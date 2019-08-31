 Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління спецрозслідування.
"Головний військовий прокурор Матіос А.В., за наявності у нього реального конфлікту інтересів, призначений куруючим заступником за роботою УСР (Управління спецрозслідування. - Ред.)", - сказано в повідомленні.
Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня. Там його назвали "вишенькою на торті".
Співробітники Управління припускають, що Матіос призначений куратором, щоб "розуміти і контролювати інші кримінальні провадження, що залишилися у слідчих".
Раніше глава Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в останній день роботи на посаді генпрокурора Юрій Луценко забрав у його Управління 20 справ проти про корупційні злочини колишніх чиновників.
Крім того, цього ж дня Генпрокуратура закрила справу проти Ігоря Калетника - колишнього віце-спікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".
Общество, если готово, надеюсь сможет достойно наказать луценко, его подельников, предшественников и, конечно, его патрона.
ПРОФФЕСИАНАЛЫ
Новый генпрокурор репостит фейк.
Родственники, волонтеры едут встречать заложников в аэропорт. На него ссылаются СМИ, распространяя фейк (генпрокурор же не может х@йню постить!). Ну, подумаешь, не проверил. С кем не бывает. Мальчики только учатся. Дайте им время!
😁
🤔
Чем ответит иуда луценко?
Алкаш ответит традиционно - уйдет в запой и не вернется.
Но это неважно, это имя(оба слова) уже давно стало нарицательным, именно так я его и использовал.
Ну а насчет запоя - наверно, сначала попытается куда-нибудь сбежать, может, охранником на испанскую виллу к патрону устроится? А уж потом нажрется...
невідомо..яка СИЛА зараз у Авакова ."Молочного брата" Матіоса
Бо новому генпрокурору відмінити Указ Алкша -це час роздруку і нумерації Указу про припинення дії попереднього ..В понеділок можна і відмінити..)