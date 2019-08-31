 Гряде "перевіджим" "перевіджатого", і "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка використовують для цієї мети, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, Довбенко офіційно є власником юридичної фірми, а неофіційно - довіреною особою ексміністра Петренка, що вирішував все сумнівні і спірні питання з реєстрації власності.
"З огляду на погано врегульоване законодавство і права власності, залежні суди, оскаржити і переоформити можна більшість об'єктів, це такий великий тіньовий ринок. Ключова фігура - кишеньковий реєстратор, який зробить те, що накажуть, перепише права і поставить підпис. А менеджери-юристи потрібні для правильного оформлення паперів і керівництва процесом", - зазначає журналіст.
Бутусов зазначає, що робочий досвід Довбенко отримав ще при Януковичі в конторі Сергія Курченка, "нового обличчя" в молодій команді Олександра Януковича. Але отриманий досвід дозволив йому розвернутися з масштабом після революції, коли його начальство втекло, і Петренко підібрав цей цінний кадр.
"І хто краще Довбенка знає - як, кому, хто вирішує питання в Мін'юсті? Думаю, гряде "перевіджим" "перевіджатого" в певному масштабі. Наприклад, судячи з присутності на весіллі київського забудовника Андрія Вавриша, цілком ймовірно, що деяка частина київської нерухомості, оформленої на структури "директора Києва" Вадима Столара, цілком може перекочувати до інших господарів", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.
Водночас Бутусов не думає, що Довбенку будуть давати якісь гарантії у владі і кудись його просувати.
"Призначення міністром юстиції Дениса Малюськи, призначення главою профільного комітету Ірини Венедиктової, означає, на мій погляд, що президент Зеленський має намір зламати кримінальні схеми в Мін'юсті. Сподіваюся, що дуже швидко весь кримінал з міністерства буде вичищений, схеми поламають. Але попередньо знання Довбенка використають, щоб "перевіджати" те, що переписувався за останні п'ять років на ділків із минулої влади", - вважає журналіст.
"Служба безпеки під керівництвом т.в.о. Івана Баканова за останній місяць розкрила три угруповання "чорних реєстраторів", які незаконно крали власність і оформляли угоди за допомогою Мін'юсту. Чиновники Мін'юсту видавали ключі реєстратора неіснуючим особам, які проживали на окупованій території, а ті оформляли власність за рішенням судів на підставні фірми. Подивимося, наскільки далеко зуміє дістатися СБУ до тих чиновників в Мін'юсті, хто насправді видавав ключі реєстраторам, і хто був організатором цих схем", - резюмує Бутусов.
Раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.
А от про русскую - ні.
https://dt.ua/POLITICS/druzhina-dovbenka-na-vesilli-yakogo-gulyav-bogdan-uviyshla-do-skladu-komisiyi-z-pitan-pravovoyi-reformi-321684_.html#.XWTUxuUK-2s.twitter
😷
Жених - Андрей Довбенко имеет большое влияние на кадровые назначения и «решение вопросов», в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Кроме того, Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко.
Его избранница - юрист Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан.
😁
Дякуємо!!
🤑
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етім удовлєтворімся
Допоміг.
Бутусов - святая простота. При порошенко смотрящим за минюстом был назначен довбенко, с которым все должен был согласовывать даже министр петренко.
Поэтому формальные назначения министров абсолютно ничего не значат.
Источник: https://censor.net.ua/n3145725
Вся история человеческой цивилизации есть лишь перераспределение собственности .
Когда рабство себя исчерпало , умные люди придумали феодализм , когда всем завладели крупные феодалы , умные люди придумали капитализм , когда одни умные люди оседлали капитализм , они оттеснили других умных людей , и те придумали коммунизм .
Стоит ли говорить , что по какой-то странной случайности умные люди были евреями ?
Я полистал , прежде чем выкинуть в урну .
Так вот там было написано - мы всё равно уже не сможем расследовать все случаи воровства , хотя и видим , кто украл .
Поэтому давайте всем простим . Всем . Даже мне , хотя я ничего и не украл .
Добрая она . И вся наша власть добрая .
Она уже давно себя простила ...
Или вы собрались отжимать у медведчука, пинчука, ахметова?
Флаг вам в руки!
Шахты глубокие!
Як вам вовочкіне "нє крадьот " ?
🤗
Думаю, что чуть позже наступит "переотжим дважды переотжатого", когда такие деятели будут болтаться на столбах.
Зе-команда найняла шахрая, зрощеного курченком, щоби відібрати власність у попередників.
А потім цього шахрая чик-чик - під ніж. Так викоріниться корупція.
Дуже оптимістичний сценарій, як на мене. Скоріше всього новообрані міністри це статисти, ширма, а керуватимуть отакі Довбенки, і крастимуть вони для себе і Бені.
Оце вже більш реалістично.
до речі, Петренко був в команді народного фронту.
Но, уверен - зеботы мне щас внятно разъяснят что это Порошенко виноват.
«Коли він (Володимир Зеленський - ред.) зухвало пообіцяв розігнати парламент через рік, натякаючи, що сподівається водночас і проводити ефективні реформи, і зберегти рейтинг достатній для розгону парламенту, він вважає нас з вами, і всіх українських виборців розумово неповноцінними невігласами; тому що того, хто проводить справжні реформи за рік -- виборці просто починають ненавидіти», - заявив Поярков.
На його думку, про відсутність наміру проводити реформи свідчить і те, що Зеленський і його партія "Слуга народу" не збираються приймати закон про опозицію (про що свідчить пакет поданих ним до ВР законопроектів - про опозицію там нічого нема), в якій вони, неодмінно опиняться у разі проведення успішних реформ.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/volodimir-zelenskiy-ne-zbiravsya-i-ne-zbirayetsya-provoditi-zhodnih-reform-poyarkov/