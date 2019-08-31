 Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції президентів України і Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми приділили увагу питанням енергетичної безпеки. І тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: Nord Stream 2 неприйнятний і становить загрозу для всієї Європи, серед іншого і воєнного характеру. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна", - зазначив Зеленський.

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Він підкреслив, що Україна зацікавлена стати учасником регіональних проєктів та ініціатив Польської держави, зокрема, Тримор’я.

"Зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс'європейської магістралі Віа Карпатія. Також обговорили амбітний для нас проєкт міжнародного водного шляху Є40", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

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