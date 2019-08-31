EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  1852  25
Все про:НАБУ (2086) Онищенко Олександр (433) Антикорупційна прокуратура (953)

 Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою матері колишнього народного депутата України Олександра Онищенка Інеси Кадирової в участі в "газовій схемі". Їй та її захисту відкриті матеріали слідства для ознайомлення.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої "газової схеми" у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". 30 серпня 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - сказано в повідомленні.

У Бюро вказали, що підозрювана - родичка колишнього народного депутата України, якого НАБУ і САП звинувачують в організації "газової схеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва

 З серпня 2016 року вона перебувала у міжнародному розшуку. 25 липня 2019 року цю особу затримали працівники ДП України в аеропорту "Бориспіль"

Матір Онищенка підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, фіктивному підприємництві та відмиванні злочинних доходів.

Інесу Кадирову затримали в "Борисполі" 25 липня після прильоту з Іспанії. Онищенко стверджував, що його мати зле почувається і "хоче померти на батьківщині".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу

1 серпня суд заборонив їй залишати Київ і зобов'язав співпрацювати зі слідством. У суді мати Онищенка заявила, що їй не соромно перед дітьми і внуками. "Що стосується газу - я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не сунула туди носа", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145709
 
   
 Топ коментарі
 
ПАнять и прАстить, мля... Зелебобики скоро всех повыпускают...
 показати весь коментар
 
Косоглазый из-за поребрика леха косой
- Трамп всё таки заблокировал военную помощь Украине.
- Китай решил помочь с той стороной
- Пленных не вернут,пока Украина не выдаст свидетеля по МН17
- Е- декларации только для бедных
- Карманная армия у Зечма
- МОЗ-отс@сал
Кароч, Аваков министр ета мелочи
 показати весь коментар
 
А-Я-яй! Стару жінку за нещасні крадені мільярди тягають по судах.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ПАнять и прАстить, мля... Зелебобики скоро всех повыпускают...
 показати весь коментар
 
 
А-Я-яй! Стару жінку за нещасні крадені мільярди тягають по судах.
 показати весь коментар
 
 
В ефірі телеканалу Зік Арахамія заявив, що майбутня жертва палітічєскіх рєпрєсій Юра Луценко є акціонером ПІДПІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ КАЗИНО.
 показати весь коментар
 
 
Вроде при ВАС кого то посадили. СМЕХОТА.
 показати весь коментар
 
 
Косоглазый из-за поребрика леха косой
- Трамп всё таки заблокировал военную помощь Украине.
- Китай решил помочь с той стороной
- Пленных не вернут,пока Украина не выдаст свидетеля по МН17
- Е- декларации только для бедных
- Карманная армия у Зечма
- МОЗ-отс@сал
Кароч, Аваков министр ета мелочи
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты это к чему? Вы же всех врагов посадили, почему проиграли? Вы не ИДИОТЫ? Теперь шлепай, кому это интересно? Вы в прошлом, а новые и без вас разберуться.
 показати весь коментар
 
 
Косой, нахера ты мягкий знак в "разберутся" тулишь? Давай-ка в трускавец...
 показати весь коментар
 
 
При прошлой власти эти гниды хоть по ********** норам попрятались, а сейчас как шакалы потихоньку возвращаются. Если так пойдет то скоро тут и хряка-шапкокрада оправдают, поизвиняются еще и компенсацию за моральный ущерб выплатят.
 показати весь коментар
 
ЗЕбіл Alex Surov 3d90a6e3, я щойно завершив автоподорож Європою. За тиждень був у сімох країнах, відвідав три столиці. Раніше до цього відвідував тільки Відень.

А ти був в ЄС?

Розумію, що даремно питаю у виборця ЗЕленої Шмарклі
 показати весь коментар
 
 
Ты дэбил? Причем здесь Европа? Ты читать умеешь или только полы мыть за границей? Нашел чем хвастаться. Сейчас все бомжи и беженцы на Европу выехали. В большинстве европейских городов бомжатник еще хуже чем в Киеве, если отойти в сторону от центральных туристических улиц. У тебя хоть дом хороший с садом есть в Киеве или пригороде?
 показати весь коментар
 
 
Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине"Источник:https://censor.net.ua/n3145709

Надіюсь в камері їй в цьому допоможуть... Расследование против матери нардепа-беглеца Онищенко завершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9244
 показати весь коментар
 
А мамку шуфереча не трогают??? Карпаты сами собой лысеют? От старости?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору