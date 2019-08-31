 Ми лише 2 чи 3 години поспали, але зранку були досить бадьорими, - Разумков про перше засідання парламенту

Про це Разумков сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Нормально. Я вам більше скажу: як не дивно, але ми з першим віцеспікером і з віцеспікером лише дві чи три години поспали, але зранку були досить бадьорими. І ви ж бачили настрій у залі: народні депутати були готові працювати і далі", - сказав спікер.
Однак, за словами Разумкова, він розуміє, що певною мірою це була "ейфорія першого дня".
"Але я дуже сподіваюся, що розуміння того, що Верховна Рада має працювати, - не лише публічно, але і на результат, насамперед на результат, - воно є в цьому скликанні парламенту і воно залишиться. Що це буде не лише одне, два, три засідання, а що це стане стандартною роботою Верховної Ради України", - сказав голова ВР.
На запитання про те, чи планується і у вівторок, 3 вересня, також засідати від ранку і до ночі, він сказав: "Подивимося, поки не вичерпаємо порядок денний".
засєданіязавісанія
" планируется и во вторник, 3 сентября, также заседать с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".
Но вот вопрос - яйцо или курица?
Сидеть им на измор по той повестке
Иль ту повестку - просто сократить?
а отпуск - две недели, как у простых хозяев этих непростых слуг...
пахать так пахать (тем более 30-50 тыс. в месяц...и не за хер собачий) надо отрабатывать