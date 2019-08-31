 Окупанти запросили режиму тиші і відкрили вогонь, поранено одного військовослужбовця

Про це інформує пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.
О 13:30 бойовики попросили об'єднані сили дозволити їм забрати тіла загиблих - членів диверсійно-розвідувальної групи, яких нещодавно ліквідували бійці полку "Азов" у районі Світлодарської дуги. Українська сторона підтвердила запит на режим тиші на період до 16:00.
"У ворога була інша мета: скористатися затишшям, приспати пильність і завдати удару по наших підрозділах. З цією метою він, порушуючи режим тиші, зухвало почав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Українські військовослужбовці були готові до такого розвитку подій, проте під час потужного обстрілу один воїн зазнав поранення, йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров'я - середньої важкості.
Ніякої до них довіри.
(нет слов! а материться - забанят)
певно незабаром почуємо як Азовців відкличуть із зони ООС.
Наказуй комусь іншому.
Точно як нацисти.
Или все-таки сами дойдем: не о чем договариваться, только уничтожать врагов на своей и их территории!!!
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Майдаровский Дмитрий Николаевич "Митяша" (Ставрополь, 13/06/78) погиб 29/08/19 в р-не Зайцево при столкновении с "Азовом" https://myrotvorets.center/criminal/majdarovskij-dmitrij-nikolaevich/ …
чтобы поняли еврооптимисты, что с ихтамнетамирашаублюдками договариваться не возможно и верить их просьбам о перемирии и мире - это быть наивным, глупыми и безответственным... и презираемым теми же ихтамнетамирашаублюдками...
Євреї, яким мудрий нарід віддав свою країну, висмокчуть її як павук муху, а оболонку продадуть кацапам. Продадуть а потім візьмуть в аренду, щоб і далі визискувати під кацапським захистом.
Україна вже загтнула.
Тётя Роза
@Anakoyher
·39 мин
Штатные злопыхатели злорадствуют в твиттере.
Якобы новейший российский истребитель развалился в полёте.
Да еще и на авиасалоне.
Да еще и в демонстрационном полёте.
А ведь у него всего-то отвалилась часть крыла.