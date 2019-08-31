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Все про:ГПУ (3191) Луценко (2619) Матіос Анатолій (331) Горбатюк (299)

 Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

В останній день роботи на посаді Генерального прокурора Юрій Луценко призначив главу військової прокуратури Анатолія Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління спецрозслідування.

"Головний військовий прокурор Матіос А.В., за наявності у нього реального конфлікту інтересів, призначений куруючим заступником за роботою УСР (Управління спецрозслідування. - Ред.)", - сказано в повідомленні.

Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня. Там його назвали "вишенькою на торті".

Співробітники Управління припускають, що Матіос призначений куратором, щоб "розуміти і контролювати інші кримінальні провадження, що залишилися у слідчих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня"

Раніше глава Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в останній день роботи на посаді генпрокурора Юрій Луценко забрав у його Управління 20 справ проти про корупційні злочини колишніх чиновників.

Крім того, цього ж дня Генпрокуратура закрила справу проти Ігоря Калетника - колишнього віце-спікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".

Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань 01
Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145713
 
 
 Топ коментарі
 
Не смог уйти чтобы не насрать под дверь
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Надеюсь Луцик с гнидой продажной Матиосом будет одной камере сидеть
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В который раз убеждаюсь что правильно турнули Петю и его потужную компашку.
Честная власть ТАК не уходит.
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Вот реальная фамилия виновного во всех проваленных уголовных делах против рыгов и другой мразоты.
Общество, если готово, надеюсь сможет достойно наказать луценко, его подельников, предшественников и, конечно, его патрона.
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Не поджег ГПУ перед уходом , и на том спасибо ! А Матиос и пару дней там не продержится , при живом главном прокуроре с вьісшим юридическим...
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ПРОФФЕСИАНАЛЫ
Новый генпрокурор репостит фейк.
Родственники, волонтеры едут встречать заложников в аэропорт. На него ссылаются СМИ, распространяя фейк (генпрокурор же не может х@йню постить!). Ну, подумаешь, не проверил. С кем не бывает. Мальчики только учатся. Дайте им время!
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думаю на этот раз Югик сядет без кружки ,некогда будет чаи гонять за пошивом руковиц Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований - Цензор.НЕТ 4228
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Та нє, в кружці дюрок нароблять..
😁
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Чмошный алканавт. Не досидел, пойдет на второй заход.
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так можна, мабуть, тільки в Україні-красти п'ять років, потом звільнитись з посади.
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Иуда Искариот после своего постыдного поступка повесился.
Чем ответит иуда луценко?
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Не Искариот а из города Кариот. Но это не важно.
Алкаш ответит традиционно - уйдет в запой и не вернется.
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В переводе нескольких евангелий, которые я когда-то читал, он там обозначен именно как Иуда Искариот (википедия еще пишет "искариотский", что, имхо, не связано с городом). Как обывателю а не религиееведу мне этого вполне достаточно для такого написания.
Но это неважно, это имя(оба слова) уже давно стало нарицательным, именно так я его и использовал.
Ну а насчет запоя - наверно, сначала попытается куда-нибудь сбежать, может, охранником на испанскую виллу к патрону устроится? А уж потом нажрется...
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Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня.

невідомо..яка СИЛА зараз у Авакова ."Молочного брата" Матіоса
Бо новому генпрокурору відмінити Указ Алкша -це час роздруку і нумерації Указу про припинення дії попереднього ..В понеділок можна і відмінити..)
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толе тепловизору скоро тоже с вещами на выход. херь под названием "военная прокуратура", которую возглавляет толя тепловизор, с большой вероятность разгонят к хренам собачьим еще до нового года.
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