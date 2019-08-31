 Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції. Пресслужба глави держави транслювала її в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий розблокувати отримання дозволу на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - сказав Зеленський.

На основі результатів пошукових робіт може бути подана заявка на екгумацію останків поляків (якщо такі будуть виявлені на місці пошуків).

За словами Президента України, він і лідер Польщі Дуда домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів, щоб "всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє". Президент також запропонував Дуді звести на кордоні між країнами меморіал примирення.

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Зі свого боку Президент Польщі зазначив, що для поляків дуже важливо, щоб місце загибелі кожного поляка було відзначено пам'ятником.

"Ми говорили про проблеми, які існують між нашими країнами в контексті історичної пам'яті. Ми обидва дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжособистісних відносин. ... Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою України, був скасований", - сказав Дуда.

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Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.