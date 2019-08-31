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Все про:Зеленський (2545) добрива (19) Устенко (7)

 "Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку", - радник Зеленського Устенко

Економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що введення санкцій щодо продукції з Росії (зокрема російських мінеральних добрив) - це питання геоекономічних процесів, які відбуваються зараз у світі, зокрема і в наших взаєминах із РФ.

Про це Устенко сказав під час круглого столу "Вплив санкцій щодо РФ на українську промисловість і економіку. Приклад хімпрому і АПК", організованого Міжнародним фондом Блейзера та Інститутом Горшеніна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Олег Устенко заявив, що ідея введення санкцій проти РФ виникла не вчора і не сьогодні. Радник президента нагадав, що торгово-економічні відносини України з РФ завжди були затьмарені обмежувальними заходами з російського боку, навіть коли взаємини здавалися непоганими.

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"З 2014 року вже очевидно просто різко змінилася ситуація, і обмежувальні заходи, які було введено для наших машинобудівників на території РФ, вони не були підкріплені фактично жодним чином обмежувальними заходами з нашого боку. І 15 травня (2019 року. - Ред.) те рішення, яке було ухвалено в Україні з приводу введення санкцій проти частини виробників із боку РФ, абсолютно повністю підтримувалося Офісом президента і полягало в тому, щоб було введено обмежувальні заходи і щодо російського імпорту, включно з хімічною продукцією, зокрема добривами", - нагадав радник Зеленського.

"Уявіть собі, що наші підприємства-виробники добрив, які лежали в руїнах щонайменше упродовж останніх кількох років, раптом почали слабо, але таки піднімати голову. Вони почали реально працювати. І тут я вас адресую до того послання, яке було у президента Зеленського під час інавгураційної промови, коли він сказав, що не хоче, щоб українці коли-небудь ще плакали. І в перекладі на економічну мову це означає, що він думає, зокрема, не лише про економічне зростання, але він думає і про зайнятість населення. А все-таки хімпром - це ще й величезні питання, пов'язані із зайнятістю населення. Я вже не кажу про те, що є цілі регіони, де такі от хімпідприємства є фактично містоутворюючими підприємствами. Я не кажу  про те, що є ще безпосередні впливи на бюджетну ситуацію, адже це великі платники податків. Я вже не кажу про те, що це питання вирішення соціальних питань, які є в окремо взятих регіонах. Я вже й не кажу з приводу того, що деякі основні гравці нашого ринку хімдобрив перебувають на тих територіях, які загалом близькі до зони проведення військових дій, і, як ви бачили в багатьох заявах, які робив президент Зеленський, він особливо таргетує той регіон і говорить про необхідність його відновлення", - заявив Устенко.

За словами радника президента, ініціювати подібну дискусію необхідно, адже на ринку мінеральних добрив сплетено відразу велику кількість гравців.

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"З одного боку - хіміки, які мають свої власні вузькогалузеві інтереси, які, зокрема, переплітаються з нашими загальнодержавними інтересами. З іншого боку переговорного процесу і столу перебувають українські аграрії", - зазначив Устенко.

За словами економіста, в короткостроковій перспективі завжди існує ризик можливого стрибка щодо вартості товару, який обмежується на ввезення в країну.

"Наскільки я розумію, саме в умовах України він і не спрацював через цілу низку причин. Але водночас ми з вами маємо право і очікувати, що така ситуація не триватиме довго", - заявив Устенко.

На думку Устенка, стратегія з боку російських виробників добрив на українському ринку полягала в тому, щоб видавлювати з нього вітчизняного товаровиробника. "Щоб посадити на таку собі голку в середній і довгостроковій перспективі вже наших аграріїв, які, очевидно, розуміють ризики, які для них би були в середній і довгостроковій перспективі від подібного захоплення ринку з усіма наступними проблемами, які могли виникнути для української економіки", - зазначив радник президента.

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Олег Устенко припустив, що в найближчій статистиці, найімовірніше, буде відображено коливання ввезення добрив із територій тих країн, які традиційно ці добрива не виробляли і активно з Україною добривами не торгували.

"Так само, як відбувалося з обхідними каналами для імпорту на територію України, але вже не з території РФ, а з території Білорусі, Казахстану, наших друзів на західних кордонах, які активно використовують подібні тимчасові переваги, які виникають у торгівлі", - заявив Олег Устенко.

Під час круглого столу генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов також заявив, що ФРУ розробила і подала до Кабінету Міністрів стратегію розвитку хімічної галузі України.

"Головне сьогодні в цій стратегії - це робоче місце. Без робочого місця у нас не буде ні людей, ні податків, ні країни. Ми маємо розуміти, що, експортуючи сьогодні сировинну групу товарів, а імпортуючи все, що пов'язано з хімією, як приклад, ми країну не побудуємо. Не буде ні семи відсотків, ні мільйонів робочих місць", - заявив глава ФРУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145738
 
 
 Топ коментарі
 
Ігорок за тобою плаче "95-кварталь" - там твої шедеври тебе навіть до "преЗЕдентства" доведуть "Цель российских производителей удобрений - посадить наших аграриев на иглу", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 2845
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Росіяне дозволять нам приймати лешевий газ по своїм газогонам, шоб вбити свою хімічну промисловість, геніально Ігор.
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Для того щоб українські добрива були дешевшими за російські, нам потрібен дешевий газ для хімвиробництв України, а для цього потрібно домогтись від путіна транзиту туркменського та узбецького газу в Україну по газопроводам росії - Центральна Азія - Центра та Союз! Тоді дешевий газ дозволить нам робити дешеві добрива і росіяни не будуть мати монополії на українському ринку добрив! Ми можемо забрати у Фірташа хімічні заводи і запропонувати їх туркменам та узбекам, які будуть на свої заводи гнати свій газ і робити добрива і продавати їх в Україні і за кордоном!
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Потрібно негайно розпочати дипломатичну роботу з Туркменістаном та Узбекістаном по можливості цих країн прокачувати для України в сторону росії певних обсягів газу, для того щоб виставити умову путіну про відновлення транзиту середньоазійського газу в Україну для пропуску російського газу в сторону Європи! Ми маємо не просто вести переговори з путіним про транзит російського газу, а виставляти певні умови! Російський газ має проходити рівно в тих обсягах, в яких Україна буде качати газ з Середньої Азії! Ми маємо посунути путіна з європейського ринку більш дешевим середньоазійським газом і це дозволить нам припинити війну на Донбасі та домогтись повернення Криму! Тільки зменшення валютних надходжень в росію може зупинити путіна та його агресивну війну в Україні!
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Домогтися від Пуйла!!!! Так оптимістично звучить... Та болт ложив він на Трампа. А з нами ....
Навіть якщо якийсь герой і грохне Путлєра, залишиться мокшанський народєц,що стовідсотково повісить собі на шию ще більше лайно.
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путін сам загнав себе в пастку, оголосив про припинення транзиту! А тепер будуть нові умови транзиту, раз старий договір вже не діє і нові умови буде формувати не тільки путін а й Україна і пункт про транзит середньоазійського газу має бути внесений в угоду обов'язково!
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Вопрос всего один : через сколько прилетит оплеуха Зеле от ЕС за затягивание подписания договора о транзите газа??
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Да уж, "...потрібно домогтись від путіна.." так шоб "росіяни не будуть мати монополії на українському ринку добрив..." Петросяненко... "Цель российских производителей удобрений - посадить наших аграриев на иглу", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 7738
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Все залежить від майстерності українських дипломатів та політиків. Потрібно ставити перед собою амбітні завдання, а не копирсатись в старому лайні, в форматах які для нас окреслив маніяк путін!
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Ігорок за тобою плаче "95-кварталь" - там твої шедеври тебе навіть до "преЗЕдентства" доведуть "Цель российских производителей удобрений - посадить наших аграриев на иглу", - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 2845
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95 квартал це не мій рівень, я не приймаю участь в дешевий та тупих постановках і не люблю тупі жарти!
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Менять одну иглу на другую - так не должно быть. Вот убрать коррупционную составляющую с производств - другое дело. Нужно активизировать внутренние рынки, стимулировать рост конкуренции, которая опустит цены.
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МистерАлексиус, это все общие слова без конкретики. Напишите так про любую отрасль и везде подойдет.Где газ брать дешевый??
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Досить ідіотських лозунгів! Потрібен дешевий газ! Одеський припортовий завод стоїть без роботи, бо немає дешевого газу. Вигідніше продати той газ який використовується для виробництва добрив, ніж робити добрива і потім їх продавати!!!!! Це ідіотська ситуація, яку потрібно негайно вирішувати! Зменшувати ціни на газ всередині України за рахунок ліквідації ренти та ідіотських податків, обмежувати експорт газу українського видобутку за кордон, щоб газ йшов на потреби української промисловості - або заводити в Україну дешевий газ з Середньої Азії, де зараз лютує голод через відсутність банального борошна в магазинах! Або заборона на експорт українського газу і зменшення його ціни, або середньоазійський газ і продаж хімвиробництв узбекам та туркменам, які будуть гнати свій газ в Україну і переробляти його на добрива і продавати з більшою доданою вартістю!
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А це не ідіотське гасло "потрібно домогтись від путіна транзиту туркменського та узбецького газу в Україну по газопроводам росії"?
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В України є ГТС, без якої російський газ в Європу не потрапить, а цим можна скористатись і вимагати зеркальних умов поставок російського газу в ЄС і туркменського газу в Україну! Потрібно вчитись бачити трохи далі власного носу!
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Таке враження, що ти взагалі нічого не бачиш, клала болт та Європа на наші проблеми з добривами і на нашу хімічну промисловість.
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Європа сама хоче середньоазійського газу і збирається навіть газогон будувати по дну Каспію, тому Європа як раз підтримає вимоги України по транзиту середньоазійського газу через росію в Україну і далі в ЄС!
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Если ЕС хочет газопровод строить, то зачем им требовать транзит газа через РФ. Новый газопровод не через РФ же будет идти.
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Так я в принципе об этом говорил - что проблемы внутри надо решать с коррупцией, налогами и монополиями, прежде чем закупаться на 100 процентов чужим газом.

Не согласен насчет узбеков/туркменов, у них голод и нищета из-за огромнейшей коррупции, а про азер и казахов я вообще молчу - там она космическая.
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В Туркменістані голод через зменшення ціни по якій Китай купляє туркменський газ! Все решта не має значення!
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Имеет значение то, что страна опирается только на газ, не развивая никаких других отраслей и получает вполне логичный результат.
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Фантазёр. Дания в водах своей экономической зоны путину строить газопровод не разрешает, а ты размечтался, что бы азиатские банановые республики пробили путь для своего газопровода по территории россии.
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Почему вы решили что туркменский и узбекский газ будет для вас дешевым и почему Россия должна захотеть транзитировать газ??
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Сьогодні туркмени та узбеки продають свій газ в Китай по бросовим цінам і більше їм немає куди продавати свій газ, бо росія його не купляє! А в Україні можна постачати цей газ на хімічні заводи і отримувати добрива, які будуть продаватись в Україні та за кордон і це буде дуже вигідно для газових гігантів!
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Раша скупает туркменский газ на корню
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Азербайджан вийшов на ринок два місяці тому, і витісняє нахрін московію з Турції))
На Азербайджан треба звернути увагу
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То есть вы запрещаете РФ работать на вашем рынке удобрений и при этом хотите что РФ разрешила транзит газа для ваших заводов по производству удобрений???
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Вы с газовой темой сначала ознакомьтесь, потом будете всякую чушь городить.
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Росіяне дозволять нам приймати лешевий газ по своїм газогонам, шоб вбити свою хімічну промисловість, геніально Ігор.
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Росіяни мають дозволити тразит туркменського газу бо це умови Енергетичної хатрії, яку підписала вся планета! Або росіяни працюють по цивілізованим правилам, або росії не буде на мапі!
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Вот прям с угроз и начинайте , тогда РФ точно разрешит транзит газа из Средней Азии))
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Договор включает обязательство государств-членов облегчать транзит энергетических материалов и продуктов через свою территорию в соответствии с принципом свободы транзита, а также обязательство обеспечивать уже сложившиеся потоки транзита. В то же время в Договор включено понимание, разъясняющее, что положения Договора «не обязывают никакую Договаривающуюся Сторону открывать обязательный доступ для третьих сторон».
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Какой-то странный заказной материал. Устенко специалист большой, но почему тогда ни слова что Украинский рынок миндобрыв полностью монополизирован Фирташем? Тогда как может снижаться цена у монополиста?
Почему ни слова, что у него не модернизированное сверхзатратное производство? Что он производит только азотные удобрения? А калийные и фосфорные в Украине не производятся!
Бл@дь как вырастить урожай без удобрений?
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тут дві проблеми: дефіцит метану для виробництва міндобрив і наявність (відсутність) квот на імпорт міндобрив, зокрема, з параші (сюди же входять санкції).
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А там он откуда возьмется??Есть подозрение, что вы не понимаете что такое "реверс".
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З NordStream, як варіант. Окрім нині існуючого, традиційного. Або ж - американського: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/31/7224973/

ЗІ: не треба мене перевіряти.
ЗЗІ: звісно, я можу затупити, можу помилитися - але зебілом отаким, як отой місцевий графоман Igor L - не був і не буду.
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Реверс- это работа системы в обратном направлении. В данном случае реверсная поставка это поставки уже прошедшего через украинскую ГТС в ЕС газа.Если Украина не подпишет контракт и через нее не пойдет газ, то вам реверсом никто ничего не поставит, потому как в ЕС самим газа не будет хватать.Американский?? Возможно. Но украинские предприятия использующие газ как сырье загибаются не из-за нехватки газа, а из-за высокой цены на него.Их продукция получается слишком дорогой и потому неконкурентоспособной.
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Не хочу употреблять в пищу то, что удобрено рашизмом. В топку! Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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т.е. зеленский развивает торговлю на крови!
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рятууууууйтээээ
не дамо посадити нашого преЗЗЗЕЕЕЕдента на iiiiглу..хай краще кокс нюха...а то ще пораниться
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До того ж ін'єкційна наркоманія - це вже дно.
Інтраназально все ж шляхетніше якось.
А впорюватися у відень - це вже або опіатні "вонні", або "ґвинтові" (найогидніший спосіб вживати амфетаміни).
...
Окрім жартів, помітив тенденцію: у ЗекоМанди якась фіксація на сексуальних збоченнях ("фаллос їм в анус") та на важких речовинах. Збіг?
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Ну... Не треба судити по одному... Поживем-побачим. У всіх є придурки в знайомих, але ж спілкування з ними обмежене.😁
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Нужно создать условия экономической игры таковы, чтобы с одной стороны бизнес перестал ориентироваться только на сверх прибыли, а с другой стороны, наземные работники перестали быть рабами....
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"Цель российских производителей удобрений - посадить наших аграриев на иглу", - советник Зеленского Устенко

...хм, ещё три года тому назад, мой киевский Кореш, на своей фуре, украинские удобрения в Европу таскал... ...уже два года, как всё продал и на пенсию живёт... ...правда, он Офицер СБУ бывший -- хороший Спец! ...аж меня обманул кадысь, ещё при купонах ...*)
Пенсия у него, аж 300 евриков -- в пересчёте на момент позапрошлого года -- щас уже меньше, натюрлихь.
"Посадить на иглу" -- Короля делает свита Короля! ... ...я балдю -- по Фене, солидные Гос. чины заботали... *)


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Удобрення на поля-риба з річок на небеса, а воду з хімікатами ми самі вип'ємо. Скільки билися щоб стиральний порошок був безфосфатний, бо вода "цвіте", риба дохне, а один фермер з мішком добрив зможе пехерить десяток ставків. Ми годуємо світ, але якось дико, на полях сівозміна: рапс, кукурудза, пшениця, сояшники, ці всі культури дуже здорово знижують рівень гумуса, куди там ще мінеральні... За поля "на відпочинку"- пари, не чув, не бачив такого років 20
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трохи є тут

Однією з причин бідності Руанди чи Гаїті є неправильне ведення сільського господарства. Всі вони проходили один і той самий шлях - замість раціонального обмеженого використання природних ресурсів вони розорювали всю доступну землю та надмірно її експлуатували. Бездумне сільське господарювання знищило не одну цивілізацію в історії людства. Подивимося, чому незаконне розорювання - проблема, з якою варто боротись в Україні.
Автор: Петро Тєстов - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/96018/Zemla_i_pustela_Ukrajina_mozhe_vtratyty_svoji
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опять начинаются пробросы как при свиновальце про перемещение грузов и адиннарот, и про то что русня свиношнырям братьянавек и адиннарот.
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Видимо средства появились на поддержку собственного производителя после того, как Порошенко всё разворовал...
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Давай, он тоже нихрена в Украине не делает.
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И, что, он там на Украину работает или это - руководство для Зелемойского - как узурпировать власть?
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слушай. мне реально любопітно, вот серйозно, я не стебусь не выйоживаюсь.
Вот ты живешь в Баларуси, вот почему, из каких кри териев, по какой причине, какой толчок так сказать или аргумент или просто по какой причине ты считаешь, что вот Порошенко лучший вариант для Украины?
По каким критериям ориентируется человек, который не живет в Украине?
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Зеб, тебе ничто не любопытно, я уже десяток раз объяснял, но малоросы только Лахту на ушах любят носить.
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Він писав мені, що йому вдома нецікаво. Тут шаро#обиться...😁😁😁
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как может рассуждать чел о воровстве порошенко у которого президент..крестный батька..
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Зеб, у тебя президент - Зелемойский, а его электорат - типичные лукашисты.
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а ты причем..у тебя лука мудищев и вон как ты доволен..
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Тебя мама на ужин ещё не зовёт? Смотри, а то в угол поставит. :D
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че там у тебя еще в методичке про родственников.. "Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 6809
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На 18 странице методичке написано - "Если оппонент говорит тебе о методичке или минстеце, то перед тобой полнейший дебил"
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написал вкл это мыыыыы и засиял от счастья.. "Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку", - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 323
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Совсем, как Зелемойский, только ты аплодисментов лукашистов не слышал, а зебов уже начинаешь слышать и сам аплодируешь.
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Зеленський прошу законодавчого втручання у проблему обробітку сг земель, більше 15 років не проводять оранку землі, лиш дискують а це 6-7 см максимум 10см, вони вбивають землю. Та контроль за внесенням хімії, травлять речовинами не для сільськогосподарського призначення на землі сільськогосподарського призначення!
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Напоминаю
Сопротивление ползучей кацапской анексии может выражаться в разных формах, в том числе путем физической ликвидации их носителей и из числа пособников
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Понятно,новая тема появилась выделить деньги и спистить.
Пусть закрывает границу с одичалыми,а потом смотреть кому леньги выделять. И пусть отзветуют куда и сколько и кем на что освоено
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Такое ощущение что с зе будет выше уровень воровства чем у кличковских решал. шулявку в каком году закончат.?
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Чи можна трактувати вираз "х...й в жопу" як "посадити на голку"?..Просте питання бідного українця...
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У всех так много букафф!
А дельные предложения есть?
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