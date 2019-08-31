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 Політика України, За кордоном
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Все про:діаспора (134) Зеленський (2545) Польща (1896)

 "Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі

38 громадських організацій українців із 21 країни світу звернулися до президента Зеленського з відкритим листом, де висловлюють свою стурбованість тим, що він не збирається зустрічатися з представниками діаспори в Польщі в рамках свого візиту туди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, цитуючи текст листа, посилання на яке опублікувала лідер громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава" Наталя Панченко.

"Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках Вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня - 1 вересня 2019 року, не передбачено зустрічі з українською громадою", - зазначається в листі.
При цьому згадується, что що згідно з останніми дослідженнями, проведеними в 2019 році, в Польщі проживає близько 1,27 млн українців. Крім цього, за даними Світового банку, у 2018 році українці з-за кордону поповнили бюджет України на 14 мільярдів доларів, що дорівнює 11,4% ВВП країни.

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"Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі закордонну українську громаду. Розглядаємо це як прояв нехтування інтересами понад 20% громадян України, які проживають за кордоном", - зазначається в зверненні.

Діаспора також просить Зеленського створити посаду штатного радника з питань українців за кордоном і міграційної політики при Кабінеті Міністрів України.

Крім того, в листі перераховані питання, які, на думку представників діаспори, вимагають негайного обговорення та невідкладного вирішення. Серед них, зокрема, введення електронного голосування для громадян України, які перебувають за кордоном, дотримання конституційного права громадян України за кордоном бути обраними і мати своїх представників в органах державної влади, запровадження множинного громадянства, створення програми повернення для трудових мігрантів.

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Звернення до президента, зокрема, підписали представники українських громадських організацій Польщі, Канади, Іспанії, Італії, США, Португалії, Єгипту, Індії, Австралії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Франції, Литви, Малайзії, Бразилії, Йорданії, Австрії, Молдови, Данії, Ірландії, ПАР, Румунії, Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) тощо.

Розглядаємо це як зневагу: діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145714
 
   
 Топ коментарі
 
Негоже малоросу з діаспорою українською бачитись, мля...
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Sir Lawrence‏ @sir_T_Lawrence



Если у нас с Россией нет войны, то почему пленные летят самолетом из Москвы, а не едут из Донецка?
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Зє!билы, ваша склонность к оптимизму,
От не способности представить,
Какого рода завтра клизму,
Жители Иорданской ДолинЫ готовятся вам вставить.
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по цвету лица твоего идола пертухи-вальцмана..ему и тебе пять литров залили....
"Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі - Цензор.НЕТ 5560
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Брехня! Другий тур президентських виборів , в Польщі перемогу здобув Зеленський, більшість голосів віддали за нього. А винуватий Порошенко все одно ? Коли ж ви тої сої неїстеся вже
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Голосовали за Зеленского обычные украинцы. А у меня вопросы вот к этим диаспорным организациям, которые резко проснулись и чего то вдруг захотели. Почему раньше они не сообщали, что Петя не решает их проблем?
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Напевно Петя добре вирішував їхні проблеми, раз мовчали, але зараз не Пеца, і вони сообщают, що є проблеми, щоб потім ніхто їм не попрікав, а чого мовчали коли був Вова, чого не сообщали.
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Ты читатель или комментатор?
Диаспора также просит Зеленского создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3145714

Почему этот штатный советник не требовался от Пети?
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В Польше с диаспорой опасно встречаться любой власти. Там же несколько миллионов работает заробитчан, которых ублюдочная власть заставила выехать на чужбину.

Кто-то может и под дых дать.
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кацап, заробитчане есть во всех нормальных странах, но у них конечный путь США, а у тебя Тайланд проституткой
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Кот , ваши кацапские Наташи во время ЧМ 2018 в москве раком за киоском стояли , за жвачку , бутылку пива .
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я, конечно, понимаю, что самые большие патриоты живут за пределами Украины в каких-то диаспорах. а может, домой, самим что-то сделать, а не просто требовать?
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Інколи закордону зробити швидше щось в Україні. по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.Источник: https://censor.net.ua/n3145714
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і що? я по пів року працюю за кордоном більше 20 років. але чомусь не вимагаю до себе виняткового ставлення з боку влади.
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они деньгами Украине помогают,и немалыми)) заработанные ими деньги оседают в кассах украинских магазинов)) с них платят налоги бюджетникам))
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Ну сбежали и сбежали. Еще и внимания к себе требуют. Что за люди.
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Мають право.
по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.Источник: https://censor.net.ua/n3145714
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Увага, маніпуляція цифрами! 14 млрд $ - не сума, на яку поповнився бюджет України, а просто сума грошових переказів від заробітчан в Україну.
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Любите ж ви бюджет. Це мабуть ще від часів комунізму тягнеться, коли "всьо вокруг колхозное, всьо вокруг мое".
Так от. З 14 млрд. внесків до бюджету не менше половини вкрадуть чиновники. Звичайно ці вкрадені гроші частково підуть в економіку, бо чиновникам теж треба їсти, вдягатися, купувати бензин. Але проблема в тому, що величезні гроші потраплять до людей, які їх не заслужили. Які просто паразитують на суспільстві, зловживаючи владою.
А от 14 млрд. не в бюджет а в кишені громадян - це значно корисніше. І більший стимул для економіки і дотримана справедливість.
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Это заробитчане, а тут речь о "диаспоре". Накой сдался Зеленский батраку в поле или на стройке?
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Судя по твоему флажку,ты тоже "сбежал".Тогда почему на украинские ресурсы лезешь,"сбежавший"?
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О! Зє!біл вже наскандалив
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Взагалі то такі інституції, що займаються проблемами українців за кордоном давно існують - називаються вони консульства та посольства України.
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Диаспора украинцев всего мира собирала средства на защиту Украины от путинских захватчиков в итоге барыга и шобло "ушли" а куда потратили эти деньги никто не узнает.Вероятно барыга их прикарманил...
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в его генетическом коде ВААЩЕ не предусмотрен..)))))
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Диаспора это общественная организация? А че типа в Украине представители любой общественной организации могут вот так запросто требовать встречи с президентом? Люди решили искать лучшей доли на чужбине (это их выбор), решили что они ничего не должны Украине (особенно это касается молодежи), но почему-то считают, что Украина(в лице президента) им по прежнему чего-то должна. Дело не в Зе, сторонником коего, я не являюсь, но на фига президенту какие-то там деловые встречи с польскими политиками и бизнесменами если мигранты требуют с ним встречи?
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Допоки вони громадяни України, то держава повинна про них піклуватися.
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Только да причины может быть
1)Он Малорос и ему ***** *****
2)Ему запретили общаться
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Думать головой , а не другим местом раньше нужно было.
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А з чого йому з кимось з нас тут чи там зустрічатись? - Він що - українець хоч якимось чином?! Цитуючи цього "камертона" - " я вам нічіво нє должін"! Що за нього проголосувало тринадцять з лишком мільонів калік на голову - жертв "девяносто пятого кварталу", "сватів" та "слугі народа", то за нашим законодавством вони, ці жертви інформаційної війни, божевільними не вважаються.
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Не варто під Бенксі підлаштовуватися, це підробка. Треба мати свій стиль
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а Польща дала найбільший відсоток голосів за Зе
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Диаспора разве поможет или помешает Зе выжить в Украине ? Нет , а на нет и встречи нет.
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А я говорил, первый позор. Ждём когда начнет говорить.
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Как он может с ними встречаться, если он самостоятельно без посторонней подготовки два слова слепить вместе не в состоянии?
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А ты можеш? Почему тогда до сих пор не президент?
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думаєш хтось йому тексти складає...як Зе

сам пише "Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі - Цензор.НЕТ 6476
зебіл -він і в Африці зебіл...
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чому зеленський ?
якись цирк !
чому витє не писали ? чому пецє не писали ?
чому зараз ? чому не через 5 років ?
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почему не *****, почему не вождь племени тумбо-юмбо, почем не главный рептилоид - вечные трудные вопросы.... почему?!.....
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Для того щоб Вовочка зустрівся з представниками діаспори, вони мають пообіцяти йому шаурму, фонтани і десь у ничці трохи коксу.
ЗЄшмаркля з українцями не хоче зустрічатися, а ту ще діаспора на щось надіється.
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кста, а польська діаспора якраз за зебілів і особисто за клована й галасувала...
Іжте тепер, і подавіться, долбоjопи.

ЗІ: для точності треба було би навести відомості голосування з сайту ЦВК від 21.04 та 21.07 по польським дільницям... але ритися не хочу.
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То, что диаспора хочет, чтобы рассмотрели их предложения, это правильно, только не нужно воспринимать происходящее как пренебрежение, диаспора не пуп Земли и скорее всего у Зеленского уже спланирован график визита.
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Встреча с украинскими студентами в Варшаве , не считается ?
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Диаспора... Украинская диаспора..... Нихрена вы не украинцы, если живете на Родине...
И не надо рассказывать работы нет. Особенно западные области, работы валом, было ьы желание...
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Шо ты несёшь,лахта ЗЕлупинская? Ежели ты батрачишь за гроши на украинских олигархов-это твои проблемы,так и сдохнешь в нищете,чухонь малоросская.
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а не бреши...в західних областях завжди був переізбиток робочих рук...
в горах роботи мало...
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Пустозвоны, а вы знаете плотность графика его прибывания в Польше? Или так, просто решили нагадить по любому поводу?
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и какова же плотность?ах да,забыл,за втягиванием дорожек совсем времени не остается
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Увесь закордонний округ на виборах віддав значущу перевагу голосів саме за Пороха, ане за цього зєлєбєню, бо не дивляться парашинські серіали від зєзадранта та лайнометні фейки з каналів олігархів...В людей мозок виконує свою функцію на відміну від лохторату, в яких дупи з головами помінялися місцями, що хаває лайно вищевказаних ЗМІ...
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"создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины."

У нас вообще-то этим целое Министерство Иностранных Дел с целой сетью посольств и консульств занимается, зачем еще должности плодить?
И так уже этих министерств как собак нерезанных - и министерство соцполитики, и министерство спорта, и даже, прости Господи, министерство гумманитарных вопросов (что это? зачем это???)
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оно было не в курсе существования каких то там диаспор ... , а подсказать оказалось некому!

"Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі - Цензор.НЕТ 6408
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Прозревают.
Зачем было голосовать за зе?
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а ці діаспоряни не допускають, що в преЗЕдента може бути більш важлива справа ніж вишиванками мірятись. Час визначитись: повтікали при рогоаналах, то чому ж не повернулись при ПОПі, який з кожною діаспоринкою в ясна лупився, чому ж він свиночолий для вас нічого не зробив, хоча б подвійне громадянство прийняв? Відповідь проста -- ви йому в Україні нахрін не потрібні були. А цей "клоун", дасть Бог, спробує вас повернути без вишиватної показухи...
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На зображення будь якої української діаспори використовують це недолуге фото. Припиніть. Діаспора є одним з бойових загонів українства за кордоном і зображатися повинна відповідно.
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А якого хрєна він має зустрічатись з українською діаспорою ? Це ж не єврейська діаспора .
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А зачем еврейскому клоуну Диаспора???

Есть Богдан, шаурма, фонтаны.....этого хватит.
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