмеженого використання природних ресурсів вони розорювали всю доступну землю та надмірно її експлуатували. Бездумне сільське господарювання знищило не одну цивілізацію в історії людства. Подивимося, чому незаконне розорювання - проблема, з якою варто боротись в Україні.
Автор: Петро Тєстов - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/96018/Zemla_i_pustela_Ukrajina_mozhe_vtratyty_svoji
Вот ты живешь в Баларуси, вот почему, из каких кри териев, по какой причине, какой толчок так сказать или аргумент или просто по какой причине ты считаешь, что вот Порошенко лучший вариант для Украины?
По каким критериям ориентируется человек, который не живет в Украине?
Сопротивление ползучей кацапской анексии может выражаться в разных формах, в том числе путем физической ликвидации их носителей и из числа пособников
Пусть закрывает границу с одичалыми,а потом смотреть кому леньги выделять. И пусть отзветуют куда и сколько и кем на что освоено
А дельные предложения есть?