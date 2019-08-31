 Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції. Пресслужба глави держави транслювала її в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Я готовий розблокувати отримання дозволу на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - сказав Зеленський.
На основі результатів пошукових робіт може бути подана заявка на екгумацію останків поляків (якщо такі будуть виявлені на місці пошуків).
За словами Президента України, він і лідер Польщі Дуда домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів, щоб "всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє". Президент також запропонував Дуді звести на кордоні між країнами меморіал примирення.
Зі свого боку Президент Польщі зазначив, що для поляків дуже важливо, щоб місце загибелі кожного поляка було відзначено пам'ятником.
"Ми говорили про проблеми, які існують між нашими країнами в контексті історичної пам'яті. Ми обидва дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжособистісних відносин. ... Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою України, був скасований", - сказав Дуда.
Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.
Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.
У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.
Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.
Похоже соя сейчас очередную зрадоньку начнет разгонять.
а что вообще по ИСТОРИИ знает зеленая плесень...
Вчора хтось писав - що повно фоток з блазнем в тренажерному залі, а з хоча б якоюсь книгою - катма...
Ничему их история не учит.
А подякувати за це треба Портнову, це він написав настільки "прогресивний і гуманний" КПК"!
Я вот все думаю, что доиграются "Z" и "B", и из свидетелей по делу, слушаемому в Делавэре, переведут их сначала в подозреваемые, а потом в обвиняемые.
И, честно говоря, я даже не представляю, какой будет мировая реакция, когда и Президент, и глава СБУ европейского государства (все же не дикая Африка) будут подозреваемыми по крупнейшему в мировой судебной практике делу об отмывании денег.
Пусть спросят у Лазаренко, по-дружески, об условиях как там, что там...
Если шо, то я закончил Баварскую Транспортную Академию. ...но и унитаз у меня сияет -- сам драю! *)
Тем более его тупые и продажные сбушники,которые сначала докладают путину
Є поняття території проживання етносу. Інші - зайди, загарбники. Німці, москалі, поляки на теріторії України саме такими і є. Переймаєтесь рештками (звлоками) своїх соплемінників - пакуйте, та забирайте. Нам чужого не треба, хоч воно й удобрює нашу землю. Підляшшя, Холмщина - то етнічні українськи землі, й тому поляки мають поновити всі українськи поховання та цвинтари на своїй території.