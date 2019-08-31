 Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським

Про це він заявив на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована - Крим, а також Луганська і Донецька області – ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті відносно Росії однозначна: ...ми вважаємо, що політика санкцій мусить бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права", - сказав Дуда.

"Ми скоординували наші подальші кроки для припинення війни на сході України і повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція - без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в бік їхнього посилення, а не навпаки", - додав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою. ВIДЕО

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.