 Від опівночі окупанти 4 рази порушили режим тиші, - Міноборони

Про це повідомив на щоденному брифінгу речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12.00 в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир'я з боку супротивника", - сказав він.

Зараз обстановка стабільна, українські військовослужбовці надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

"Бойових втрат у лавах українських підрозділів від початку доби не зафіксовано", - підкреслив Мотузяник.

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