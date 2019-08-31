 Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським

Про це він заявив на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована - Крим, а також Луганська і Донецька області – ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті відносно Росії однозначна: ...ми вважаємо, що політика санкцій мусить бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права", - сказав Дуда.
"Ми скоординували наші подальші кроки для припинення війни на сході України і повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція - без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в бік їхнього посилення, а не навпаки", - додав Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.
Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.
У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.
Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.
Ми нація, що має крила.
Ігор Сікорський подарував світові гелікоптер, КБ ім. Антонова створило найпотужніший у світі транспортний літак «Мрія», а Корольов став основоположником практичної космонавтики у світі. Ми нація, що хоче літати і пізнавати світ!
https://www.youtube.com/watch?v=kkHMxXsnE5k
Где список и работа над деталями импортозамещения
Где ***** список критических деталей? А то ни абромавичус ни данилюк понятия не имеют о чем речь
😁
И вообще Зе отказывался а Дуда его уговаривал
Ну и про рояль
оцим би тобі перейматись...
ти головне лайкай йому почастіше, як не як, братушка твій.
Шо ты в собственных трёх соснах путаешься я
Опять зебам оросили глаза "предательскими" Минскими соглашениями?
А что зе может,если его свита стучит сначала в москву,а лишь потом с их разрешения докладывает зелени.
Доллар не по сто, бензин тоже))
Все ха санкции против рашки))
Как теперь лаять будете без причины? Фантазии- то ноль))
И Венгров тоже))
И всех остальных))
Так, чтоб слюнявые мечты путана скорей осуществились))
была бы странной иная позиция..
польшу волнуют военные учения "Восток 20..."
гораздо больше, чем какие то крым да ордло...поляки помнят сентябрь 39-го и весну-лето 20-го
я полагаю, что как раз Дуда убеждал зеленку....
в нужности санкций..
и еще РАЗ напомнил на выходе "клоун - не сдавайся!!!!"