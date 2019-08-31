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 Політика України
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Все про:Мін'юст (605) Бутусов Юрій (1041) Довбенко (3)

 Гряде "перевіджим" "перевіджатого", і "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка використовують для цієї мети, - Бутусов

Перед чищенням Мін'юсту від схем, "смотрящего" за ним Андрія Довбенка використовують для повернення віджатого попередньою владою.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, Довбенко офіційно є власником юридичної фірми, а неофіційно - довіреною особою ексміністра Петренка, що вирішував все сумнівні і спірні питання з  реєстрації власності.

"З огляду на погано врегульоване законодавство і права власності, залежні суди, оскаржити і переоформити можна більшість об'єктів, це такий великий тіньовий ринок. Ключова фігура - кишеньковий реєстратор, який зробить те, що накажуть, перепише права і поставить підпис. А менеджери-юристи потрібні для правильного оформлення паперів і керівництва процесом", - зазначає журналіст.

Бутусов зазначає, що робочий досвід Довбенко отримав ще при Януковичі в конторі Сергія Курченка, "нового обличчя" в молодій команді Олександра Януковича. Але отриманий досвід дозволив йому розвернутися з масштабом після революції, коли його начальство втекло, і Петренко підібрав цей цінний кадр.

"І хто краще Довбенка знає - як, кому, хто вирішує питання в Мін'юсті? Думаю, гряде "перевіджим" "перевіджатого" в певному масштабі. Наприклад, судячи з присутності на весіллі київського забудовника Андрія Вавриша, цілком ймовірно, що деяка частина київської нерухомості, оформленої на структури "директора Києва" Вадима Столара, цілком може перекочувати до інших господарів", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.

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Водночас Бутусов не думає, що Довбенку будуть давати якісь гарантії у владі і кудись його просувати.

"Призначення міністром юстиції Дениса Малюськи, призначення главою профільного комітету Ірини Венедиктової, означає, на мій погляд, що президент Зеленський має  намір зламати кримінальні схеми в Мін'юсті. Сподіваюся, що дуже швидко весь кримінал з міністерства буде вичищений, схеми поламають. Але попередньо знання Довбенка використають, щоб "перевіджати" те, що переписувався за останні п'ять років на ділків із минулої влади", - вважає журналіст.

"Служба безпеки під керівництвом т.в.о. Івана Баканова за останній місяць розкрила три угруповання "чорних реєстраторів", які незаконно крали власність і оформляли угоди за допомогою Мін'юсту. Чиновники Мін'юсту видавали ключі реєстратора неіснуючим особам, які проживали на окупованій території, а ті оформляли власність за рішенням судів на підставні фірми. Подивимося, наскільки далеко зуміє дістатися СБУ до тих чиновників в Мін'юсті, хто насправді видавав ключі реєстраторам, і хто був організатором цих схем", - резюмує Бутусов.

Раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145725
 
   
 Топ коментарі
 
Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе смотрящего за Минюстом Андрея Довбенко.Источник: https://censor.net.ua/n3145725
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Та ладно. Беня сказал, шо всех раскулачит. Фабрики - рабочим, земля - крестьянам.
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українські гниди взагалі національності не мають.
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А шо ж Ви тоді пишете - українська?
А от про русскую - ні.
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Ніякої конкретики , одні міркування, гіпотези. А на останок реверанс новій владі. Нівіщо було писати?
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Дружина Довбенка, на весіллі якого гуляв Богдан, увійшла до складу Комісії з питань правової реформи

https://dt.ua/POLITICS/druzhina-dovbenka-na-vesilli-yakogo-gulyav-bogdan-uviyshla-do-skladu-komisiyi-z-pitan-pravovoyi-reformi-321684_.html#.XWTUxuUK-2s.twitter
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Вы перегибаете палку в случае с Владимиром Александровичем. Так нехорошо говорить. Прежде всего Вы показываете, кто Вы. Но я верю, что в нашей стране хороших и воспитанных людей больше) Спасибо, отвечать не стОит)
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Для чого Зеленський відправив медведчука до мóцкви напередодні зриву "обміну" полоненими?
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у сожалению ЛНО само летает, вот прицеп взял Рабиновича...чёрного хлеба. сала..........
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как само? а кто его выпустил? кто дал разрешение на перелет?
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А при поросенко...кто выпускал, кто разрешал??? По умолчанию...........сцуки
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и кто же его тогда выпускал по вашему? и кто сейчас?
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Переотжать переотжатое, что бы переотжать недожатое, да 73%? Зато сваи
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Я вже дійшов до стану, що хочу бачити, як вітер гойдає в цього антиукраїнського ЗЕкодла ноги
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За тобою вже виїхали добрі санітари, трримайся!!
😷
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не волнуйся, все будет. Сначала нам надо расшатать 73%, посеять у них сомнения, путем поливания грязью наркомана по поводу и без повода. А потом уже и фонари на Крещатике пригодятся.
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Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе смотрящего за Минюстом Андрея Довбенко.Источник: https://censor.net.ua/n3145725
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Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6097

Жених - Андрей Довбенко имеет большое влияние на кадровые назначения и «решение вопросов», в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Кроме того, Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко.
Его избранница - юрист Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан.
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Та ладно. Беня сказал, шо всех раскулачит. Фабрики - рабочим, земля - крестьянам.
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Каждому пенсионеру по пионерке, каждому хиппи по бульбулятору, каждому рабочему по заводу, каждому матросу по кораблю и так далее.
😁
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Ми вам,🐖🐖, допомогли позбавитися від 🐷!
Дякуємо!!
🤑
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Каждому пенсионеру по пионерке
=================
етім удовлєтворімся
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Да, похоже Шариковы снова пришли к власти Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9446
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Ти вже П'ЯТЬ років «допомагав» Україні картінками з рашки.
Допоміг.
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Это просто ужас шо исполнял "президент-патриот" влезший на крови Майдана(((. Только не говорите мне шо это бояре кривые были а сцарь хороший.
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Зеб, никто не возражает - Богдан лучше Зелемойского и умнее. :D
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Назначение министром юстиции Дениса Малюськи, назначение главой профильного комитета Ирины Венедиктовой, означает, на мой взгляд, что президент Зеленский намерен сломать криминальные схемы в Минюсте.

Бутусов - святая простота. При порошенко смотрящим за минюстом был назначен довбенко, с которым все должен был согласовывать даже министр петренко.

Поэтому формальные назначения министров абсолютно ничего не значат.
Источник: https://censor.net.ua/n3145725
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100% Довбень же от Поросенко смотрнящим за Петренко был!
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А что в этом плохого ?
Вся история человеческой цивилизации есть лишь перераспределение собственности .
Когда рабство себя исчерпало , умные люди придумали феодализм , когда всем завладели крупные феодалы , умные люди придумали капитализм , когда одни умные люди оседлали капитализм , они оттеснили других умных людей , и те придумали коммунизм .
Стоит ли говорить , что по какой-то странной случайности умные люди были евреями ?
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А где коломойше боты? У них там полставки или как?
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А фейсы у них всех и прошлых и нынешних не треснут?! а может просто вернуть государству за не выполнение инвестиционных обязательств? Модернизация, экология, рост зарплаты персоналу...неуплата налогов...да мало ли за что можно!
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яка там очистка?!?!?!?! Ти наївний чи нас щитайєш Зє!біламі??? Перерозподіл та перенаправлення потоків!!!!
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Ждём справедливости и суда над всеми, кто грабил Украину хотя бы за последние 5 лет.
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Помнится , когда-то давно . когда Инна Богумерзская ещё возглавляла партию Зелёных , мне на остановке вручили её буклетик , это было перед выборами .
Я полистал , прежде чем выкинуть в урну .
Так вот там было написано - мы всё равно уже не сможем расследовать все случаи воровства , хотя и видим , кто украл .
Поэтому давайте всем простим . Всем . Даже мне , хотя я ничего и не украл .
Добрая она . И вся наша власть добрая .
Она уже давно себя простила ...
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Да уж. Нет такого другого места, где порохоботы так жируют и резвятся. Видимо Порро хорошо платит Бутусову за то, что приютил у себя миньстэць.
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Зебилы, просветите, что там отжала предыдущая власть?
Или вы собрались отжимать у медведчука, пинчука, ахметова?
Флаг вам в руки!
Шахты глубокие!
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Если Довбенко - смотрящий, может начать с него? Убрать, например из министерства. И есть все шансы, что схемы сами посыпятся. Зачем он нужен, если не нужны схемы? Только затем, чтобы схемы обрели новых хозяев.
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Де ті полум'яні зелєбоби та зелєбобіхі ?
Як вам вовочкіне "нє крадьот " ?
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Вообще-то в Бутусов написал про то, что отжимали при министре Петренко используя левые ключи регистратора и будет возврат отжатого, выходит Вы воров защищаете.
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а, то значит Богдан был в Сан Тропе по заданию, шпиенил за корупционерами? А мне показалось , что просто шампусик ведрами жрал. Не, ну тогда ладно Гряде "перевіджим" "перевіджатого", і "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка використовують для цієї мети, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6999
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Любую информацию нужно 300 раз перепроверять, эти люди все юристы, вполне логично что они знакомы, а скорее всего одна ********. Ну а свадьба дело личное у каждого.
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З цим Довбенком Богдан їздив в САн_ТропЕ
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а, допетрав, збагнув, второпав, зрозумів, дійшло...
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Обворовать одного - преступление, методично грабить большинство - это экономическая политика в интересах народа.
🤗
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трускавецкую методичку штудируешь? думаешь возьмут в депутаты?
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Шоколадный был честным,с ним Украина расцвела,а теперь что,сплошная зрада и политические преследования))))Надеюсь Савик позовет шоколадного кабана на свою новую передачу и включит ему повтор за 2014 год и мы увидим его мычание по этому поводу.
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"...грядет "переотжим" "переотжатого"

Думаю, что чуть позже наступит "переотжим дважды переотжатого", когда такие деятели будут болтаться на столбах. Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5274
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Прочитала статтю, зрозуміла її сенс.
Зе-команда найняла шахрая, зрощеного курченком, щоби відібрати власність у попередників.
А потім цього шахрая чик-чик - під ніж. Так викоріниться корупція. Грядет "переотжим" "переотжатого", и смотрящего за Минюстом Довбенко используют для этой цели, - Бутусов - Цензор.НЕТ 68
Дуже оптимістичний сценарій, як на мене. Скоріше всього новообрані міністри це статисти, ширма, а керуватимуть отакі Довбенки, і крастимуть вони для себе і Бені.
Оце вже більш реалістично.
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А то, что этот довбенко крал для пети в петины времена нормально. Или вы все же скажите что-то про петю в этом случаи?
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ненормально.
до речі, Петренко був в команді народного фронту.
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а что конкретно он украл для Пети, можно узнать?
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Хоть кто-то понимает, где собака порылась. А то борьба с мародерами! Я бы перефразировала: позавчерашние мародеры с помощью нынешних пытаются забрать своё у вчерашних. Вот так точнее будет.
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А сутки чего сидели. Думаете, что были в восторге от бешеного принтера ничего не значащих депутатов, или была другая причина?))) Я просто не слежу за порохоботами как вы.
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Ни черта не понял про этого черта.
Но, уверен - зеботы мне щас внятно разъяснят что это Порошенко виноват.
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Чуть не опоздал на такую годную новость ... Отжимать у лолиботов майно - это прекрасно . Нужно отжимать как можно больше и почаще . Например , отжать у кацахола хату , а его вышвырнуть на улицу , лучше зимой ... аха Гряде "перевіджим" "перевіджатого", і "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка використовують для цієї мети, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2308
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Ну ти прийди, спробуй... Написати заповіт я тобі не раджу, в голо@ранців нема що заповідати.
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В мене? З якого дива? Рекомендую спробувати, мосьє шарікоф. В кращому випадку відбудешься важкими тілесними, в гіршому-лежатимеш на столі у коронера. А кацахолу нічого не буде, він же ж бувший мент і сєпар... Чи не так?
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Ведучий шоу "Поярков News" на "Прямому" каналі Сергій Поярков вважає, що Зеленський не збирався і не збирається проводити в Україні кардинальні і ефективні реформи.

«Коли він (Володимир Зеленський - ред.) зухвало пообіцяв розігнати парламент через рік, натякаючи, що сподівається водночас і проводити ефективні реформи, і зберегти рейтинг достатній для розгону парламенту, він вважає нас з вами, і всіх українських виборців розумово неповноцінними невігласами; тому що того, хто проводить справжні реформи за рік -- виборці просто починають ненавидіти», - заявив Поярков.
На його думку, про відсутність наміру проводити реформи свідчить і те, що Зеленський і його партія "Слуга народу" не збираються приймати закон про опозицію (про що свідчить пакет поданих ним до ВР законопроектів - про опозицію там нічого нема), в якій вони, неодмінно опиняться у разі проведення успішних реформ.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/volodimir-zelenskiy-ne-zbiravsya-i-ne-zbirayetsya-provoditi-zhodnih-reform-poyarkov/
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жизня пА-новАму, пА-зєлєбєнєвськи, як зєзадрант і обіцяв...лохторат все рівно аплодує...вимагаючи "на біс"...Може, якась частина зєлєбобіків і роздуплиться, але ті, кому все , що від зєлі- то Божа роса, ще пізнають азохен вей...
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У пороховни нема нифига законно заработанного , все получено коррупционным путем Гряде "перевіджим" "перевіджатого", і "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка використовують для цієї мети, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2597
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То есть, царь-зе хороший, а бояре плохие и хотят всё переотжать. Или, когда собственность отжимается правильными пацанами-это как бы возвращается справедливость. Не, ну классно же вывернул, так держать. А Богдана Зе держит поближе, чтобы следить за его телодвижениями и схемами, да? ))))
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Порохобот звучить гордо, а зебот - принизливо. Зебанда знищує Україну, і ценЗер допомагає в цьому.
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Порохоботина привет. Ты не должна обижатся, это звучит гордо.
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