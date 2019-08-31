 Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда

Про це він сказав на брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у суботу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна має залишатися вільною і суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни", - сказав Дуда.
Польський лідер заявив, що нікому не можна дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою, як це сталося в Україні в 2014 році.
Зі свого боку, Президент України Володимир Зеленський нагадав, що 1 вересня 1939 року польський народ став на захист своєї батьківщини від німецьких загарбників.
"Тоді пліч-о-пліч із поляками стояли й представники українського народу, на той час громадяни Республіки Польща. За підрахунками істориків, у лавах польського війська воювали тисячі українців. Багато з них віддали життя у важкій боротьбі з нацистами і стали жертвами комуністичної тоталітарної системи", - заявив він.
Зеленський зазначив, що через 80 років Польща допомагає Україні захищати її територіальну цілісність, зокрема поляки роблять це безпосередньо пліч-о-пліч з українськими військовими.
1 вересня в Польщі відбудуться заходи, приурочені 80-й річниці початку Другої світової війни.
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***** з козломордим стадом так не вважає
А про совєтьських загарбників, чому промовчав? Коли ті, діждавшись коли німецькі війска знищили Польську Армію, 17 сєнтября 1939 вдарили в польский тил, на з'єднання з гітлерівським Вермахтом?
А у кого?
Договор которым советская Украина и раша передали западную Украину Польше (называется Рижский договор).
Это совсем не значит что Дуда не признает нынешние границы.
Это значит что он против перекройки границ.
И потому УНР пришлось распустить, а вторая Речьпосполитая Польская не могла быть организована как Речьпосполитая Польская и Украинская, по примеру Чехословакии.....
Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом. Офіційна церемонія зустрічі пройшла у Президентському палаці у Варшаві у суботу, 31 серпня. Згодом президенти спілкувалися у форматі тет-а-тет, після чого виступили на спільній прес-конференції.Наводимо головні заяви голів держав.Заяви Зеленського:Запропонував звести на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення. Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого. Напружені відносини України і Польщі стали прекрасним подарунком для «наших недругів».Висловив готовність розблокувати дозвіл на ексгумацію загиблих поляків в Україні. А польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі. Домовився з Дудою відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів, щоб «всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє».Наша спільна і принципова позиція - без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки.Російський газогін Північний потік 2 неприйнятний і несе в собі загрози, серед іншого і воєнного характеру, для всієї Європи. Київ виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.Заяви Дуди:Україна повинна залишатися вільною суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни.Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована - Крим, а також Луганська та Донецька області - ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: … ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного праваЗ польськими міністрами будуть переговори про створення нових пунктів перетину кордону, щоб поліпшити ситуацію з отриманням транспортних ліцензій та спростити перетин людей і товарів через кордон.
Чуток пагано чую.
Говори громче.
Германия сколько лет землями теми владела?
В результате чего после того как кацапов выгнали из Варшавы и погнали до дом.
Тогда и стада западная Украина Польшей.
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А НАТО було нє протів? І хто пабєділ?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/31/118396/eks-pomoschnik-putina-illarionov-rasskazal-chto-u-glavarya-kremlya-shizofreniya-chto-on-obschaetsya-s-dukhami-i-slyshit-golosa-video.shtml
Они либо в могиле, либо переходят в разряд "наш человек в чужой команде"
В ином случае, по старому обычаю московского улуса, полагается - сыкым-башка, ледоруб троцкого, радио-полония, новичок в исполнении петрова-баширова и прочая кырдым-пердым
Кстати, а как так получилось, что американцы заморозили помощь как раз после того, как Болтон встретился с Зеленским.
Не оттого ли это, что Уолкер ездил на Донбасс, а Зеля на Лигу Смеха, что Болтон возложил цветы погибшим,а Зеля - нет?
Не за горами её 4-й раздел. Довыпендривается...
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Кацап детектед.
Заявление президента Польши говорит о том что они не признают права чужого государства владеть их территориями.
Вот такая куйня малята
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К 20 сентября польские и германские дипломаты совместно выработали проект новых государственных границ, который позже был отправлен в Мюнхен. 21 сентября 1938 года, в самый разгар Судетского кризиса, польские власти предъявили Чехословакии ультиматум, требуя передачи Заользья.
30 сентября Варшава направила в Прагу ультиматум с требованием принять польские условия до 12:00 1 октября и выполнить их в течение 10 дней. В ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания, опасаясь срыва Мюнхенского процесса, оказали давление на министра иностранных дел Чехословакии К. Крофту, принудив его согласиться на поставленные условия. 1 октября чехословацкие войска начали отводиться от границы, и Заользье было передано Польше. С Заользьем Польша приобрела 805 км² территории и 227400 жителей. В процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями армии Польши, в результате которых погибли, по некоторым данным, от 70 до 100 сотрудников полиции. "
на роися "вечная"?
Де був Світ коли Георгію гризли по живому???
Коли Крим відгризали, коли Донбас завойовували?
Коли в Сирії десятками тисяч убивала паРаша имрних людей?
А тепер про кордони заговорили???
А Шрьодер клав на кордони, а Берлусконі Великий Друг Путлера, а Тромб хоче зробити G8 i цілуватись з парашоїдами і всі вони сцикуни!
Головне бабло, бабло і бабло, бабло править Світом!