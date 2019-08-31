 Загиблого від кулі снайпера морпіха 36-ї бригади Сергія Савінова поховають 1 вересня на Миколаївщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Також відомо, що поминальний обід відбудеться в сусідньому селі Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області в ресторані "24 години", який розташований на Дніпропетровській трасі.

У полеглого морпіха залишилася мати.

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