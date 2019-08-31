 Зеленський прибув до Польщі

Літак президента приземлився у варшавському аеропорту ім. Шопена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах. Згодом відбудеться зустріч лідерів двох країн зі ЗМІ.
Після цього президент України покладе вінки до Могили Невідомого солдата на площі Пілсудського у центрі Варшави.
Згодом глава Української держави проведе переговори з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.
Після цього президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.
У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.
Наступного дня Зеленський у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.
😁
Тебе нужнее!! У супрунши направление возьми...
😁
Или ума на большее не хватает??
Скучный и тупой ты...
Бувай!!
😁
случайности не случайны...
смотрели старый фильм "Омен" ?
Он и Мендель, типажи как будто прямо оттуда... - и внешне очень похожи...
Главное, что бы на встречах больше молчал, чем говорил или текст хорошо выучил........
😂
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😂
Способность Украины одержать победу над Россией требует умных, творческих и масштабных внешнеполитических усилий, а не любительской личной дипломатии...
The Washington Post
Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой -ttps://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/28/ukraines-new-president-needs-let-his-diplomats-do-their-job/?noredirect
А тет а тет скажет - "Ясень пень, преступник против великих польского и еврейского народов.. Дайте мне время, войти в силу, вот тогда..."
...
В контексті новини ця фраза раптом заграла новими фарбами і забриніла, немов рояль