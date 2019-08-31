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 Політика України
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Все про:СІЗО (423) Сенцов (760)

 Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК

Українського режисера Олега Сенцова, інформація про обмін якого циркулює в ЗМІ, немає ні в московському слідчому ізоляторі "Бутирка", ні в "Лефортово".

Про це передає російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на дані Громадської спостережної комісії міста Москви, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином його місце перебування залишається невідомим", - зазначили правозахисники.

Перед цим джерело, "ознайомлене з ситуацією", повідомило агентству, що Сенцов нібито доставлений до Москви для обміну з українською стороною.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов. ФОТО

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145703
 
 
 Топ коментарі
 
клініка це коли злити позиції в ПАРЄ взамін за ОБІЦЯНКИ Хйла про звільнення полонених

Злити навіть натяки на нові санкції за видачу кремлем паспортів на Донбасі взамін за ОБІЦЯНКИ Хйла про звільнення полонених
клініка це коли троє синів генпрокурора Руслана Рябошапки мають французьке громадянство
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Як заявив у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" керівник благодійного фонду "Mir&Co", волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай, "Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк і генеральний прокурор України Руслан Рябошапка виявили кричущу некомпетентність у питанні повернення Росією українських в'язнів, повіривши у дезінформацію про їхній приліт у Київ 30 серпня".

За його словами, в інформаційно-психологічних операціях, коли розслідують, хто, як і для чого їх планує, в першу чергу потрібно визначати першоджерело і хто кінцевий отримувач вигоди, а у даному випадку отримує вигоду Російська Федерація.
"Питання в іншому. По-перше, питання, звичайно, до генерального прокурора - що він теж запостив цю інформацію. Це не дуже правильно з його боку. Служба має перепровіряти, бо вони виступають першоджерелом не тільки для українських ЗМІ, але й для всього світу.
Дуже шкідливо, що керівник РНБО поїхав у "Київ". З якої радості ви їдете? У вас є доступ до розвідки, ви можете зробити запити на всі міністерства і дізнатися, що в тих літаках. Ви що, запускаєте військові літаки в Україну і не знаєте, що там везуть? Ви не знаєте, що прилетіло три літака на аеропорт в Київ? І керівник РНБО, не знає секретар, що у військових літаках? Це просто жах! Це загроза національній безпеці!
Секретар РНБО поїхав в аеропорт "Київ" зустрічати вже полонених. І там стоять три літаки, і він не знає, що там не порожньо. І обговорює вся Україна: а хто в тому літаку, а хто в тому літаку… Це такий рівень відсутності компетенції, що я тепер лякаюсь за національну безпеку. Навіть не на рівні інформаційних операцій, психологічних, які перманентно Росія веде. А взагалі на рівні тому, що просто наступного разу нам Росія в літаках привезе ядерну бомбу "брудну", - зазначив Гай.
Зазначимо, секретар РНБО Олександр Данилюк 30 срепня, зранку, прибув у аеропорт "Київ", де журналісти очікували на літак з українськими політв'язнями.
https://prm.ua/nekompetentnist-sekretarya-rnbo-vzhe-zagrozhuye-natsionalniy-bezpetsi-volonter-pro-povernennya-v-yazniv/
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Данелюк и Рябошапка полные дебилы, такие же как и вся Зекоманда
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і к чєму ета "новость"???? Шоп опять будоражіть публіку??? А щас сорвьоца гєнпрокурор ілі йєстьчьо какая-то ***** і начньот постіть дєзу! Нє нада гнать валну!!!
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Да все эти спекуляции отвратительны
Искренне сочувствую родным пленных, по ним это бьет сильнее всех
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Ты сначала определись на каком языке писать.
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а шо? ти урускава йєзіка нє второпайєш?
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а по-суті ізложенного шото могьош возразіть? іль токмо к формє прітєнзії?
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так та журнашлюжка канкрєтно вибіла у нєго із рук
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Назвать тебя, боров, дебилом значить оскорбить дебилов.
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Можешь назвать, врядли тебя можно оскорбить. Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК - Цензор.НЕТ 6864
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ко-ко-ко-ко давай порохоботик жги есче. Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК - Цензор.НЕТ 7271
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нету и не нада. это какая то вторая серия про сявку гадченку.
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КРЕМЛЬ ПОСТАВИЛ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧИТЬ ЦЕМАХА СВИДЕТЕЛЯ БУКА НА ОБМЕН ЕСЛИ НЕТ, ВООБЩЕ НИКАКОГО ОБМЕНА НЕ СОСТОИТСЯ И ПОХОЖЕ ЗЕЛЕНСКИЙ СОГЛАСИЛСЯ-THE INSIDER-https://theins.ru/politika/173069
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Зебила это не волнует он хочет доказать что обещал и сделал а какой ценой не важно вроде еще там Нидерланды узнали и требуют не отдавать свидетеля что то пошло не так и пока завис обмен надеюсь Цемаха не отдадут если да, то на крушении боинга можна ставить крышку и кацапы выйдут сухими из воды и будут еще выглядеть как молодцы в глазах запада что отдали(поменяли) заложников
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Більше того- винною зроблять Україну.
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условія обмєна ***** на ходу лєту мєняйєт, ізголяясь как может над сциклом - огранічєн токмо рамкамі свойєй хвантазії
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Мир и Украина в том числе ( ну и новое руководство в частности) так и не "вкурят" , что Россия страна НЕ ДОГОВОРОСПОСОБНАЯ . Все о чем они "договариваются", "подписывают", "согласовывают" это кидалово. А противоположную сторону договоренностей они всегда считают за наивных лохов. Договорились с США об уничтожении ракет средней дальности, в итоге они у них есть, а в США нет. Подписали будапештское соглашение и межгосударственный договор с Украиной и подтерлись им , где Крым, Донбасс , Вернули в ПАСе в обмен на договорененость о возвращении украинских моряков, и где моряки ( в добавок и обещанные деньги, свои взносы на данный момент не выплатили .Оказали "братскую помощь" народу Афганистана, взяв штурмом и убив президента страны, введя по факту оккупационные войска , это вам не "печеньки на Майдане". Так и с обменом. Сначала 33 на 33, потом даже 35 на 35. Списки согласованы. Сенцова на Вышинского и т.д. И тут началось. Начали добавлять в список международного террориста по сбитому Боингу, террористов участвующих в тер актах на территории Украины связанные с убийствами. Посадили Зе на растяжку. Или выполняй наши доп. требования, или обоср--ся с рекламой по освобождению заложников, при этом если отпустишь кого мы требуем все равно останешься обделанным. А тут еще Медведчук с Рабиновичем полетели с "передачкой" нашим узникам. ( ну это вишенка на торт от Пу для Зе)
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Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово", - ОНК

да где уже Он??

в кремле, пиет чай с путином и медведчуком.
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прілєтіт такой бєз обуві пройдьоца по еродрому, получіт звєзду хєроя і укатіт в Крим к своїм, опльовивая Україну
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Як заявив у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" керівник благодійного фонду "Mir&Co", волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай, "Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк і генеральний прокурор України Руслан Рябошапка виявили кричущу некомпетентність у питанні повернення Росією українських в'язнів, повіривши у дезінформацію про їхній приліт у Київ 30 серпня".

За його словами, в інформаційно-психологічних операціях, коли розслідують, хто, як і для чого їх планує, в першу чергу потрібно визначати першоджерело і хто кінцевий отримувач вигоди, а у даному випадку отримує вигоду Російська Федерація.
"Питання в іншому. По-перше, питання, звичайно, до генерального прокурора - що він теж запостив цю інформацію. Це не дуже правильно з його боку. Служба має перепровіряти, бо вони виступають першоджерелом не тільки для українських ЗМІ, але й для всього світу.
Дуже шкідливо, що керівник РНБО поїхав у "Київ". З якої радості ви їдете? У вас є доступ до розвідки, ви можете зробити запити на всі міністерства і дізнатися, що в тих літаках. Ви що, запускаєте військові літаки в Україну і не знаєте, що там везуть? Ви не знаєте, що прилетіло три літака на аеропорт в Київ? І керівник РНБО, не знає секретар, що у військових літаках? Це просто жах! Це загроза національній безпеці!
Секретар РНБО поїхав в аеропорт "Київ" зустрічати вже полонених. І там стоять три літаки, і він не знає, що там не порожньо. І обговорює вся Україна: а хто в тому літаку, а хто в тому літаку… Це такий рівень відсутності компетенції, що я тепер лякаюсь за національну безпеку. Навіть не на рівні інформаційних операцій, психологічних, які перманентно Росія веде. А взагалі на рівні тому, що просто наступного разу нам Росія в літаках привезе ядерну бомбу "брудну", - зазначив Гай.
Зазначимо, секретар РНБО Олександр Данилюк 30 срепня, зранку, прибув у аеропорт "Київ", де журналісти очікували на літак з українськими політв'язнями.
https://prm.ua/nekompetentnist-sekretarya-rnbo-vzhe-zagrozhuye-natsionalniy-bezpetsi-volonter-pro-povernennya-v-yazniv/
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Данелюк и Рябошапка полные дебилы, такие же как и вся Зекоманда
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Як же вся ботоферма російського шпигуна Порошенка радіє, що українців рашковани нає№ли!!! Як радіє...
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Я вот очень огорчён , искренне Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК - Цензор.НЕТ 4221 ... Но Рябошапка Данылюк и Зе всё равно дебилы .!! Вернее ЗЕбилы .. .
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а чи варто тобі щось заперечувати наіть не дебілу (тим більше - не зебілу) а місцевому іванушці-дурачку?
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Ты прав дружище ,, думаю что не варто Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК - Цензор.НЕТ 7261 .. Ванька живёт тут в своем , ограниченном мирке .
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Російський юрист, адвокат українського політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що дезінформацію про повернення у Київ українських в'язнів спеціально запустив Кремль, аби зірвати процес обміну утримуваними. Таку думку він висловив у ток-шоу "Ехо України" М.Ганапольського на телеканалі "Прямий".

«Я считаю, что это Россия сорвала сегодня этот обмен путем запуска вот этой информационной провокации. Я пришел к этому выводу. Москва. Я считаю, что это началось с информации, которая пошла именно из Москвы о том, что вылетает самолет ... Так , она была анонимная, с такого Telegram-канала. Это был повод для того, чтобы сейчас, пожалуй, продолжая переговоры, и какая-то цепочка событий в дальнейшем, для того чтобы сказать: "Видите, пошло все не так, пошло не туда ... у вас же здесь подняли весь этот "хай" по поводу того, что летят. А мы так не договаривались. Ну что же так? Причем здесь вот эти фамилии и всплывающие списки?". Я думаю, что они специально это запустили для того, чтобы вот это ожидание ... А в течение минимум недели вообще назывался срок, четверг-пятница. Ну, назывались среду-четверг, четверг-пятница. Вот так плавало - что вот-вот, до 1 сентября это произойдет. Но вы же знаете, что самые ожидания обманываются, когда они масштабом превышают возможности. Ждешь-ждешь - а этого не происходит», - зазначив Фейгін.
https://prm.ua/dezinformatsiyu-pro-povernennya-***********-v-yazniv-navmisne-zapustiv-kreml-feygin/
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Наверное у Зеленского дома прячется после обмена.
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Раша забрала своїх полонених, а наших не віддає? Ні Вовік, ні хтось інший з українських домовників не винуватий. Обмін робивсь не під столом а на очах у всього світу. Це буде зайвий цвях у ... карму Раші.
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в том-то і дєло шо пацталом, Зє!біл тєпєрь аптєкайєт, а карма - видумка
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Яка радість у продажних, мародерських тролєй!!! Зєкоманду рашковани пошили в дурні. Пофіг полонені, головне, що зєкоманда обісралась, так?
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За шо аборигены сьели Кука, молчит наука, такая штука...
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ЗЕлохів ***** взув як захотів. Криворізка шпана з підворотні.
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так там тоже оттудава, но оказалісь проворнєйє
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Там шпана з підерської підворотні, з досвідом кидалова.
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Радій, мерзота 5тикопієчна. Дивись від радості не вдавись чимсь
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Все у найкращих традиціях вистави-шапіто. Тут головне - інтрига. 😊
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Перша частина вистави закінчилась. Антракт. Далі буде.
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как же красиво ***** поимело зебилов. Благодаря безмозглому клоуну и его шапито, 30+ убийц украинцев вышли на свободу, при этом соссия избежала болючих для судноходства санкций и показала всему миру в очередной раз, что зеленский лох на международной арене.
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Верить кацапам - себя не уважать . Касаемо меня , я поверю в то что пленных освободили лишь тогда , когда увижу их в объятиях своих родных и близких . До того момента , всё это - бла-бла-бла . ! До того момента ,все разговоры - ни о чём .. Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК - Цензор.НЕТ 8932 .
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"- История с «...возвращением пленных» - энциклопедия массового идиотизма по-украински.
Вобрала в себя, как губка, все его, наиболее отличительные проявления.
1. Популизм, как основной жанр государственной политики.

Ах, сонечки, ах, герои!.. треба негайно, за будь-яку ціну повернути хлопців додому!!!!!
Вот в Израиле, вот Гилад Шалит...
2. «Проблема мертвых героев».
Военные для общества мёртвы.
Трижды в год общество что-то там вскукарекивает про «...героев», не желая все остальное время знать ни про реальные потребности героев, ни про систематическую работу с армией, военными, ветеранами, членами их семей.
3. Российские спецслужбы соединяют махровый украинский популизм плюс любовь наріда к мертвым героям и проводят операцию дезинформации, в которой добровольно ***... простите, задействует сам себя, новоизданный генеральный прокурор.
Фурор! Едут!!! Сонечки повертаюцца!!! Мамы в аэропорт!!!! Журналисты в низком старте, счастье, цветы, слезы, плыве кача.
4. Немного папізже, выясняется что как-то не очень меняют, не всех, и не туда.
5. ОПа издаёт мудрое сообщение: мол, не ссыте, все под контролем.
6. Однако, выясняется, что большинство таки ссут. Кто кипятком, кто укропом, кто марганцовкой.
Как же так?!! Ведь уже объявили!!!!!
7. Внезапно выясняется, что Россия поставила условие обмена выдачу изъятого с оккупированных территорий ключевого свидетеля по делу МН-17.
8. Итог, вилка: не отдать - сорвать обмен, идти к мамам и телекамерам объясняться.
Отдать - измазать дерьмом СБУ и крупно поссориться с Гаагским судом.
Общественное ожидание уже сформировано!..
В Москве довольно ржут.
9. Нам остаётся дружно смотреть на готовность Зе принимать непопулярные решения, нести за них ответственность и аргументировать обществу причины этих решений.
По-сути Пу, с которым Зе собрался говорить о мире, выдвинул ему два варианта: «могу х*ем по губам, могу в левое ухо. Выбирай».
Теперь, вне зависимости от принятого решения, Пу въ*бет Зе - в любом случае.
И это потому, что популизм криво-косо работает только во внутренней политике.
А во внешней он наказуем - с обязательными последствиями для той же самой политики внутренней.
Зе сейчас имеет политический шпагат, в который он бездумно прыгнул, не рассчитав возможности своих паховых связок.
Придавили Нормандским форматом, поймали на популизме, на актерском сантименте, сделали, как щенка.
И, конечно же, не нашлось среди холуев никого, который смог его превосходительству, возразить-с. Пока его превосходительство ставили в позу обмена.
А сердобольные массы, обожающие «сонечек» трижды в год, сильно этому шпагату помогли.10. Цитирую Лаврова. Больше сказать нечего."
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Думаю что известного кинорежиссёра Сенцова скоро отпустят и он снимет ещё много интересных фильмов.
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он і до нємєрянно снял, а уж опосля так ог-го-го!
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Всі помітили як ольгінці агітують міняти будь-якою ціною?
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Типичный разводняк!!! У Путина теперь карт бланш!!!! И Зе будет теперь идти на его условия!!!! На месте Путина я ы так и поступил: провел бы переговоры все согласовал по фамилиям, переместил их из мест заключения и содержания в другое место типа для обмена на расиян. Дальше все бы уже отрапортовали о обмене и были бы на это подвязаны в т.ч со стороны электората. Далее притормозил бы процесс и выдвинул новое условие(сейчас это Цемах нач ПВО ДНР во время сбития Боинга!! ключевой клиент , чтобы наказать РФ!!!) ! Далее начал бы возвращать украинских заложников в месте лишения свободы , по одному и получил бы дополнительные преимущества в переговорах и начал бы управлять противной стороной за счет их высокой потребности!!! Это азы военной дипломатии!! Но объяснять это Зе и его прохвесионалам бесполезно!!!
А пострадают интересы Державы из нее выбьют все по максимуму!!!
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