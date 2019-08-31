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 Політика України
  2019  119
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Все про:ВР (5527) Разумков Дмитро (166)

 Ми лише 2 чи 3 години поспали, але зранку були досить бадьорими, - Разумков про перше засідання парламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував перше засідання парламенту дев'ятого скликання, що тривало до о пів на третю ночі.

Про це Разумков сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нормально. Я вам більше скажу: як не дивно, але ми з першим віцеспікером і з віцеспікером лише дві чи три години поспали, але зранку були досить бадьорими. І ви ж бачили настрій у залі: народні депутати були готові працювати і далі", - сказав спікер.

Однак, за словами Разумкова, він розуміє, що певною мірою це була "ейфорія першого дня".

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"Але я дуже сподіваюся, що розуміння того, що Верховна Рада має працювати, - не лише публічно, але і на результат, насамперед на результат, - воно є в цьому скликанні парламенту і воно залишиться. Що це буде не лише одне, два, три засідання, а що це стане стандартною роботою Верховної Ради України", - сказав голова ВР.

На запитання про те, чи планується і у вівторок, 3 вересня, також засідати від ранку і до ночі, він сказав: "Подивимося, поки не вичерпаємо порядок денний".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145733
 
 
 Топ коментарі
 
немного "допинга" и ты бодрый!
Мы всего 2 или 3 часа поспали, но с утра были довольно бодрые, - Разумков о первом заседании парламента - Цензор.НЕТ 980
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Как я понимаю, твой главный кумир - хуйло? Он ведь больше всего попадает под твои быдлячие желания - пофиг на страну, главное пете отомстить, что на мальдивы ездил - а ты нет.
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Кстати то, что слово барыга, из той же оперы, что и спекулянт - у тебя резко негативное - можно сделать вывод о том, что ты типичный представитель люмпена, которому все долнжы.
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а шо там в Мародьора з аналізами? шота ніде нема інформації
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та сразу в бардель пєрєнєсті засєданія завісанія
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Оце працездатність ! Піду на базар,подивлюсь-наскільки картопля подешевшала (щось Мосійчучка давно ціну на борщовий набір не рахувала,чи українці вже його не їдять ?)
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По стану на вчора - 8 літрова каструля, класика (15 складових) - 360 гривень.
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Это не работа депутатов, это работа операторов панели голосования.

Ми лише 2 чи 3 години поспали, але зранку були досить бадьорими, - Разумков про перше засідання парламенту - Цензор.НЕТ 2372
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Мысль, конечно, интересная!
" планируется и во вторник, 3 сентября, также заседать с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".
Но вот вопрос - яйцо или курица?
Сидеть им на измор по той повестке
Иль ту повестку - просто сократить?
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Видно, что этот мудила не спал первый раз в жизни
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т.е он как бы намекает, что выходной понедельник (как раньше было) и вторая половина пятницы (как всегда) будут рабочими и от звонка до звонка...
а отпуск - две недели, как у простых хозяев этих непростых слуг...
пахать так пахать (тем более 30-50 тыс. в месяц...и не за хер собачий) надо отрабатывать
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Главное тяжелые наркотики не употреблять, потому что после них спать хочется. В.зелепуп.
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Ну зачем перегружать себя и нардепов?
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Пи@дабол - фантаст. 73% злохов схавает.
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Тупая публика с ночных клубов -по три дня не будут спать. Про САП только спрашивать не надо - напрягает
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