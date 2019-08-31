 Від опівночі окупанти 4 рази порушили режим тиші, - Міноборони

Про це повідомив на щоденному брифінгу речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 12.00 в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир'я з боку супротивника", - сказав він.
Зараз обстановка стабільна, українські військовослужбовці надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
"Бойових втрат у лавах українських підрозділів від початку доби не зафіксовано", - підкреслив Мотузяник.
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А з подачи ляльководів зеленьского і його команди кожного дня планомірно, постійно, настирливо повторюється і повторюється по багато разів на день "пєрєміріє" та "рєжім тішіни".
Цей абсурд може дійти до того, що будуть писати, що сьогодні 24 години рєжіма тішини на 23 часа 59 мінут билі нарушєни той стараной. Зебіли.