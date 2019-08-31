EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  521  25
Все про:Зеленський (2545) Польща (1896) Північний потік (357) Дуда (187)

 Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда поділяють думку про те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" становить загрозу для Європи.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції президентів України і Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми приділили увагу питанням енергетичної безпеки. І тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: Nord Stream 2 неприйнятний і становить загрозу для всієї Європи, серед іншого і воєнного характеру. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні

Він підкреслив, що Україна зацікавлена стати учасником регіональних проєктів та ініціатив Польської держави, зокрема, Тримор’я.

"Зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс'європейської магістралі Віа Карпатія. Також обговорили амбітний для нас проєкт міжнародного водного шляху Є40", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145729
 
 
 Топ коментарі
 
Это радует. Только вот мнение Польши и Украины пофиг Германии и рашастану. Вот Дания молодца, упирается и вгоняет рашку в расходы и время заягивает.
 показати весь коментар
 
Та хоч 142 .У тебе що ,комплекси на підставі зросту людини?
 показати весь коментар
 
Да, у Зели два роста 170 см и 162 см, он свой рост с помощью кнопки переключает. Какое свиновате до этого дело? Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1480
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это радует. Только вот мнение Польши и Украины пофиг Германии и рашастану. Вот Дания молодца, упирается и вгоняет рашку в расходы и время заягивает.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Фотка зачот. Всенароднолюбимому гідранту тре мешти на шпильках
 показати весь коментар
 
Трамп вообще 190см,прикиньте это фото с ним.
 показати весь коментар
 
Кремлёвский Фюрер рад встретиться с Зеленским на равных
 показати весь коментар
 
 
к чему бы шоколадная какашка ещё докопалась))))
 показати весь коментар
 
 
Зеленский заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине , было бы хорошо если бы команда Зеленского открыла архивы КГБ,чтобы вся Украина знала всех стукачей и работников ЧК(КГБ) .которые творили мерзкие дела в Украине
 показати весь коментар
 
 
Кстати и сегодняшних там поле не паханное.............орут Слава Украине громче других. Только вот Свободу копнуть начиная с Тягнибока и Фарион, Кубив..............
 показати весь коментар
 
 
Не трогайте комсомольцев. Они патриоты.
 показати весь коментар
 
Соя давай розповідай ,який "клован " , не бажає будівництва Nord Stream 2.
 показати весь коментар
 
 
Только я не пойму,по фото Зеленский ниже Дуды сантиметров на 20,Хотя у Зели рост 170,получается,у Зели рост около 162?
 показати весь коментар
 
Та хоч 142 .У тебе що ,комплекси на підставі зросту людини?
 показати весь коментар
 
 
Да, у Зели два роста 170 см и 162 см, он свой рост с помощью кнопки переключает. Какое свиновате до этого дело? Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1480
 показати весь коментар
 
 
чё нибудь только срать на Зеленского вот цель таких высеров, докопатся не к чему давай про рост, убогая троллятина)))
 показати весь коментар
 
Если зе в этом не переубедит ручную болонку путина макрона, то свою свиту тупых сбушников должен разогнать под ноль
 показати весь коментар
 
Давно нужно создавать новый союз в Европе ,против ***** и всяких европейских п..сов ,которые по ***** скучают.Респект зеле.
 показати весь коментар
 
 
За що респект? За те що не створив і ніколи не зможе створити ніякого союзу бо нездатний? Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1929
 показати весь коментар
 
Ну то ли дело порох.Увесь мир за него и войска взяли Тулу уже)))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору