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 Політика України
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Все про:ГПУ (3191) Ігор Калєтнік (14) Луценко (2619) Сарган (354) Горбатюк (299)

 Статтю, яку пред'являли Калетнику, декриміналізовано, закрити справу постановив суд, - Сарган

Прессекретар колишнього генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відповіла на звинувачення керівника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Відповідь на озвучені Горбатюком звинувачення на адресу Луценка Лариса Сарган опублікувала на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Стаття КК, яку 5,5(!) років Горбатюк пред‘являв Калетнику, давно декриміналізована. По справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, по цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи", - написала вона.

Сарган вважає, що все це - ознаки "провалів" Горбатюка, а справа закрита на законних підставах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

Що стосується 20 справ, які в останній день роботи Луценка на посаді генпрокурора були передані з Управління спецрозслідування іншим силовим органам, то вони не мають жодного відношення до специфіки роботи відомства Горбатюка, стверджує Сарган.

"Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва тощо, передані за підслідністю!" - написала вона.

"І нагадую, Генпрокуратура позбавлена слідства після створення ДБР і всі справи по закону мають бути передані слідчим ДБР чи іншим слідчим органам. Тому чергове скиглення керівника УСР лишаються лише скигленнями",- додала Сарган.

Читайте також: Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня"

Раніше глава Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в останній день роботи на посаді генпрокурора Юрій Луценко забрав у його Управління 20 справ проти про корупційні злочини колишніх чиновників.

Крім того, цього ж дня Генпрокуратура закрила справу проти Ігоря Калетника - колишнього віце-спікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".

Статтю, яку предявляли Калетнику, декриміналізовано, закрити справу постановив суд, - Сарган 01
Статтю, яку предявляли Калетнику, декриміналізовано, закрити справу постановив суд, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145715
 
 
 Топ коментарі
 
Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована Источник: https://censor.net.ua/n3145715

И все это время Луценко и до этого Шокина это устраивало?!
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Портнов вернулся, беркутовцев оправдали, калетник - святой, богдан вместе со схематозниками гульбенит в Сен-Тропе.

Я ничего не забыл?
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ПетРило, дякуємо за потужні рехформи!!
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Портнов вернулся, беркутовцев оправдали, калетник - святой, богдан вместе со схематозниками гульбенит в Сен-Тропе.

Я ничего не забыл?
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Петро со всеми договорился, везде пути отхода
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Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику - давно декриминализирована Источник: https://censor.net.ua/n3145715

И все это время Луценко и до этого Шокина это устраивало?!
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Ой, и хто же её (статью) кастрировал ( декриминализовал) ? Неужели Зеленский?
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ПетРило, дякуємо за потужні рехформи!!
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Ми провели судову реформу! (с) п. порошенко
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зебілам не доходить, що тим депам, які галасували 16 січня 2014-го, за те галасування пред'явити нема чого... Хоч би як би не хотілося цього...
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""И напоминаю, Генпрокуратура лишена следствия после создания ГБР, и все дела по закону должны быть переданы следователям ГБР или иных следственных органов. Поэтому очередное нытье руководителя УСР остается только нытьем", - добавила Сарган.
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там, на "Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань. Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня" - https://censor.net.ua/ua/n3145713 - один Сашко воює з зебілами і зрадниками...
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Слава Петиным рехвормам. Теперь преступники ето не те которые убивают людей, воруют миллиарды или предают Родину, а те кто не может растаможить евробляху или заплатить за комуналку.
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Посадить В Украине могут только рабочего, который ******л кусок колбасы потому -что жрать нечего, а адвокат так вообще неслыханная роскошь!
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