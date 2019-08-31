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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2545) історія (650) Польща (1896) ексгумація (32) Дуда (187)

 Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні

Президент України Володимир Зеленський готовий скасувати заборону на процедуру отримання дозволів на пошукові роботи на місцях загибелі поляків в Україні. Польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції. Пресслужба глави держави транслювала її в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий розблокувати отримання дозволу на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - сказав Зеленський.

На основі результатів пошукових робіт може бути подана заявка на екгумацію останків поляків (якщо такі будуть виявлені на місці пошуків).

За словами Президента України, він і лідер Польщі Дуда домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів, щоб "всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє". Президент також запропонував Дуді звести на кордоні між країнами меморіал примирення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою. ВIДЕО

Зі свого боку Президент Польщі зазначив, що для поляків дуже важливо, щоб місце загибелі кожного поляка було відзначено пам'ятником.

"Ми говорили про проблеми, які існують між нашими країнами в контексті історичної пам'яті. Ми обидва дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжособистісних відносин. ... Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою України, був скасований", - сказав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145724
 
   
 Топ коментарі
 
Гул в помощь, а если лень, то потому что поляки начали разрушать установленные памятные знаки украинцам.
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потому что поляки запретили аналогичные действи я отношении закопаных и прикопанных и захороненных Украинцев... которые кстати до 8 сентября 1944 года были ГРАЖДАНАМИ ПОЛЬШИ....до выселения их принудительно по признаку национальность и вера православие закончили добивать в 1947 году Операция Висла в УССР.... Зеленский готов отменить мораторий на эксгумацию останков погибших в Украине поляков - Цензор.НЕТ 2708
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А зачем вообще вводили этот мораторий?
Похоже соя сейчас очередную зрадоньку начнет разгонять.
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потому что поляки запретили аналогичные действи я отношении закопаных и прикопанных и захороненных Украинцев... которые кстати до 8 сентября 1944 года были ГРАЖДАНАМИ ПОЛЬШИ....до выселения их принудительно по признаку национальность и вера православие закончили добивать в 1947 году Операция Висла в УССР....
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а что вообще по ИСТОРИИ знает зеленая плесень... НИЧЕГО потому что все 28 лет ЭТА тема стыдливо (Почему) замалчивалась в Украине тому Польша и наглеет с каждым днем... а ведь на кону стоит вопрос НЮРБЕРГ ГААГА ПРОТИВ ПОЛЬШИ ГЕНОЦИД УКРАИНЦЕВ (выдумаете Польша расшгиряет трудовые квоты для украинев просто вот так нет уважаемые просто знают чье мьясо они съели вместе со Сралиным....кстати к Польше за ГЕНОЦИД И СОУЧАСТИЕ В ХОЛОКОСТЕ НА СТОРОНЕ ГЕРМАНИИ имет и Израиль претензии... о том что именено Некий Комитет Национальнго Спасения Польши при существующем Правительстве Польши в Изгнании (Лондон) потребовал от Сталина чтобы украинцев типа нафиг только Сталин неожитданно для поляков паритетно сказал тогда и Поляков из УССР Прибалтики БССР также нафиг у Польшу....
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VOLVO XC 70
а что вообще по ИСТОРИИ знает зеленая плесень...


Вчора хтось писав - що повно фоток з блазнем в тренажерному залі, а з хоча б якоюсь книгою - катма... Зеленский готов разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине - Цензор.НЕТ 4372
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Ну, похоже, пороховата тоже не знает истории, и причины по которой Украина ввела мораторий на поисковые работа в местах гибели поляков. Этот мораторий был введен после снесения памятников воинам УПА на территории Польши, а не за аналогичные действия польской стороны.
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а когда пенсии полякам начнёт платить зелёная сопля?
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Возможно потому что там резались с двух сторон не на шутку и женщин и детей. Горькая правда. Непонятно почему поляки должны наши могилы только упорядочить а своих эксгумировать. Что значит упорядочить. могилки покрасить? Возможно поэтому и был мараторий, эксгумация тогда с двух сторон. А так Украина будет опять плохая.
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На сколько мне известно, эксгумацию Польша не запрещала. А конкретно этот мораторий появился после того, как польская сторона начала сносить памятные знаки на местах захоронения воинов УПА. Поэтому у украинской стороны и такие требования, что мы снимаем мораторий, а вы восстанавливаете памятники воинам УПА.
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Гул в помощь, а если лень, то потому что поляки начали разрушать установленные памятные знаки украинцам.
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Короче, вместо того чтобы строить Балтийско-Черноморский Союз, поляки опять будут просто отжимать территорию у соседей. Типа "смотрите, тут вон сколько наших памятников; всё это наша земля".
Ничему их история не учит.
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В вересні в Польщі парламентські вибори. Є надія, що польська нинішня влада буде в прольоті. Тоді все вирішиться само собою. Перезагрузка влади з обох сторін.
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Свиновата опять ничего не знает и не понимает, или прикидывается. Ведь Зеленский с Дудой как раз и договорились, что будут восстановлены памятники воинам УПА на территории Польши!
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начало "дебандеризации" Украины ...
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Я хоч і атеіст, але це якесь скоцтво викапувати людей із могил. Прости Господи...
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Для некоторых инструмент культурной экспансии
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Уявляєте, вніс в Раду законопроект за яким в КПК буде заборонено випускати під заставу підозрюваниху корупційних злочинах. Жах!!!! Які шановні люди постраждають.
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зебил, и будет тоже самое, что с запретом по госизмене. Но, мы, зебилы, мы решения КС не читаем, да?
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Треба не лише підозрюваних в корупційних злочинах, але й в тяжких злочинах.. бо у нас от часто і убивць під домашній арешт відправляють.

А подякувати за це треба Портнову, це він написав настільки "прогресивний і гуманний" КПК"!
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Дещиця: Дозволимо польські ексгумації в Україні після відбудови українських пам'ятників https://www.istpravda.com.ua/short/2018/09/15/152929/
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********* зе и его свиту тупых сбушников сегодня в тренде. Все хотят ******* зе,не говоря уже об макроне с мереель
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Зеленський завжди готовий, з будь-якого боку і в будь-яких кількостях.
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такого вреда, как эта власть, Украине давно никто не наносил.
Я вот все думаю, что доиграются "Z" и "B", и из свидетелей по делу, слушаемому в Делавэре, переведут их сначала в подозреваемые, а потом в обвиняемые.
И, честно говоря, я даже не представляю, какой будет мировая реакция, когда и Президент, и глава СБУ европейского государства (все же не дикая Африка) будут подозреваемыми по крупнейшему в мировой судебной практике делу об отмывании денег.
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Да, и репатриироваться в Израиль Зеленскому не удастся, скорее всего, не успеет он, а у Баканова, полагаю, и возможности такой нет.
Пусть спросят у Лазаренко, по-дружески, об условиях как там, что там...
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Логично и правильно. надо востанавливать добрососедские отношения. Историю оставьте историкам. а не политическим истерикам спекулирующим на прошлом...
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О коломойшеботы подтянулись. А ничего что под такими слоганами протягивают предусловия для будущего вторжения
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Придурь это ты свою жену спрашивай. Путлер х уйло тебе на рыло бестолковое.
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А чого людина має відповідати на ідіотські питання якогось свиноватного дегенерата? Всі люди знають, що війну на Донбасі розв'язали Путін та Росія, і тільки свиноватні покидькі та ідіоти досі мають сумнів щодо цього.
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Погано ж тебе, хлопчику, лебіянки виховали. Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні - Цензор.НЕТ 7283
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ляхам нужны раскопки с целью слепить уголовное дело по факту "геноцида украинцами поляк". потом онм будут таскать Украину по международным судам, а далее украинские налогоплательщики будут платить рерпарации полякам. Немцы давно раскусили ляхов и послали их подальше. Но зеленский лох в международной политике, поэтому за щедрость клоуна заплатят укр пенсионеры собственным благополучием
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Поиски и рытьё янтаря на Житомирщине, Зеленский уже заблокировал?
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после 5 лет разблокирования Поросенко это за несколько дней не сделаешь. Не перймайся, карамелек пожуй.
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Я все украинские карамельки разжевал окончательно в 1993 году. ...теперь жую немецкие. В Украину не верю. ...но жаль берёт... Ещё повоюем!
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Ну тогда мой тщаиельно унитазы и не отвлекайся на Украину.
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Вечно у кацапов проблемы с забугорными унитазами -- своих-то не хватает и мыть некому...*)
Если шо, то я закончил Баварскую Транспортную Академию. ...но и унитаз у меня сияет -- сам драю! *)
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Зе понятия не имеет как разруливать "благие намерения",которые ведут в ад.
Тем более его тупые и продажные сбушники,которые сначала докладают путину
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А что петя так бокопорил? Что не день у него новая бочина
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З ким не зустрінеться- вже комусь щось подарує чи поступиться. Своїм нічого
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президент Польши отметил, что для поляков очень важно, чтобы место гибели каждого поляка было отмечено памятникомИсточник: https://censor.net.ua/n3145724

Є поняття території проживання етносу. Інші - зайди, загарбники. Німці, москалі, поляки на теріторії України саме такими і є. Переймаєтесь рештками (звлоками) своїх соплемінників - пакуйте, та забирайте. Нам чужого не треба, хоч воно й удобрює нашу землю. Підляшшя, Холмщина - то етнічні українськи землі, й тому поляки мають поновити всі українськи поховання та цвинтари на своїй території.
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Зараз з Зеленським будуть зустрічатися - зустрічатися! Аби щось вициганити. А ми раді
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Чому зразу обіцяти і видавати. Зберемо комісію у себе, обдумаємо...
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Пам'ятнии будуть встановлені кожному польському коту,псу,теляті й курці! Коли кількість "пам'ятників перевищить кількість українців ,на цих землях,поляки оголосять цю землю своєю ! Скажете так не буває?! Подивіться на Донбас!
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