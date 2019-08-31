 "Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, цитуючи текст листа, посилання на яке опублікувала лідер громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава" Наталя Панченко.
"Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках Вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня - 1 вересня 2019 року, не передбачено зустрічі з українською громадою", - зазначається в листі.
При цьому згадується, что що згідно з останніми дослідженнями, проведеними в 2019 році, в Польщі проживає близько 1,27 млн українців. Крім цього, за даними Світового банку, у 2018 році українці з-за кордону поповнили бюджет України на 14 мільярдів доларів, що дорівнює 11,4% ВВП країни.
"Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі закордонну українську громаду. Розглядаємо це як прояв нехтування інтересами понад 20% громадян України, які проживають за кордоном", - зазначається в зверненні.
Діаспора також просить Зеленського створити посаду штатного радника з питань українців за кордоном і міграційної політики при Кабінеті Міністрів України.
Крім того, в листі перераховані питання, які, на думку представників діаспори, вимагають негайного обговорення та невідкладного вирішення. Серед них, зокрема, введення електронного голосування для громадян України, які перебувають за кордоном, дотримання конституційного права громадян України за кордоном бути обраними і мати своїх представників в органах державної влади, запровадження множинного громадянства, створення програми повернення для трудових мігрантів.
Звернення до президента, зокрема, підписали представники українських громадських організацій Польщі, Канади, Іспанії, Італії, США, Португалії, Єгипту, Індії, Австралії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Франції, Литви, Малайзії, Бразилії, Йорданії, Австрії, Молдови, Данії, Ірландії, ПАР, Румунії, Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) тощо.
От не способности представить,
Какого рода завтра клизму,
Жители Иорданской ДолинЫ готовятся вам вставить.
Диаспора также просит Зеленского создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3145714
Почему этот штатный советник не требовался от Пети?
Кто-то может и под дых дать.
по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.Источник: https://censor.net.ua/n3145714
Так от. З 14 млрд. внесків до бюджету не менше половини вкрадуть чиновники. Звичайно ці вкрадені гроші частково підуть в економіку, бо чиновникам теж треба їсти, вдягатися, купувати бензин. Але проблема в тому, що величезні гроші потраплять до людей, які їх не заслужили. Які просто паразитують на суспільстві, зловживаючи владою.
А от 14 млрд. не в бюджет а в кишені громадян - це значно корисніше. І більший стимул для економіки і дотримана справедливість.
1)Он Малорос и ему ***** *****
2)Ему запретили общаться
Думать головой , а не другим местом раньше нужно было.
🙄
сам пише
зебіл -він і в Африці зебіл...
якись цирк !
чому витє не писали ? чому пецє не писали ?
чому зараз ? чому не через 5 років ?
ЗЄшмаркля з українцями не хоче зустрічатися, а ту ще діаспора на щось надіється.
Іжте тепер, і подавіться, долбоjопи.
ЗІ: для точності треба було би навести відомості голосування з сайту ЦВК від 21.04 та 21.07 по польським дільницям... але ритися не хочу.
И не надо рассказывать работы нет. Особенно западные области, работы валом, было ьы желание...
в горах роботи мало...
У нас вообще-то этим целое Министерство Иностранных Дел с целой сетью посольств и консульств занимается, зачем еще должности плодить?
И так уже этих министерств как собак нерезанных - и министерство соцполитики, и министерство спорта, и даже, прости Господи, министерство гумманитарных вопросов (что это? зачем это???)
Зачем было голосовать за зе?
Есть Богдан, шаурма, фонтаны.....этого хватит.