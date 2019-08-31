 Біля аеропорту "Київ" відкрили пам'ятник авіаконструктору Сікорському

Монумент споруджено і встановлено коштом благодійників. Про це під час церемонії відкриття заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні, в День української авіації, ми робимо ще один крок до увічнення пам'яті про видатного киянина. Відкриваємо пам'ятник всесвітньовідомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. І тепер він буде зустрічати киян і гостей, що прибувають до столиці авіасполученням", - сказав Кличко.

Автор пам'ятника - молодий скульптор Володимир Журавель.

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За словами Журавля, пам'ятник є своєрідною алегорією - Сікорський повертається в Україну.

"Ігор Сікорський - справді видатна особистість. Більшу частину свого життя жив і працював у США. Наприкінці життя він мріяв повернутися до України", - сказав Журавель.