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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2545) Польща (1896)

 Зеленський прибув до Польщі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

Літак президента приземлився у варшавському аеропорту ім. Шопена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах. Згодом відбудеться зустріч лідерів двох країн зі ЗМІ.

Після цього президент України покладе вінки до Могили Невідомого солдата на площі Пілсудського у центрі Варшави.

Згодом глава Української держави проведе переговори з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Також читайте: Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП

Наступного дня Зеленський у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145712
 
   
 Топ коментарі
 
Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫
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Твоей деградацией полностью удовлетворен!
😁
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о, мусорок, новое слово выучил. Запиши, а то после процедур радуцкого забудешь
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Пропускаю тебе вперду...ойц... вперед!!
Тебе нужнее!! У супрунши направление возьми...
😁
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да, ты уже ппропустил, и даже не заметил, привычная процедура видать Зеленський прибув до Польщі - Цензор.НЕТ 3870
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Видать енто у тебя наболевшее..мусолишь-мусолишь ...
Или ума на большее не хватает??
Скучный и тупой ты...
Бувай!!
😁
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Польські рятувальники напоготові. Або щось згорить (як в Парижі), або щось обвалиться(як в Одесі).
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кстати да...
случайности не случайны...
смотрели старый фильм "Омен" ?
Он и Мендель, типажи как будто прямо оттуда... - и внешне очень похожи...
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оно инкарнация менделя, даже речи толкает от его имени
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Так тут преступник не тот кто поставляет,а тот кто покупает по завышенной цене,плохой компромат,ищите дальше.
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Зє!лєнь! Када іканомікай начньотє занімацца??? А то всьо популізьм да дімагогія - йєзик, недоторканість... Скока желєзних дорого пороложено? Скока локомотівов постройєно?
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а зачем, новый премер сказал, что укрзализныцю приватизируют. Вон Бння уже и гроши приготовил
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Ну приехал (преЗедент) так приехал........
Главное, что бы на встречах больше молчал, чем говорил или текст хорошо выучил........
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он с концертом поехал.... пару шуток про Пшеков заготовил.
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Зто ЗЕ не зигует,а говорит "хлопцы,подождите..." Зеленський прибув до Польщі - Цензор.НЕТ 429
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Да психам никто и не запрещает...патамуша беспалезна!!
😂
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Если Зеля привезёт такие же результаты, как из Парижа и Берлина, то пусть лучше дома сидит...
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Пабло , типун тебе на язьік : инициативьі Украиньі по срочной реанимации Нормандского формата загнали Пуйло в ступор , Берлин с Парижем и Вашингтон их поддержал , а тьі тоску соевую навеваешь !
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рєсурс ценЗёр.нєт проводіт рєбрєндінґ
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как вискочіт-как випригнєт - палєтєлі клачкі по закаулочкам ⋰
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Зеленський знає, що в Польщі вживається польське слово жид, а не російське єврей?
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У Польщі - польське (ЖИД), в Україні - українське(ЖИД), а Росії російське(ЄВРЕЙ, замість жид за наказом Катерини2). Вживання в Україні слова єврей говорить про те, що Україна все ще є частиною Росії.
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і шо юда в Польщі пріЗє!дєнтом ніколи не буде!
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А ***** счас злобно и яростно оттягивает свой КАНЕЦ!!
😂
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Ну молодец, обычный рабочий визит главы гос-ва в соседнее гос-во, статья то зачем выделена как будто топовая новость? Я давно заметил, что на цензоре ради хайпа и соответственно трафика, некоторые абсолютно банальные новости выносят в топ, куда подтягивается вся ботоферма и устраивает в комментариях срач. Ну выбрали президентом клоуна и хрен на него, что других проблем в Украине нет для обсуждения? И да клоун-клоуном, но он уже Президент Украины, соответственно и заголовок должен быть правильным, а то мало ли Зеленских в Польшу прибывает...
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...попытки Зеленского восстановить отношения с Путиным также принесли мало результатов. Вскоре после вступления в должность Зеленский решил начать стратегию прямой телефонной дипломатии с Путиным. Украинские иностранные союзники предостерегли его от этого шага, заявив, что он может поставить под угрозу усилия Запада по достижению мира. Зеленский все равно пошел вперед - и его первая попытка организовать обмен русскими и украинскими заключенными провалилась .
Способность Украины одержать победу над Россией требует умных, творческих и масштабных внешнеполитических усилий, а не любительской личной дипломатии...

The Washington Post
Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой -ttps://www.washingtonpost.com/opinions/2019/08/28/ukraines-new-president-needs-let-his-diplomats-do-their-job/?noredirect
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Будет, на кого зебилам в новостях на г+г посмотреть, помолится, пожелать долгих лет жизни)
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Ось його там запитають, Бандера герой, чи ні? Що він відповість?
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а він вопросом на вопрос))) по-йюдейському
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легко.... - скажет "Сложное было время, не однозначное нужно разбираться" - это на публику...
А тет а тет скажет - "Ясень пень, преступник против великих польского и еврейского народов.. Дайте мне время, войти в силу, вот тогда..." Зеленський прибув до Польщі - Цензор.НЕТ 9446
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Відповість: а з якого він кварталу, бо і не чув про такого.
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а ві как щітайєтє? або: а как вам угодно?
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Див. мій комент нижче - про "дела, как в Польше". Якраз нагода з'ясувати, хто пан Зеленський прибув до Польщі - Цензор.НЕТ 7661
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Через 2 тижні важких боїв 1939 року нацистська армія в Польщі зазнала значних втрат і в неї осталось тільки 40% боеприпасів, незважаючи на багаторічні допомогу СССР буквально у всьому , настали скрутні часи...
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Ще зі студентських років використовую знайдену в "Словаре мата" жартівливу відповідь на питання "как дела?": Дела как в Польше - тот пан, у кого х*й больше
...
В контексті новини ця фраза раптом заграла новими фарбами і забриніла, немов рояль Зеленський прибув до Польщі - Цензор.НЕТ 1679
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Варшаву жалко - токо послє вайни полностью заново отстроілі
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а от в маскву на 9мая пусть кіздуйєт - мо' крємєль рухнєт
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