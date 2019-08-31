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 Події, Суспільство
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Все про:Миколаївська область (402) похорон (675) Ян Осока (763) 36 окрема бригада морської піхоти (45)

 Загиблого від кулі снайпера морпіха 36-ї бригади Сергія Савінова поховають 1 вересня на Миколаївщині

У неділю, 1 вересня, в селі Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області відбудеться прощання з морпіхом 36-ї бригади Сергієм Савіним, загиблим у районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення, якого зазнав від снайпера найманців РФ з боку окупованого села Ужівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Також відомо, що поминальний обід відбудеться в сусідньому селі Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області в ресторані "24 години", який розташований на Дніпропетровській трасі.

У полеглого морпіха залишилася мати.

Загиблого від кулі снайпера морпіха 36-ї бригади Сергія Савінова поховають 1 вересня на Миколаївщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемир'я: загинув морський піхотинець, є поранений

Загиблого від кулі снайпера морпіха 36-ї бригади Сергія Савінова поховають 1 вересня на Миколаївщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145704
 
 
 Топ коментарі
 
Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5624

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Погибшего от пули снайпера морпеха 36-й бригады Сергея Савинова похоронят 1 сентября на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5624

Царство Небесне у Небесному війську Янголів-охоронців України
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А где "ЗВОНОК", или один не в счет, это когда только четыре. Или дошло, что после "контактов" жертв только прибавляется. Парней только жаль и их семьи. ( "привет" крымским курортникам, заробитчанам, спортсменам и деятелям культуры, ну всем которым оно все вне политики)
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Российская армия таким образом "защищает русских от бандеровцев", убивая украинских воинов русского происхождения.
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Какой же ты ссыкливый мордвин )))
русня давай обменяемся телефонами. Я заплачу чтобы тебе горло ЗЕленому ****** перерезали - ты заплатишь чтобы мне.
Делов -то.
**** ты обоссалась ЗЕленая Сопля ?
Ссыкло, дать тебе свой номер телефона и домашний адрес?)))
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за новой симкой побежал или схрон бомжатский палить боишься ?
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Вечная и светлая память Сергею. Пусть покоится с миром.
Родным и близким искренние соболезнования.
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Сторицей воздастся оккупантам и колоборантам.
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"Серая зона". Надо искать противоядия военным. Вечная память бойцу Сергею.
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Где реакция камеротона? Или после кокса ломает?
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А где был петя в таких случаях? Мальдивы?
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Слава і Вічна пам,ять Герою!
Жаль розриває душу, за що гине Цвіт України, щоб Рабиновичі і Мертвечуки були в зРаді????
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Припинення вогню - не кінець війни. Кінець війни - коли буде припинення Росії. Про це ніколи не можна забувати.
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Прекращения россии в таком виде как сейчас. Китайцы, с их компартией и традицией планировать на 100 лет, тоже не сахар.
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RIP. погиб от снайпера орков. Значит,этот мерзавец с вражье сторононы стрелял специально, зная что сейчас "перемирие" - от патологического желания убивать. И с ними "слуги народа" хотят "мириться и амнистировать"....
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