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 Від опівночі окупанти 4 рази порушили режим тиші, - Міноборони

Незаконні збройні формування від початку доби чотири рази порушили режим тиші в зоні проведення операції об'єднаних сил.

Про це повідомив на щоденному брифінгу речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12.00 в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир'я з боку супротивника", - сказав він.

Зараз обстановка стабільна, українські військовослужбовці надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

"Бойових втрат у лавах українських підрозділів від початку доби не зафіксовано", - підкреслив Мотузяник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145722
 
 
 Топ коментарі
 
От жеж єтот Петро Алексеевич, до сих пор наживается на войне С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1377
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каманда моладасти нашей, каманда без каторай нам не жить Від півночі окупанти 4 рази порушили режим тиші, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5483
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От жеж єтот Петро Алексеевич, до сих пор наживается на войне
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А можно Зеленского обменять на пленных моряков?
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з моряками, а також з полытичними в'язнями трапився нереальний зашквар. Шкода родичів полонених. Вони, мабуть, подумали, що ось, наршеті, але ВАЗ і нині там... С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 553
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Так. Моряки не обмінюються, їх повинні повернути за рішенням міжнародного суду. А от на решту наших хлопців, яких ***** утримує в полоні/заручниках, було б здорово
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зеленского не жалко обменять и на пачку сигарет...
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ЗЕленую барыгу и мародера можно выменять только на пачку пельменей на большее он не тянет.
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Як космічна країна усіяна ядерними реакторами, що володіла третім ядерним потенціалом, що дає по зубам ядерній державі здуріла до президентів-Урок, сценічних придурків наркоманів, дрімучих двійочників хамів, птушників-міністрів, фальшивих офіцерів, шлюх та бовдурів в депутатах?
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Йде війна. Майже кожного дня гибнуть герої.
А з подачи ляльководів зеленьского і його команди кожного дня планомірно, постійно, настирливо повторюється і повторюється по багато разів на день "пєрєміріє" та "рєжім тішіни".
Цей абсурд може дійти до того, що будуть писати, що сьогодні 24 години рєжіма тішини на 23 часа 59 мінут билі нарушєни той стараной. Зебіли.
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Хто дав наказ Мотузянику обстріли українських бійців, катування українських полонених, називати "пєрємірієм"?
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Кожний наш військовий вартує... Ну не знаю, мінімум 25 зеленських.
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ох сою бомбит... значит команда зе делает всё правильно.
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******* моладасти нашей, ******* без каторай нам не жить
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