 "Не всі зустрічі було можливо запланувати й узгодити", - Зеленський про відмову зустрічатися з діаспорою

Глава держави пояснив ситуацію, що склалася, журналістам ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій поточний офіційний візит до Польщі передусім пов'язаний із пам'ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, тому, на жаль, не всі зустрічі, зокрема з українською громадою, було можливо запланувати та узгодити з польською стороною", - сказав Володимир Зеленський.

Водночас він наголосив, що "глибоко шанує" українців, які проживають за кордоном, адже "їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки неможливо переоцінити".

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Зеленський також згадав, що діаспора підтримує незалежність і територіальну цілісність України, а багато її представників долучилися до волонтерської справи під час російської агресії на сході України.

Раніше представники діаспори обурилися тим, що український лідер не запланував зустрічі з ними під час візиту до Польщі. Вони опублікували відкритого листа до Зеленського, в якому назвали такий підхід зневагою.

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Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні він зустрічався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Крім цього, у нього заплановано зустрічі з маршалом Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради Міністрів Матеушем Моравецьким, лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Ґжеґожем Схетиною.

Очікується, що Зеленський також зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також з українською студентською молоддю.

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Завтра український лідер візьме участь у меморіальних заходах із нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.