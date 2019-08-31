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Все про:Зеленський (2545) Польща (1896) Росія (19548) санкції (2363) Дуда (187)

 Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що політика санкцій відносно Росії, зважаючи на ситуацію з територіальною цілісністю України, має бути продовжена.

Про це він заявив на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Сьогодні територія України окупована - Крим, а також Луганська і Донецька області – ці території мають повернутися до України. Наша позиція в цьому контексті відносно Росії однозначна: ...ми вважаємо, що політика санкцій мусить бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права", - сказав Дуда.

"Ми скоординували наші подальші кроки для припинення війни на сході України і повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція - без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в бік  їхнього посилення, а не навпаки", - додав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з дводенним офіційним візитом. Сьогодні, крім Анджея Дуди, у нього заплановані зустрічі з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього Президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Варшаві зустрічається з Президентом Польщі Дудою. ВIДЕО

Завтра український лідер у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145723
 
   
 Топ коментарі
 
З Днем авіації, Україно!
Ми нація, що має крила.
Ігор Сікорський подарував світові гелікоптер, КБ ім. Антонова створило найпотужніший у світі транспортний літак «Мрія», а Корольов став основоположником практичної космонавтики у світі. Ми нація, що хоче літати і пізнавати світ!

Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 975
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Порохоботы, будка валится))
Доллар не по сто, бензин тоже))
Все ха санкции против рашки))
Как теперь лаять будете без причины? Фантазии- то ноль))
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Неможетбыть, Зеленский лично просил Дуду отменить санкции, только Порошенко мог своим авторитетом их продлевать, верните Петю взад!
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З Днем авіації, Україно!
Ми нація, що має крила.
Ігор Сікорський подарував світові гелікоптер, КБ ім. Антонова створило найпотужніший у світі транспортний літак «Мрія», а Корольов став основоположником практичної космонавтики у світі. Ми нація, що хоче літати і пізнавати світ!

Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 975
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у КБ "Антонов" самый сильный самолет АН-124 Руслан Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 3082
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Где импортозамещение антонова для оснастки 10 ан1458 на антонове.
Где список и работа над деталями импортозамещения
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Зеленский уже должен пистить начиная с данылюка если не будет список критических деталей импортозамещения антонова и оплота с малышева и их путинских диверсантов.

Где ***** список критических деталей? А то ни абромавичус ни данилюк понятия не имеют о чем речь
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После встречи с зеленским дуде резко захотелось отведать ларек с шавермой Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 8398
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Ща 🐖ботики на вентилятор накинут 🍫!
😁
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Этот винторогий десант пасется здесь в общем стаде с местными парнокопытными.
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вони - що, з параші? Парашинці, які флажочки поміняли - але паляться на лайках?
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Сейчас начнётся что санкции те ничего не решают
И вообще Зе отказывался а Дуда его уговаривал
Ну и про рояль
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Заметь, до тебя тут никто за рояль ничего не писал,
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шо поделаешь,профессия такая - порохорыгобот
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Не вбачає в мені, друже, ворога Через те, що топлю за Пороха, Що надмірно, можливо, часто Називаю Володю блазнем. Сам підставлю тобі шоку, ладно, Знову зомбі назви шоколадним, Адже разом нам жити далі В цій країні (чи на кварталі?) Я погоджусь з тобою, золотко, Що з кондитером нам не солодко, Але буде, хай я і глухе село, З гумористом твоїм не весело. Бери плуг та у шир і у глиб ори, Бо поля не піднімуть вибори, Не засіємо їх ніколи ми Ні цукерками, ні приколами. Поряд стану з тобою, брате, Потом землю свою вдобряти (А не тим лиш, що з шлангу наче Летить в наших фейсбучних срачах))) Хай від рішення твого зле мені, Вірю в силу свого я племені! Раптом що - не раби кайданні: Знову здибаємося На Майдані
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чтото пошло не так..обычно после визитов нового пиризидента моют пол....ах да ..вспомнил..1 сентября нацисская германия вместе с рюске свинота дерибанили Польшу
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Цікаво що ситуація не фронті не змінилась. Але зеленські, які ще недавно верещали "нажіваются на вайнє" раптово стали цю війну називати "пєрємірієм".
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яким чином вони наживаються???? є у тебе конкертні докази або бла - бла-бла- з твоїх вуст іде
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SmackDown Zone, а от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було. Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 6075
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знаєш малорос цей термін виник в Україні ще з часів тієї історії України. Я вважаю що само головне людина яка хоче жити в Україні вона повина дотримуватись Конституції і законів Україні і це само головне. А якою мовою говорять я вважаю це неважливо з огляду на історію України
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Ну як не важливо, то нехай це буде українська Політику санкцій проти Росії має бути продовжено, - Президент Польщі Дуда після зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 1935
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Добре нехай буде українська якщо для тебе первоважливо. Але на закони він буде плювати
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як температурка водички в морі лаптєвих ?
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в профіль і фарс вас імєєт ваш президент вован фуйло красно солнишко..
оцим би тобі перейматись...
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наче ми кацапа вперше побачили..

ти головне лайкай йому почастіше, як не як, братушка твій.
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Малорос это ж не кацап, Ксения
Шо ты в собственных трёх соснах путаешься я
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так він не малорос, а кацап, ржущій над тупенькими хахлушками типу певних емігранток.
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Неможетбыть, Зеленский лично просил Дуду отменить санкции, только Порошенко мог своим авторитетом их продлевать, верните Петю взад!
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Ты с дуба спрыгнул, зеб, не можешь понять написанного - только после встречи Дуда заявил, что санкции должны быть продолжены, а до этого Дуда о них даже не задумывался?
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то ему пэтя по скайпу идею подкинул.*** буду.
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Зеб, Порошенко добивался, чтобы паРаши в ПАСЕ не было, чтобы не приглашали в G7, чтобы СП-2 не строился, чтобы понимали истинное положение дел с агрессией паРаши, чтобы пункты Минских соглашений выполнялись все одновременно, а не по плану ***** - отдельные пункты. Это постоянная работа и твой Зелемойский опять ссылается на Минские соглашения для продления санкций.
Опять зебам оросили глаза "предательскими" Минскими соглашениями?
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а сам зелемойский чего сказал на эту тему?
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Ось як заскиглив про важливість: "без полного выполнения Минских договоренностей".

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А макрону не хочется этого делать после нескольких гопсеансов "***********" путина жобояду.

А что зе может,если его свита стучит сначала в москву,а лишь потом с их разрешения докладывает зелени.
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Порохоботы, будка валится))
Доллар не по сто, бензин тоже))
Все ха санкции против рашки))
Как теперь лаять будете без причины? Фантазии- то ноль))
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Фишку придумал себе - менять на руснявый флаг. Программу освоила малолетка и флексит здесь.
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так же,как и раньше.для этого ума вообще не надо.
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А наш зебил не способен сказать о санкциях против *****?
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Зрада .Польшу надо посылать нафиг)))Кричали порохня с ольгинцами,глотая скупые сльозы поражения)))
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Та да))
И Венгров тоже))
И всех остальных))
Так, чтоб слюнявые мечты путана скорей осуществились))
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"Политика санкций против России должна быть продолжена"

была бы странной иная позиция..
польшу волнуют военные учения "Восток 20..."
гораздо больше, чем какие то крым да ордло...поляки помнят сентябрь 39-го и весну-лето 20-го
я полагаю, что как раз Дуда убеждал зеленку....
в нужности санкций..
и еще РАЗ напомнил на выходе "клоун - не сдавайся!!!!"
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