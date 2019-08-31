 Статтю, яку пред'являли Калетнику, декриміналізовано, закрити справу постановив суд, - Сарган

Відповідь на озвучені Горбатюком звинувачення на адресу Луценка Лариса Сарган опублікувала на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Стаття КК, яку 5,5(!) років Горбатюк пред‘являв Калетнику, давно декриміналізована. По справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, по цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи", - написала вона.

Сарган вважає, що все це - ознаки "провалів" Горбатюка, а справа закрита на законних підставах.

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Що стосується 20 справ, які в останній день роботи Луценка на посаді генпрокурора були передані з Управління спецрозслідування іншим силовим органам, то вони не мають жодного відношення до специфіки роботи відомства Горбатюка, стверджує Сарган.

"Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва тощо, передані за підслідністю!" - написала вона.

"І нагадую, Генпрокуратура позбавлена слідства після створення ДБР і всі справи по закону мають бути передані слідчим ДБР чи іншим слідчим органам. Тому чергове скиглення керівника УСР лишаються лише скигленнями",- додала Сарган.

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Раніше глава Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в останній день роботи на посаді генпрокурора Юрій Луценко забрав у його Управління 20 справ проти про корупційні злочини колишніх чиновників.

Крім того, цього ж дня Генпрокуратура закрила справу проти Ігоря Калетника - колишнього віце-спікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".



