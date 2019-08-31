 "Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою

Глава держави пояснив ситуацію, що склалася, журналістам ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Мій поточний офіційний візит до Польщі передусім пов'язаний із пам'ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, тому, на жаль, не всі зустрічі, зокрема з українською громадою, було можливо запланувати та узгодити з польською стороною", - сказав Володимир Зеленський.
Водночас він наголосив, що "глибоко шанує" українців, які проживають за кордоном, адже "їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки неможливо переоцінити".
Зеленський також згадав, що діаспора підтримує незалежність і територіальну цілісність України, а багато її представників долучилися до волонтерської справи під час російської агресії на сході України.
Раніше представники діаспори обурилися тим, що український лідер не запланував зустрічі з ними під час візиту до Польщі. Вони опублікували відкритого листа до Зеленського, в якому назвали такий підхід зневагою.
Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні він зустрічався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім цього, у нього заплановано зустрічі з маршалом Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради Міністрів Матеушем Моравецьким, лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Ґжеґожем Схетиною.
Очікується, що Зеленський також зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також з українською студентською молоддю.
Завтра український лідер візьме участь у меморіальних заходах із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.
Кинув народ. Зневажив.
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ПРОСТО ЗАВИСТЬ к богатым . ХОХЛОдэьилизм ..
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СКАЗАТЬ ХОХЛУ--- Степан украл у тебя ЗЕРНЫШКО---ТАК ХОХОЛ ВОРОВ У себя в дом ПРИГЛАСИТ,,
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Ведь это состояние постоянного стресса может нарушить душевное равновесие.
😁
Прохання, перед відповіддю подумайте...
Якщо не зможете пояснити, тоді краще не відповідайте...
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И ВЫГНАТЬ ИХ ТЕПЕРЬ,,,
ОООООЧЕЕЕЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО,,
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Но ГЛАВНОЕ ВЫГНАЛИ ПОРОХА,,
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Вон зебобики в раде до полтретьего ночи кнопколави...и ничего...никто не умер...
что же тебе порохоботы зделали???
или сексуально надругались??
а ты так и не ответил...зашкваренный?? или опущенный??
бизнес..квартиры дом машины...дочь учится в германии..сын поедит учится в чехию...все есть..а я **** со своими родителями бухарь конченный..
дебил наверно 25%
а..еще.. все предки были сумскими бухарями конченными ХАРЕТОНЕНКО
Когда не встречается: шо это он людей не хочет видеть
В общем, соя всегда орет
Можно даже не читать ни новости, ни каменты: орет соя, значит, все хорошо 😁
Такие римские гуси, только наоборот
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Он конечно СУКИН СЫН..
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НО..!!!!!!!!!!!!!!!
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ОН НАШ .СУКИН СЫН !!!!!!!!!!!!!
они ж не денег у тебя, занять хотели.. в самом то деле...
Ведь не от хорошей жизни бросили семьи и подались в рабство
От не способности представить,
Какого рода завтра клізму,
Жители Иорданской ДолинЫ готовятся вам вставить.
не зустрівся, бо промови гіДранту не заготовили, а мичати на камеру вже, напевно, соромно...
Здатність переживати сором - це поєднання сімейного виховання та життєвого досвіду.
Це не про блазня...
На всіх часу невистачає... Нашо Зеленському ті українці, у нього свій вибраний народ !
Ттам всем места хватит
🤔
Какое точное определение!
"Фабрика Ахинеи"
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Я просто оставлю это здесь , а вы думай - те шо хотите
Законопроект 1029, за який так хвацько вчора тиснули кнопки ваші слуги. Точніше слуги, але не ваші.
Тепер, коли ви не будете бачити декларацій і мільярдів вкраденої у вас слугами готівки, той легше вам спати буде, то й корупції не буде.
Отак Зєля і поборов корупцію.
Ви того хотіли.
Але проблема то в іншому. Закон про е-декларування входив у безвізовий пакет. І тепер нам за таку хйню, реально можуть відмінити безвіз.
Але немає жодної антикорупційної шавки, яка б зараз про це волала, зникли, пропали.
А вам того і треба.
Жрі-тє.