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Все про:Держприкордонслужба (2228) Донбас (12876) КПВВ (40)

 КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік роботи, - Держприкордонслужба

З 1 вересня пункти пропуску в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі переходять на осінній графік роботи.

Пропуск людей і транспортних засобів буде здійснюватися з 7:00 до 18:30. Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

За осіннім графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори: "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте"; "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське"; "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка"; "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке"; "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

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Сьогодні, 31 серпня, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06:00 до 20:00.

Загалом упродовж минулої доби через КПВВ пройшли 41,7 тисячі осіб та 5,2 тис. транспортних засобів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145710
 
 
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Зато жители луганды теперя не будут терять сознание в очереди. Не так жарко КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік роботи, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7378
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Хтось закинув кацапам світлину з "Маршу Ветеранів" на форум з надписом
-"укри створили підрозділ бойових магів"..
Кацапи у розгубленості...))



КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік роботи, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9930
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