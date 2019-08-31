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 Політика України
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Все про:діаспора (134) Зеленський (2545) Польща (1896) українці (1078)

 "Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою

Володимир Зеленський пояснив, чому не зустрінеться з представниками української діаспори під час офіційного візиту до Польщі.

Глава держави пояснив ситуацію, що склалася, журналістам ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій поточний офіційний візит до Польщі передусім пов'язаний із пам'ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, тому, на жаль, не всі зустрічі, зокрема з українською громадою, було можливо запланувати та узгодити з польською стороною", - сказав Володимир Зеленський.

Водночас він наголосив, що "глибоко шанує" українців, які проживають за кордоном, адже "їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки неможливо переоцінити".

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Зеленський також згадав, що діаспора підтримує незалежність і територіальну цілісність України, а багато її представників долучилися до волонтерської справи під час російської агресії на сході України.

Раніше представники діаспори обурилися тим, що український лідер не запланував зустрічі з ними під час візиту до Польщі. Вони опублікували відкритого листа до Зеленського, в якому назвали такий підхід зневагою.

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Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні він зустрічався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім цього, у нього заплановано зустрічі з маршалом Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради Міністрів Матеушем Моравецьким, лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Ґжеґожем Схетиною.

Очікується, що Зеленський також зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також з українською студентською молоддю.

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Завтра український лідер візьме участь у меморіальних заходах із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145737
 
 
 Топ коментарі
 
Це одна з найголовніших.
Кинув народ. Зневажив.
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Гнилая отмазка... на встречу нужен час...ну полтора.
Вон зебобики в раде до полтретьего ночи кнопколави...и ничего...никто не умер...
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На то чтобы выплачивать евреям пенсию в Израиле нашлись и время и деньги, а тут не запланировано.
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Це одна з найголовніших.
Кинув народ. Зневажив.
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На то чтобы выплачивать евреям пенсию в Израиле нашлись и время и деньги, а тут не запланировано.
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Ну не шмагла я, не шмагла. Страшно уж очень

"Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 5785
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короче..... ВОНО нам ничего не должно.... "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 6266
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НЕ ВИявилось---- ВСЕ ВИДЕЛИ ЭТО НУТРО С НАЧАЛА..
.
ПРОСТО ЗАВИСТЬ к богатым . ХОХЛОдэьилизм ..
.
СКАЗАТЬ ХОХЛУ--- Степан украл у тебя ЗЕРНЫШКО---ТАК ХОХОЛ ВОРОВ У себя в дом ПРИГЛАСИТ,,
,
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Как вы, Ксения, только выдерживаете - каждый день столько зрады.
Ведь это состояние постоянного стресса может нарушить душевное равновесие.
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На основі чого було зроблено такий висновок?
Прохання, перед відповіддю подумайте...
Якщо не зможете пояснити, тоді краще не відповідайте...
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ТЕПЕРЬ ХОХЛЫ БУДУТ КОРЬМИТ НЕ ТОЛЬКО СВОИХ ВОРРОВ , а еще .........
.
.
.
И ВЫГНАТЬ ИХ ТЕПЕРЬ,,,
ОООООЧЕЕЕЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО,,
,
Но ГЛАВНОЕ ВЫГНАЛИ ПОРОХА,,
,
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Який народ? Той що кинув Україну та втік до Полщі до гарного життя? То хай там сидить та не рипається. Хоче зустрітися - приїде до України.
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Гнилая отмазка... на встречу нужен час...ну полтора.
Вон зебобики в раде до полтретьего ночи кнопколави...и ничего...никто не умер...
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Это ведь не актеру интервью давать, - , - диаспора карапета и нах послать может.
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Может ему ещё на вокзале надо было заночевать?
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Во тема для порохоботни и дякуйл! Зрада! "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 6147
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женя иди спать...тебе 200 гр выслать??
что же тебе порохоботы зделали???
или сексуально надругались??
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Зеленый доктор из клиники "борис" сказал...что для зебобиков это полезно...😀
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палитесь карамельно-соевые............
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мы то палимся..мы на зарплате...правда порохоботы любимые????
а ты так и не ответил...зашкваренный?? или опущенный??
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Как же тебя бухари родители под забором по пьяни такого ущербного сбацали?! "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 4728
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хрен знает как...сам удивляюсь...
бизнес..квартиры дом машины...дочь учится в германии..сын поедит учится в чехию...все есть..а я **** со своими родителями бухарь конченный..
дебил наверно 25%
а..еще.. все предки были сумскими бухарями конченными ХАРЕТОНЕНКО
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ти вже давно спалилось, зедебільно-хуйловська шмаркля.
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При этом когда Зе встречается с людьми то соя орет: шо это он как Горбачёв
Когда не встречается: шо это он людей не хочет видеть

В общем, соя всегда орет
Можно даже не читать ни новости, ни каменты: орет соя, значит, все хорошо 😁

Такие римские гуси, только наоборот
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На порохоботів надіється? Х...й в ж...пу! Хай іде воює за свого недомірка малороського.
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не...со мной женьку...в один окоп...да на пару суток..я дядька очееень здоровый...ручку на шейку положу сразу на цырлы свалится
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Я ГОЛОСОВАЛ за ПОРОШЕНКО !!
,
Он конечно СУКИН СЫН..
.
НО..!!!!!!!!!!!!!!!
.
ОН НАШ .СУКИН СЫН !!!!!!!!!!!!!
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Далі пхаєш своє свине рило в калашний ряд, цапчику?
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А чому ти радієш недолугий зебонатік? Твій Зебуїн до тебе так само відноситься - ти для нього лохторат і не більше!
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зато время на договорняк на выдачу пенсий евреям времени с лихвой хватило
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Тебя, чего, заставили выучить все методички, которые раньше были?
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Ага, они просто рожей не вышли. И национальностью...
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Якби ж то сцяв аналізи у баночку... А то розбризкав усе на довколишній світ, а банка для аналізів суха, як пустеля Атакама!
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так не поспи пол часа.. не пожри - а с диаспорой встреться... (так и объясни - мало времени, но я рад даже просто посмотреть на вас и знать, что тут кто-то помнит и любит Украину! спасибо вам...и все! тебе ж не надо готовить речь или...номер на бис... просто уважить... )
они ж не денег у тебя, занять хотели.. в самом то деле...
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Ой вей,шо Ви такоє гаавагітє?Откуда у бєдного єврєя дєньгі?
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Там роялю у кущах не було передбачено, щоб ЗеБень собачий вальс злабав членобоєм... От воно шоубіз-клоуно-богемне й образилось, що не дали йому виконати його улюблений номер покладання члена!!! Тож воно в інший спосіб знайшло, як забити "обріза" на той захід!
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Потому что стыдно смотреть людям в глаза
Ведь не от хорошей жизни бросили семьи и подались в рабство
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Для малароса українців за кордоном не існує. Членограй, мля.
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стапе...ждем женю калашникова...оно на генделык зарабатывает...пусть пишет
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Если бы сегодня в польше была лига смеха, то торчек бы нашел время там побывать. А диаспора - это не публика клована, там народ серьезный, может и в*бать в морду за "нужно перестать стрелять"
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Яке ж воно огидне та жалюгідне! Якогось Зебуїна обрали, а не Президента "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 3022 !
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діяспора має бути задоволена: її вчергове "зробили ще раз"
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клован забув, шо він президент України, а не слуга каламойського.
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Да, учитывая, что наконец-то заработала Рада и как все завертелось, понятно, что график очень плотный сейчас
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Зє!билы, ваша склонность к оптимизму,
От не способности представить,
Какого рода завтра клізму,
Жители Иорданской ДолинЫ готовятся вам вставить.
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70 законов за ночь, нечитая приняли. Слава зебилам?
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дик - а як вони моглм їх прочитати, вони ж ще не всі літери вивчили. "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 2283
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А что там завертелось? Просветите, а то сами мы не местные...
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не зустрівся, бо промови гіДранту не заготовили, а мичати на камеру вже, напевно, соромно...
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OLGA 1cb0b678
не зустрівся, бо промови гіДранту не заготовили, а мичати на камеру вже, напевно, соромно...

Здатність переживати сором - це поєднання сімейного виховання та життєвого досвіду.
Це не про блазня... "Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 6210



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Побросали жен, детей, мужей, родителей, уехали, налоги не платят, оставшиеся в Украине субсидии получают, а вот давай встречаться иначе обидимся. Зеленский еше очень толерантно объяснил.
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Продолжай: валюты больше, чем вся промышленность, завезли, ......
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27 лярдів минулого року. Якби не вони - зедебіли за зарплатнею зараз би з тачками ходили. А бач - незадоволені, зєлєбобіки.
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И ни одного цента в бюджет, а семьи в Украине сидят на субсидиях из бюджета, на руках их носить нужно, ага.
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"Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой - Цензор.НЕТ 6750

На всіх часу невистачає... Нашо Зеленському ті українці, у нього свій вибраний народ !
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Эт шо живого вовку не бачили?..Пусть в фейсбуке встречу назначат....
Ттам всем места хватит
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Фабрика 🐖ахинеи заработала на полную мощность.
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вона на 95-му гектарі і не переставала смердіти.
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Подивився трохи останній випуск 95. Стошнило. Вимкнув.
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О!!!
Какое точное определение!
"Фабрика Ахинеи" "Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою - Цензор.НЕТ 4243
Беру разрешение на использование авторских прав "Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою - Цензор.НЕТ 6586
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ти, зебобіку, по суті щось тяффкнути можеш? Хоча - про шо це я? зелєбобік - і по суті. "Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою - Цензор.НЕТ 1603
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"Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою - Цензор.НЕТ 166

Я просто оставлю это здесь , а вы думай - те шо хотите
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З метою боротьби з корупцією, ваш Зєля, зелебобікі, хоче скасувати е-декларування для більшості чиновників
Законопроект 1029, за який так хвацько вчора тиснули кнопки ваші слуги. Точніше слуги, але не ваші.
Тепер, коли ви не будете бачити декларацій і мільярдів вкраденої у вас слугами готівки, той легше вам спати буде, то й корупції не буде.
Отак Зєля і поборов корупцію.
Ви того хотіли.
Але проблема то в іншому. Закон про е-декларування входив у безвізовий пакет. І тепер нам за таку хйню, реально можуть відмінити безвіз.
Але немає жодної антикорупційної шавки, яка б зараз про це волала, зникли, пропали.
А вам того і треба.
Жрі-тє.
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