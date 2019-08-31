 Біля аеропорту "Київ" відкрили пам'ятник авіаконструктору Сікорському

Монумент споруджено і встановлено коштом благодійників. Про це під час церемонії відкриття заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні, в День української авіації, ми робимо ще один крок до увічнення пам'яті про видатного киянина. Відкриваємо пам'ятник всесвітньовідомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. І тепер він буде зустрічати киян і гостей, що прибувають до столиці авіасполученням", - сказав Кличко.
Автор пам'ятника - молодий скульптор Володимир Журавель.
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За словами Журавля, пам'ятник є своєрідною алегорією - Сікорський повертається в Україну.
"Ігор Сікорський - справді видатна особистість. Більшу частину свого життя жив і працював у США. Наприкінці життя він мріяв повернутися до України", - сказав Журавель.
Это было бы и дешевле , и практичнее .
Пока Герой Украины Богуслаев не продал всё двигателестроение китайцам ...
И памятник с виду крутой!!!
Творець перших у світі чотиримоторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичного гідроплана (1934), серійного гелікоптера одногвинтової схеми (1942).
У 1918 році емігрував до США, де 1923 заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець»(1913, Росія), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор першого в США літака-амфібії.
«Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів»
в свинарнике у медведей родится медвежонок. у русского националиста - русский националист. поэтому как только возникла унр, он уехал прочь. он до конца своей жизни был приверженцем российской империи.
вот про его отца, что он привил своему сыну.
Як громадський діяч - почесний член київського клубу російських націоналістів. Був активним супротивником українського національного відродження, стояв на позиціях загальноросійської ідеї та малоросійства, вважав українців малоросами, південно-західною гілкою єдиного російського народу, а не окремим етносом. Сікорського звинувачували у співробітництві з російською таємною поліцією та називали «професор від поліції» а також у тому що він був великодержавним шовіністом, російським націоналістом, юдофобом та українофобом.[3]
Батько відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського.
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