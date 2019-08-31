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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (934) Радуцький Михайло (18)

 Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ

Депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький спростував інформацію про те, що через кілька місяців очолить МОЗ.

Про це він написав у фейсбук інформує Цензор.НЕТ.

"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут", - написав Радуцький.

Він пообіцяв тісно співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я.

"Архітектура законів першорядна. Я буду тісно співпрацювати з МОЗ. Вчора зібрався наш комітет, зустрілися з міністром. Намітили план перших 100 днів", - додав Радуцький.

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Главу МОЗ Радуцький охарактеризував як "професіонала" і "енергійного і геніального фахівця".

"Кращої кандидатури, ніж вона, складно знайти. Саме тому її затвердили президент, прем'єр-міністр і більшість. Її делегувала більшість, і зараз вона - частина команди нового прем'єр-міністра. Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті", - підсумував депутат .

Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ 01

Напередодні глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що Михайло Радуцький може через кілька місяців очолити МОЗ, а Зоряна Скалецька - стати його заступником.

Нагадаємо, 29 серпня Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун.

Після публікації новини про це листування на Цензорі Радуцький задумався про те, щоб спробувати зняти новину, але його від цього відрадив співрозмовник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145707
 
 
 Топ коментарі
 
я смотрю, ты с утра уже успел пройти лечебные процедуры от Радуцкого, и поди не один раз Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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Супрун перевела 80% медицинской системы на канадско-австралийскую систему.
Но, всё это в прошлом.
Советский феодализм имени Семашко возвращается.
Хорошо никогда не лечились - незачем и начинать.
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"Х.. вам в ж... , а не минздрав ". - Радуцкий . Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 5174 .
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Все равно Зрада, да порохоботы? Сегодня Солнце взошло - это тоже Зрада?
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я смотрю, ты с утра уже успел пройти лечебные процедуры от Радуцкого, и поди не один раз Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 3114
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Та куди там йому. Клініка "Борис" славиться своїми цінами. Мій колега лікувався там (пульмонологія) і попри його нехилу запрлату був трохи шокований.
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Откуда косоглазой обезьяне под ником Maks Kolortoиз-за поребрика знать то о чём говорит его любовник ЗЕленый любовник Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 4520
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Это ты брось. Назвался проктологом - будешь всем коллегам клизмы ставить.
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Вы тут кумовство, сватовство - та тут, бл...., просто родные человечки ! Похоже правда: Не имей 100 рублей, а имей Беню и лохи сами тебе принесут в клювиках ФСЕ.....

Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 710
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Ему в Раде понравилось и попа не болит..!)))
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Можно было бы идти, он хотя бы клинику основал, притом довольно престижную в рамках Украины. Что, к примеру, основала Супрун, вспомнить сложно.
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Завершилась светлая эпоха, Украина погружается в смрад мракобесия с "разными лекарствами для разных рас", с мафией, выжимающей из пациентов все соки и отправляющей лечиться корой дуба Зебилы будут страдать и дохнуть - это их выбор. Жаль только остальных, жаль детей, жаль Украину Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 8823
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Супрун перевела 80% медицинской системы на канадско-австралийскую систему.
Но, всё это в прошлом.
Советский феодализм имени Семашко возвращается.
Хорошо никогда не лечились - незачем и начинать.
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Тебе нравится копротерапия, я так и думал, как и всем 72% зепетушни.
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В его клинике мертвие воскресают увидев счет, престижная.
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Вот тебе " освежитель памяти " - после переезда на Украину стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев, основала общественную организацию «Защита патриотов».. В октябре 2015 года стала основателем и директором Школы реабилитационной медицины Также была внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения. Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 3933 .
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""Борис" создавал не Радуцкий, а Борис Асланович Савлохов, кивеляне вам расскажут за него много интересного... И каким боком там Радуцкий приплелся, это уже совсем другая история не имеющая никакого отношения к медицине".
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Короче клиника: "заходи не бойся - уходи не плачь".
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"Х.. вам в ж... , а не минздрав ". - Радуцкий . .
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чудова жінка, професіонал, дай їй Бог всього найкращого. Українці її не заслужили

Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 8259
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По итогам изложенного, новая влада должна дать Богатырёвой звание "Героя Новомалороссии".
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"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко"
Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 2451
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Якось потроху стали забувати лікаря Комаровського. Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 186
Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав - Цензор.НЕТ 6840
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Доречі, так. Він же спец по молодим матусям. Якби не Комаровський, то ці малолітні курки своїх дитинчат фіг би виростили.
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В Украине теперь только один доктор на все случаи жизни - доктор Коломойский Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ - Цензор.НЕТ 3579
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зебілам вірити - себе не поважати.

Не можна довіряти навіть Арахамії - самому толковому нардепу з СН. А, тим більше, отим "медпрацівникам".
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А чего это он спрыгивает? В смс он - мегатрахарь, а в жизни - импотент штоле?
Вспомнилось:
- Соломон Маркович, в Одессе пошли слухи, шо ви стали импотентом. Это правда?
- Да, правда.
- И как оно вам?
- Как гора с плеч.
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С него такой же министр, как и с Супрун.
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Звичайно. Богатирьова недарма ж повернулася.
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Устроили тут ромашка: то буду, то не буду...
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