 Загиблого від кулі снайпера морпіха 36-ї бригади Сергія Савінова поховають 1 вересня на Миколаївщині

У неділю, 1 вересня, в селі Мар'ївка Баштанського району Миколаївської області відбудеться прощання з морпіхом 36-ї бригади Сергієм Савіним, загиблим у районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення, якого зазнав від снайпера найманців РФ з боку окупованого села Ужівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
Також відомо, що поминальний обід відбудеться в сусідньому селі Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області в ресторані "24 години", який розташований на Дніпропетровській трасі.
У полеглого морпіха залишилася мати.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 30 серпня 17 разів порушили перемир'я: загинув морський піхотинець, є поранений
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145704
Царство Небесне у Небесному війську Янголів-охоронців України
русня давай обменяемся телефонами. Я заплачу чтобы тебе горло ЗЕленому ****** перерезали - ты заплатишь чтобы мне.
Делов -то.
**** ты обоссалась ЗЕленая Сопля ?
Ссыкло, дать тебе свой номер телефона и домашний адрес?)))
Родным и близким искренние соболезнования.
Жаль розриває душу, за що гине Цвіт України, щоб Рабиновичі і Мертвечуки були в зРаді????